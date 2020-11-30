РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4433 посетителя онлайн
Новости
7 223 28

Тендер УЕФА на трансляцию матчей Еврокубков в Украине на 2021-2024 годы выиграла компания Megogo

Тендер УЕФА на трансляцию матчей Еврокубков в Украине на 2021-2024 годы выиграла компания Megogo

До 2024 года официальным транслятором матчей Еврокубков в Украине будет компания Megogo

OTT | VOD-платформа Megogo выиграла тендер на трансляцию матчей Еврокубков (ЛЧ, ЛЕ, Лига конференций) на 2021-2024 годы. Сумма тендерного предложения победителя была рекордной для Украины - между 20 и 30 млн евро. Об этом сообщил источник, близкий к тендеру.

Стоит отметить, что основными конкурентами Megogo были Медиа Группа Украина (МГУ) с ее футбольными каналами и платформой Oll.tv. Другие телекоммуникационные провайдеры услуг и медиа-холдинги, такие, как "Воля - Кабель" Мир ТВ, Setanta Sports и "1 + 1" также проявили значительный интерес к тендеру.

"Победа платформы над телевизионными гигантами, скорее всего, больше всего ударит по МГУ, которая вкладывает немалые инвестиции в развитие спортивного контента, и лидерство в этом направлении важно для акционера - Рината Ахметова. Это довольно интересный рыночный кейс, когда единоличные права получила не медиагруппа, которая имеет в составе  3 футбольные канала и сервис интернет-телевидения Oll.tv, а OTT | VOD-платформа ", - рассказал собеседник.

Он не исключил, что такой проигрыш может привести и к изменениям в составе топ-менеджмента МГУ, которая более 10 лет вкладывала огромные нерыночные инвестиции в футбольный контент, и теперь в течение ближайших лет будет лишена ключевого рейтингообразующего продукта для этой рыночной ниши.

Другие участники рынка отмечают, что информация о победе в тендере платформы Megogo соответствует действительности, поскольку сразу после окончания процедур Oll.tv предложил годовую подписку на футбольные телеканалы абонентам, которые еще не знают, что с лета следующего года уже не смогут просматривать трансляцию матчей Еврокубков на этой платформе. Также Oll.tv вместе с телеканалами Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 начали переключаться на другие виды спорта, такие как художественная гимнастика.

Автор: 

трансляция (86) УЕФА (341)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
MEGOGO - кацапська контора. Постійно цензурують статтю про себе у українській вікіпедії, порушують умови використання вікіпедії. Вікіпедія навіть виводить кілька попереджень про замовність статті та про сумніви щодо її нейтральності:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Megogo

Всі посилання до статті в українській вікіпедії зроблені на російськомовні джерела, хоча є українські відповідники. Бажаючі можуть почитати обговорення статті на самій вікіпедії:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Megogo
показать весь комментарий
30.11.2020 10:59
+4
Нагнули кротоканалы.....
показать весь комментарий
30.11.2020 10:11
+4
Новость отличная,только вот как я понимаю,еврокубки с 2021-го года будут в Украине исключительно в Интернете показывать?
показать весь комментарий
30.11.2020 10:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нагнули кротоканалы.....
показать весь комментарий
30.11.2020 10:11 Ответить
Нагнули Україну, надавши права на трансляцію кацапам.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:01 Ответить
Новость отличная,только вот как я понимаю,еврокубки с 2021-го года будут в Украине исключительно в Интернете показывать?
показать весь комментарий
30.11.2020 10:15 Ответить
Для таких сервисов нужен стабильный интернет. Особенно по вечерам. Я при своих 100мб/с вечером ничего посмотреть не смогу .
показать весь комментарий
30.11.2020 10:33 Ответить
значить у вас нема 100 мбіт або ви дивитесь піратські сопкасти/ейс-стрім які транслюються з росії... для трансляцій Мегого у відмінній якості достатньо чесних 10 мбіт.
(я при своїх 100 мбіт без проблем можу включати кілька трансляцій паралельно в HD якості і при цьому решта сім'ї не відчуває якихось проблем з інтернетом).
показать весь комментарий
30.11.2020 15:07 Ответить
У меня нет и 10 по вечерам из-за того, что все сидят в инете. Так понятно?
показать весь комментарий
30.11.2020 15:13 Ответить
короче писец для простого обывателя ..
показать весь комментарий
30.11.2020 10:40 Ответить
ЗАЛИШАЄТЬСЯ SOPCAST І АСЕ STREAM
показать весь комментарий
30.11.2020 13:06 Ответить
ну либо трансляхи испанских или французских каналов. никогда не прерываются
показать весь комментарий
30.11.2020 13:51 Ответить
Просто есть надежда на то,что данный правообладатель за определённую сумму может дать права на трансляцию украинских клубов в еврокубках какой-либо медиагруппе и та будет их показывать наряду с "Мегого" на общенациональных телеканалах.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:44 Ответить
Может. Матчей много и сублицензия кому-то не исключена. Но "самым вкусным" никто делиться не будет.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:46 Ответить
Уроды нажратся не могут,все платное делают ,только медаедчуковские говноньюз останутся бесплатно.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:51 Ответить
медведчуковское говноньюс тоже платное. там вероятнее всего куйловские деньги вкладываются через медведчука.
показать весь комментарий
30.11.2020 12:05 Ответить
звикайте - так живе весь нормальний цивілізований світ. в розвинутих країнах ви не подивитесь футбол безкоштовно.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:09 Ответить
MEGOGO - кацапська контора. Постійно цензурують статтю про себе у українській вікіпедії, порушують умови використання вікіпедії. Вікіпедія навіть виводить кілька попереджень про замовність статті та про сумніви щодо її нейтральності:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Megogo

