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НКВД расстрелял в 1937-м Квиткина - руководителя переписи населения, показавшей демографический провал, - СБУ. ДОКУМЕНТ

НКВД расстрелял в 1937-м Квиткина - руководителя переписи населения, показавшей демографический провал, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины опубликовала материалы дела против начальника бюро Всесоюзной переписи населения Олимпия Квиткина. Его расстреляли, когда перепись показала массовый исход крестьян из колхозов.

Документы опубликованы на сайте электронного архива украинского освободительного движения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис. Советские демографы ожидали, что в Украине должно было начисляться на тот момент 35 млн жителей. Зато перепись установил только 29 млн, то есть практически на уровне 1926 года. Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в "получении искусственно заниженных и извращенных цифр" и по традиции - расстреляли", - сказано в сообщении СБУ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Олимпий Квиткин не побоялся написать правду: что коллективизация привела к вымиранию людей, что наиболее активные и трудоспособные крестьяне бегут из колхозов и те разваливаются, а социализм "не улучшает, а подавляет благосостояние широких слоев населения".

Его расстреляли в 1937 году.

НКВД расстрелял в 1937-м Квиткина - руководителя переписи населения, показавшей демографический провал, - СБУ 01
НКВД расстрелял в 1937-м Квиткина - руководителя переписи населения, показавшей демографический провал, - СБУ 02
НКВД расстрелял в 1937-м Квиткина - руководителя переписи населения, показавшей демографический провал, - СБУ 03
НКВД расстрелял в 1937-м Квиткина - руководителя переписи населения, показавшей демографический провал, - СБУ 04
НКВД расстрелял в 1937-м Квиткина - руководителя переписи населения, показавшей демографический провал, - СБУ 05

Автор: 

Голодомор (1055) демография (296) история (2017) НКВД (92) расстрел (501) СБУ (19871) СССР (812)


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Топ комментарии
+61
Нет ничего более блевотного, чем коммунизм.
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28.11.2020 18:40
+29
это когда малограмотное быдло дорывается до власти - еще называется народовластие
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28.11.2020 18:51
+23
Нет , вы перекручиваете , прикрывая москолив . Был бы не коммунизм , царизм , москали бы тоже самое убивали людей . Вот сегодня уже и 21 век , а москали убивают людей по всему миру . Сколько уже украинцев убили ? А Сирия ? И т д . Ливия ?
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28.11.2020 18:54
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Підписували вирок Конкін і Шевєльов.
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28.11.2020 18:38 Ответить
І третій Глєбов
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28.11.2020 21:31 Ответить
Нет ничего более блевотного, чем коммунизм.
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28.11.2020 18:40 Ответить
это когда малограмотное быдло дорывается до власти - еще называется народовластие
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28.11.2020 18:51 Ответить
С грамматикой в бумагах как раз всё нормально.... Кроме "на" Украине.
Проблема в правосудии - "...свидетели по делу, они же обвиняемые по тем же преступлениям..." - вот это шедевр..
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28.11.2020 19:13 Ответить
дело не в грамматике, а в понимании куда и как рулить
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28.11.2020 20:09 Ответить
Нет , вы перекручиваете , прикрывая москолив . Был бы не коммунизм , царизм , москали бы тоже самое убивали людей . Вот сегодня уже и 21 век , а москали убивают людей по всему миру . Сколько уже украинцев убили ? А Сирия ? И т д . Ливия ?
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28.11.2020 18:54 Ответить
да? а его прислужники??? Ну подумаешь жида квиткина расстреляли... и хрен с ним!
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28.11.2020 19:11 Ответить
є - це нащадки гебнявих, які в інтернетах собі карму підчищають

