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Глава Минэнерго и европейское энергосообщество рекомендуют продавать газ собственной добычи на бирже

Глава Минэнерго и европейское энергосообщество рекомендуют продавать газ собственной добычи на бирже

Секретариат ЕЭС в своем отчете отметил необходимость изменения модели ПСО для теплокоммунэнерго, путем внедрения специальных аукционов по примеру тех, которые существуют в рамках ПСО на рынке электроэнергии, а также рекомендовал Укргаздобыче (входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" реализовывать природный газ собственной добычи на биржевых торгах Украинской энергетической биржи.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как говорится в документе, в комплексе с внедрением новой модели ПСО, необходимо решить проблему задолженностей в секторе теплокоммунэнерго (ТКЭ). Секретариат считает, что по долгам, возникшим в результате действий регулятора относительно тарифов, может быть предусмотрена компенсация со стороны государства, а задолженность поставщиков по пене может быть списана "Нафтогазом". Что касается долгов населения, то Секретариат рекомендует четко разграничить действительно неплатежеспособных потребителей, защитив их субсидиями, и тех, кто просто уклоняется от оплаты, установив жесткие санкции за нарушение платежной дисциплины.

Данную инициативу поддержал и.о. Министра энергетики Украины Юрий Бойко: "Выполнение этих условий значительно упростит работу других поставщиков газа, их количество увеличится. В результате на рынке будет повышение конкуренции, автоматическое уменьшение цены и повышение качества услуг", - отметил Юрий Бойко.

В то же время, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал на своей странице в социальной сети, что компания уже реализует на УЭБ газ трейдерам и наращивает такие биржевые продажи, но готова продавать его, прежде всего, по предоплате или при наличии банковской гарантии, однако энергетическое сообщество оценивает эти объемы торгов как мизерные и неинформативные для такого крупного игрока как Укргаздобыча, создается впечатление, что НАК "Нафтогаз Украины" имитирует поддержку реализации природного газа собственной добычи лишь в минимально необходимых показателях.

Автор: 

Газ (10223) Юрий Бойко Минэнерго (9)


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Топ комментарии
+2
а я предлагаю стоимость доставки газа умножить на три, тогда можно будет увеличить зарплаты в шапито 95 и купить новые майбахи в офис президента.
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30.11.2020 12:01
+2
Сейчас газ Укргаздобычи, самого большого в Украине добычника уходит в НАК, и что там с ним происходит трудно понять. Если эти обьемы выйдут на рынок через биржевые тогри, то цены в Украине снизятся относительно Европейских, это факт.
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30.11.2020 12:24
+1
Ці виродки все одно так зроблять, що газ буде весь час дорожчати для населення. А все тому, що деяким потворам в пеклі чорти прогули ставлять уже більше 6-ти років.
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30.11.2020 11:55
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Ці виродки все одно так зроблять, що газ буде весь час дорожчати для населення. А все тому, що деяким потворам в пеклі чорти прогули ставлять уже більше 6-ти років.
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30.11.2020 11:55 Ответить
А КАКАЯ РАЗНИЦА? БЕНЯ ВСЕ ВСЕ РАВНО ЗАБЕРЕТ))
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30.11.2020 11:55 Ответить
Рома - то вы Беню не знаете - а вот ми знаем и понимаем уровень вашей шутки - заберет он по рыночной цене - как же)))))))
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30.11.2020 13:24 Ответить
баріга петя уже все - сейчас слуги керуют - ті же за них голосовал - рад теперь - вот и живи молча - возмущаеться он - ті ба )))
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30.11.2020 11:58 Ответить
а я предлагаю стоимость доставки газа умножить на три, тогда можно будет увеличить зарплаты в шапито 95 и купить новые майбахи в офис президента.
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30.11.2020 12:01 Ответить
так - какие езе будут предложения - зебилы не стеснайтесь - слуги без вас ведб не станут богаче - налетайте - предлагайте - как вас ободрать лучше))))
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30.11.2020 12:06 Ответить
А секретариат ЕЭС не отмечал необходимость приести оплату труда в Украине к европейским нормам?
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30.11.2020 12:08 Ответить
беня аж облизнулся)) он понял как не напрягаясь на ровном месте 50 баксов превратить в 250 хаха потом позвонил этому сотруднику-министру всеяэнергетики шапито 95)) на том и порешали
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30.11.2020 12:27 Ответить
Могли бы заранее предупредить, идиоты. Все мешки в топку пошли, в чем теперь мне везти, ГАЗ СОБСТВЕННОЙ ДОБЫЧИ, на биржу?
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30.11.2020 12:19 Ответить
Сейчас газ Укргаздобычи, самого большого в Украине добычника уходит в НАК, и что там с ним происходит трудно понять. Если эти обьемы выйдут на рынок через биржевые тогри, то цены в Украине снизятся относительно Европейских, это факт.
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30.11.2020 12:24 Ответить
конечно цены снизятся на закупке у бени, по 30 баксов будет оптом брать.
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30.11.2020 12:29 Ответить
Беня больше по электроэнергии выступает, а для нефти и газа у него есть Укрнафта. Тему нужно знать...
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30.11.2020 12:35 Ответить
учись студент и будешь в теме говоришь по нефти выступает хаха

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. На балансе предприятия находится 28 буровых установок. Укрнафта владеет сетью заправочных станций, которая насчитывает 537 АЗС. 50% + 1 акция компании принадлежит Нафтогаз Украины. Около 40% контролирует группа Приват, которой принадлежит Кременчугский НПЗ
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30.11.2020 12:41 Ответить
Отож, а статья про газ и Укргаздобычу, так что ты мимо таза...
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30.11.2020 15:03 Ответить
для особо деревянных по поводу Укргаздобычи и беня газом не барыжит))
ОАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 Укрнафта » (обладает контрольным пакетом акций: 50 % + 1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B) акция )
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30.11.2020 15:27 Ответить
Для клинических идиотов типа тебя, речь идет про вот это...

https://ugv.com.ua/uk
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30.11.2020 15:57 Ответить
А как же это?Или плевать на Конституцию?

Статья 13.Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.
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30.11.2020 13:41 Ответить
 
 