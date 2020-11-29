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Пятиклассницы ради шутки подсыпали слабительное одноклассникам на Прикарпатье: дети в больнице

Пятиклассницы ради шутки подсыпали слабительное одноклассникам на Прикарпатье: дети в больнице

В одной из школ Рожнятова, что на Прикарпатье, две ученицы пятого класса решили пошутить - подсыпали в газированную воду лекарственное средство для поноса "Пиколакс" и угостили одноклассников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспильному.Карпаты" сообщила пресс-секретарь областной полиции Кристина Максимчак.

"27-го ноября в обед в Рожнятовского отдела полиции поступило сообщение от жителя Рожнятовского района о том, что в больницу госпитализировали его внучку из-за отравления в школе. Правоохранители установили, что из этого же учебного заведения госпитализировали еще четверых детей. Состояние детей удовлетворительное, угрозы жизни не было", - рассказала Максимчак.

Все дети пили один то же напиток.

Ювенальные полицейские выяснили, что две девочки из пятого класса подсыпали в газированную сладкую воду лекарственное средство "Пиколакс" и угостили одноклассников, решив так пошутить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка инфекции в лицее на Харьковщине: пострадали 37 учеников разных классов

Правоохранители составили протоколы по статье 184 УК, а именно - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

дети (6482) отравление (1583) Нацполиция (16442)


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Топ комментарии
+22
Ага) але вже було таке - "хоть паржом, по-пріколу" -
Ну тепер всі дружно блюють і серуться)
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29.11.2020 16:58
+14
вполне нормально..псевдо моралисты сейчас конечно будут визжать и скулить но это тоже нормально. Детям зачёт, мы в детстве ещё и не так пркиалывались и ничего выжили. неженки такие сопливо слюнявые стали...чуть что сразу к психологам в соплях в слюнях..и это в воюющей стране..
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29.11.2020 16:50
+14
лучше б тебя со скалы сбросили, для укрепления спартанского духа
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29.11.2020 16:55
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Які хороші дітки!
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29.11.2020 16:41 Ответить
Ага) але вже було таке - "хоть паржом, по-пріколу" -
Ну тепер всі дружно блюють і серуться)
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29.11.2020 16:58 Ответить
То не діти. То мутанти.
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29.11.2020 18:20 Ответить

Хароший мальчик.
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29.11.2020 20:21 Ответить
от халявы отучают
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29.11.2020 16:43 Ответить
помедленнее , я записываю -пиколакс?
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29.11.2020 16:45 Ответить
Да

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29.11.2020 17:35 Ответить
Зазвичай у батьків-дебілів дітки далеко відь батьків не відходять по інтелектуальному розвитку
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29.11.2020 16:47 Ответить
Ты тому яркий пример.
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30.11.2020 14:11 Ответить
Ну, а теперь тем "умницам", по тройной дозе дать, чтоб испытали такой кайф.
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29.11.2020 16:48 Ответить
А ще краще разом зі снодійливим, що спали і під себе ср. Али
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29.11.2020 17:07 Ответить
мухахахаха, ааххахаха, азазазаза вотето я понимаю щутка юмора. зе ставит лайк
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29.11.2020 16:49 Ответить
вполне нормально..псевдо моралисты сейчас конечно будут визжать и скулить но это тоже нормально. Детям зачёт, мы в детстве ещё и не так пркиалывались и ничего выжили. неженки такие сопливо слюнявые стали...чуть что сразу к психологам в соплях в слюнях..и это в воюющей стране..
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29.11.2020 16:50 Ответить
лучше б тебя со скалы сбросили, для укрепления спартанского духа
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29.11.2020 16:55 Ответить
Вот горячо поддерживаю. (и это при том, что в детстве был обьектом подобной шутки) Пока это не вредит здоровью - детям надо разрешать всё. И тогда они вырастут злобными эгоистами, готовыми ради собственной выгоды перегрызть горло любому. Как раз такими, как требуется для того, чтобы выжить в этом мире. А моралисты пусть идут нафиг, они всё равно всегда останутся в меньшинстве.

