"Цензор.НЕТ" оновив дизайн сайту

Інтернет-видання "Цензор.НЕТ" 29 листопада оновило дизайн сайту. Головні новації - адаптивне масштабування контенту, полегшення графічних елементів, а також поліпшена читабельність для зручності сприйняття інформації.

Місія "Цензор.НЕТ" - оперативно інформувати вас про головні новини України і ділитися історіями людей, які змінюють наше життя. Новий дизайн ми намагалися зробити зручним насамперед для вас.

Попереднє оновлення дизайну здійснювалося 2012 року.

У новій версії сайту застосована адаптивна верстка. Тепер сайт зручно читати на всіх видах пристроїв - смартфоні, планшеті, ноутбуці. Також немає необхідності перемикатися на desktop-версію, щоб читати і залишати коментарі до новин з мобільних пристроїв. Сторінка стискатиметься або розтягуватиметься залежно від розміру екрана зі збереженням пропорцій шрифтів. Мобільна версія сайту поки збережеться і, як і раніше, буде доступна на субдомені m.censor.net.

На першому екрані - головні новини України та світу. Ліворуч на головній сторінці розташована стрічка новин. Центральну частину займають публікації, праворуч - блоги та відео. Рубрики сайту легко знайти - для перегляду повного меню натисніть на меню-"бургер".

Поки що новий дизайн працює в бета-режимі - деякі посилання ведуть на стару версію сайту. У грудні сайт продовжить змінюватися на краще.

Редакція цінує думку читачів - охочі можуть надсилати розробникам відгуки та побажання ([email protected]).

"Цензор.НЕТ" - український новинний суспільно-політичний інтернет-портал з популярним форумом, заснований журналістом Юрієм Бутусовим 2004 року. Видання посідає провідні позиції серед українських інтернет-ЗМІ.