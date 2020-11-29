Пятиклассницы ради шутки подсыпали слабительное одноклассникам на Прикарпатье: дети в больнице

В одной из школ Рожнятова, что на Прикарпатье, две ученицы пятого класса решили пошутить - подсыпали в газированную воду лекарственное средство для поноса "Пиколакс" и угостили одноклассников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспильному.Карпаты" сообщила пресс-секретарь областной полиции Кристина Максимчак.

"27-го ноября в обед в Рожнятовского отдела полиции поступило сообщение от жителя Рожнятовского района о том, что в больницу госпитализировали его внучку из-за отравления в школе. Правоохранители установили, что из этого же учебного заведения госпитализировали еще четверых детей. Состояние детей удовлетворительное, угрозы жизни не было", - рассказала Максимчак.

Все дети пили один то же напиток.

Ювенальные полицейские выяснили, что две девочки из пятого класса подсыпали в газированную сладкую воду лекарственное средство "Пиколакс" и угостили одноклассников, решив так пошутить.

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Правоохранители составили протоколы по статье 184 УК, а именно - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.