https://twitter.com/poteryashka2007

https://twitter.com/poteryashka2007 marusya @poteryashka2007

https://twitter.com/poteryashka2007 https://twitter.com/poteryashka2007



Я долго не решалась написать этот тред.
Вижу здесь отношение к потомкам проклятого поколения и даже призывы их уничтожать. И не потому, что боюсь. Мне бояться поздно, да и всеми трагедиями и косолапостью своей жизни, пожалуй, карму отработала.
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28.11.2020 19:17 Ответить
Это ещё и мягко сказано.
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28.11.2020 21:22 Ответить
А чем занимался Олимпий Квиткин в 1917-21 годах... И как его настоящая фамилия ?
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28.11.2020 18:42 Ответить
Ну він з 1919 очолював московське управління статистики, до того з 1915 року займався біженцями Першої світової...
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28.11.2020 18:46 Ответить
Ага ..значит старый кадр...и видать красножопые не могли найти замену (хотя должны были расстреллять примерно в 27-м)...но в 37 таки решили менять..не удивлюсь что на его ученика )))
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28.11.2020 19:06 Ответить
ГОЛОДОМОРЫ - ЗАПРЕТы - цыркуляры .. УНИЧТОЖЭНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА РАСТРЕЛЫ и ВЫСЕЛКИ - - - - ЭТО не ПРЕСТУПЛЕНИЕ !,,
Это просто ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ !...
.
Это язык САТАНИНССКОГО КРЕМЛЯ и его УБЛЮДКОВ в УКРАИНЕ !!..
.
..
Дубинсский Мертветчук РПЦ и т д..
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28.11.2020 18:44 Ответить
А внуки тех самых энкавэдэшников теперь руководят независимой Украиной. зеленский - яркий тому пример
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28.11.2020 18:45 Ответить
Да, какой-нибудь Мойше Зеленкин бегал с маузером и расстреливал украинцев.
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28.11.2020 18:53 Ответить
А дедушка его подавлял выступление рабочих в Кривом Роге...
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28.11.2020 20:10 Ответить
Це єдиний приклад, коли людину розстріляли за статистику! Значить, комунякам дійсно було що приховувати...

Та й у переписі 1939 населення УССР порівняно з 1926 виросло всього на 1,8 млн... Це теж показник, адже тоді приріст населення мав би бути більшим - у людей по 5-6-7 дітей було!
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28.11.2020 18:49 Ответить
Угу..по 5-6-7 детей рождалось...а выживало 1-2-3...
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28.11.2020 18:53 Ответить
Ну в моєї бабусі покійної було дві сестри і три брата - в дитинстві лише один від тифу помер...
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28.11.2020 19:02 Ответить
У моей бабушки было 7 детей...выжили три...моя мама старшая 37 года...тетка моя 39-го...и дядька 41-го годов рождения...а все кто рождался раньше не выжили...
Так что все верно посчитал тот мужик...ни какого роста численности населения до 37-39 годов не было..
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28.11.2020 19:23 Ответить
Я маю на увазі, що приріст населення мав би бути більшим за умови відсутності голоду... А голод ж мав наслідки і після закінчення - люди ослаблені були, от і не виживали діти...
І перепис 1937 показав різке скорочення населення УССР!
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28.11.2020 19:29 Ответить
В моєї бабусі два старших брати було ... Закарпаття-44. Німці не чіпали, а совєти при "освобожденії" призвали визволяти свою землю... На другий тиждень обидва загинули...
Єдиний позитив, що дідуся знайшла, три місяці протримався на фронті. Дала важке поранення і комісували. Потім мама і я))
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28.11.2020 19:24 Ответить
Ну я в даному випадку про дитячу смертність - а так да, у бабусі брат також у 1944 в першому ж бою загинув 0 погнали совєти на убой...
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28.11.2020 19:26 Ответить
Всіх місцевих при "визволенні" на убой гнали...
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28.11.2020 19:29 Ответить
як кому повезло...
Мого батька призвали в 44-му після визволення - то спочатку відправили в Псков на місяць в учебку - десантником. Але влітку вже по Закарпаттю просувався, в напрямку на Будапешт і Відень.
Діда також призвали (було вже тоді йому 45) - але поставили конюхом в обслузі гаубиць. Обидва вижили; дід - ні подряпини, демобілізувався влітку 45-го; батько - два легких поранення, служив до 50-го року в окупаційних військах в Відні.
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28.11.2020 22:11 Ответить
Так, бабця теж тифом перехворіла. Ось то була пандемія, а не зараз. Розказувала, що вранці встає, а волосся на подушці залишилось...було майже до копчика... Для жінки - це ШОК...
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28.11.2020 19:28 Ответить
У мене бабця дивом вижила від тифу - і це не у совку було - їм пощатисло, що їх село до Польщі потрапило... Але вони були майже на кордоні (це Волинь) і голодуючим через кордон їжу передавали постійно.
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28.11.2020 19:48 Ответить
Моего деда москали , что бы они все сдохли убили ещё до войны в 1939 когда пришли на западную Украину , моей маме было всего 3 месяца
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28.11.2020 19:29 Ответить
Значить, комунякам дійсно було що приховувати... -- не надо перекручивать , мол это не москали делали , а какие-то комуняки
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28.11.2020 18:56 Ответить
"Це єдиний приклад, коли людину розстріляли за статистику!"

