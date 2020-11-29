П'ятикласниці задля жарту підсипали проносне однокласникам на Прикарпатті: діти в лікарні
В одній зі шкіл Рожнятова, що на Прикарпатті, дві учениці п'ятого класу вирішили пожартувати - підсипали в газовану воду лікарський засіб для проносу "Піколакс" і пригостили однокласників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному.Карпати" повідомила прессекретарка обласної поліції Христина Максимчак.
"27-го листопада в обід до Рожнятівського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя Рожнятівського району про те, що в лікарню госпіталізували його внучку через отруєння в школі. Правоохоронці встановили, що з цього ж навчального закладу госпіталізували ще чотирьох дітей. Стан дітей задовільний, загрози життю не було", - розповіла Максимчак.
Всі діти пили той самий напій.
Ювенальні поліцейські з'ясували, що дві дівчинки з п'ятого класу підсипали в газовану солодку воду лікарський засіб "Піколакс" і пригостили однокласників, вирішивши так пожартувати.
Правоохоронці склали протоколи за статтею 184 КК, а саме - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків з виховання дітей.
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Ну тепер всі дружно блюють і серуться)
Хароший мальчик.
(тэги <sarcasm> в двух, имеющий противоположный смысл предожениях расставлять по вкусу)
После такого прикола в детсве, возможно останется психотравма на всю жизнь.
по его воспоминаниям: думал, что начались родовые схватки и лезут ежики..
по моим воспоминаниям: после удара кулаком в глаз, я успел насчитать где-то 10-12 звездочек и расходящихся кругов, потом со счета сбился..
и потом посреди урока крысы бегают по потолку и вода по стенам льётся....
и не мудрено,в пятом классе химию еще не изучают.
мы я помню,на химии,спиртом из пробирок угощались...благо что этиловый был
У психиатров термин "идиот" практически не используется, так как он вышел слишком далеко за чисто медицинские границы и стал носить социальный (негативный) характер.
2. Закрити всі туалети
3. Транслювати їхню поведінку в прямому ефірі.
Выходит толпа и начинает топтать...в домашних тапочках)))))
Які санкції проти дебілок і їхніх батьків можуть вжити батьки госпіталізованих дітей ?
Славу вони собі здобули. Потім хай не нарікають.
Я вчилася у школі, їздила в табори, усіх дикунств, про які тут пишуть ніколи не бачила і не чула про них.
PS: Як тобы новий дизайн сайту?
Як завжди, стерли. Причому, я ж навіть не емоційно висловилася. Сказала, що однозначний дизлайк. На мобільну версію ще не заходила.
Приколює, що тепер, типу, просять писати конструктивні зауваження / пропозиції.
Л - логіка. Таке враження, що нової версії ніхто до цього в очі не бачив, не тестував, не дивився, які зміни внесено.
Я готова реально бити тих, хто не думає про користувачів: для мене на роботі кожен зайвий клік знижує ефективність праці, бо роботи завжди багато і все - бігом.
І коли таких кліків на одному файлі назбирується кілька штук (коли це можна зробити швидше і простіше) - то хочеться чимось пожбурити об стіну.
Але теж створюють аплікації на одних кліках. Поки доберешся до потрібного - вилаєшся сто разів.