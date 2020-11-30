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Новини Коронавірус і карантин
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Садовий про запровадження локдауну: "Різдво скасувати не можна"

Садовий про запровадження локдауну:

Мер Львова Андрія Садовий каже, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у місті поки залишається стабільною і з локдауном не потрібно поспішати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міської ради.

"Я дивлюсь по кількості людей, які хворіють в Україні. Чесно кажучи, зростання є дуже серйозне. Однак у нас по Львову ситуація в принципі рівно тримається по кількості людей, які захворіли, і по ліжкомісцях. Ми маємо близько 49% ліжок зайнятих у наших міських комунальних лікарнях", - сказав Садовий.

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Коментуючи запровадження локдауну в країні, Садовий зазначив:

"Уряд ще не вирішив кінцево, як він буде виглядати, але він має бути індивідуальним та враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть. Я дотримуюсь думки, що потрібно щодня моніторити ситуацію і більше робити посилів з точки зору маскового режиму та дотримання карантинних обмежень. Воно може дати більший ефект, ніж просто різко все зупинити. Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста. По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова — треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію".

Автор: 

карантин (18172) Львів (3066) Різдво (262) Садовий (535) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
"Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть."

Про это я потсоянно и говорю - у нас страна людей, переходящих дорогу на красный свет. Наш девиз: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". С таким "наридом" жесткого локдауна нам не избежать. Не прислушиваетесь к требованиям закона - будете слушать требования лечащего врача-реаниматолога.
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30.11.2020 12:14
+1
а кто тебя спрашивать та будет - это не барыга петя и не крахобор - грося - это слуги бени)))
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30.11.2020 12:02
+1
Вчи матчастину, лахта.

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30.11.2020 12:16
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Степанов - непрофесіонал, який не знає що робити і тому надіється на локдаун. В Україні криза непрофесіоналів, які не можуть вирішити жодного питання - ані відмінити рішення КСУ, ані побороти коронавірус, ані виграти війну!
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30.11.2020 12:17 Відповісти
а кто тебя спрашивать та будет - это не барыга петя и не крахобор - грося - это слуги бени)))
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30.11.2020 12:02 Відповісти
Да уж, при зеле, мусор из Львова вывозится. Хотя львовани это понимали и по этому соевый претендент остался претендентом. Да соя? 😷
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30.11.2020 12:10 Відповісти
Вчи матчастину, лахта.

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30.11.2020 12:16 Відповісти
Угу. А Садовой огент кремля или нет? Обьясни соя, без тебя никак😷
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30.11.2020 12:18 Відповісти
Оно ить как - патриотизм хорошо, но горы мусора на улицах однозначно плохо.
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30.11.2020 16:53 Відповісти
"Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть."

Про это я потсоянно и говорю - у нас страна людей, переходящих дорогу на красный свет. Наш девиз: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". С таким "наридом" жесткого локдауна нам не избежать. Не прислушиваетесь к требованиям закона - будете слушать требования лечащего врача-реаниматолога.
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30.11.2020 12:14 Відповісти
Думаю,Садовий знайде ту золоту серединку,при якій і бізнес працюватиме,і влада не буде сильно тріпатись...Не всі у Львові шароварні ідіоти,які з криком "армія-мова-віра!" біжать до прірви...А прихильників зеленого клоуна у нас так і взагалі майже не було...
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30.11.2020 13:07 Відповісти
Ну да, ну да - вирус он от власти. Поменять власть - вирус тут же пропадет! Примерно так считают большинство западенцев. А, если еще искоренить всех москалей, воздух вообще станет стерильным и целебным! Хотя в принципе достаточно чтобы все москали стали говорить по-украински и по-венгерски. Хотя тогда скучно станет, кого ж гнобить?!
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30.11.2020 16:48 Відповісти
Посмотрим что оно запоёт про рождество на койке в реанимации, или на похоронах родственников в черных мешках.
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30.11.2020 13:30 Відповісти
Садовий розсмішив... для зеленої шобли слуг, що Різдво, що пікнік на дачі або в лісі... вшистко єдно. карантин їм даже в кайф, більше випити можна...
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30.11.2020 13:42 Відповісти
Фиолетово . Главное , чтобы ваш львовский мусор не появлялся по всей Украине . Раньше он в этом обвинял Петю . Теперь , кто виноват ?
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30.11.2020 13:57 Відповісти
все ровно (с) садовой
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30.11.2020 14:02 Відповісти
По многочисленным просьбам мэра Львова и населения на Рождество, Новый год, и вообще до весны короновирус волшебно пропадает! Все кто приезжают на святую закарпатскую землю чудесно исцеляются и никого не заражают. Вакцины, маски, дистанции не нужны. Достаточно помолиться за здравие в церквях и создать праздничное настроение. Садовой с вирусом договорился, - вирус не трогает туристов и местных, а мэр не трогает его. )
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30.11.2020 16:42 Відповісти
Вообще Львов крутой город. В Берегово и Ужгороде еще в начале ноября больницы заполнены полностью.
"Больницы Ужгорода полностью заняты больными COVID-19, из-за этого тяжелобольных везут в палаты других районов Закарпатской области. Об этом https://www.facebook.com/odazakarpattya/posts/2503981269905358 сказано в заявлении Закарпатской облгосадминистрации 2 ноября в Facebook.

Міська влада Ужгорода регулярно не виконує рішення державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій, чим призвела потрапляння обласного центру до червоного рівня епіднебезпеки.
‼️Наразі лікарні Ужгорода заповнені на 100% і важких хворих змушені направляти в інші райони області.
❗Так, 21 жовтня регіональна комісія зобов'язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня - до 50 %.
❗29 жовтня розпорядженням керівника державного рівня - міністра охорони здоров'я України Максима Степанова передбачено створення на базі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» м.Ужгород багатопрофільний COVID-19 шпиталь.
❌Усі рішення, станом на сьогодні, не виконані та саботуються.
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30.11.2020 17:03 Відповісти
 
 