З чого це видно, що це єдиний приклад? Кого ти захищаєш? Порийся в архівах, і побачиш, що далеко не єдиний.
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28.11.2020 19:33 Ответить
Ну може в ссср ще когось і розстріляли, але ніде у світі за таке більше не розстрілювали!
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28.11.2020 19:46 Ответить
Из воспоминаний - Когда петлюра вошол в село Дунаевцы, и просил присоедениться и рекрутировать в армию молодеж --- - - селяне кричали - - " ПУСКАЙ ТВОЙ СЫН идет .....! "
( чому син Порошенко не воюет....?? )) ...
.
Счасс этого села НЕТ !..
ХИТРОЖОПЫЕ УБЛЮДКИ ПОДОХЛИ во ВРЕМЯ ГОЛОДОМОРА 33-го..
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28.11.2020 18:51 Ответить
НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ - Цензор.НЕТ 3419
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28.11.2020 19:10 Ответить
".. чому син Порошенко не воюет....??",- взагалі-то воював, був мінометником, здається, командиром бвтвреї під час оборони Краматорська.. Сини Турчинова, Луценка теж воювали. Гриценко був змушений , навіть, вибачатися реред Луценком молодшим за те, що той "не воював", привселюдно вибачатись.
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28.11.2020 19:51 Ответить
Син ПО.Порошенка,Олексій, в 2014 році добровольцем пішов в армію і служив в АТО командиром взводу мінометників. До речі,він особисто тестував новітні розробки мінометів. Де при їх тестуванні виявалялись недороботки або саботаж виробників по обладнанню. Заслужена людина і воїн. Про це ми писали по матеріалам розвідордена ще в 2015 році. Так що,кожне ВПК ( члени ватопацифіського кодла або провокатори-диверсанти),яке починає закидувати Дезу на сім'ю нашого Державного Діяча по дітям....можете сміло бити в пельку за наговір або брехню! Дозволяємо!
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28.11.2020 21:13 Ответить
кстати, еще одной причиной, по которой расстреляли первый состав комиссии по переписи, это то, что количество "русского населения" было катастрофически низким, за то много "украинцев", "сибиряков", "алтайцев", "камчадалов", "кривичей", "пермяков", и "великороссов"..
руководство первого состава комиссии расстреляли, информацию по переписи засекретили (до сих пор), а руководство второго состава комиссии нарисовало громадный процент "русских", "украинцев" на втором месте, а всякие там "сибиряки", "алтайцы" и прочие, просто исчезли.. всех записали в "русские"..
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28.11.2020 18:51 Ответить
Вєлікороссов відмінив Джугашвіллі, перейменувавши їх (і не тільки) у русскіх.
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28.11.2020 19:33 Ответить
да правильно сделали .он был комуняка как и кто его расстрелял
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28.11.2020 18:51 Ответить
Хто за те, щоб такими саме засобами велися справи проти нинішніх чиновників- з покаранням аж до розстрілу?
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28.11.2020 18:55 Ответить
ви, дебіли. І тільки ви всі так хочете, 73/43%зебіли.
Тільки от що.... цивілізований світ такого не хоче. І таким людожерам не допомагає.
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28.11.2020 21:59 Ответить
Яке ж ти недолуге...
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29.11.2020 03:42 Ответить
Никто больше в мире не погубил украинцев за все века , как москали , но украинцы наверное мазохисты , что называют убийц своего народа братьями ?
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28.11.2020 19:01 Ответить
Просто скотам --- скоты братья...
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28.11.2020 19:11 Ответить
Какое отношение датчане имеют к Украине?
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28.11.2020 23:40 Ответить
НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ - Цензор.НЕТ 2765НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ - Цензор.НЕТ 2764
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28.11.2020 19:09 Ответить
Это называться деградация украинского общества ниже плинтуса
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28.11.2020 19:22 Ответить
В чому деградація "общєства", Нільсен ти наш мореходний. Що Україна і українці вже визначились з тим: хто ворог, а хто друг їй. І не треба до українців примішувативсяке антиукраїнське антиконституційне лайно!
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28.11.2020 21:24 Ответить
Это "дистанционный патриот"-обличатель. Уехал из Украины и теперь издалека поучает как нам тут жить.
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28.11.2020 23:38 Ответить
вот ты навозник
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28.11.2020 23:39 Ответить
Навіть без коментарів. Побачив нехристя-кагебешного в рясі---- знай,це ворог не тільки твоєї країни,а і особисто твій,твоєї сім'ї. І не обіжайтесь на Онуфрія,бо то не пастирь Божий,а агент-диверсант під дахом РПЦ і сидить це в Київі,в Києво-Печерській Лаврі під охороною кізяків та фсбешників. Нагадаємо,що першим загиблим від рук ворога був офіцер СБУ і загинув він від кулі монаха-звонаря цієї Лаври, бойовика Лаври Павла під керуванням Онуфрія. От і слуги Божиї. Тварі і тварі!
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28.11.2020 21:21 Ответить
НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ - Цензор.НЕТ 9110
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28.11.2020 21:26 Ответить
И эти катюги, убийцы украинцев в седьмом колене, имеют наглость и цинизм называть нас "братским народом"! Да провалитесь вы, твари, в преисподнюю вместе с вашей недоИмперией!!!
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28.11.2020 19:35 Ответить
В АП говорят что мы один народ с российским ,что они имели ввиду? НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ - Цензор.НЕТ 9682
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28.11.2020 20:00 Ответить
Да вероятно, эту фразу готовил Андрей Богдан, а нынешние ее слямзили. А на фото- Андрюшкины ближайшие родственники, ждут дядьку с кумысом.
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28.11.2020 21:25 Ответить
Власть - не средство; она - цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий - репрессии. Цель пытки - пытка. Цель власти - власть.
Джордж Оруэлл
1984
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28.11.2020 19:45 Ответить
відкрийте всі архіви повністю суки гебешні!!
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28.11.2020 19:53 Ответить
Сатанинський комуняцький режим з московитським уклоном.
Це ж у розумі не вкладається - до Другої Світової Війни українців БУЛО 41 міліон осіб

НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ - Цензор.НЕТ 5039
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28.11.2020 19:54 Ответить
Кінцівка показала все....
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28.11.2020 21:25 Ответить
Детальніше, разом з Олімпієм Аристарховичем Квіткою - головою відділу перепису населення центрального управління народно-господарського обліку УРСР (розстріляний у Москві 28 вересня 1937 року) були розстріляні за тим же звинуваченням:
Асаткін Олександр Миколайович - голова управління народно-господарського обліку УРСР, пізніше член президії Академії наук (розстріляний у Києві 2 вересня 1937 року);
Вейцбліт Ілля Ісаакович - голова відділу обліку населення управління народно-господарського обліку УРСР (розстріляний у Києві 2 вересня 1937 року);
Кустолян Євген Олексійович - працівник секретаріату ЦК ВКП(б), заступник голови управління народно-господарського обліку УРСР (розстріляний у Києві 2 вересня 1937 року). https://novynarnia.com/2020/11/28/stats-holod/
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28.11.2020 21:36 Ответить
Вот поэтому в Украине и не проводят перепись населения.
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28.11.2020 21:39 Ответить
У нас провели непоганий перепис населення в 2001, який показав, що 78% етнічні українці, що 67,2% є українськомовними. А те, що намагалися провести в 2020 році зелені - це не перепис, а пародія!
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28.11.2020 22:19 Ответить
У їпанутий цапів завжди була якась нездорова х.йня. Нехай вони згорядь в аду, як теперяшні так і ті що катували раніш
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28.11.2020 22:14 Ответить
Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в "получении искусственно заниженных и извращенных цифр" и по традиции - расстреляли", - сказано в сообщении СБУ. Источник: https://censor.net/ru/n3233850
Я буду рад, когда в распространении искуственноно извращённых цифр и понятий расстреляют медведчукчу, раб Новицкий и прочих прихвостней *****.
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28.11.2020 22:48 Ответить
Цікаво було б послухати думку нащадків ст.л-та конкина и капитана глебова,Тай шевельова теж . Може хтось з них тут на україні . доїдає свій хліб, український.
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29.11.2020 00:57 Ответить
МОСКАЛИВ НАДО УНИЧТОЖИТЬ ПОЛНОСТЬЮ, НАПРОЧЬ! Их надо вогнать в стойло и закрыть там и что бы они сами там сдыхали.. до последнего. И вот когда последняя тварь москальская сдохнет, вот только тогда все будет ок, для всего мира.
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29.11.2020 01:21 Ответить
Расстрел - чисто коммунистический метод решения всех проблем:

