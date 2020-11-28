Пересчет голосов в округе штата Висконсин увеличил отрыв Байдена от Трампа

Пересчет голосов в крупнейшем округе штата Висконсин, проведенный по требованию кампании президента Дональда Трампа, завершился в пятницу. В результате, Джо Байден увеличил отрыв от Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, в округе Милуоки проголосовали около 460 тысяч избирателей. В результате пересчета, в копилку Байдена было добавлено 257 голосов, Трампа - 125. Байден был объявлен победителем выборов в Висконсине - он обошел Трампа более чем на 20 тысяч голосов.

Штаб Трампа потребовал пересчета в двух наиболее густонаселенных округах, в основном, поддерживающих демократов. За пересчет штаб Трампа заплатил 3 млн долларов. Пересчет во втором округе - Дейн - должен быть завершен в воскресенье.

Как ожидается, кампания Трампа подаст судебный иск, чтобы оспорить результаты выборов во всем штате. Однако времени для этого остается мало: Висконсин планирует сертифицировать результаты президентских выборов во вторник.

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