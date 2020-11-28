Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу
Президент України підписав указ про запровадження нового професійного свята. Його відзначатимуть щорічно 28 листопада.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.
"Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, постановляю: установити в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначати щороку 28 листопада", - йдеться в тексті документа.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
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- Слоны ,животные полезные
Дожили, бла.
Этот непонятный человек видимо по жизни не живет, а сам по себе существует в 24-х часовом днем и ночью смартфоне.
И это очень страшно для 36 -миллионной страны в Центре Европы.
- …А теперь прослушайте новгородские частушки…
Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны, и черноземный Баттистини запел:
На стене клопы сидели
И на солнце щурились,
Фининспектора узрели -
Сразу окочурились…
В центре земли эти частушки вызвали бурную деятельность. В трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы.
(с) И. Ильф, Е. Петров "Двенадцать стульев"
Цим він підтвердив правдивість того, що про нього кажуть ті хто його близько знає.
"Те, кто знаком с Зеленским ближе, знают, что он - редкий лицемер. То есть любит изображать из себя на людях эдакого Голобородько, являясь на самом деле падким на роскошь, богатство, лесть. Довольно злопамятный, самолюбивый, честолюбивый и т.п. Про таких говорят, человек - говно".
https://antikor.com.ua/articles/422696-zelenskogo_objazateljno_vse_predadut_po_ego_he_vine
Ух, Зеленский молодець! Працює цілим днями, все про державу думає 😂😂😂