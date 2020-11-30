Садовый о введении локдауна: "Рождество отменить нельзя"
Мэр Львова Андрея Садовый говорит, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе пока остается стабильной и с локдауном не нужно спешить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт городского совета.
"Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация в принципе ровно держится по количеству заболевших людей и по койкоместах. Мы имеем около 49% коек занятых в наших городских коммунальных больницах", - сказал Садовый.
Комментируя введение локдауна в стране, Садовый отметил:
"Правительство еще не решило окончательно, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина. Оно может дать больший эффект, чем просто резко все остановить. Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города. По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система является готова, то это один вариант, если не готова - надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию".
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Про это я потсоянно и говорю - у нас страна людей, переходящих дорогу на красный свет. Наш девиз: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". С таким "наридом" жесткого локдауна нам не избежать. Не прислушиваетесь к требованиям закона - будете слушать требования лечащего врача-реаниматолога.
"Больницы Ужгорода полностью заняты больными COVID-19, из-за этого тяжелобольных везут в палаты других районов Закарпатской области. Об этом https://www.facebook.com/odazakarpattya/posts/2503981269905358 сказано в заявлении Закарпатской облгосадминистрации 2 ноября в Facebook.
Міська влада Ужгорода регулярно не виконує рішення державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій, чим призвела потрапляння обласного центру до червоного рівня епіднебезпеки.
‼️Наразі лікарні Ужгорода заповнені на 100% і важких хворих змушені направляти в інші райони області.
❗Так, 21 жовтня регіональна комісія зобов'язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня - до 50 %.
❗29 жовтня розпорядженням керівника державного рівня - міністра охорони здоров'я України Максима Степанова передбачено створення на базі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» м.Ужгород багатопрофільний COVID-19 шпиталь.
❌Усі рішення, станом на сьогодні, не виконані та саботуються.