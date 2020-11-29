УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11494 відвідувача онлайн
Новини
27 024 977

"Цензор.НЕТ" оновив дизайн сайту

Інтернет-видання "Цензор.НЕТ" 29 листопада оновило дизайн сайту. Головні новації - адаптивне масштабування контенту, полегшення графічних елементів, а також поліпшена читабельність для зручності сприйняття інформації.

Місія "Цензор.НЕТ" - оперативно інформувати вас про головні новини України і ділитися історіями людей, які змінюють наше життя. Новий дизайн ми намагалися зробити зручним насамперед для вас.

Попереднє оновлення дизайну здійснювалося 2012 року.

У новій версії сайту застосована адаптивна верстка. Тепер сайт зручно читати на всіх видах пристроїв - смартфоні, планшеті, ноутбуці. Також немає необхідності перемикатися на desktop-версію, щоб читати і залишати коментарі до новин з мобільних пристроїв. Сторінка стискатиметься або розтягуватиметься залежно від розміру екрана зі збереженням пропорцій шрифтів. Мобільна версія сайту поки збережеться і, як і раніше, буде доступна на субдомені m.censor.net.

На першому екрані - головні новини України та світу. Ліворуч на головній сторінці розташована стрічка новин. Центральну частину займають публікації, праворуч - блоги та відео. Рубрики сайту легко знайти - для перегляду повного меню натисніть на меню-"бургер".

Поки що новий дизайн працює в бета-режимі - деякі посилання ведуть на стару версію сайту. У грудні сайт продовжить змінюватися на краще.

Редакція цінує думку читачів - охочі можуть надсилати розробникам відгуки та побажання ([email protected]).

"Цензор.НЕТ" - український новинний суспільно-політичний інтернет-портал з популярним форумом, заснований журналістом Юрієм Бутусовим 2004 року. Видання посідає провідні позиції серед українських інтернет-ЗМІ.

Автор: 

сайт (274) дизайн (28) Цензор.НЕТ (138)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+56
Ребзя, подаем петицию на сайт президента шоб цензор.нет вернул старый сайт!!!
показати весь коментар
29.11.2020 09:40
+53
человек ко всему привыкает. но дизайн говно.
показати весь коментар
29.11.2020 09:23
+46
ШО ЦЕ ТАКЕ??????
думала с компом чтойто,как в мобилке стал сайт
верните взад старую версию,это просто жесть,новостей не видно вообще!!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.11.2020 10:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 10 з 10
Я написав вище, як члін маркетингової команди IT компанії (причому з сектору SaaS) маю безпосередню справу зокрема з питаннями брендової айдентики в дизайні - тому професійно скажу, що ТАКИЙ "апґрейд" підвищить тільки churn rate (показник відтоку).

Та ще й із тестуванням сирого забагованого оновлення фактично юзерами. Цензор це не інді-проект, це один з медіа лідерів України - і раптом такий пердімонокль...
показати весь коментар
30.11.2020 00:20 Відповісти
Поиск криво работающих или отсутсвующих "фич" занял минут 15 - ничего сложного в этом "тесте" не было - и исправили их за первые сутки, неприятно только, что в команде Цензора не нашлось обезъянки, которая сама бы потратила эти 15 минут, пощелкав по менюшкам.
показати весь коментар
30.11.2020 00:48 Відповісти
Я про це теж вище написав - для тестування є спеціальні бібізянки. А висолопити НАСТІЛЬКИ сиру версію... для рівня Цензора якось некузяво...
показати весь коментар
30.11.2020 01:01 Відповісти
Они же говорили , шо сделали подгон под все форматы, хотя все жалуются шо не удобный получился вариант. А мож с привычкой все и устаканится... Но мне болше нравился вариант облуды до 2012г. Там погоняло можно было менять без регистрации, а хоть и на каждый коммент, впиши только свое новое имя перед комментом.
показати весь коментар
30.11.2020 00:43 Відповісти
Бачу, додали смайли в мобільний функціонал. За це дуже дякую. Але не зупиняйтеся, ще треба багато перестругувати (особливо десктопну версію).
показати весь коментар
30.11.2020 00:45 Відповісти
Я надеюсь, вы изменили дизайн не просто ради изменения, а с учетом того, что именно в таком виде будет лучше восприрниматься информация и вырастет посещаемость. Я обычно захожу на Цензор по сто раз на дню. Сегодня же даже заходить не хотелось. Вы хорошо подумали, что именно такой дизайн вам нужен? Надеюсь, вы читаете эти комментарии.
показати весь коментар
30.11.2020 00:49 Відповісти
На городі бузина, а в Київі дядько.Оце все, що можна сказати за сайт.
показати весь коментар
30.11.2020 00:58 Відповісти
Так, бо нам (порохоботам) притаманне почуття естетики. А зебілам можна хоч гімном на стіні написати - буде паприколу. Вони і "с ваты" вважають "шедевром исхуйства".
показати весь коментар
30.11.2020 01:18 Відповісти
стало хуже

-зачем на главной информация которая редко меняется, а новости начинаются со второй страницы

-зачем новости слева а не по центру, мониторы бывают широкие

-зачем такой жирный большой шрифт и гиганские отсупы везде...

