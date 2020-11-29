"Цензор.НЕТ" оновив дизайн сайту
Інтернет-видання "Цензор.НЕТ" 29 листопада оновило дизайн сайту. Головні новації - адаптивне масштабування контенту, полегшення графічних елементів, а також поліпшена читабельність для зручності сприйняття інформації.
Місія "Цензор.НЕТ" - оперативно інформувати вас про головні новини України і ділитися історіями людей, які змінюють наше життя. Новий дизайн ми намагалися зробити зручним насамперед для вас.
Попереднє оновлення дизайну здійснювалося 2012 року.
У новій версії сайту застосована адаптивна верстка. Тепер сайт зручно читати на всіх видах пристроїв - смартфоні, планшеті, ноутбуці. Також немає необхідності перемикатися на desktop-версію, щоб читати і залишати коментарі до новин з мобільних пристроїв. Сторінка стискатиметься або розтягуватиметься залежно від розміру екрана зі збереженням пропорцій шрифтів. Мобільна версія сайту поки збережеться і, як і раніше, буде доступна на субдомені m.censor.net.
На першому екрані - головні новини України та світу. Ліворуч на головній сторінці розташована стрічка новин. Центральну частину займають публікації, праворуч - блоги та відео. Рубрики сайту легко знайти - для перегляду повного меню натисніть на меню-"бургер".
Поки що новий дизайн працює в бета-режимі - деякі посилання ведуть на стару версію сайту. У грудні сайт продовжить змінюватися на краще.
Редакція цінує думку читачів - охочі можуть надсилати розробникам відгуки та побажання ([email protected]).
"Цензор.НЕТ" - український новинний суспільно-політичний інтернет-портал з популярним форумом, заснований журналістом Юрієм Бутусовим 2004 року. Видання посідає провідні позиції серед українських інтернет-ЗМІ.
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Та ще й із тестуванням сирого забагованого оновлення фактично юзерами. Цензор це не інді-проект, це один з медіа лідерів України - і раптом такий пердімонокль...
-зачем на главной информация которая редко меняется, а новости начинаются со второй страницы
-зачем новости слева а не по центру, мониторы бывают широкие
-зачем такой жирный большой шрифт и гиганские отсупы везде...
сохранили бы структуру и подчистили дизайн и было бы норм, а щас не норм...
-количеество лайков не всплывает окошко
и надписи отправить в спам и ответить очень похожи, раньше вроде там значек какой-то был...
"Поменяли шило на мыло", а то что надо было действительно сделать , так и не сделали .
Фасад всё меняют ..., а качество всё хуже и хуже !
-зачем такие расстояния междц всеми элементами
-после поста и началом камментов втискивается большой баннер справа с рекламой, и пол экрана пустое место...
Не завжди, але в більшості так є.
Часть текста и комментариев на темах перекрыто рекламой, что делает страницы абсолютно нечитабельными. АБСОЛЮТНО. К сожалению.
принажатии на Enter (чтобы начать писать с новой строки) двойной межстрочный интервал
в целом новый сайт это дешёвая поделка на базе конструктора для неумёх, фу
Зокрема додайте оцей -
От і добре. НІЧОГО не чіпайте більше!
Мені сподобалось різноманіття функцій.
В той же час, там все знаходилось ніби хаотично, а в старому дизайні проглядається чіткість і зрозумілість.
Не знаю навіть,що порадити. Бо і змін хочеться, але кращих.
Хоча б на час варто лишити дві версії, якщо це можливо. Щоб люди звикли, не стресували.
похоже над новым дизайном работали НЕЛОХИ с жирными экранами,
у меня на мониторе шрифты расплывчато-корявые,
читать не хочется,
телефон - шрифты в норме, так экран телефона разрешение выше фуллНД, скока не интересовался,
те нам рекомендуют купить новое железо за пару косарей зелени +/-
так для этого мне надо будет в Польщу ехать на зароботки,
только на кой мне тогда Цензор , если по 12-6 работать ?
похоже и здесь нас выгоняют .....