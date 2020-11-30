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Глава Міненерго і європейське Енергоспівтовариство рекомендують продавати газ власного видобутку на біржі

Глава Міненерго і європейське Енергоспівтовариство рекомендують продавати газ власного видобутку на біржі

Секретаріат ЄЕС у своєму звіті наголосив на необхідності зміни моделі ПСО для теплокомуненерго, шляхом впровадження спеціальних аукціонів за прикладом тих, які існують в рамках ПСО на ринку електроенергії, а також рекомендував Укргазвидобуванню (входить до складу НАК "Нафтогаз України") реалізовувати природний газ власного видобутку на біржових торгах Української енергетичної біржі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як говориться в документі, в комплексі з впровадженням нової моделі ПСО, необхідно вирішити проблему заборгованостей в секторі теплокомуненерго (ТКЕ). Секретаріат вважає, що за боргами, що виникли в результаті дій регулятора щодо тарифів, може бути передбачена компенсація з боку держави, а заборгованість постачальників з пені може бути списана "Нафтогазом". Що стосується боргів населення, то Секретаріат рекомендує чітко розмежувати дійсно неплатоспроможних споживачів, захистивши їх субсидіями, і тих, хто просто ухиляється від оплати, встановивши жорсткі санкції за порушення платіжної дисципліни.

Таку ініціативу підтримав в.о. міністра енергетики України Юрій Бойко: "Виконання цих умов значно спростить роботу інших постачальників газу, їх кількість збільшиться. У результаті на ринку буде підвищення конкуренції, автоматичне зменшення ціни і підвищення якості послуг", - зазначив Юрій Бойко.

У той же час, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав на своїй сторінці в соціальній мережі, що компанія вже реалізує на УЕБ газ трейдерам і нарощує такі біржові продажі, але готова продавати його, перш за все, за передоплатою або за наявності банківської гарантії, однак енергетичне співтовариство оцінює ці обсяги торгів як мізерні і неінформативні для такого великого гравця як Укргазвидобування, створюється враження, що НАК "Нафтогаз України" імітує підтримку реалізації природного газу власного видобутку лише в мінімально необхідних показниках.

Автор: 

газ (10403) Юрій Бойко Міненерго (12)


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Топ коментарі
+2
а я предлагаю стоимость доставки газа умножить на три, тогда можно будет увеличить зарплаты в шапито 95 и купить новые майбахи в офис президента.
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30.11.2020 12:01
+2
Сейчас газ Укргаздобычи, самого большого в Украине добычника уходит в НАК, и что там с ним происходит трудно понять. Если эти обьемы выйдут на рынок через биржевые тогри, то цены в Украине снизятся относительно Европейских, это факт.
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30.11.2020 12:24
+1
Ці виродки все одно так зроблять, що газ буде весь час дорожчати для населення. А все тому, що деяким потворам в пеклі чорти прогули ставлять уже більше 6-ти років.
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30.11.2020 11:55
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Ці виродки все одно так зроблять, що газ буде весь час дорожчати для населення. А все тому, що деяким потворам в пеклі чорти прогули ставлять уже більше 6-ти років.
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30.11.2020 11:55 Відповісти
А КАКАЯ РАЗНИЦА? БЕНЯ ВСЕ ВСЕ РАВНО ЗАБЕРЕТ))
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30.11.2020 11:55 Відповісти
Рома - то вы Беню не знаете - а вот ми знаем и понимаем уровень вашей шутки - заберет он по рыночной цене - как же)))))))
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30.11.2020 13:24 Відповісти
баріга петя уже все - сейчас слуги керуют - ті же за них голосовал - рад теперь - вот и живи молча - возмущаеться он - ті ба )))
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30.11.2020 11:58 Відповісти
а я предлагаю стоимость доставки газа умножить на три, тогда можно будет увеличить зарплаты в шапито 95 и купить новые майбахи в офис президента.
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30.11.2020 12:01 Відповісти
так - какие езе будут предложения - зебилы не стеснайтесь - слуги без вас ведб не станут богаче - налетайте - предлагайте - как вас ободрать лучше))))
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30.11.2020 12:06 Відповісти
А секретариат ЕЭС не отмечал необходимость приести оплату труда в Украине к европейским нормам?
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30.11.2020 12:08 Відповісти
беня аж облизнулся)) он понял как не напрягаясь на ровном месте 50 баксов превратить в 250 хаха потом позвонил этому сотруднику-министру всеяэнергетики шапито 95)) на том и порешали
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30.11.2020 12:27 Відповісти
Могли бы заранее предупредить, идиоты. Все мешки в топку пошли, в чем теперь мне везти, ГАЗ СОБСТВЕННОЙ ДОБЫЧИ, на биржу?
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30.11.2020 12:19 Відповісти
Сейчас газ Укргаздобычи, самого большого в Украине добычника уходит в НАК, и что там с ним происходит трудно понять. Если эти обьемы выйдут на рынок через биржевые тогри, то цены в Украине снизятся относительно Европейских, это факт.
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30.11.2020 12:24 Відповісти
конечно цены снизятся на закупке у бени, по 30 баксов будет оптом брать.
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30.11.2020 12:29 Відповісти
Беня больше по электроэнергии выступает, а для нефти и газа у него есть Укрнафта. Тему нужно знать...
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30.11.2020 12:35 Відповісти
учись студент и будешь в теме говоришь по нефти выступает хаха

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. На балансе предприятия находится 28 буровых установок. Укрнафта владеет сетью заправочных станций, которая насчитывает 537 АЗС. 50% + 1 акция компании принадлежит Нафтогаз Украины. Около 40% контролирует группа Приват, которой принадлежит Кременчугский НПЗ
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30.11.2020 12:41 Відповісти
Отож, а статья про газ и Укргаздобычу, так что ты мимо таза...
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30.11.2020 15:03 Відповісти
для особо деревянных по поводу Укргаздобычи и беня газом не барыжит))
ОАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 Укрнафта » (обладает контрольным пакетом акций: 50 % + 1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B) акция )
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30.11.2020 15:27 Відповісти
Для клинических идиотов типа тебя, речь идет про вот это...

https://ugv.com.ua/uk
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30.11.2020 15:57 Відповісти
А как же это?Или плевать на Конституцию?

Статья 13.Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.
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30.11.2020 13:41 Відповісти
 
 