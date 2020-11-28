НКВД расстрелял в 1937-м Квиткина - руководителя переписи населения, показавшей демографический провал, - СБУ. ДОКУМЕНТ
Служба безопасности Украины опубликовала материалы дела против начальника бюро Всесоюзной переписи населения Олимпия Квиткина. Его расстреляли, когда перепись показала массовый исход крестьян из колхозов.
Документы опубликованы на сайте электронного архива украинского освободительного движения, сообщает Цензор.НЕТ.
"Всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис. Советские демографы ожидали, что в Украине должно было начисляться на тот момент 35 млн жителей. Зато перепись установил только 29 млн, то есть практически на уровне 1926 года. Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в "получении искусственно заниженных и извращенных цифр" и по традиции - расстреляли", - сказано в сообщении СБУ.
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Олимпий Квиткин не побоялся написать правду: что коллективизация привела к вымиранию людей, что наиболее активные и трудоспособные крестьяне бегут из колхозов и те разваливаются, а социализм "не улучшает, а подавляет благосостояние широких слоев населения".
Его расстреляли в 1937 году.
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Проблема в правосудии - "...свидетели по делу, они же обвиняемые по тем же преступлениям..." - вот это шедевр..
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Я долго не решалась написать этот тред.
Вижу здесь отношение к потомкам проклятого поколения и даже призывы их уничтожать. И не потому, что боюсь. Мне бояться поздно, да и всеми трагедиями и косолапостью своей жизни, пожалуй, карму отработала.
Это просто ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ !...
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Это язык САТАНИНССКОГО КРЕМЛЯ и его УБЛЮДКОВ в УКРАИНЕ !!..
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Дубинсский Мертветчук РПЦ и т д..
Та й у переписі 1939 населення УССР порівняно з 1926 виросло всього на 1,8 млн... Це теж показник, адже тоді приріст населення мав би бути більшим - у людей по 5-6-7 дітей було!
Так что все верно посчитал тот мужик...ни какого роста численности населения до 37-39 годов не было..
І перепис 1937 показав різке скорочення населення УССР!
Єдиний позитив, що дідуся знайшла, три місяці протримався на фронті. Дала важке поранення і комісували. Потім мама і я))
Мого батька призвали в 44-му після визволення - то спочатку відправили в Псков на місяць в учебку - десантником. Але влітку вже по Закарпаттю просувався, в напрямку на Будапешт і Відень.
Діда також призвали (було вже тоді йому 45) - але поставили конюхом в обслузі гаубиць. Обидва вижили; дід - ні подряпини, демобілізувався влітку 45-го; батько - два легких поранення, служив до 50-го року в окупаційних військах в Відні.
З чого це видно, що це єдиний приклад? Кого ти захищаєш? Порийся в архівах, і побачиш, що далеко не єдиний.
( чому син Порошенко не воюет....?? )) ...
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Счасс этого села НЕТ !..
ХИТРОЖОПЫЕ УБЛЮДКИ ПОДОХЛИ во ВРЕМЯ ГОЛОДОМОРА 33-го..
руководство первого состава комиссии расстреляли, информацию по переписи засекретили (до сих пор), а руководство второго состава комиссии нарисовало громадный процент "русских", "украинцев" на втором месте, а всякие там "сибиряки", "алтайцы" и прочие, просто исчезли.. всех записали в "русские"..
Тільки от що.... цивілізований світ такого не хоче. І таким людожерам не допомагає.
Джордж Оруэлл
1984
Це ж у розумі не вкладається - до Другої Світової Війни українців БУЛО 41 міліон осіб
Асаткін Олександр Миколайович - голова управління народно-господарського обліку УРСР, пізніше член президії Академії наук (розстріляний у Києві 2 вересня 1937 року);
Вейцбліт Ілля Ісаакович - голова відділу обліку населення управління народно-господарського обліку УРСР (розстріляний у Києві 2 вересня 1937 року);
Кустолян Євген Олексійович - працівник секретаріату ЦК ВКП(б), заступник голови управління народно-господарського обліку УРСР (розстріляний у Києві 2 вересня 1937 року). https://novynarnia.com/2020/11/28/stats-holod/
Я буду рад, когда в распространении искуственноно извращённых цифр и понятий расстреляют медведчукчу, раб Новицкий и прочих прихвостней *****.
-"Искусственно заниженные цифры" - расстрелять!!!
А "проверить результаты", 'пересчитать' и получить 'незаниженные' цифры?
ПонижуєшСумніваєшся в цифрах КОВІДа - ворог народа!
Лайкнув Трампа - полетів з роботи. Попадаєш в рострільний список Кортез.