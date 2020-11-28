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Пересчет голосов в округе штата Висконсин увеличил отрыв Байдена от Трампа

Пересчет голосов в округе штата Висконсин увеличил отрыв Байдена от Трампа

Пересчет голосов в крупнейшем округе штата Висконсин, проведенный по требованию кампании президента Дональда Трампа, завершился в пятницу. В результате, Джо Байден увеличил отрыв от Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, в округе Милуоки проголосовали около 460 тысяч избирателей. В результате пересчета, в копилку Байдена было добавлено 257 голосов, Трампа - 125. Байден был объявлен победителем выборов в Висконсине - он обошел Трампа более чем на 20 тысяч голосов.

Штаб Трампа потребовал пересчета в двух наиболее густонаселенных округах, в основном, поддерживающих демократов. За пересчет штаб Трампа заплатил 3 млн долларов. Пересчет во втором округе - Дейн - должен быть завершен в воскресенье.

Как ожидается, кампания Трампа подаст судебный иск, чтобы оспорить результаты выборов во всем штате. Однако времени для этого остается мало: Висконсин планирует сертифицировать результаты президентских выборов во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах, а победил - в коррумпированных, - Трамп

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24725) США (26511) Трамп Дональд (5139)


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Топ комментарии
+41
Рыжий упрямый ослик! Никак не хочет принять очевидное.
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28.11.2020 21:16
+36
Мир очищается от плесени. Зеля - готовность N 1!
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28.11.2020 21:17
+36
А тем временем на свинокацапсинной расеи
Перерахунок голосів в окрузі штату Вісконсин збільшив відрив Байдена від Трампа - Цензор.НЕТ 3582
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28.11.2020 21:20
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Усі, хто мастурбує на Байдена, приготуйтесь до неприємних вісток. Дуже неприємних.
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29.11.2020 11:28 Ответить
Чому нам за тебе переживати? Готуйсь.
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29.11.2020 15:42 Ответить
Як варіант: вони це півсвідомо розуміють, але приходять сюди поржать-забутися в колі однодумців.
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29.11.2020 19:44 Ответить
в Україні також була одна, яка тричі завчено репетувала, -мене обікрали, повна фальсифікація, і також ходила до суду (2010), вимагала повного перерахунку. Її тодішній руді джуліані не зміг нічого зробити. А Ядерна війна відкладається на невизначений час. Одним броском костей захід не налякаєш, а час іде. Кооператив озеро більше нагадує лікарню, бункер. Так світову револююцію не зробиш.
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29.11.2020 21:12 Ответить
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