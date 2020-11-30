Сотрудник охраны Путина застрелился на территории Кремля, - СМИ
Сотрудник Федеральной службы охраны совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля в Москве.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщил источник в правоохранительных органах РФ.
"Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник издания.
Источник при этом опроверг сообщения о том, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.
В то же время издание Baza сообщает, что самоубийство совершил работник 5 отдела УЛО СОМ ФСО России Михаил Захаров. Его подразделение отвечает за личную охрану президента России Владимира Путина.
"По словам коллег погибшего Захарова, причиной его гибели могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки, - в одну из последних смен он был вынужден находиться на работе более 15 часов. Супруге погибшего не сообщили о причинах смерти Захарова, более того, ей даже не рассказали о том, что он покончил с собой. С женщиной связалось руководство Михаила и рассказало лишь о его смерти, не вдаваясь в подробности произошедшего. По словам родных, в последнее время он не жил вместе с супругой и должен был уже в декабре развестись по обоюдному согласию", - отмечает издание.
"Как отмечают коллеги Захарова, практика переработок участилась в последнее время в ФСО из-за острой нехватки кадров, - часто сотрудникам приходится работать не только в свою смену, но и за уволившихся коллег. Эти дополнительные часы службы никак не оплачиваются, утверждают на условиях анонимности сотрудники", - добавили в издании.
Раньше по совокупности, накопив достаточное количество переработок, возможно было выйти досрочно на пенсию, например, на год раньше положенного. Однако совсем недавно эту практику отменили и руководство ФСО донесло до рядовых сотрудников, что все их "дополнительные часы" обнуляются.
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если их вождь красношопых обнулился, то и рабам положено обнулитьмя😀😎
стрельнул бы ***** попал бы в историю как выдающийся человек, паметники б ставили.....
Не-е-е-е...
Это, чисто, наша традиция.
Поэтому сначала и жене не сообщали, чтобы она тело мужа с 9 пулями в теле, и 3 из них в голове, не увидела.
Теперь и все переработки своей охраны обнулились.
Всё логично.
А на пенсию в рф лучше не мылиться, а то возраст пенсионный снова подымут.
Пенсионный фонд пуст. Всё пошло на величие.
Взял и застрелился. И что? Зароют падаль даже не на кладбище, ибо там самоубийц не хоронят. И через год его уже и сослуживцы забудут. Да и тут через час про него забудут. А вот если бы он сначала застрелил Владимира Владимировича Путина-***..ва, то вошёл бы в ИСТОРИЮ. НА ВЕКА!
Цікаво,за які заслуги ? Певно,за програму
«WATCHDOGS.РОЗСЛІДУВАННЯ»
Не гірше за бігусівські "сенсації" . Останній випуск-про лікування ВІПів в Феофанії,та чому закуповуємо імпортні ПЛР-тести,замість профінансувати виробництво в державному Інституті МБіГ.
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Михаил Черницкий ликвидирован во время охоты https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69584943.html
Замглавы отдела МЧС Башкортостана застрелили на охоте:
https://www.5-tv.ru/news/321792/vtoroj-zasutki-rossijskij-cinovnik-pogib-naohote/
Животные не пострадали.
ехать на охоту ночью
в чужой машине
в багажнике
Иней серебрится…
Ахфицер Михал Захаров
Хочет застрелиться.
В мире животных.
Уявляю, яка "товариська зустріч" чекала на сотрудніка вдома, якщо він вирішив податись до Валхали прямо з роботи .
Але я нікому не скажу, що то Єнот на полювання вийшов ( ).
Десь півроку тому хлопці на "Цензорі" викладали фото Єнота зі скорострілами. Вражає!