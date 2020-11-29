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"Цензор.НЕТ" обновил дизайн сайта

Интернет-издание "Цензор.НЕТ" 29 ноября обновило дизайн сайта. Главные новации - адаптивное масштабирование контента, облегчение графических элементов, а также улучшенная читабельность для удобства восприятия информации.

Миссия "Цензор.НЕТ" - оперативно информировать вас о главных новостях Украины и делиться историями людей, которые меняют нашу жизнь. Новый дизайн мы старались сделать удобным прежде всего для вас.

Предыдущее обновление дизайна было в 2012 году.

В новой версии сайта применена адаптивная верстка. Теперь сайт удобно читать на всех видах устройств - смартфоне, планшете, ноутбуке. Также нет необходимости переключаться на desktop-версию, чтобы читать и оставлять комментарии к новостям с мобильных устройств. Страница будет сжиматься или растягиваться в зависимости от размера экрана с сохранением пропорций шрифтов. Мобильная версия сайта пока сохранится и по-прежнему будет доступна на субдомене m.censor.net.

На первом экране - главные новости Украины и мира. Слева на главной странице расположена лента новостей. Центральную часть занимают публикации, справа - блоги и видео. Рубрики сайта легко найти - для просмотра полного меню нажмите на меню-"бургер".

Пока новый дизайн работает в бета-режиме - некоторые ссылки ведут на старую версию сайта. В декабре сайт продолжит меняться в лучшую сторону.

Редакция ценит мнение читателей - желающие могут отправлять разработчикам отзывы и пожелания ([email protected]).

"Цензор.НЕТ" - украинский новостной общественно-политический интернет-портал с популярным форумом, основан журналистом Юрием Бутусовым в 2004 году. Издание занимает лидирующие позиции среди украинских интернет-СМИ.

Автор: 

сайт (322) дизайн (16) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+56
Ребзя, подаем петицию на сайт президента шоб цензор.нет вернул старый сайт!!!
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29.11.2020 09:40
+53
человек ко всему привыкает. но дизайн говно.
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29.11.2020 09:23
+46
ШО ЦЕ ТАКЕ??????
думала с компом чтойто,как в мобилке стал сайт
верните взад старую версию,это просто жесть,новостей не видно вообще!!!!!!!!!!
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29.11.2020 10:26
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Страница 10 из 10
Я написав вище, як члін маркетингової команди IT компанії (причому з сектору SaaS) маю безпосередню справу зокрема з питаннями брендової айдентики в дизайні - тому професійно скажу, що ТАКИЙ "апґрейд" підвищить тільки churn rate (показник відтоку).

Та ще й із тестуванням сирого забагованого оновлення фактично юзерами. Цензор це не інді-проект, це один з медіа лідерів України - і раптом такий пердімонокль...
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30.11.2020 00:20 Ответить
Поиск криво работающих или отсутсвующих "фич" занял минут 15 - ничего сложного в этом "тесте" не было - и исправили их за первые сутки, неприятно только, что в команде Цензора не нашлось обезъянки, которая сама бы потратила эти 15 минут, пощелкав по менюшкам.
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30.11.2020 00:48 Ответить
Я про це теж вище написав - для тестування є спеціальні бібізянки. А висолопити НАСТІЛЬКИ сиру версію... для рівня Цензора якось некузяво...
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30.11.2020 01:01 Ответить
Они же говорили , шо сделали подгон под все форматы, хотя все жалуются шо не удобный получился вариант. А мож с привычкой все и устаканится... Но мне болше нравился вариант облуды до 2012г. Там погоняло можно было менять без регистрации, а хоть и на каждый коммент, впиши только свое новое имя перед комментом.
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30.11.2020 00:43 Ответить
Бачу, додали смайли в мобільний функціонал. За це дуже дякую. Але не зупиняйтеся, ще треба багато перестругувати (особливо десктопну версію).
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30.11.2020 00:45 Ответить
Я надеюсь, вы изменили дизайн не просто ради изменения, а с учетом того, что именно в таком виде будет лучше восприрниматься информация и вырастет посещаемость. Я обычно захожу на Цензор по сто раз на дню. Сегодня же даже заходить не хотелось. Вы хорошо подумали, что именно такой дизайн вам нужен? Надеюсь, вы читаете эти комментарии.
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30.11.2020 00:49 Ответить
На городі бузина, а в Київі дядько.Оце все, що можна сказати за сайт.
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30.11.2020 00:58 Ответить
Так, бо нам (порохоботам) притаманне почуття естетики. А зебілам можна хоч гімном на стіні написати - буде паприколу. Вони і "с ваты" вважають "шедевром исхуйства".
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30.11.2020 01:18 Ответить
стало хуже

-зачем на главной информация которая редко меняется, а новости начинаются со второй страницы

-зачем новости слева а не по центру, мониторы бывают широкие

-зачем такой жирный большой шрифт и гиганские отсупы везде...

