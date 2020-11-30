Сотрудник охраны Путина застрелился на территории Кремля, - СМИ

Сотрудник Федеральной службы охраны совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщил источник в правоохранительных органах РФ.

"Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник издания.

Источник при этом опроверг сообщения о том, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.

В то же время издание Baza сообщает, что самоубийство совершил работник 5 отдела УЛО СОМ ФСО России Михаил Захаров. Его подразделение отвечает за личную охрану президента России Владимира Путина.

"По словам коллег погибшего Захарова, причиной его гибели могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки, - в одну из последних смен он был вынужден находиться на работе более 15 часов. Супруге погибшего не сообщили о причинах смерти Захарова, более того, ей даже не рассказали о том, что он покончил с собой. С женщиной связалось руководство Михаила и рассказало лишь о его смерти, не вдаваясь в подробности произошедшего. По словам родных, в последнее время он не жил вместе с супругой и должен был уже в декабре развестись по обоюдному согласию", - отмечает издание.

"Как отмечают коллеги Захарова, практика переработок участилась в последнее время в ФСО из-за острой нехватки кадров, - часто сотрудникам приходится работать не только в свою смену, но и за уволившихся коллег. Эти дополнительные часы службы никак не оплачиваются, утверждают на условиях анонимности сотрудники", - добавили в издании.

Раньше по совокупности, накопив достаточное количество переработок, возможно было выйти досрочно на пенсию, например, на год раньше положенного. Однако совсем недавно эту практику отменили и руководство ФСО донесло до рядовых сотрудников, что все их "дополнительные часы" обнуляются.

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