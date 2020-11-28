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Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу

Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу

Президент України підписав указ про запровадження нового професійного свята. Його відзначатимуть щорічно 28 листопада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

"Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, постановляю: установити в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначати щороку 28 листопада", - йдеться в тексті документа.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Також дивіться: На передовій відзначили День десантно-штурмових військ. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) свято (682) наказ (445)


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Топ коментарі
+55
Зеленский установил новый профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга - Цензор.НЕТ 7133
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28.11.2020 20:24
+26
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 4947
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28.11.2020 20:57
+22


хоча взагалі то сумно, браття...
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28.11.2020 20:28
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...праздников в Украине и так предостаточно...может уже работать начнем ???....
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28.11.2020 20:39 Відповісти
Зеленский, а когда будет День Коррупционера?
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28.11.2020 20:40 Відповісти
А що День прокурора-1 грудня ,не підходить,чи День ментів,суддів та т.ін. днюхі!!)))
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28.11.2020 20:44 Відповісти
А ещё День Зомбиков tv
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29.11.2020 00:43 Відповісти
Юрий Кузнецов 20 ноября скинул ссылку интересную,как отличить Дипфейк в интернете от подлинного видео.Я в шоке Панове.70% видосов чистый фейк
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28.11.2020 20:40 Відповісти
Интересно! Праздник в честь великого политика ЗЕ какого числа будет?
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28.11.2020 20:41 Відповісти
статья 163-15 КУоАП , если продавец не хочет давать сдачу с крупной купюры - штраф от 1700грн
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28.11.2020 20:42 Відповісти
повторно 0т 10 000 грн
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28.11.2020 20:43 Відповісти
Пора в Украине уже объявлять розыск "здравого смысла"...
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28.11.2020 20:42 Відповісти
разменные деньги не могут обеспечить , кругом крутится большие купюры , Я при СССР больше 25 руб не видел
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28.11.2020 20:44 Відповісти
Ніколи не знайдеш того що не існує.
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28.11.2020 21:47 Відповісти
він того навчився в папередників, бо вони дуже розумілися у різних святкуваннях
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28.11.2020 20:44 Відповісти
А воно ще здатне вчитись? Ти впевнений, що воно навчилось в попередників?
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28.11.2020 21:42 Відповісти
Аля Шариков
- Слоны ,животные полезные
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28.11.2020 20:45 Відповісти
Я ещё водочки выпью?
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28.11.2020 20:47 Відповісти
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 6612
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28.11.2020 20:52 Відповісти
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 3019
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28.11.2020 21:31 Відповісти
Оно хоть одно из этих слов знает?..
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28.11.2020 20:46 Відповісти
На эту фуйню даже "специальный" указ президента есть ? Однако.
Дожили, бла.
Этот непонятный человек видимо по жизни не живет, а сам по себе существует в 24-х часовом днем и ночью смартфоне.
И это очень страшно для 36 -миллионной страны в Центре Европы.
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28.11.2020 20:48 Відповісти
- Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни. ("двенадцать стульев"
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28.11.2020 20:51 Відповісти
К сожалению товарищ Бендер и Воробьянинов для сегодняшних смартфончиков это уже давно пройденный этап в понимании сейчасных наших детей и внуков. И ни фуя мы с этим идиотизмом 21 Века не можем поделать, к сожалению.
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28.11.2020 21:01 Відповісти
День коллектора ... Или как там работника претензионного отдела. Уже на атомы раскладывают всякую дичь.
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28.11.2020 20:52 Відповісти
А коли ж - День крадуна?!
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28.11.2020 20:53 Відповісти
26.09
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28.11.2020 21:31 Відповісти
А де День Припіздента? Ніхарашо!
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28.11.2020 20:53 Відповісти
а он с 2009 года есть, третья субота апреля, токо чуть по другому называется День Цирка
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28.11.2020 20:58 Відповісти
День веселого комика , первую букву K можно менять как хочешь
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28.11.2020 21:29 Відповісти
Когда будет праздник: " День зелёного лоха?"
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28.11.2020 21:01 Відповісти
Уже есть, пока только неофициальний - 21 апреля.
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29.11.2020 08:38 Відповісти
Не, ну а чьо? Актуальненько так. Этому идиоту больше нечем заняться?!
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28.11.2020 21:05 Відповісти
День санитарки . День маляра. День пешехода. Сколько идей???
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28.11.2020 21:07 Відповісти
Охолоньте,в році лише 365 днів !!)))
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28.11.2020 21:12 Відповісти
Ну и что. Моно по два празника на дню.🙂
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28.11.2020 21:41 Відповісти
Мона!! Але краще зробити один день на рік , Свято всіх і вся !!!)))
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28.11.2020 21:48 Відповісти
Моно і так, я не проти.🙂
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28.11.2020 21:58 Відповісти
День дурака - каждый день.
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28.11.2020 21:15 Відповісти
Так Зеленському залишається його узаконити.
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28.11.2020 21:47 Відповісти
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 9792
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28.11.2020 21:19 Відповісти
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 5826
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28.11.2020 21:20 Відповісти
Слава мутрому наріду що обрав гниду на президента.
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28.11.2020 21:39 Відповісти
Ну тут вже одразу зрозуміло - той іще "шедевр исхуйства"... 🤢🤮
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28.11.2020 23:39 Відповісти
Думаю МВФ оценит и даст денег.
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28.11.2020 21:23 Відповісти
саме сьогодні... негідник вирішив оприлюднити свою чергову маячню...пусть-будєт-празднік... саме сьогодні. не завтра, не в понеділок....скот.
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28.11.2020 21:23 Відповісти
Мало їх Гітлер...
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28.11.2020 21:49 Відповісти
Кремлёвская ЗЕмразь издеваеца открыто..в день памяти голодомора...гниды ЗЕбильные искренне надеюсь что вы не успеете сбежать
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28.11.2020 21:27 Відповісти
Не, друзья. Если бы подобный документ подписивали на сцене 95-го килограмма, да еще под эксклюзивный клавишный аккомпанемент, то это, возможно, и вызвало бы аплодисменты у некоторой части наших соплеменников. Но когда под этим бредом ставится подпись целого президента, то тут вопрос - "вава" в голове у чувака, который это подписал, или у избирателей, которые этого чувачка выбрали? Нужны лекарства !
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28.11.2020 21:28 Відповісти
Нажаль, медиціна в цьому випадку безсила !!! Галоперидол лише полегшує стан , але не лікує !!!)))
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28.11.2020 21:58 Відповісти
Ще день каломойського, день дєрмака, день тупицького і день ахмєтки треба ввести. Вони теж вносять свої вклади у фінансовий моніторинг.
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28.11.2020 21:29 Відповісти
Зе-чмо

Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 7009
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28.11.2020 21:31 Відповісти
Наступне нове державне свято "День крутія свинячих хвостиків".
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28.11.2020 21:34 Відповісти
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 4867
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28.11.2020 21:35 Відповісти
А день кловуна чому не запровадив ?
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28.11.2020 21:48 Відповісти
А цей празднік кожен день, доки Зеленський займає крісло президента.
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28.11.2020 21:50 Відповісти
3 -тя субота квітня-Міжнародний день цирка !!!)))
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28.11.2020 21:56 Відповісти
День квартала 95. государственный праздник теперь. для зетипиллов. А-ха-ха!! будем ржать по приколу. С фишечками и по хайпу.
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28.11.2020 21:54 Відповісти
Зебіли, вы чекали саме цього закона, чи вам ще щось хоцца?
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28.11.2020 21:59 Відповісти
в государственной казне все церьковные мыши подохли с голодухи ,но мониторить пустоту комуто надо...?
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28.11.2020 22:04 Відповісти
Як соромно все таки коли президент у тебе ідіот з кварталу 95.
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28.11.2020 22:05 Відповісти
Старушки серыми утицами поплыли в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате:
- …А теперь прослушайте новгородские частушки…
Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны, и черноземный Баттистини запел:

На стене клопы сидели
И на солнце щурились,
Фининспектора узрели -
Сразу окочурились…

В центре земли эти частушки вызвали бурную деятельность. В трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы.

