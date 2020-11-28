Зеленський встановив нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу

Президент України підписав указ про запровадження нового професійного свята. Його відзначатимуть щорічно 28 листопада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

"Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, постановляю: установити в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначати щороку 28 листопада", - йдеться в тексті документа.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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