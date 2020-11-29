П'ятикласниці задля жарту підсипали проносне однокласникам на Прикарпатті: діти в лікарні

В одній зі шкіл Рожнятова, що на Прикарпатті, дві учениці п'ятого класу вирішили пожартувати - підсипали в газовану воду лікарський засіб для проносу "Піколакс" і пригостили однокласників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному.Карпати" повідомила прессекретарка обласної поліції Христина Максимчак.

"27-го листопада в обід до Рожнятівського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя Рожнятівського району про те, що в лікарню госпіталізували його внучку через отруєння в школі. Правоохоронці встановили, що з цього ж навчального закладу госпіталізували ще чотирьох дітей. Стан дітей задовільний, загрози життю не було", - розповіла Максимчак.

Всі діти пили той самий напій.

Ювенальні поліцейські з'ясували, що дві дівчинки з п'ятого класу підсипали в газовану солодку воду лікарський засіб "Піколакс" і пригостили однокласників, вирішивши так пожартувати.

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Правоохоронці склали протоколи за статтею 184 КК, а саме - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків з виховання дітей.