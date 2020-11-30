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Сотрудник охраны Путина застрелился на территории Кремля, - СМИ

Сотрудник охраны Путина застрелился на территории Кремля, - СМИ

Сотрудник Федеральной службы охраны совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщил источник в правоохранительных органах РФ.

"Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник издания.

Источник при этом опроверг сообщения о том, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.

В то же время издание Baza сообщает, что самоубийство совершил работник 5 отдела УЛО СОМ ФСО России Михаил Захаров. Его подразделение отвечает за личную охрану президента России Владимира Путина.

"По словам коллег погибшего Захарова, причиной его гибели могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки, - в одну из последних смен он был вынужден находиться на работе более 15 часов. Супруге погибшего не сообщили о причинах смерти Захарова, более того, ей даже не рассказали о том, что он покончил с собой. С женщиной связалось руководство Михаила и рассказало лишь о его смерти, не вдаваясь в подробности произошедшего. По словам родных, в последнее время он не жил вместе с супругой и должен был уже в декабре развестись по обоюдному согласию", - отмечает издание.

"Как отмечают коллеги Захарова, практика переработок участилась в последнее время в ФСО из-за острой нехватки кадров, - часто сотрудникам приходится работать не только в свою смену, но и за уволившихся коллег. Эти дополнительные часы службы никак не оплачиваются, утверждают на условиях анонимности сотрудники", - добавили в издании.

Раньше по совокупности, накопив достаточное количество переработок, возможно было выйти досрочно на пенсию, например, на год раньше положенного. Однако совсем недавно эту практику отменили и руководство ФСО донесло до рядовых сотрудников, что все их "дополнительные часы" обнуляются.

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Автор: 

кремль (725) россия (95339) самоубийство (993)


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Топ комментарии
+36
эх... глупость сделал.....

стрельнул бы ***** попал бы в историю как выдающийся человек, паметники б ставили.....
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30.11.2020 16:35
+29
мля,не мог рикошет устроить?от двух бортов в лузу...
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30.11.2020 16:32
+25
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30.11.2020 16:34
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Правила форума Совет форумчан
мля,не мог рикошет устроить?от двух бортов в лузу...
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30.11.2020 16:32 Ответить
Так может тройника грохнули, а подачу придумали про самострел из охраны.
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30.11.2020 16:37 Ответить
опозори честь офицера, несмог с єтим жить
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30.11.2020 16:33 Ответить
А що, окрім ЗЕ... вже й немає кому служити путіну?
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30.11.2020 17:14 Ответить
Попросив би " у ЗЕ "орлів Авакова" , чи лейтенанта Баканова...
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30.11.2020 17:18 Ответить
Дивлячись на фото можно визнати , що це ху?ло обісцявся. Ну а для прикрття позору сцаря пристрилили охоронця який бачив як це сталося
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30.11.2020 18:47 Ответить
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30.11.2020 16:34 Ответить
обнуляются? Правильно

если их вождь красношопых обнулился, то и рабам положено обнулитьмя😀😎
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30.11.2020 16:34 Ответить
эх... глупость сделал.....

стрельнул бы ***** попал бы в историю как выдающийся человек, паметники б ставили.....
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30.11.2020 16:35 Ответить
а может так и было, просто чекисты не хотят панику наводить
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30.11.2020 16:37 Ответить
а может из 6 ****** осталось 5 кто знает, замачил своего начальника из-за не выплаченной премии
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30.11.2020 16:51 Ответить
как самоубивца пойдет в Ад . а если бы и Путина с собой прихватил то мог бы как мученник и на Рай расчитывать
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30.11.2020 17:04 Ответить
Чекаємо на новину: "путін застрелився в кремлі"
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30.11.2020 16:35 Ответить
нi, краще мiжнародний трибунал над ботоксним Сцарьком та до кiнця цiй сволотi гнити на цугундерi.
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30.11.2020 18:36 Ответить
много затрат будет на содержание всех двойников
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30.11.2020 19:45 Ответить
а может он хотел прешивое ***** грохнуть?
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30.11.2020 16:36 Ответить
Он, случайно, не дважды стрелял себе в голову?
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30.11.2020 16:36 Ответить
,,Он, случайно, не дважды стрелял себе в голову?"