-"Искусственно заниженные цифры" - расстрелять!!!

А "проверить результаты", 'пересчитать' и получить 'незаниженные' цифры?
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29.11.2020 01:42 Ответить
Понижуєш Сумніваєшся в цифрах КОВІДа - ворог народа!
Лайкнув Трампа - полетів з роботи. Попадаєш в рострільний список Кортез.
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29.11.2020 07:04 Ответить
Олимпий Квиткин 😀 А какая настоящая фамилия имя этого Олимпия?
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29.11.2020 06:21 Ответить
В 191-ом году украинцев было 52 миллиона.А сколько сейчас?
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29.11.2020 06:22 Ответить
Ось на що цим натякають: Будете занижувати цифри КОВІДа - розстреляємо!
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29.11.2020 07:02 Ответить
Вообще то органы ЗАГС вели постоянный учет рождений и смертей и их цифры были близки к результатам переписи 1937, но никого не расстреляли. Дело в том, что постоянно к первичным данным ЗАГС вносились поправки на недоучет и недоохват, кторые были неоправданно высокими и постепенно накопилась значительнвя погрешность в сторону завышения населения. Собственно, перписи и существуют для переодических коррекций. Проблема в том, что перепись провели халтурно, и стало невозможно понять, насколько нужно корректировать ранее внесенное завышение. Халтурность переписи выявлена выборочными, но широкими проверками и именно по их результатам выдрали организаторов переписи и вместо корректировки результатов преписи провели другую, в 1939. На самом деле откорректировать результат "для народа" ничего не стоило, но власти в плановом хозяйстве нужны были достоверные цифры для себя, а не для публикации в газетах.
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29.11.2020 08:41 Ответить
А СКОЛЬКО ЕЩЁ НУЖНО РАССТРЕЛЯТЬ НАСТОЯЩИХ ВИНОВНЫХ И ИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ !!!
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29.11.2020 09:15 Ответить
 
 