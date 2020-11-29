"Цензор.НЕТ" обновил дизайн сайта
Интернет-издание "Цензор.НЕТ" 29 ноября обновило дизайн сайта. Главные новации - адаптивное масштабирование контента, облегчение графических элементов, а также улучшенная читабельность для удобства восприятия информации.
Миссия "Цензор.НЕТ" - оперативно информировать вас о главных новостях Украины и делиться историями людей, которые меняют нашу жизнь. Новый дизайн мы старались сделать удобным прежде всего для вас.
Предыдущее обновление дизайна было в 2012 году.
В новой версии сайта применена адаптивная верстка. Теперь сайт удобно читать на всех видах устройств - смартфоне, планшете, ноутбуке. Также нет необходимости переключаться на desktop-версию, чтобы читать и оставлять комментарии к новостям с мобильных устройств. Страница будет сжиматься или растягиваться в зависимости от размера экрана с сохранением пропорций шрифтов. Мобильная версия сайта пока сохранится и по-прежнему будет доступна на субдомене m.censor.net.
На первом экране - главные новости Украины и мира. Слева на главной странице расположена лента новостей. Центральную часть занимают публикации, справа - блоги и видео. Рубрики сайта легко найти - для просмотра полного меню нажмите на меню-"бургер".
Пока новый дизайн работает в бета-режиме - некоторые ссылки ведут на старую версию сайта. В декабре сайт продолжит меняться в лучшую сторону.
Редакция ценит мнение читателей - желающие могут отправлять разработчикам отзывы и пожелания ([email protected]).
"Цензор.НЕТ" - украинский новостной общественно-политический интернет-портал с популярным форумом, основан журналистом Юрием Бутусовым в 2004 году. Издание занимает лидирующие позиции среди украинских интернет-СМИ.
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Та ще й із тестуванням сирого забагованого оновлення фактично юзерами. Цензор це не інді-проект, це один з медіа лідерів України - і раптом такий пердімонокль...
-зачем на главной информация которая редко меняется, а новости начинаются со второй страницы
-зачем новости слева а не по центру, мониторы бывают широкие
-зачем такой жирный большой шрифт и гиганские отсупы везде...
сохранили бы структуру и подчистили дизайн и было бы норм, а щас не норм...
-количеество лайков не всплывает окошко
и надписи отправить в спам и ответить очень похожи, раньше вроде там значек какой-то был...
"Поменяли шило на мыло", а то что надо было действительно сделать , так и не сделали .
Фасад всё меняют ..., а качество всё хуже и хуже !
-зачем такие расстояния междц всеми элементами
-после поста и началом камментов втискивается большой баннер справа с рекламой, и пол экрана пустое место...
Не завжди, але в більшості так є.
Часть текста и комментариев на темах перекрыто рекламой, что делает страницы абсолютно нечитабельными. АБСОЛЮТНО. К сожалению.
принажатии на Enter (чтобы начать писать с новой строки) двойной межстрочный интервал
в целом новый сайт это дешёвая поделка на базе конструктора для неумёх, фу
Зокрема додайте оцей -
От і добре. НІЧОГО не чіпайте більше!
Мені сподобалось різноманіття функцій.
В той же час, там все знаходилось ніби хаотично, а в старому дизайні проглядається чіткість і зрозумілість.
Не знаю навіть,що порадити. Бо і змін хочеться, але кращих.
Хоча б на час варто лишити дві версії, якщо це можливо. Щоб люди звикли, не стресували.
похоже над новым дизайном работали НЕЛОХИ с жирными экранами,
у меня на мониторе шрифты расплывчато-корявые,
читать не хочется,
телефон - шрифты в норме, так экран телефона разрешение выше фуллНД, скока не интересовался,
те нам рекомендуют купить новое железо за пару косарей зелени +/-
так для этого мне надо будет в Польщу ехать на зароботки,
только на кой мне тогда Цензор , если по 12-6 работать ?
похоже и здесь нас выгоняют .....