Не-е-е-е...

Это, чисто, наша традиция.
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30.11.2020 16:47 Ответить
Взорвал бы весь этот кремлевский балаган - был бы героем, а так... очередная смерть забытого неудачника.
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30.11.2020 16:36 Ответить
Уже 30 раз писали, сколько можно смоктать эту новость?
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30.11.2020 16:36 Ответить
А ты Соломон тоже застрелись перед монитором у Пригожина
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30.11.2020 16:45 Ответить
брысь под лавку, дурылка.
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30.11.2020 16:48 Ответить
Сам застрелился или тапки не вовремя принёс в зубах второй раз?
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30.11.2020 16:37 Ответить
ой вей, тих кацапів нам не зрозуміти, то вони моляться на того путєна, то стріляються з нього, от скажені курви
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30.11.2020 16:37 Ответить
Сотрудник охраны застрелил путена на территории хрэмля?! Неее! Опять мимо!
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30.11.2020 16:38 Ответить
Мудак! Рещил проблему? Недо было ***** прихватить- прославился бы на весь мир!
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30.11.2020 16:41 Ответить
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30.11.2020 16:42 Ответить
А сколько раз они своего эмира выбирали?
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30.11.2020 18:48 Ответить
От **** поц ,он шо не мог сначало ***** порешить ...
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30.11.2020 16:42 Ответить
Так может он и хотел это сделать, но его успели застрелить.

Поэтому сначала и жене не сообщали, чтобы она тело мужа с 9 пулями в теле, и 3 из них в голове, не увидела.
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30.11.2020 17:05 Ответить
Если бы он не застрелился бы - его бы застрелили солдаты НАТО!!!!
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30.11.2020 16:42 Ответить
Узнал, что х*йло - не настоящий
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30.11.2020 16:48 Ответить
Не, ну я должен постить обычную картинку, чи ми просто приiймемо чарку пiд Сальце на горбушци чорного хлибця?
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30.11.2020 16:45 Ответить
увидел или услышал что-то, что нельзя ему было видеть и слышать, вот и "застрелился". в паРаше с этим просто: чай с полонием, "новичек"...а для охранника можно и что попроще - пуля сойдет.
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30.11.2020 16:46 Ответить
И,как всегда "застрелился" в "слепой зоне",еще и без свидетелей
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30.11.2020 16:53 Ответить
в затьілок дуплетом
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30.11.2020 22:46 Ответить
В них ще є "спутнік" - під віглядом вакцини від ковід: "мьі хатєлі спасті - но ковід аказалса сільнєє"
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01.12.2020 15:33 Ответить
))))может пуйло его насиловал? и дежурить заставляли сверхурочно...
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30.11.2020 16:46 Ответить
та после пупком может и потянуло, вот жирик для этого использует суворовцев и помоложе и платить не надо.
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30.11.2020 16:54 Ответить
Путин обнулился.

Теперь и все переработки своей охраны обнулились.

Всё логично.

А на пенсию в рф лучше не мылиться, а то возраст пенсионный снова подымут.

