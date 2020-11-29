Пятиклассницы ради шутки подсыпали слабительное одноклассникам на Прикарпатье: дети в больнице
В одной из школ Рожнятова, что на Прикарпатье, две ученицы пятого класса решили пошутить - подсыпали в газированную воду лекарственное средство для поноса "Пиколакс" и угостили одноклассников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспильному.Карпаты" сообщила пресс-секретарь областной полиции Кристина Максимчак.
"27-го ноября в обед в Рожнятовского отдела полиции поступило сообщение от жителя Рожнятовского района о том, что в больницу госпитализировали его внучку из-за отравления в школе. Правоохранители установили, что из этого же учебного заведения госпитализировали еще четверых детей. Состояние детей удовлетворительное, угрозы жизни не было", - рассказала Максимчак.
Все дети пили один то же напиток.
Ювенальные полицейские выяснили, что две девочки из пятого класса подсыпали в газированную сладкую воду лекарственное средство "Пиколакс" и угостили одноклассников, решив так пошутить.
Правоохранители составили протоколы по статье 184 УК, а именно - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.
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Ну тепер всі дружно блюють і серуться)
Хароший мальчик.
(тэги <sarcasm> в двух, имеющий противоположный смысл предожениях расставлять по вкусу)
После такого прикола в детсве, возможно останется психотравма на всю жизнь.
по его воспоминаниям: думал, что начались родовые схватки и лезут ежики..
по моим воспоминаниям: после удара кулаком в глаз, я успел насчитать где-то 10-12 звездочек и расходящихся кругов, потом со счета сбился..
и потом посреди урока крысы бегают по потолку и вода по стенам льётся....
и не мудрено,в пятом классе химию еще не изучают.
мы я помню,на химии,спиртом из пробирок угощались...благо что этиловый был
У психиатров термин "идиот" практически не используется, так как он вышел слишком далеко за чисто медицинские границы и стал носить социальный (негативный) характер.
2. Закрити всі туалети
3. Транслювати їхню поведінку в прямому ефірі.
Выходит толпа и начинает топтать...в домашних тапочках)))))
Які санкції проти дебілок і їхніх батьків можуть вжити батьки госпіталізованих дітей ?
Славу вони собі здобули. Потім хай не нарікають.
Я вчилася у школі, їздила в табори, усіх дикунств, про які тут пишуть ніколи не бачила і не чула про них.
PS: Як тобы новий дизайн сайту?
Як завжди, стерли. Причому, я ж навіть не емоційно висловилася. Сказала, що однозначний дизлайк. На мобільну версію ще не заходила.
Приколює, що тепер, типу, просять писати конструктивні зауваження / пропозиції.
Л - логіка. Таке враження, що нової версії ніхто до цього в очі не бачив, не тестував, не дивився, які зміни внесено.
Я готова реально бити тих, хто не думає про користувачів: для мене на роботі кожен зайвий клік знижує ефективність праці, бо роботи завжди багато і все - бігом.
І коли таких кліків на одному файлі назбирується кілька штук (коли це можна зробити швидше і простіше) - то хочеться чимось пожбурити об стіну.
Але теж створюють аплікації на одних кліках. Поки доберешся до потрібного - вилаєшся сто разів.