сохранили бы структуру и подчистили дизайн и было бы норм, а щас не норм...
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30.11.2020 02:04 Ответить
Виглядає практично і круто. Шана до всіх причетних до вдосконалення.
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30.11.2020 03:19 Ответить
А вам не здається, що сайт втратив свою оригінальність і став схожим на інші?
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30.11.2020 04:12 Ответить
Новый дизайн мы старались сделать удобным прежде всего для вас. Источник:
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30.11.2020 16:20 Ответить
Ерунда
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30.11.2020 07:50 Ответить
Это Евтушок со своими шаловливыми ручками постаралсь, что ли? Наверное буду искать другой сайт
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30.11.2020 07:56 Ответить
Жуткий дизайн был любимым сайтом ...очень жаль.
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30.11.2020 08:02 Ответить
-капча не работает

-количеество лайков не всплывает окошко
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30.11.2020 09:41 Ответить
-нема підписки;
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30.11.2020 09:44 Ответить
подписки на что?
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30.11.2020 09:45 Ответить
Я читаю,мене читают , колись це звалось друзі !!))
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30.11.2020 09:48 Ответить
не помню чтобы для просмотра того уто поставил лайки под камментом надо быть у этих людей в друзьях...
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30.11.2020 09:50 Ответить
В профілі взагалі нічого не працює!!))
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30.11.2020 09:53 Ответить
и капча не показывается в камментах

и надписи отправить в спам и ответить очень похожи, раньше вроде там значек какой-то был...
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30.11.2020 09:55 Ответить
Друзі були до попереднього оновлення, роки 2-3 тому !!))
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30.11.2020 09:55 Ответить
У меня подписчики ( друзья ) остались , только там уже несколько лет ничего не работает !

"Поменяли шило на мыло", а то что надо было действительно сделать , так и не сделали .

Фасад всё меняют ..., а качество всё хуже и хуже !
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30.11.2020 12:14 Ответить
В мене так само !!))
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30.11.2020 12:27 Ответить
Хто лайкнув теж невідомо !!))
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30.11.2020 09:50 Ответить
-почему расстояние между соседними камментами и какмментами которые являются ответами одинаковое, в глазах рябит

-зачем такие расстояния междц всеми элементами

-после поста и началом камментов втискивается большой баннер справа с рекламой, и пол экрана пустое место...
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30.11.2020 09:44 Ответить
зачем в камментах после черточки до ответа такой отступ, черточки недостаточно? она тоже со своим отступом
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30.11.2020 09:46 Ответить
уберите отступ снизу черточки в камментах, монитор по высоте не резиновый...
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30.11.2020 09:52 Ответить
блин я читаю только новости слева, до того что справа дело не доходит, раньше хоть взгляд цеплял боковые вставки когда скользил в центр, а щас у меня буду перекос головы влево...
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30.11.2020 09:54 Ответить
зачем когда я хочу нажать на свой тик и посмотреть кто чего ответил открывается эта байда (меню), пусть лткрывается по треугольничку...
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30.11.2020 09:57 Ответить
Поверніть будь ласка можливість бачити хто Лайк залишає.
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30.11.2020 10:36 Ответить
Так, навіщо ця конспірація. Вам мій лайк, але ж ніхто, і ви, і навіть я сам , не бачимо цього.
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30.11.2020 10:44 Ответить
Якщо користуватись телефоном, то в стрічці подій нік нашаровується на назву теми.

Не завжди, але в більшості так є.
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30.11.2020 10:46 Ответить
Аналогічно. Вище про це написав. Порекомендували повернути смартфін на 90 градусів. "Файне" рішення... (сарказм) Особливо для тих юзерів, хто (як я) вимикає автоповорот екрану в налаштуваннях девайса
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30.11.2020 13:15 Ответить
Для планшета згодиться, а в телефоні мало що видно.
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30.11.2020 13:45 Ответить
то тонкий намёк на необходимость покупки телефона с разрешением 4к
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30.11.2020 16:04 Ответить
Адаптивный дизайн от цензора Вырви глаз

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30.11.2020 11:15 Ответить
Круто!!!)))
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30.11.2020 11:22 Ответить
дальше - круче!



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30.11.2020 11:49 Ответить
не то, чтобы я был ярым противником рекламы - реклама приносит сайту деньги..поэтому я обычно рекламу на цензоре не отключаю.... но это, как-то слишком, не находите?
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30.11.2020 11:52 Ответить
Ага. У мене раніше Awax на мобільному прибирав майже всю рекламу на Цензорі - тепер вилазить внизу, в тому числі реклама, яка має бути таргетованою спеціально для Івана Сулими (про Багіню, яка десь виграла вибори) 🥴
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30.11.2020 15:41 Ответить
он ещё адаптируется, нейросеть учится
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30.11.2020 19:22 Ответить
Добрый день, админ.

Часть текста и комментариев на темах перекрыто рекламой, что делает страницы абсолютно нечитабельными. АБСОЛЮТНО. К сожалению.
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30.11.2020 12:17 Ответить
окно добавления нового сообщения

принажатии на Enter (чтобы начать писать с новой строки) двойной межстрочный интервал
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30.11.2020 12:33 Ответить
Новый дизайн не удобен, и непривычен, в прошлой было гораздо лучше, вверху главные новости чуть ниже за неделю, потом за сутки, и по оба бока. Начал читать цензор в конце 13- го года до этого псевдоулучшения, теперь никак не входит, буду искать другой новостной сайт!
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30.11.2020 13:12 Ответить
только заметил, языки RU EN UK (United Kingdom?) что какг-бе намекает про редизайнеров...
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30.11.2020 13:45 Ответить
Ой ***** ліл, таки дійсно Гад сейв зе квін, *****!
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30.11.2020 13:57 Ответить
не звично
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30.11.2020 15:42 Ответить
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30.11.2020 15:55 Ответить
новый сайт никуда не годен, жрёт больше ресурсов, вместо обилия информации много белого фона, корявые шрифты,

в целом новый сайт это дешёвая поделка на базе конструктора для неумёх, фу
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30.11.2020 16:02 Ответить
вообще непонятно зачем трогать то что работает. ну поправить косяки. а если что надо изменить то постепенно, а не все сразу...
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30.11.2020 19:24 Ответить
Ще таке побажання: розширьте набір смайлів-*************** (колобків).

Зокрема додайте оцей -
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30.11.2020 16:19 Ответить
почему нет счетчиков посетителей,тем,комментариев.
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30.11.2020 18:24 Ответить
Ойц! Що я бачу? Вернули все взад?!
От і добре. НІЧОГО не чіпайте більше!
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30.11.2020 19:37 Ответить
И не говорите. А то чьи-то ручки шаловливые чуть не сломали мои глаза об этот новый "дизайн".
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01.12.2020 11:18 Ответить
Спасибо,что вернули старый дизайн, новый был ужасным. Только просьба - в новом появились счетчики просмотров и лайков, в старойих нет. Добавте счетчики-лайков, Это помогает узнать единомышленников.В 2014 очень помогало - кому бросить " SOS. Я на сайте с 2013, (Дядя Федор).
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30.11.2020 20:01 Ответить
нарештi! старий, добрий дизайн!
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30.11.2020 21:33 Ответить
Насправді я не проти нового дизайну.
Мені сподобалось різноманіття функцій.
В той же час, там все знаходилось ніби хаотично, а в старому дизайні проглядається чіткість і зрозумілість.
Не знаю навіть,що порадити. Бо і змін хочеться, але кращих.
Хоча б на час варто лишити дві версії, якщо це можливо. Щоб люди звикли, не стресували.
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30.11.2020 23:00 Ответить
Добре що вернули. Там той був зовсім не дружелюбний та не юзабельний. Хоча такі претензії можна виставити навіть до проектів іт гігантів. Інколи в погоні за новаціями вони роблять справжню дич руйнуючи те що і так було досконалим.
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01.12.2020 00:35 Ответить
Ещё бы сделали возможность редактировать опечатки...
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01.12.2020 11:16 Ответить
крестики это главное ...
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01.12.2020 13:15 Ответить
тонкий стёб - " Теперь сайт удобно читать на всех видах устройств - смартфоне, планшете, ноутбукеИсточник: https://censor.net/ru/n3233849 "
похоже над новым дизайном работали НЕЛОХИ с жирными экранами,
у меня на мониторе шрифты расплывчато-корявые,
читать не хочется,
телефон - шрифты в норме, так экран телефона разрешение выше фуллНД, скока не интересовался,
те нам рекомендуют купить новое железо за пару косарей зелени +/-
так для этого мне надо будет в Польщу ехать на зароботки,
только на кой мне тогда Цензор , если по 12-6 работать ?
похоже и здесь нас выгоняют .....
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01.12.2020 13:13 Ответить
пс монитору год, фулНД ....
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01.12.2020 13:14 Ответить
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