(тэги <sarcasm> в двух, имеющий противоположный смысл предожениях расставлять по вкусу)
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29.11.2020 17:00 Ответить
Я конечно детям бы обьяснил, что это все серьезно, и такого делать нельзя, но мы такое в школе тоже делали, причем всем класом (все знали, по крайней мере), чуваку в термос. Правда еффект что то не запомнился. Сейчас бы я такое не сделал.
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29.11.2020 18:56 Ответить
Только в отсталых странах это норма. У нас столько мразей повырастало из 90х, так что лучше пускай будет как на Западе, с нежинками и психологами.
После такого прикола в детсве, возможно останется психотравма на всю жизнь.
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29.11.2020 19:31 Ответить
я в пионЭрское время (в середине 80х) тоже подшутил над своим пионЭрважатым..
по его воспоминаниям: думал, что начались родовые схватки и лезут ежики..
по моим воспоминаниям: после удара кулаком в глаз, я успел насчитать где-то 10-12 звездочек и расходящихся кругов, потом со счета сбился..
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29.11.2020 16:51 Ответить
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29.11.2020 16:53 Ответить
правильно тебе дал в глаз. но мало.
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30.11.2020 00:20 Ответить
Вот же ж "шутники".......
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29.11.2020 16:54 Ответить
Не всн так просто. Хто надоумив це робити, хто дав ці пігулки? Що підсиплят слідучий раз? В дитини на щось може алергія. Та й просто в дитини після такого можуть бути психічні наслідки на все життя
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29.11.2020 16:58 Ответить
А вот надо заодно учить детей, что даже у шуток могут быть последствия. Над мной тоже так пошутили в детстве, только там был пурген. Последствия в виде занесения в морду лица тоже были, больше никто не шутил.
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29.11.2020 17:02 Ответить
Шутка? Обосравшийся ученик в школе?
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29.11.2020 20:04 Ответить
В моем детстве очень распространенной шуткой были самодельные электрошокеры, диод и металлобумажный конденсатор на 400В. Заряжаешь такой от розетки, а потом разряжешь на однокласснике. Поверь, обосраться - не самое худшее в жизни школьника.
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29.11.2020 22:52 Ответить
Об бошки таких идиотов кирпичи хорошо ложились и никакие шокеры потом им не вспоминались.
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30.11.2020 14:14 Ответить
Це нормальне наше клоунське життя,яке і обіцяв нам наш самий главний український клоун Зєля...Він так і казав - ні хєра в нас не буде,але буде смішно...
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29.11.2020 17:00 Ответить
Это у вас, у клоунов, такая жизнь? Нихрена я тебе не завидую
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29.11.2020 20:10 Ответить
бывало и по злее, вместо цитрамона - терен.....
и потом посреди урока крысы бегают по потолку и вода по стенам льётся....
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29.11.2020 17:03 Ответить
Достройная ответная шутка - подсунуть барышням тампоны (для трудных дней, когда оные начнутся), изготовленные из ваты из солдатских матрацев
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29.11.2020 17:04 Ответить
В дитинстві ,ми на танцмайданчику розсипали по підлозі перець мелений і він потім залітав дівчатам під спідниці(тоді ще дівчата ходили в спідницях) !!!)))
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29.11.2020 17:21 Ответить
Ой да ладно, бывало подобное в школе, правда обычно мстили на всему классу а конкретным лицам. но про слабительное на ДР помню.
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29.11.2020 17:14 Ответить
та ладно...нормальные детские шалости...просто перехимичили.
и не мудрено,в пятом классе химию еще не изучают.
мы я помню,на химии,спиртом из пробирок угощались...благо что этиловый был
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29.11.2020 17:23 Ответить
Ми гна хіміі берталетову сіль робили !!1О долбануло,місяц вчителька нас на лабораторні не пускала !!)))
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29.11.2020 17:26 Ответить
Це нормально,чудові жваві дівчатка !!)))
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29.11.2020 17:23 Ответить
У идиотов родителей, дети тоже идиоты!
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29.11.2020 17:26 Ответить
Перепрошую,але ідіот,це недієспособна істота,тому на жодні витівки ідіот не здатен !!)))
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29.11.2020 17:36 Ответить
Да пажалста, перепрошуйте...
У психиатров термин "идиот" практически не используется, так как он вышел слишком далеко за чисто медицинские границы и стал носить социальный (негативный) характер.
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29.11.2020 20:29 Ответить
1. Нагодувати винуватих "Піколаксом"
2. Закрити всі туалети
3. Транслювати їхню поведінку в прямому ефірі.
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29.11.2020 17:29 Ответить
Ми дівчатам туалет на переменці зачиняли з допомогою димової шашки, жбурнули в туалет і на півгодини антракт !!)))
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29.11.2020 17:38 Ответить
Дмитре! Без образ (читав, що працюєте над счвоєю мовою), але на перерві.
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29.11.2020 19:45 Ответить
А мені здається, що правильніше буде "під час перерви", чи я не правий?
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29.11.2020 20:30 Ответить
ті ж яйця, тільки у профіль... Зауваження щодо русизму, все інше- випадково.
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29.11.2020 20:44 Ответить
Нужно наказывать за такое. Все кто вспоминают про своё суровое советское детство и оправдывают подобную глупость + нарушение закона. Могу сказать- вы в этом невиноваты. Вам просто не повезло!
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29.11.2020 17:31 Ответить
А єслі ето любов?! А хтось з постраждалих відмовив п'ятикласниці у взаємності?! Ну нє 'новічьок' жеж. По сраці дєвкам надавати!)
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29.11.2020 17:43 Ответить
За любов та по попках,це не по людські !!)))
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29.11.2020 17:45 Ответить
Так, згодна. По сраці - то є жорстоко!) Насильно записати до гуртка 'Юний хімік' і нехай собі хімічать!)
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29.11.2020 17:53 Ответить
Цілком вірне рішення !!)))
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29.11.2020 17:59 Ответить
ООоо...***** старый прикол...тока мы подсыпали фенофталеин...оно же пурген 😀
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29.11.2020 18:05 Ответить
Ну, спасибо. что пиколакс. А могли насыпать конский возбудитель.
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29.11.2020 18:07 Ответить
А еще была старая советская шутка ...перед коммунальной квартирой насрать под дверь, положить сверху газету и поджечь...затем позвонить во все звонки...и убежать.....
Выходит толпа и начинает топтать...в домашних тапочках)))))
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29.11.2020 18:14 Ответить
А зеля при делах тоже тут?
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29.11.2020 20:11 Ответить
поколение Зе
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29.11.2020 18:59 Ответить
Именно зэ? Не кравчука, не кучмы, не юща, не янука и потроха? Ты давно у психиатров был? Налицо зэ отсутствующего мозга🤣
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30.11.2020 14:18 Ответить
..психиатр-заочник, как ты, - это жесть.. впрочем, как и заочник-препздент Зеля Мамин-Йурыст - беда в стране
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30.11.2020 14:53 Ответить
ага пурген в компот добавляли еще в пионерских лагерях. он сладкий от компота не отличить. Посерекали 2 дня и домой. правда побочку от него открыли значительно позжее
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29.11.2020 19:33 Ответить
Я бы добавил слабительное в лугандонский водопровод - пусть прочистят мозг...
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29.11.2020 19:34 Ответить
майбутні клофелінщиці.
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29.11.2020 19:49 Ответить
Ті протоколи хоч штрафи передбачають ?
Які санкції проти дебілок і їхніх батьків можуть вжити батьки госпіталізованих дітей ?
Славу вони собі здобули. Потім хай не нарікають.
Я вчилася у школі, їздила в табори, усіх дикунств, про які тут пишуть ніколи не бачила і не чула про них.
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29.11.2020 20:14 Ответить
Привіт! З поверненням. Тут взагалі пишуть совки і що вони витворяли за союзу.

