Зеленский установил новый профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга

Президент Украины подписал указ о введении нового профессионального праздника. Его будут отмечать ежегодно 28 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.

"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, отмечать ежегодно 28 ноября", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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