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Зеленский установил новый профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга

Зеленский установил новый профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга

Президент Украины подписал указ о введении нового профессионального праздника. Его будут отмечать ежегодно 28 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.

"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, отмечать ежегодно 28 ноября", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20268) праздник (1691) указ (528)


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Топ комментарии
+55
Зеленский установил новый профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга - Цензор.НЕТ 7133
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28.11.2020 20:24
+26
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 4947
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28.11.2020 20:57
+22


хоча взагалі то сумно, браття...
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28.11.2020 20:28
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Страница 2 из 2
...праздников в Украине и так предостаточно...может уже работать начнем ???....
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28.11.2020 20:39 Ответить
Зеленский, а когда будет День Коррупционера?
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28.11.2020 20:40 Ответить
А що День прокурора-1 грудня ,не підходить,чи День ментів,суддів та т.ін. днюхі!!)))
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28.11.2020 20:44 Ответить
А ещё День Зомбиков tv
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29.11.2020 00:43 Ответить
Юрий Кузнецов 20 ноября скинул ссылку интересную,как отличить Дипфейк в интернете от подлинного видео.Я в шоке Панове.70% видосов чистый фейк
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28.11.2020 20:40 Ответить
Интересно! Праздник в честь великого политика ЗЕ какого числа будет?
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28.11.2020 20:41 Ответить
статья 163-15 КУоАП , если продавец не хочет давать сдачу с крупной купюры - штраф от 1700грн
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28.11.2020 20:42 Ответить
повторно 0т 10 000 грн
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28.11.2020 20:43 Ответить
Пора в Украине уже объявлять розыск "здравого смысла"...
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28.11.2020 20:42 Ответить
разменные деньги не могут обеспечить , кругом крутится большие купюры , Я при СССР больше 25 руб не видел
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28.11.2020 20:44 Ответить
Ніколи не знайдеш того що не існує.
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28.11.2020 21:47 Ответить
він того навчився в папередників, бо вони дуже розумілися у різних святкуваннях
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28.11.2020 20:44 Ответить
А воно ще здатне вчитись? Ти впевнений, що воно навчилось в попередників?
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28.11.2020 21:42 Ответить
Аля Шариков
- Слоны ,животные полезные
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28.11.2020 20:45 Ответить
Я ещё водочки выпью?
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28.11.2020 20:47 Ответить
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 6612
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28.11.2020 20:52 Ответить
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 3019
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28.11.2020 21:31 Ответить
Оно хоть одно из этих слов знает?..
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28.11.2020 20:46 Ответить
На эту фуйню даже "специальный" указ президента есть ? Однако.
Дожили, бла.
Этот непонятный человек видимо по жизни не живет, а сам по себе существует в 24-х часовом днем и ночью смартфоне.
И это очень страшно для 36 -миллионной страны в Центре Европы.
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28.11.2020 20:48 Ответить
- Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни. ("двенадцать стульев"
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28.11.2020 20:51 Ответить
К сожалению товарищ Бендер и Воробьянинов для сегодняшних смартфончиков это уже давно пройденный этап в понимании сейчасных наших детей и внуков. И ни фуя мы с этим идиотизмом 21 Века не можем поделать, к сожалению.
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28.11.2020 21:01 Ответить
День коллектора ... Или как там работника претензионного отдела. Уже на атомы раскладывают всякую дичь.
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28.11.2020 20:52 Ответить
А коли ж - День крадуна?!
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28.11.2020 20:53 Ответить
26.09
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28.11.2020 21:31 Ответить
А де День Припіздента? Ніхарашо!
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28.11.2020 20:53 Ответить
а он с 2009 года есть, третья субота апреля, токо чуть по другому называется День Цирка
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28.11.2020 20:58 Ответить
День веселого комика , первую букву K можно менять как хочешь
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28.11.2020 21:29 Ответить
Когда будет праздник: " День зелёного лоха?"
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28.11.2020 21:01 Ответить
Уже есть, пока только неофициальний - 21 апреля.
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29.11.2020 08:38 Ответить
Не, ну а чьо? Актуальненько так. Этому идиоту больше нечем заняться?!
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28.11.2020 21:05 Ответить
День санитарки . День маляра. День пешехода. Сколько идей???
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28.11.2020 21:07 Ответить
Охолоньте,в році лише 365 днів !!)))
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28.11.2020 21:12 Ответить
Ну и что. Моно по два празника на дню.🙂
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28.11.2020 21:41 Ответить
Мона!! Але краще зробити один день на рік , Свято всіх і вся !!!)))
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28.11.2020 21:48 Ответить
Моно і так, я не проти.🙂
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28.11.2020 21:58 Ответить
День дурака - каждый день.
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28.11.2020 21:15 Ответить
Так Зеленському залишається його узаконити.
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28.11.2020 21:47 Ответить
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 9792
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28.11.2020 21:19 Ответить
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 5826
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28.11.2020 21:20 Ответить
Слава мутрому наріду що обрав гниду на президента.
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28.11.2020 21:39 Ответить
Ну тут вже одразу зрозуміло - той іще "шедевр исхуйства"... 🤢🤮
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28.11.2020 23:39 Ответить
Думаю МВФ оценит и даст денег.
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28.11.2020 21:23 Ответить
саме сьогодні... негідник вирішив оприлюднити свою чергову маячню...пусть-будєт-празднік... саме сьогодні. не завтра, не в понеділок....скот.
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28.11.2020 21:23 Ответить
Мало їх Гітлер...
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28.11.2020 21:49 Ответить
Кремлёвская ЗЕмразь издеваеца открыто..в день памяти голодомора...гниды ЗЕбильные искренне надеюсь что вы не успеете сбежать
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28.11.2020 21:27 Ответить
Не, друзья. Если бы подобный документ подписивали на сцене 95-го килограмма, да еще под эксклюзивный клавишный аккомпанемент, то это, возможно, и вызвало бы аплодисменты у некоторой части наших соплеменников. Но когда под этим бредом ставится подпись целого президента, то тут вопрос - "вава" в голове у чувака, который это подписал, или у избирателей, которые этого чувачка выбрали? Нужны лекарства !
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28.11.2020 21:28 Ответить
Нажаль, медиціна в цьому випадку безсила !!! Галоперидол лише полегшує стан , але не лікує !!!)))
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28.11.2020 21:58 Ответить
Ще день каломойського, день дєрмака, день тупицького і день ахмєтки треба ввести. Вони теж вносять свої вклади у фінансовий моніторинг.
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28.11.2020 21:29 Ответить
Зе-чмо

Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 7009
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28.11.2020 21:31 Ответить
Наступне нове державне свято "День крутія свинячих хвостиків".
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28.11.2020 21:34 Ответить
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 4867
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28.11.2020 21:35 Ответить
А день кловуна чому не запровадив ?
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28.11.2020 21:48 Ответить
А цей празднік кожен день, доки Зеленський займає крісло президента.
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28.11.2020 21:50 Ответить
3 -тя субота квітня-Міжнародний день цирка !!!)))
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28.11.2020 21:56 Ответить
День квартала 95. государственный праздник теперь. для зетипиллов. А-ха-ха!! будем ржать по приколу. С фишечками и по хайпу.
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28.11.2020 21:54 Ответить
Зебіли, вы чекали саме цього закона, чи вам ще щось хоцца?
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28.11.2020 21:59 Ответить
в государственной казне все церьковные мыши подохли с голодухи ,но мониторить пустоту комуто надо...?
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28.11.2020 22:04 Ответить
Як соромно все таки коли президент у тебе ідіот з кварталу 95.
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28.11.2020 22:05 Ответить
Старушки серыми утицами поплыли в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате:
- …А теперь прослушайте новгородские частушки…
Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны, и черноземный Баттистини запел:

На стене клопы сидели
И на солнце щурились,
Фининспектора узрели -
Сразу окочурились…

В центре земли эти частушки вызвали бурную деятельность. В трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы.

