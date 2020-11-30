Садовый о введении локдауна: "Рождество отменить нельзя"

Мэр Львова Андрея Садовый говорит, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе пока остается стабильной и с локдауном не нужно спешить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт городского совета.

"Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация в принципе ровно держится по количеству заболевших людей и по койкоместах. Мы имеем около 49% коек занятых в наших городских коммунальных больницах", - сказал Садовый.

Комментируя введение локдауна в стране, Садовый отметил:

"Правительство еще не решило окончательно, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина. Оно может дать больший эффект, чем просто резко все остановить. Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города. По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система является готова, то это один вариант, если не готова - надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию".

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