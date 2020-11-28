Перерахунок голосів в окрузі штату Вісконсин збільшив відрив Байдена від Трампа

Перерахунок голосів у найбільшому окрузі штату Вісконсин, проведений на вимогу кампанії президента Дональда Трампа, завершився в п'ятницю. У підсумку, Джо Байден збільшив відрив від Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, в окрузі Мілуокі проголосували приблизно 460 тисяч виборців. У результаті перерахунку, в скарбничку Байдена було додано 257 голосів, Трампа - 125. Байден був оголошений переможцем виборів у Вісконсині - він обійшов Трампа більш ніж на 20 тисяч голосів.

Штаб Трампа вимагав перерахунку у двох найбільш густонаселених округах, де переважно підтримують демократів. За перерахунок штаб Трампа заплатив 3 млн доларів. Перерахунок у другому окрузі - Дейн - має бути завершений у неділю.

Як очікується, кампанія Трампа подасть судовий позов, щоб оскаржити результати виборів у всьому штаті. Однак часу для цього залишається мало: Вісконсин планує сертифікувати результати президентських виборів у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп