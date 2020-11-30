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Співробітник охорони Путіна застрелився на території Кремля, - ЗМІ

Співробітник охорони Путіна застрелився на території Кремля, - ЗМІ

Співробітник Федеральної служби охорони наклав на себе руки під час несення служби на території Кремля у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомило джерело в правоохоронних органах РФ.

"Співробітник наклав на себе руки під час служби. За даним фактом проводиться перевірка", - сказав співрозмовник видання.

Джерело при цьому спростувало повідомлення про те, що співробітник служив у підрозділі, що відповідає за особисту охорону президента РФ.

Водночас видання Baza повідомляє, що самогубство скоїв працівник 5 відділу УЛО СОМ ФСО Росії Михайло Захаров. Його підрозділ відповідає за особисту охорону президента Росії Володимира Путіна.

"За словами колег загиблого Захарова, причиною його загибелі могло стати байдуже ставлення керівництва ФСТ до умов його роботи, а також численні переробки, - в одну з останніх змін він був змушений перебувати на роботі понад 15 годин. Дружині загиблого не повідомили про причини смерті Захарова, більш того, їй навіть не розповіли про те, що він наклав на себе руки. Із жінкою зв'язалося керівництво Михайла і розповіло лише про його смерть, не вдаючись у подробиці події. За словами рідних, останнім часом він не жив разом із дружиною і мав уже у грудні розлучитися за обопільною згодою", - зазначає видання.

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"Як зазначають колеги Захарова, практика переробок почастішала останнім часом у ФСТ через гостру нестачу кадрів, - часто співробітникам доводиться працювати не тільки у свою зміну, а й за колег, які звільнилися. Ці додаткові години роботи не оплачуються, стверджують на умовах анонімності співробітники", - додали у виданні.

Раніше за сукупністю, накопичивши достатню кількість переробок, можливо було вийти достроково на пенсію, наприклад, на рік раніше, ніж треба. Однак зовсім нещодавно цю практику скасували і керівництво ФСТ донесло до рядових співробітників, що всі їхні "додаткові години" обнуляються.

Автор: 

кремль (521) росія (64895) самогубство (626)


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Топ коментарі
+36
эх... глупость сделал.....

стрельнул бы ***** попал бы в историю как выдающийся человек, паметники б ставили.....
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30.11.2020 16:35
+29
мля,не мог рикошет устроить?от двух бортов в лузу...
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30.11.2020 16:32
+25
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30.11.2020 16:34
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мля,не мог рикошет устроить?от двух бортов в лузу...
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30.11.2020 16:32 Відповісти
Так может тройника грохнули, а подачу придумали про самострел из охраны.
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30.11.2020 16:37 Відповісти
опозори честь офицера, несмог с єтим жить
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30.11.2020 16:33 Відповісти
А що, окрім ЗЕ... вже й немає кому служити путіну?
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30.11.2020 17:14 Відповісти
Попросив би " у ЗЕ "орлів Авакова" , чи лейтенанта Баканова...
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30.11.2020 17:18 Відповісти
Дивлячись на фото можно визнати , що це ху?ло обісцявся. Ну а для прикрття позору сцаря пристрилили охоронця який бачив як це сталося
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30.11.2020 18:47 Відповісти
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30.11.2020 16:34 Відповісти
обнуляются? Правильно

если их вождь красношопых обнулился, то и рабам положено обнулитьмя😀😎
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30.11.2020 16:34 Відповісти
эх... глупость сделал.....

стрельнул бы ***** попал бы в историю как выдающийся человек, паметники б ставили.....
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30.11.2020 16:35 Відповісти
а может так и было, просто чекисты не хотят панику наводить
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30.11.2020 16:37 Відповісти
а может из 6 ****** осталось 5 кто знает, замачил своего начальника из-за не выплаченной премии
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30.11.2020 16:51 Відповісти
как самоубивца пойдет в Ад . а если бы и Путина с собой прихватил то мог бы как мученник и на Рай расчитывать
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30.11.2020 17:04 Відповісти
Чекаємо на новину: "путін застрелився в кремлі"
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30.11.2020 16:35 Відповісти
нi, краще мiжнародний трибунал над ботоксним Сцарьком та до кiнця цiй сволотi гнити на цугундерi.
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30.11.2020 18:36 Відповісти
много затрат будет на содержание всех двойников
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30.11.2020 19:45 Відповісти
а может он хотел прешивое ***** грохнуть?
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30.11.2020 16:36 Відповісти
Он, случайно, не дважды стрелял себе в голову?
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30.11.2020 16:36 Відповісти
,,Он, случайно, не дважды стрелял себе в голову?"

Не-е-е-е...

Это, чисто, наша традиция.
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30.11.2020 16:47 Відповісти
Взорвал бы весь этот кремлевский балаган - был бы героем, а так... очередная смерть забытого неудачника.
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30.11.2020 16:36 Відповісти
Уже 30 раз писали, сколько можно смоктать эту новость?
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30.11.2020 16:36 Відповісти
А ты Соломон тоже застрелись перед монитором у Пригожина
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30.11.2020 16:45 Відповісти
брысь под лавку, дурылка.
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30.11.2020 16:48 Відповісти
Сам застрелился или тапки не вовремя принёс в зубах второй раз?
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30.11.2020 16:37 Відповісти
ой вей, тих кацапів нам не зрозуміти, то вони моляться на того путєна, то стріляються з нього, от скажені курви
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30.11.2020 16:37 Відповісти
Сотрудник охраны застрелил путена на территории хрэмля?! Неее! Опять мимо!
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30.11.2020 16:38 Відповісти
Мудак! Рещил проблему? Недо было ***** прихватить- прославился бы на весь мир!
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30.11.2020 16:41 Відповісти
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30.11.2020 16:42 Відповісти
А сколько раз они своего эмира выбирали?
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30.11.2020 18:48 Відповісти
От **** поц ,он шо не мог сначало ***** порешить ...
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30.11.2020 16:42 Відповісти
Так может он и хотел это сделать, но его успели застрелить.

