НКВД расстрелял в 1937-м Квиткина - руководителя переписи населения, показавшей демографический провал, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины опубликовала материалы дела против начальника бюро Всесоюзной переписи населения Олимпия Квиткина. Его расстреляли, когда перепись показала массовый исход крестьян из колхозов.

Документы опубликованы на сайте электронного архива украинского освободительного движения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис. Советские демографы ожидали, что в Украине должно было начисляться на тот момент 35 млн жителей. Зато перепись установил только 29 млн, то есть практически на уровне 1926 года. Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в "получении искусственно заниженных и извращенных цифр" и по традиции - расстреляли", - сказано в сообщении СБУ.

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Олимпий Квиткин не побоялся написать правду: что коллективизация привела к вымиранию людей, что наиболее активные и трудоспособные крестьяне бегут из колхозов и те разваливаются, а социализм "не улучшает, а подавляет благосостояние широких слоев населения".

Его расстреляли в 1937 году.