сохранили бы структуру и подчистили дизайн и было бы норм, а щас не норм...
показати весь коментар
30.11.2020 02:04 Відповісти
Виглядає практично і круто. Шана до всіх причетних до вдосконалення.
показати весь коментар
30.11.2020 03:19 Відповісти
А вам не здається, що сайт втратив свою оригінальність і став схожим на інші?
показати весь коментар
30.11.2020 04:12 Відповісти
Новый дизайн мы старались сделать удобным прежде всего для вас. Источник:
показати весь коментар
30.11.2020 16:20 Відповісти
Ерунда
показати весь коментар
30.11.2020 07:50 Відповісти
Это Евтушок со своими шаловливыми ручками постаралсь, что ли? Наверное буду искать другой сайт
показати весь коментар
30.11.2020 07:56 Відповісти
Жуткий дизайн был любимым сайтом ...очень жаль.
показати весь коментар
30.11.2020 08:02 Відповісти
-капча не работает

-количеество лайков не всплывает окошко
показати весь коментар
30.11.2020 09:41 Відповісти
-нема підписки;
показати весь коментар
30.11.2020 09:44 Відповісти
подписки на что?
показати весь коментар
30.11.2020 09:45 Відповісти
Я читаю,мене читают , колись це звалось друзі !!))
показати весь коментар
30.11.2020 09:48 Відповісти
не помню чтобы для просмотра того уто поставил лайки под камментом надо быть у этих людей в друзьях...
показати весь коментар
30.11.2020 09:50 Відповісти
В профілі взагалі нічого не працює!!))
показати весь коментар
30.11.2020 09:53 Відповісти
и капча не показывается в камментах

и надписи отправить в спам и ответить очень похожи, раньше вроде там значек какой-то был...
показати весь коментар
30.11.2020 09:55 Відповісти
Друзі були до попереднього оновлення, роки 2-3 тому !!))
показати весь коментар
30.11.2020 09:55 Відповісти
У меня подписчики ( друзья ) остались , только там уже несколько лет ничего не работает !

"Поменяли шило на мыло", а то что надо было действительно сделать , так и не сделали .

Фасад всё меняют ..., а качество всё хуже и хуже !
показати весь коментар
30.11.2020 12:14 Відповісти
В мене так само !!))
показати весь коментар
30.11.2020 12:27 Відповісти
Хто лайкнув теж невідомо !!))
показати весь коментар
30.11.2020 09:50 Відповісти
-почему расстояние между соседними камментами и какмментами которые являются ответами одинаковое, в глазах рябит

-зачем такие расстояния междц всеми элементами

-после поста и началом камментов втискивается большой баннер справа с рекламой, и пол экрана пустое место...
показати весь коментар
30.11.2020 09:44 Відповісти
зачем в камментах после черточки до ответа такой отступ, черточки недостаточно? она тоже со своим отступом
показати весь коментар
30.11.2020 09:46 Відповісти
уберите отступ снизу черточки в камментах, монитор по высоте не резиновый...
показати весь коментар
30.11.2020 09:52 Відповісти
блин я читаю только новости слева, до того что справа дело не доходит, раньше хоть взгляд цеплял боковые вставки когда скользил в центр, а щас у меня буду перекос головы влево...
показати весь коментар
30.11.2020 09:54 Відповісти
зачем когда я хочу нажать на свой тик и посмотреть кто чего ответил открывается эта байда (меню), пусть лткрывается по треугольничку...
показати весь коментар
30.11.2020 09:57 Відповісти
Поверніть будь ласка можливість бачити хто Лайк залишає.
показати весь коментар
30.11.2020 10:36 Відповісти
Так, навіщо ця конспірація. Вам мій лайк, але ж ніхто, і ви, і навіть я сам , не бачимо цього.
показати весь коментар
30.11.2020 10:44 Відповісти
Якщо користуватись телефоном, то в стрічці подій нік нашаровується на назву теми.

Не завжди, але в більшості так є.
показати весь коментар
30.11.2020 10:46 Відповісти
Аналогічно. Вище про це написав. Порекомендували повернути смартфін на 90 градусів. "Файне" рішення... (сарказм) Особливо для тих юзерів, хто (як я) вимикає автоповорот екрану в налаштуваннях девайса
показати весь коментар
30.11.2020 13:15 Відповісти
Для планшета згодиться, а в телефоні мало що видно.
показати весь коментар
30.11.2020 13:45 Відповісти
то тонкий намёк на необходимость покупки телефона с разрешением 4к
показати весь коментар
30.11.2020 16:04 Відповісти
Адаптивный дизайн от цензора Вырви глаз

показати весь коментар
30.11.2020 11:15 Відповісти
Круто!!!)))
показати весь коментар
30.11.2020 11:22 Відповісти
дальше - круче!