PS: Як тобы новий дизайн сайту?
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29.11.2020 20:18 Ответить
Привіт. (вкрала в тебе старий добрий смайлик) Я - є, стежу зі сторони. Але писати хочеться чимраз рідше. В принципі, все йде за найгіршим сценарієм: з середини. Це - зрозуміло: така благодатна нива.

Як завжди, стерли. Причому, я ж навіть не емоційно висловилася. Сказала, що однозначний дизлайк. На мобільну версію ще не заходила.
Приколює, що тепер, типу, просять писати конструктивні зауваження / пропозиції.
Л - логіка. Таке враження, що нової версії ніхто до цього в очі не бачив, не тестував, не дивився, які зміни внесено.
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29.11.2020 20:38 Ответить
Ця версія схожа на мобільні додатки і так по всюди.Ліплять на пк мобільні версії.Ось тільки що сам тебе заспамив.Бо тут спочатку спам,а потім відповідь.
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29.11.2020 20:42 Ответить
От, до речі, подивитися відповіді на свої коменти: на якого, питається робити так, щоб мусити розгортати і там вибирати, коли є повно місця праворуч і все помістилося б в одній стрічці.
Я готова реально бити тих, хто не думає про користувачів: для мене на роботі кожен зайвий клік знижує ефективність праці, бо роботи завжди багато і все - бігом.
І коли таких кліків на одному файлі назбирується кілька штук (коли це можна зробити швидше і простіше) - то хочеться чимось пожбурити об стіну.
Але теж створюють аплікації на одних кліках. Поки доберешся до потрібного - вилаєшся сто разів.
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29.11.2020 20:44 Ответить
ну что ... пристроить девочек надо... в интернат для особо способных, хотя бы на короткое время
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29.11.2020 23:00 Ответить
А їхніх батьків у в'язницю, тому що яблуко вїд берези ж далеко не падає.
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30.11.2020 00:25 Ответить
Дєвочєк - затєйніц чекає тепла зустріч після виходу з лікарні потерпілих..
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29.11.2020 23:55 Ответить
Підростаюча зміна росте у клофелінщиць.
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30.11.2020 00:24 Ответить
 
 