Тендер УЕФА на трансляцию матчей Еврокубков в Украине на 2021-2024 годы выиграла компания Megogo
До 2024 года официальным транслятором матчей Еврокубков в Украине будет компания Megogo
OTT | VOD-платформа Megogo выиграла тендер на трансляцию матчей Еврокубков (ЛЧ, ЛЕ, Лига конференций) на 2021-2024 годы. Сумма тендерного предложения победителя была рекордной для Украины - между 20 и 30 млн евро. Об этом сообщил источник, близкий к тендеру.
Стоит отметить, что основными конкурентами Megogo были Медиа Группа Украина (МГУ) с ее футбольными каналами и платформой Oll.tv. Другие телекоммуникационные провайдеры услуг и медиа-холдинги, такие, как "Воля - Кабель" Мир ТВ, Setanta Sports и "1 + 1" также проявили значительный интерес к тендеру.
"Победа платформы над телевизионными гигантами, скорее всего, больше всего ударит по МГУ, которая вкладывает немалые инвестиции в развитие спортивного контента, и лидерство в этом направлении важно для акционера - Рината Ахметова. Это довольно интересный рыночный кейс, когда единоличные права получила не медиагруппа, которая имеет в составе 3 футбольные канала и сервис интернет-телевидения Oll.tv, а OTT | VOD-платформа ", - рассказал собеседник.
Он не исключил, что такой проигрыш может привести и к изменениям в составе топ-менеджмента МГУ, которая более 10 лет вкладывала огромные нерыночные инвестиции в футбольный контент, и теперь в течение ближайших лет будет лишена ключевого рейтингообразующего продукта для этой рыночной ниши.
Другие участники рынка отмечают, что информация о победе в тендере платформы Megogo соответствует действительности, поскольку сразу после окончания процедур Oll.tv предложил годовую подписку на футбольные телеканалы абонентам, которые еще не знают, что с лета следующего года уже не смогут просматривать трансляцию матчей Еврокубков на этой платформе. Также Oll.tv вместе с телеканалами Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 начали переключаться на другие виды спорта, такие как художественная гимнастика.
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(я при своїх 100 мбіт без проблем можу включати кілька трансляцій паралельно в HD якості і при цьому решта сім'ї не відчуває якихось проблем з інтернетом).
https://uk.wikipedia.org/wiki/Megogo
Всі посилання до статті в українській вікіпедії зроблені на російськомовні джерела, хоча є українські відповідники. Бажаючі можуть почитати обговорення статті на самій вікіпедії:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Megogo
коли мова йде про великі гроші, деякі можуть і матір рідну продати, не кажучи вже про поняття відсутності патріотизму... джаст бізнесс, як то кажуть...
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