показати весь коментар
30.11.2020 11:49 Відповісти
не то, чтобы я был ярым противником рекламы - реклама приносит сайту деньги..поэтому я обычно рекламу на цензоре не отключаю.... но это, как-то слишком, не находите?
показати весь коментар
30.11.2020 11:52 Відповісти
Ага. У мене раніше Awax на мобільному прибирав майже всю рекламу на Цензорі - тепер вилазить внизу, в тому числі реклама, яка має бути таргетованою спеціально для Івана Сулими (про Багіню, яка десь виграла вибори) 🥴
показати весь коментар
30.11.2020 15:41 Відповісти
он ещё адаптируется, нейросеть учится
показати весь коментар
30.11.2020 19:22 Відповісти
Добрый день, админ.

Часть текста и комментариев на темах перекрыто рекламой, что делает страницы абсолютно нечитабельными. АБСОЛЮТНО. К сожалению.
показати весь коментар
30.11.2020 12:17 Відповісти
окно добавления нового сообщения

принажатии на Enter (чтобы начать писать с новой строки) двойной межстрочный интервал
показати весь коментар
30.11.2020 12:33 Відповісти
Новый дизайн не удобен, и непривычен, в прошлой было гораздо лучше, вверху главные новости чуть ниже за неделю, потом за сутки, и по оба бока. Начал читать цензор в конце 13- го года до этого псевдоулучшения, теперь никак не входит, буду искать другой новостной сайт!
показати весь коментар
30.11.2020 13:12 Відповісти
только заметил, языки RU EN UK (United Kingdom?) что какг-бе намекает про редизайнеров...
показати весь коментар
30.11.2020 13:45 Відповісти
Ой ***** ліл, таки дійсно Гад сейв зе квін, *****!
показати весь коментар
30.11.2020 13:57 Відповісти
не звично
показати весь коментар
30.11.2020 15:42 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 15:55 Відповісти
новый сайт никуда не годен, жрёт больше ресурсов, вместо обилия информации много белого фона, корявые шрифты,

в целом новый сайт это дешёвая поделка на базе конструктора для неумёх, фу
показати весь коментар
30.11.2020 16:02 Відповісти
вообще непонятно зачем трогать то что работает. ну поправить косяки. а если что надо изменить то постепенно, а не все сразу...
показати весь коментар
30.11.2020 19:24 Відповісти
Ще таке побажання: розширьте набір смайлів-*************** (колобків).

Зокрема додайте оцей -
показати весь коментар
30.11.2020 16:19 Відповісти
почему нет счетчиков посетителей,тем,комментариев.
показати весь коментар
30.11.2020 18:24 Відповісти
Ойц! Що я бачу? Вернули все взад?!
От і добре. НІЧОГО не чіпайте більше!
показати весь коментар
30.11.2020 19:37 Відповісти
И не говорите. А то чьи-то ручки шаловливые чуть не сломали мои глаза об этот новый "дизайн".
показати весь коментар
01.12.2020 11:18 Відповісти
Спасибо,что вернули старый дизайн, новый был ужасным. Только просьба - в новом появились счетчики просмотров и лайков, в старойих нет. Добавте счетчики-лайков, Это помогает узнать единомышленников.В 2014 очень помогало - кому бросить " SOS. Я на сайте с 2013, (Дядя Федор).
показати весь коментар
30.11.2020 20:01 Відповісти
нарештi! старий, добрий дизайн!
показати весь коментар
30.11.2020 21:33 Відповісти
Насправді я не проти нового дизайну.
Мені сподобалось різноманіття функцій.
В той же час, там все знаходилось ніби хаотично, а в старому дизайні проглядається чіткість і зрозумілість.
Не знаю навіть,що порадити. Бо і змін хочеться, але кращих.
Хоча б на час варто лишити дві версії, якщо це можливо. Щоб люди звикли, не стресували.
показати весь коментар
30.11.2020 23:00 Відповісти
Добре що вернули. Там той був зовсім не дружелюбний та не юзабельний. Хоча такі претензії можна виставити навіть до проектів іт гігантів. Інколи в погоні за новаціями вони роблять справжню дич руйнуючи те що і так було досконалим.
показати весь коментар
01.12.2020 00:35 Відповісти
Ещё бы сделали возможность редактировать опечатки...
показати весь коментар
01.12.2020 11:16 Відповісти
крестики это главное ...
показати весь коментар
01.12.2020 13:15 Відповісти
тонкий стёб - " Теперь сайт удобно читать на всех видах устройств - смартфоне, планшете, ноутбукеИсточник: https://censor.net/ru/n3233849 "
похоже над новым дизайном работали НЕЛОХИ с жирными экранами,
у меня на мониторе шрифты расплывчато-корявые,
читать не хочется,
телефон - шрифты в норме, так экран телефона разрешение выше фуллНД, скока не интересовался,
те нам рекомендуют купить новое железо за пару косарей зелени +/-
так для этого мне надо будет в Польщу ехать на зароботки,
только на кой мне тогда Цензор , если по 12-6 работать ?
похоже и здесь нас выгоняют .....
показати весь коментар
01.12.2020 13:13 Відповісти
пс монитору год, фулНД ....
показати весь коментар
01.12.2020 13:14 Відповісти
Сторінка 10 з 10
 
 