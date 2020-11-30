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Новости Коронавирус и карантин
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Садовый о введении локдауна: "Рождество отменить нельзя"

Садовый о введении локдауна:

Мэр Львова Андрея Садовый говорит, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе пока остается стабильной и с локдауном не нужно спешить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт городского совета.

"Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация в принципе ровно держится по количеству заболевших людей и по койкоместах. Мы имеем около 49% коек занятых в наших городских коммунальных больницах", - сказал Садовый.

Комментируя введение локдауна в стране, Садовый отметил:

"Правительство еще не решило окончательно, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина. Оно может дать больший эффект, чем просто резко все остановить. Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города. По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система является готова, то это один вариант, если не готова - надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Городской избирком Львова объявил о победе Садового на выборах мэра

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карантин (16729) Львов (4578) Рождество (381) Садовый (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
"Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть."

Про это я потсоянно и говорю - у нас страна людей, переходящих дорогу на красный свет. Наш девиз: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". С таким "наридом" жесткого локдауна нам не избежать. Не прислушиваетесь к требованиям закона - будете слушать требования лечащего врача-реаниматолога.
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30.11.2020 12:14
+1
а кто тебя спрашивать та будет - это не барыга петя и не крахобор - грося - это слуги бени)))
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30.11.2020 12:02
+1
Вчи матчастину, лахта.

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30.11.2020 12:16
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Степанов - непрофесіонал, який не знає що робити і тому надіється на локдаун. В Україні криза непрофесіоналів, які не можуть вирішити жодного питання - ані відмінити рішення КСУ, ані побороти коронавірус, ані виграти війну!
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30.11.2020 12:17 Ответить
а кто тебя спрашивать та будет - это не барыга петя и не крахобор - грося - это слуги бени)))
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30.11.2020 12:02 Ответить
Да уж, при зеле, мусор из Львова вывозится. Хотя львовани это понимали и по этому соевый претендент остался претендентом. Да соя? 😷
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30.11.2020 12:10 Ответить
Вчи матчастину, лахта.

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30.11.2020 12:16 Ответить
Угу. А Садовой огент кремля или нет? Обьясни соя, без тебя никак😷
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30.11.2020 12:18 Ответить
Оно ить как - патриотизм хорошо, но горы мусора на улицах однозначно плохо.
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30.11.2020 16:53 Ответить
"Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть."

Про это я потсоянно и говорю - у нас страна людей, переходящих дорогу на красный свет. Наш девиз: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". С таким "наридом" жесткого локдауна нам не избежать. Не прислушиваетесь к требованиям закона - будете слушать требования лечащего врача-реаниматолога.
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30.11.2020 12:14 Ответить
Думаю,Садовий знайде ту золоту серединку,при якій і бізнес працюватиме,і влада не буде сильно тріпатись...Не всі у Львові шароварні ідіоти,які з криком "армія-мова-віра!" біжать до прірви...А прихильників зеленого клоуна у нас так і взагалі майже не було...
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30.11.2020 13:07 Ответить
Ну да, ну да - вирус он от власти. Поменять власть - вирус тут же пропадет! Примерно так считают большинство западенцев. А, если еще искоренить всех москалей, воздух вообще станет стерильным и целебным! Хотя в принципе достаточно чтобы все москали стали говорить по-украински и по-венгерски. Хотя тогда скучно станет, кого ж гнобить?!
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30.11.2020 16:48 Ответить
Посмотрим что оно запоёт про рождество на койке в реанимации, или на похоронах родственников в черных мешках.
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30.11.2020 13:30 Ответить
Садовий розсмішив... для зеленої шобли слуг, що Різдво, що пікнік на дачі або в лісі... вшистко єдно. карантин їм даже в кайф, більше випити можна...
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30.11.2020 13:42 Ответить
Фиолетово . Главное , чтобы ваш львовский мусор не появлялся по всей Украине . Раньше он в этом обвинял Петю . Теперь , кто виноват ?
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30.11.2020 13:57 Ответить
все ровно (с) садовой
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30.11.2020 14:02 Ответить
По многочисленным просьбам мэра Львова и населения на Рождество, Новый год, и вообще до весны короновирус волшебно пропадает! Все кто приезжают на святую закарпатскую землю чудесно исцеляются и никого не заражают. Вакцины, маски, дистанции не нужны. Достаточно помолиться за здравие в церквях и создать праздничное настроение. Садовой с вирусом договорился, - вирус не трогает туристов и местных, а мэр не трогает его. )
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30.11.2020 16:42 Ответить
Вообще Львов крутой город. В Берегово и Ужгороде еще в начале ноября больницы заполнены полностью.
"Больницы Ужгорода полностью заняты больными COVID-19, из-за этого тяжелобольных везут в палаты других районов Закарпатской области. Об этом https://www.facebook.com/odazakarpattya/posts/2503981269905358 сказано в заявлении Закарпатской облгосадминистрации 2 ноября в Facebook.

Міська влада Ужгорода регулярно не виконує рішення державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій, чим призвела потрапляння обласного центру до червоного рівня епіднебезпеки.
‼️Наразі лікарні Ужгорода заповнені на 100% і важких хворих змушені направляти в інші райони області.
❗Так, 21 жовтня регіональна комісія зобов'язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня - до 50 %.
❗29 жовтня розпорядженням керівника державного рівня - міністра охорони здоров'я України Максима Степанова передбачено створення на базі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» м.Ужгород багатопрофільний COVID-19 шпиталь.
❌Усі рішення, станом на сьогодні, не виконані та саботуються.
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30.11.2020 17:03 Ответить
 
 