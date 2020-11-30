Глава Минэнерго и европейское энергосообщество рекомендуют продавать газ собственной добычи на бирже
Секретариат ЕЭС в своем отчете отметил необходимость изменения модели ПСО для теплокоммунэнерго, путем внедрения специальных аукционов по примеру тех, которые существуют в рамках ПСО на рынке электроэнергии, а также рекомендовал Укргаздобыче (входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" реализовывать природный газ собственной добычи на биржевых торгах Украинской энергетической биржи.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как говорится в документе, в комплексе с внедрением новой модели ПСО, необходимо решить проблему задолженностей в секторе теплокоммунэнерго (ТКЭ). Секретариат считает, что по долгам, возникшим в результате действий регулятора относительно тарифов, может быть предусмотрена компенсация со стороны государства, а задолженность поставщиков по пене может быть списана "Нафтогазом". Что касается долгов населения, то Секретариат рекомендует четко разграничить действительно неплатежеспособных потребителей, защитив их субсидиями, и тех, кто просто уклоняется от оплаты, установив жесткие санкции за нарушение платежной дисциплины.
Данную инициативу поддержал и.о. Министра энергетики Украины Юрий Бойко: "Выполнение этих условий значительно упростит работу других поставщиков газа, их количество увеличится. В результате на рынке будет повышение конкуренции, автоматическое уменьшение цены и повышение качества услуг", - отметил Юрий Бойко.
В то же время, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал на своей странице в социальной сети, что компания уже реализует на УЭБ газ трейдерам и наращивает такие биржевые продажи, но готова продавать его, прежде всего, по предоплате или при наличии банковской гарантии, однако энергетическое сообщество оценивает эти объемы торгов как мизерные и неинформативные для такого крупного игрока как Укргаздобыча, создается впечатление, что НАК "Нафтогаз Украины" имитирует поддержку реализации природного газа собственной добычи лишь в минимально необходимых показателях.
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Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. На балансе предприятия находится 28 буровых установок. Укрнафта владеет сетью заправочных станций, которая насчитывает 537 АЗС. 50% + 1 акция компании принадлежит Нафтогаз Украины. Около 40% контролирует группа Приват, которой принадлежит Кременчугский НПЗ
ОАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 Укрнафта » (обладает контрольным пакетом акций: 50 % + 1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B) акция )
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Статья 13.Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.