(с) И. Ильф, Е. Петров "Двенадцать стульев"
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28.11.2020 22:10 Ответить
При Зеле каждый прожитый день - уже праздник.
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28.11.2020 22:17 Ответить
чото слабо мониторят.... мониторят-мониторят а они всё киздят бабло и киздят.... и главное ни одной посадки... все хорошо прекрасная маркиза!!! как правильно говорил Лесь Подеревянский - все хорошо, растет жирность в молоке, довольны хамы сыти в них *****......так им (этим мониторам) именно за это (за то что всё у нас чики-бомбони) праздник да зеля?
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28.11.2020 22:25 Ответить
"Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле" (с)
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28.11.2020 22:46 Ответить
полностью согласен с такой очень верной цитатой из Л.П. вы её привели в точности! честь вам хвала и уважуха! только чего не полностью? там далее тоже интересно.....
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28.11.2020 22:57 Ответить
Так, але це ризиковано - на Цензорі матюччя іноді проходить нормально, а іноді й забанити можуть на три дні... це вже як пощастить
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28.11.2020 23:16 Ответить
Світова Біль, та це ж не матюкня , це класіка та містецтво. я не лякаюсь. не хай собі банять.... я тільки правду ********!
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28.11.2020 23:27 Ответить
Та теж ******** процитувати без купюр - тим більше ледве не кожного дня буває нагода ))) "Король Літр" то взагалі пророцтво...
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28.11.2020 23:35 Ответить
Ну и шо там они, что-нибудь по Приватбанку намониторили или только по бабкам с семечками с рынка?
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28.11.2020 22:28 Ответить
От паскуда! Це щоб підгатити. На День пам'яті жертв Голодомору кожні 6 років буде накладатись це його свято.

Цим він підтвердив правдивість того, що про нього кажуть ті хто його близько знає.
"Те, кто знаком с Зеленским ближе, знают, что он - редкий лицемер. То есть любит изображать из себя на людях эдакого Голобородько, являясь на самом деле падким на роскошь, богатство, лесть. Довольно злопамятный, самолюбивый, честолюбивый и т.п. Про таких говорят, человек - говно".
https://antikor.com.ua/articles/422696-zelenskogo_objazateljno_vse_predadut_po_ego_he_vine
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28.11.2020 23:25 Ответить
Це вже в нього традиція така пакостити. У День пам'яті жертв революції Гідності він посилає обшук до музею революції Гідності. Чекаймо нове "свято" день клоуна на 24 серпня - День Незалежності України.
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29.11.2020 01:22 Ответить
Зебіли так давно цього чекали 👍👍👍
Ух, Зеленский молодець! Працює цілим днями, все про державу думає 😂😂😂
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28.11.2020 23:49 Ответить
это горе Украины должно еще один праздник учредить - день нищего украинца, обворованного олигархом, благодаря бездеятельности президента...
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29.11.2020 00:23 Ответить
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 2503
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29.11.2020 01:02 Ответить
Сейчас не до этого, что больше заняться нечем.
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29.11.2020 02:14 Ответить
Следующим будет "День НКВД-шника" учитывая родословные криворогих деятелей
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29.11.2020 04:36 Ответить
Дивно, що не встановив свято працівників тайського масажу...
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29.11.2020 08:36 Ответить
ДА, ГЛАВНОЕ ВСЕХ НАЙТИ ФИНАНСОВЫХ ВОРОВ И НАКАЗАТЬ ДАЖЕ ИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ !!!
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29.11.2020 08:38 Ответить
Вот така то муйня, малята.
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29.11.2020 08:43 Ответить
а дня 95 квартала еще нет?
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29.11.2020 10:26 Ответить
В чому сенс подібних свят? Цікаво, в цивілізованих країнах існують спеціальні свята на честь окремих професій?
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29.11.2020 11:36 Ответить
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29.11.2020 11:56 Ответить
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29.11.2020 12:50 Ответить
Браво !!!! Сильное решение, достойное настоящего президента !!!!
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29.11.2020 14:52 Ответить
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