Садовий про запровадження локдауну: "Різдво скасувати не можна"
Мер Львова Андрія Садовий каже, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у місті поки залишається стабільною і з локдауном не потрібно поспішати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міської ради.
"Я дивлюсь по кількості людей, які хворіють в Україні. Чесно кажучи, зростання є дуже серйозне. Однак у нас по Львову ситуація в принципі рівно тримається по кількості людей, які захворіли, і по ліжкомісцях. Ми маємо близько 49% ліжок зайнятих у наших міських комунальних лікарнях", - сказав Садовий.
Коментуючи запровадження локдауну в країні, Садовий зазначив:
"Уряд ще не вирішив кінцево, як він буде виглядати, але він має бути індивідуальним та враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть. Я дотримуюсь думки, що потрібно щодня моніторити ситуацію і більше робити посилів з точки зору маскового режиму та дотримання карантинних обмежень. Воно може дати більший ефект, ніж просто різко все зупинити. Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста. По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова — треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про это я потсоянно и говорю - у нас страна людей, переходящих дорогу на красный свет. Наш девиз: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". С таким "наридом" жесткого локдауна нам не избежать. Не прислушиваетесь к требованиям закона - будете слушать требования лечащего врача-реаниматолога.
"Больницы Ужгорода полностью заняты больными COVID-19, из-за этого тяжелобольных везут в палаты других районов Закарпатской области. Об этом https://www.facebook.com/odazakarpattya/posts/2503981269905358 сказано в заявлении Закарпатской облгосадминистрации 2 ноября в Facebook.
Міська влада Ужгорода регулярно не виконує рішення державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій, чим призвела потрапляння обласного центру до червоного рівня епіднебезпеки.
‼️Наразі лікарні Ужгорода заповнені на 100% і важких хворих змушені направляти в інші райони області.
❗Так, 21 жовтня регіональна комісія зобов'язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня - до 50 %.
❗29 жовтня розпорядженням керівника державного рівня - міністра охорони здоров'я України Максима Степанова передбачено створення на базі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» м.Ужгород багатопрофільний COVID-19 шпиталь.
❌Усі рішення, станом на сьогодні, не виконані та саботуються.