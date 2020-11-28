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Перерахунок голосів в окрузі штату Вісконсин збільшив відрив Байдена від Трампа

Перерахунок голосів в окрузі штату Вісконсин збільшив відрив Байдена від Трампа

Перерахунок голосів у найбільшому окрузі штату Вісконсин, проведений на вимогу кампанії президента Дональда Трампа, завершився в п'ятницю. У підсумку, Джо Байден збільшив відрив від Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, в окрузі Мілуокі проголосували приблизно 460 тисяч виборців. У результаті перерахунку, в скарбничку Байдена було додано 257 голосів, Трампа - 125. Байден був оголошений переможцем виборів у Вісконсині - він обійшов Трампа більш ніж на 20 тисяч голосів.

Штаб Трампа вимагав перерахунку у двох найбільш густонаселених округах, де переважно підтримують демократів. За перерахунок штаб Трампа заплатив 3 млн доларів. Перерахунок у другому окрузі - Дейн - має бути завершений у неділю.

Як очікується, кампанія Трампа подасть судовий позов, щоб оскаржити результати виборів у всьому штаті. Однак часу для цього залишається мало: Вісконсин планує сертифікувати результати президентських виборів у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп

Автор: 

Байден Джо (2883) вибори (6686) США (22643) Трамп Дональд (5549)


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Топ коментарі
+41
Рыжий упрямый ослик! Никак не хочет принять очевидное.
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28.11.2020 21:16
+36
Мир очищается от плесени. Зеля - готовность N 1!
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28.11.2020 21:17
+36
А тем временем на свинокацапсинной расеи
Перерахунок голосів в окрузі штату Вісконсин збільшив відрив Байдена від Трампа - Цензор.НЕТ 3582
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28.11.2020 21:20
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Усі, хто мастурбує на Байдена, приготуйтесь до неприємних вісток. Дуже неприємних.
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29.11.2020 11:28 Відповісти
Чому нам за тебе переживати? Готуйсь.
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29.11.2020 15:42 Відповісти
Як варіант: вони це півсвідомо розуміють, але приходять сюди поржать-забутися в колі однодумців.
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29.11.2020 19:44 Відповісти
в Україні також була одна, яка тричі завчено репетувала, -мене обікрали, повна фальсифікація, і також ходила до суду (2010), вимагала повного перерахунку. Її тодішній руді джуліані не зміг нічого зробити. А Ядерна війна відкладається на невизначений час. Одним броском костей захід не налякаєш, а час іде. Кооператив озеро більше нагадує лікарню, бункер. Так світову револююцію не зробиш.
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29.11.2020 21:12 Відповісти
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