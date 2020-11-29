"Цензор.НЕТ" обновил дизайн сайта

Интернет-издание "Цензор.НЕТ" 29 ноября обновило дизайн сайта. Главные новации - адаптивное масштабирование контента, облегчение графических элементов, а также улучшенная читабельность для удобства восприятия информации.

Миссия "Цензор.НЕТ" - оперативно информировать вас о главных новостях Украины и делиться историями людей, которые меняют нашу жизнь. Новый дизайн мы старались сделать удобным прежде всего для вас.

Предыдущее обновление дизайна было в 2012 году.

В новой версии сайта применена адаптивная верстка. Теперь сайт удобно читать на всех видах устройств - смартфоне, планшете, ноутбуке. Также нет необходимости переключаться на desktop-версию, чтобы читать и оставлять комментарии к новостям с мобильных устройств. Страница будет сжиматься или растягиваться в зависимости от размера экрана с сохранением пропорций шрифтов. Мобильная версия сайта пока сохранится и по-прежнему будет доступна на субдомене m.censor.net.

На первом экране - главные новости Украины и мира. Слева на главной странице расположена лента новостей. Центральную часть занимают публикации, справа - блоги и видео. Рубрики сайта легко найти - для просмотра полного меню нажмите на меню-"бургер".

Пока новый дизайн работает в бета-режиме - некоторые ссылки ведут на старую версию сайта. В декабре сайт продолжит меняться в лучшую сторону.

Редакция ценит мнение читателей - желающие могут отправлять разработчикам отзывы и пожелания ([email protected]).

"Цензор.НЕТ" - украинский новостной общественно-политический интернет-портал с популярным форумом, основан журналистом Юрием Бутусовым в 2004 году. Издание занимает лидирующие позиции среди украинских интернет-СМИ.