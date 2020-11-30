Глава Минэнерго и европейское энергосообщество рекомендуют продавать газ собственной добычи на бирже

Секретариат ЕЭС в своем отчете отметил необходимость изменения модели ПСО для теплокоммунэнерго, путем внедрения специальных аукционов по примеру тех, которые существуют в рамках ПСО на рынке электроэнергии, а также рекомендовал Укргаздобыче (входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" реализовывать природный газ собственной добычи на биржевых торгах Украинской энергетической биржи.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как говорится в документе, в комплексе с внедрением новой модели ПСО, необходимо решить проблему задолженностей в секторе теплокоммунэнерго (ТКЭ). Секретариат считает, что по долгам, возникшим в результате действий регулятора относительно тарифов, может быть предусмотрена компенсация со стороны государства, а задолженность поставщиков по пене может быть списана "Нафтогазом". Что касается долгов населения, то Секретариат рекомендует четко разграничить действительно неплатежеспособных потребителей, защитив их субсидиями, и тех, кто просто уклоняется от оплаты, установив жесткие санкции за нарушение платежной дисциплины.

Данную инициативу поддержал и.о. Министра энергетики Украины Юрий Бойко: "Выполнение этих условий значительно упростит работу других поставщиков газа, их количество увеличится. В результате на рынке будет повышение конкуренции, автоматическое уменьшение цены и повышение качества услуг", - отметил Юрий Бойко.

В то же время, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал на своей странице в социальной сети, что компания уже реализует на УЭБ газ трейдерам и наращивает такие биржевые продажи, но готова продавать его, прежде всего, по предоплате или при наличии банковской гарантии, однако энергетическое сообщество оценивает эти объемы торгов как мизерные и неинформативные для такого крупного игрока как Укргаздобыча, создается впечатление, что НАК "Нафтогаз Украины" имитирует поддержку реализации природного газа собственной добычи лишь в минимально необходимых показателях.