Пенсионный фонд пуст. Всё пошло на величие.
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30.11.2020 16:47 Ответить
Каждый новый дохлый кацап не придёт на Донбасс и в Крым.
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30.11.2020 16:47 Ответить
Ну й хрен з ним, міг би в історію ввійти, якби перед цим застрелив би бункерного щура.
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30.11.2020 16:50 Ответить
Обнуляются все!
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30.11.2020 16:51 Ответить
На у нас так же постоянно обнуляли выслугу.... Раньше было год за полтора - а потом - обнулилил !
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30.11.2020 16:51 Ответить
Он не вынес известия о развивающейся у кумира болезни Паркинсона.
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30.11.2020 16:54 Ответить
Глупо и неразумно... был шанс забрать с собой пуйла... как минимум писькова...
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30.11.2020 16:56 Ответить
Ну то шо, Панове,...будьмо чи шо?
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30.11.2020 16:58 Ответить
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30.11.2020 16:58 Ответить
Ось він.Здоровий кабан.
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30.11.2020 16:59 Ответить
Был. И здоровым был и кабаном, и что?
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30.11.2020 17:06 Ответить
А то,шо депресія -це хвороба,а не поганий настрій.Ця хвороба не виникає раптово,а через великий проміжок часу.Поганий апетит є також при депресії.А цей актор ,як ми бачимо ,нормально їв.
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30.11.2020 17:13 Ответить
Суицид - ВЫСШАЯ степень сам окритики человека.
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30.11.2020 17:17 Ответить
да...а, лицо интелектом не обезображено
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30.11.2020 18:29 Ответить
Если бы я стрелял себе в голову после каждой переработки (как в статье - более 15 часов на работе) у меня бы она стала похожа на друшлаг.
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30.11.2020 16:59 Ответить
там и Путин чуток переработал . может и ему кулю в лоба
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30.11.2020 17:01 Ответить
настоящему давно пустили
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30.11.2020 19:47 Ответить
Он был глупый, как и все московиты.

Взял и застрелился. И что? Зароют падаль даже не на кладбище, ибо там самоубийц не хоронят. И через год его уже и сослуживцы забудут. Да и тут через час про него забудут. А вот если бы он сначала застрелил Владимира Владимировича Путина-***..ва, то вошёл бы в ИСТОРИЮ. НА ВЕКА!
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30.11.2020 17:05 Ответить
Мог бы войти в историю, мог бы освободить мир от *****, мог бы помочь России, своему народу. В конце концов, мог бы помочь Украине, наградили бы Героем Украины. А так взял и застрелился, никакой пользы. Даже жалко, что даже не пальнул по своему начальству
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30.11.2020 17:06 Ответить
это от радости, что ***** назначил его любимой женой?
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30.11.2020 17:06 Ответить
Тим часом...https://espreso.tv/news/2020/11/30/telekanal_quotpryamyyquot_zayavyv_scho_pecherskyy_sud_dozvolyv_provesty_v_nykh_obshuk Телеканал "Прямий" заявив, що Печерський суд дозволив провести в них обшук

Цікаво,за які заслуги ? Певно,за програму
«WATCHDOGS.РОЗСЛІДУВАННЯ»

Не гірше за бігусівські "сенсації" . Останній випуск-про лікування ВІПів в Феофанії,та чому закуповуємо імпортні ПЛР-тести,замість профінансувати виробництво в державному Інституті МБіГ.

Попередня:
"ZEМЛЯКИ. Оточення Зеленського збагачується на металургійних відходах за держ кошт"
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30.11.2020 17:08 Ответить
он как падумал шо прідут бендеравци і запрітят їму гаваріть па русскі і застрілілся
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30.11.2020 17:17 Ответить
Депил.Мог бы к Новому Году многим подарок сделать-героем стать.А потом и себя можно было бы.
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30.11.2020 17:28 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13348063.html На Раисии на выходных отстрелили сразу двух чиновников на охоте


