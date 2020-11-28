Зеленский установил новый профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга
Президент Украины подписал указ о введении нового профессионального праздника. Его будут отмечать ежегодно 28 ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.
"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, отмечать ежегодно 28 ноября", - говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Слоны ,животные полезные
Дожили, бла.
Этот непонятный человек видимо по жизни не живет, а сам по себе существует в 24-х часовом днем и ночью смартфоне.
И это очень страшно для 36 -миллионной страны в Центре Европы.
- …А теперь прослушайте новгородские частушки…
Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны, и черноземный Баттистини запел:
На стене клопы сидели
И на солнце щурились,
Фининспектора узрели -
Сразу окочурились…
В центре земли эти частушки вызвали бурную деятельность. В трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы.
(с) И. Ильф, Е. Петров "Двенадцать стульев"
Цим він підтвердив правдивість того, що про нього кажуть ті хто його близько знає.
"Те, кто знаком с Зеленским ближе, знают, что он - редкий лицемер. То есть любит изображать из себя на людях эдакого Голобородько, являясь на самом деле падким на роскошь, богатство, лесть. Довольно злопамятный, самолюбивый, честолюбивый и т.п. Про таких говорят, человек - говно".
https://antikor.com.ua/articles/422696-zelenskogo_objazateljno_vse_predadut_po_ego_he_vine
Ух, Зеленский молодець! Працює цілим днями, все про державу думає 😂😂😂