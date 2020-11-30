Глава Міненерго і європейське Енергоспівтовариство рекомендують продавати газ власного видобутку на біржі
Секретаріат ЄЕС у своєму звіті наголосив на необхідності зміни моделі ПСО для теплокомуненерго, шляхом впровадження спеціальних аукціонів за прикладом тих, які існують в рамках ПСО на ринку електроенергії, а також рекомендував Укргазвидобуванню (входить до складу НАК "Нафтогаз України") реалізовувати природний газ власного видобутку на біржових торгах Української енергетичної біржі.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як говориться в документі, в комплексі з впровадженням нової моделі ПСО, необхідно вирішити проблему заборгованостей в секторі теплокомуненерго (ТКЕ). Секретаріат вважає, що за боргами, що виникли в результаті дій регулятора щодо тарифів, може бути передбачена компенсація з боку держави, а заборгованість постачальників з пені може бути списана "Нафтогазом". Що стосується боргів населення, то Секретаріат рекомендує чітко розмежувати дійсно неплатоспроможних споживачів, захистивши їх субсидіями, і тих, хто просто ухиляється від оплати, встановивши жорсткі санкції за порушення платіжної дисципліни.
Таку ініціативу підтримав в.о. міністра енергетики України Юрій Бойко: "Виконання цих умов значно спростить роботу інших постачальників газу, їх кількість збільшиться. У результаті на ринку буде підвищення конкуренції, автоматичне зменшення ціни і підвищення якості послуг", - зазначив Юрій Бойко.
У той же час, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав на своїй сторінці в соціальній мережі, що компанія вже реалізує на УЕБ газ трейдерам і нарощує такі біржові продажі, але готова продавати його, перш за все, за передоплатою або за наявності банківської гарантії, однак енергетичне співтовариство оцінює ці обсяги торгів як мізерні і неінформативні для такого великого гравця як Укргазвидобування, створюється враження, що НАК "Нафтогаз України" імітує підтримку реалізації природного газу власного видобутку лише в мінімально необхідних показниках.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. На балансе предприятия находится 28 буровых установок. Укрнафта владеет сетью заправочных станций, которая насчитывает 537 АЗС. 50% + 1 акция компании принадлежит Нафтогаз Украины. Около 40% контролирует группа Приват, которой принадлежит Кременчугский НПЗ
ОАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0 Укрнафта » (обладает контрольным пакетом акций: 50 % + 1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B) акция )
https://ugv.com.ua/uk
Статья 13.Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.