Всі посилання до статті в українській вікіпедії зроблені на російськомовні джерела, хоча є українські відповідники. Бажаючі можуть почитати обговорення статті на самій вікіпедії:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Megogo
показать весь комментарий
30.11.2020 10:59 Ответить
Саме таке вражееня склалося й у мене. Наповнення "меґоґо" дуже совкове з совковими заїждженими кліше. Жодної гривні я не заплатив цим прокацапським "операторам".
показать весь комментарий
30.11.2020 11:03 Ответить
контора то українська, але левову частку свого доходу отримує з російських підписників, тому зрозуміло, що вони будуть всіма правдами і неправдами захищати свій "обраний напрямок"...
коли мова йде про великі гроші, деякі можуть і матір рідну продати, не кажучи вже про поняття відсутності патріотизму... джаст бізнесс, як то кажуть...
показать весь комментарий
30.11.2020 16:17 Ответить
Нехай оскаржать результати тендера в ОАСК або Печерський, що ні, не можна, от халепа, буває ж таке.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:00 Ответить
нтв+ , три футбольных канала можно смотреть за 1 бакс в месяц и не только эти каналы, больше 200 каналов, так что жизнь продолжается.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:24 Ответить
Но лопять же в интернете. Мне то пофиг, я смогу смотреть, но не у всех хороший интернет, да и не все пенсионеры которые платили за футболы, знают что это такое и с какой стороны к этому подойти.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:45 Ответить
дивитися в інтернеті, з затримкою картинки на 150секунд - це знущання над особою уболівальника навіть порівняно з трансляцією на клубних кротячих аналах з їхньою затримкою в 30секунд.
показать весь комментарий
30.11.2020 14:01 Ответить
є ВАРІАНТ,ЗВИЧАЙНО,АХМЄТОВ ПІДТРИМАЄ ,ВВЕСТИ САНКЦІЇ ЧЕРЕЗ ВР ПРОТИ мЕГОГО (ЗА ТРАНСЛЯЦІЮ РОСІЙСЬКОГО КОНТЕНТУ.. тОДІ МОЖНА БУДЕ ЗВЕРНУТИСЬ ПРО ВІДМІНУ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ І ОГОЛОШЕННЯ НОВОГО
показать весь комментарий
30.11.2020 13:11 Ответить
для цього Павелко має бути державником, а не пристосуванцем фірташевським.
показать весь комментарий
30.11.2020 14:02 Ответить
Канал проросійського олігарха, платіть і все буде в вас добре...
показать весь комментарий
30.11.2020 11:38 Ответить
да перепродадут часть матчей на ахмет тв
показать весь комментарий
30.11.2020 11:56 Ответить
Также Oll.tv вместе с телеканалами Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 начали переключаться на другие виды спорта, такие как художественная гимнастика.

🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤓
показать весь комментарий
30.11.2020 15:59 Ответить
для всех кто не в теме сообщаю нет никаких подвисаний и задержок, нужна тарелка и интернет от 5 мб/с для HD каналов, весь пакет каналов матч тв , включая дискавери, энимал планета,, более 40 каналов синема и т.д., все это за 1 бакс - 30-35 грн., смотрел 9 лет, сейчас отдал отцу вместе с тюнером, сам смотрю уже год через тв бокс iptv, без тарелки, эта услуга называется шаринг.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:27 Ответить
есть один минус, будете смотреть кацапскую рекламу
показать весь комментарий
30.11.2020 17:28 Ответить
 
 