(с) И. Ильф, Е. Петров "Двенадцать стульев"
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28.11.2020 22:10 Відповісти
При Зеле каждый прожитый день - уже праздник.
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28.11.2020 22:17 Відповісти
чото слабо мониторят.... мониторят-мониторят а они всё киздят бабло и киздят.... и главное ни одной посадки... все хорошо прекрасная маркиза!!! как правильно говорил Лесь Подеревянский - все хорошо, растет жирность в молоке, довольны хамы сыти в них *****......так им (этим мониторам) именно за это (за то что всё у нас чики-бомбони) праздник да зеля?
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28.11.2020 22:25 Відповісти
"Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле" (с)
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28.11.2020 22:46 Відповісти
полностью согласен с такой очень верной цитатой из Л.П. вы её привели в точности! честь вам хвала и уважуха! только чего не полностью? там далее тоже интересно.....
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28.11.2020 22:57 Відповісти
Так, але це ризиковано - на Цензорі матюччя іноді проходить нормально, а іноді й забанити можуть на три дні... це вже як пощастить
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28.11.2020 23:16 Відповісти
Світова Біль, та це ж не матюкня , це класіка та містецтво. я не лякаюсь. не хай собі банять.... я тільки правду ********!
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28.11.2020 23:27 Відповісти
Та теж ******** процитувати без купюр - тим більше ледве не кожного дня буває нагода ))) "Король Літр" то взагалі пророцтво...
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28.11.2020 23:35 Відповісти
Ну и шо там они, что-нибудь по Приватбанку намониторили или только по бабкам с семечками с рынка?
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28.11.2020 22:28 Відповісти
От паскуда! Це щоб підгатити. На День пам'яті жертв Голодомору кожні 6 років буде накладатись це його свято.

Цим він підтвердив правдивість того, що про нього кажуть ті хто його близько знає.
"Те, кто знаком с Зеленским ближе, знают, что он - редкий лицемер. То есть любит изображать из себя на людях эдакого Голобородько, являясь на самом деле падким на роскошь, богатство, лесть. Довольно злопамятный, самолюбивый, честолюбивый и т.п. Про таких говорят, человек - говно".
https://antikor.com.ua/articles/422696-zelenskogo_objazateljno_vse_predadut_po_ego_he_vine
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28.11.2020 23:25 Відповісти
Це вже в нього традиція така пакостити. У День пам'яті жертв революції Гідності він посилає обшук до музею революції Гідності. Чекаймо нове "свято" день клоуна на 24 серпня - День Незалежності України.
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29.11.2020 01:22 Відповісти
Зебіли так давно цього чекали 👍👍👍
Ух, Зеленский молодець! Працює цілим днями, все про державу думає 😂😂😂
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28.11.2020 23:49 Відповісти
это горе Украины должно еще один праздник учредить - день нищего украинца, обворованного олигархом, благодаря бездеятельности президента...
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29.11.2020 00:23 Відповісти
Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу - Цензор.НЕТ 2503
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29.11.2020 01:02 Відповісти
Сейчас не до этого, что больше заняться нечем.
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29.11.2020 02:14 Відповісти
Следующим будет "День НКВД-шника" учитывая родословные криворогих деятелей
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29.11.2020 04:36 Відповісти
Дивно, що не встановив свято працівників тайського масажу...
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29.11.2020 08:36 Відповісти
ДА, ГЛАВНОЕ ВСЕХ НАЙТИ ФИНАНСОВЫХ ВОРОВ И НАКАЗАТЬ ДАЖЕ ИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ !!!
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29.11.2020 08:38 Відповісти
Вот така то муйня, малята.
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29.11.2020 08:43 Відповісти
а дня 95 квартала еще нет?
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29.11.2020 10:26 Відповісти
В чому сенс подібних свят? Цікаво, в цивілізованих країнах існують спеціальні свята на честь окремих професій?
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29.11.2020 11:36 Відповісти
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29.11.2020 11:56 Відповісти
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29.11.2020 12:50 Відповісти
Браво !!!! Сильное решение, достойное настоящего президента !!!!
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29.11.2020 14:52 Відповісти
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