В Алапаевском районе застрелили замглавы Новоуральска
Михаил Черницкий ликвидирован во время охоты https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69584943.html
Замглавы отдела МЧС Башкортостана застрелили на охоте:
https://www.5-tv.ru/news/321792/vtoroj-zasutki-rossijskij-cinovnik-pogib-naohote/
Животные не пострадали.
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30.11.2020 17:30 Ответить
плохая примета
ехать на охоту ночью
в чужой машине
в багажнике
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30.11.2020 22:50 Ответить
Неастанавливайтесь
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30.11.2020 17:51 Ответить
Почему-то застрелилился охранник Пу. Почему не стреляются охранники Трампа, Меркель, и т.д. ДумайТЭ.
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30.11.2020 17:52 Ответить
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30.11.2020 17:54 Ответить
Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится…
Ахфицер Михал Захаров
Хочет застрелиться.
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30.11.2020 17:58 Ответить
яка недолуга смерть, а міг і героєм стати.
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30.11.2020 18:08 Ответить
Яка сумна новина!
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30.11.2020 18:12 Ответить
Ой дебіл... Вальнув би *****- увійшов би в історію... А так...
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30.11.2020 18:23 Ответить
А может он с боем в бункер прорывался?
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30.11.2020 18:23 Ответить
От дурак . Мог бы войти в новейшую историю росии . , и вообще , повернуть росию на своё место в мире . Но не судьба , - фанни каплан и старший брат володи ульянова , - это были " двойки " по истории для этого парня . ((
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30.11.2020 18:32 Ответить
А и не говорите. А то и в герои не попал и на кладбище, как самогубця-грешник.
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30.11.2020 18:36 Ответить
Да уж , савсем не па-скрепнаму както . ))
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30.11.2020 18:39 Ответить
Місце немитої у світі, яке було, таке й зостанеться - жопа мира.
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30.11.2020 20:44 Ответить
На Українській правді новина називалася так: У Кремлі сталося самогубство. Я ж бігом читати... А потім згадав: х..ло зараз не в кремлі. от блін!
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30.11.2020 18:39 Ответить
Я бы подождал официальное заявление сукибеевой,может он увидел на территории Кремля то чего ждет весе прогрессивное человечество.
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30.11.2020 18:40 Ответить
как два клона Х пожали друг другу руку?
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30.11.2020 19:48 Ответить
А я все ж сподіваюся, що протистояння в середні Московії зросло настільки, що внутрішні усобиці прикривають начебто самогубством .
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30.11.2020 19:03 Ответить
Скорее всего брякнул что-то про охраняемый объект и его выкинули из окна.
В мире животных.
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30.11.2020 20:26 Ответить
А може пристрелили й видають за самогубство. Надто вже смішна причина - перепрацював.
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30.11.2020 20:41 Ответить
скорее всего не захотел очередной "новичек" куда-то везти.
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30.11.2020 21:23 Ответить
А може, то крадений новічок не спрацював на улюбленій тещі...
Уявляю, яка "товариська зустріч" чекала на сотрудніка вдома, якщо він вирішив податись до Валхали прямо з роботи .
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01.12.2020 00:31 Ответить
Мой знакомый, будучи в Москве, постоянно мочится на Красной площади. Фотки выкладывает в соцсети. Загуглите помочиться на красной площади, поддержите флешмоб
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30.11.2020 22:18 Ответить
жаль, что путенина не замочил...
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30.11.2020 23:11 Ответить
Шукайте візитку Яроша, москалики .
Але я нікому не скажу, що то Єнот на полювання вийшов ( ).
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01.12.2020 00:26 Ответить
упущеньице в работе...Забыли заказ сделать, мол, ЖЕМ-с ЕНОТА(картинку-мультик).
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01.12.2020 02:52 Ответить
Уважніше, колєго, уважніше. Я ж написав, що нічого не скажу про то, що Єнот якимось чином до того причетний. Річ у тому, що поки точно невідомий масштаб наслідків тої акції. Отже, неясно, який саме Єнот має явити себе на форумі: чи то із тростинкою (коли легенько побешкетував), чи то з двома скорострілами (коли розгулявся люто).
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01.12.2020 03:26 Ответить
зi скорострiлами ще не бачив, тому й зреагував... А то з енота вже зробили якогось зеленого-человечка с закатаными рукавами и руками по локоть в крови... Для меня енот , пока что, - это милое создание, которое делает браве ПА с тросточкой в руках, вселяя уверенность в завтрашнем дне... Возмущен, мол, почему до сих пор нетЪ!!!
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01.12.2020 14:28 Ответить

Десь півроку тому хлопці на "Цензорі" викладали фото Єнота зі скорострілами. Вражає!
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01.12.2020 14:35 Ответить
Эх дурилка!! Шлепнул бы плешивого навсегда вошел бы в историю как герой.
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01.12.2020 05:47 Ответить
Не жаль ошаурка, жаль только что он не додумался обнуленыша пристрелить
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01.12.2020 06:16 Ответить
тема закрыта, опарыш давно обнулен . Двойники -это мормышки , на которые вы клюете.
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01.12.2020 14:29 Ответить
 
 