Поэтому сначала и жене не сообщали, чтобы она тело мужа с 9 пулями в теле, и 3 из них в голове, не увидела.
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30.11.2020 17:05 Відповісти
Если бы он не застрелился бы - его бы застрелили солдаты НАТО!!!!
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30.11.2020 16:42 Відповісти
Узнал, что х*йло - не настоящий
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30.11.2020 16:48 Відповісти
Не, ну я должен постить обычную картинку, чи ми просто приiймемо чарку пiд Сальце на горбушци чорного хлибця?
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30.11.2020 16:45 Відповісти
увидел или услышал что-то, что нельзя ему было видеть и слышать, вот и "застрелился". в паРаше с этим просто: чай с полонием, "новичек"...а для охранника можно и что попроще - пуля сойдет.
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30.11.2020 16:46 Відповісти
И,как всегда "застрелился" в "слепой зоне",еще и без свидетелей
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30.11.2020 16:53 Відповісти
в затьілок дуплетом
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30.11.2020 22:46 Відповісти
В них ще є "спутнік" - під віглядом вакцини від ковід: "мьі хатєлі спасті - но ковід аказалса сільнєє"
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01.12.2020 15:33 Відповісти
))))может пуйло его насиловал? и дежурить заставляли сверхурочно...
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30.11.2020 16:46 Відповісти
та после пупком может и потянуло, вот жирик для этого использует суворовцев и помоложе и платить не надо.
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30.11.2020 16:54 Відповісти
Путин обнулился.

Теперь и все переработки своей охраны обнулились.

Всё логично.

А на пенсию в рф лучше не мылиться, а то возраст пенсионный снова подымут.

Пенсионный фонд пуст. Всё пошло на величие.
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30.11.2020 16:47 Відповісти
Каждый новый дохлый кацап не придёт на Донбасс и в Крым.
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30.11.2020 16:47 Відповісти
Ну й хрен з ним, міг би в історію ввійти, якби перед цим застрелив би бункерного щура.
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30.11.2020 16:50 Відповісти
Обнуляются все!
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30.11.2020 16:51 Відповісти
На у нас так же постоянно обнуляли выслугу.... Раньше было год за полтора - а потом - обнулилил !
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30.11.2020 16:51 Відповісти
Он не вынес известия о развивающейся у кумира болезни Паркинсона.
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30.11.2020 16:54 Відповісти
Глупо и неразумно... был шанс забрать с собой пуйла... как минимум писькова...
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30.11.2020 16:56 Відповісти
Ну то шо, Панове,...будьмо чи шо?
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30.11.2020 16:58 Відповісти
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30.11.2020 16:58 Відповісти
Ось він.Здоровий кабан.
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30.11.2020 16:59 Відповісти
Был. И здоровым был и кабаном, и что?
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30.11.2020 17:06 Відповісти
А то,шо депресія -це хвороба,а не поганий настрій.Ця хвороба не виникає раптово,а через великий проміжок часу.Поганий апетит є також при депресії.А цей актор ,як ми бачимо ,нормально їв.
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30.11.2020 17:13 Відповісти
Суицид - ВЫСШАЯ степень сам окритики человека.
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30.11.2020 17:17 Відповісти
да...а, лицо интелектом не обезображено
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30.11.2020 18:29 Відповісти
Если бы я стрелял себе в голову после каждой переработки (как в статье - более 15 часов на работе) у меня бы она стала похожа на друшлаг.
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30.11.2020 16:59 Відповісти
там и Путин чуток переработал . может и ему кулю в лоба
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30.11.2020 17:01 Відповісти
настоящему давно пустили
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30.11.2020 19:47 Відповісти
Он был глупый, как и все московиты.

Взял и застрелился. И что? Зароют падаль даже не на кладбище, ибо там самоубийц не хоронят. И через год его уже и сослуживцы забудут. Да и тут через час про него забудут. А вот если бы он сначала застрелил Владимира Владимировича Путина-***..ва, то вошёл бы в ИСТОРИЮ. НА ВЕКА!
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30.11.2020 17:05 Відповісти
Мог бы войти в историю, мог бы освободить мир от *****, мог бы помочь России, своему народу. В конце концов, мог бы помочь Украине, наградили бы Героем Украины. А так взял и застрелился, никакой пользы. Даже жалко, что даже не пальнул по своему начальству
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30.11.2020 17:06 Відповісти
это от радости, что ***** назначил его любимой женой?
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30.11.2020 17:06 Відповісти
Тим часом...https://espreso.tv/news/2020/11/30/telekanal_quotpryamyyquot_zayavyv_scho_pecherskyy_sud_dozvolyv_provesty_v_nykh_obshuk Телеканал "Прямий" заявив, що Печерський суд дозволив провести в них обшук

Цікаво,за які заслуги ? Певно,за програму
«WATCHDOGS.РОЗСЛІДУВАННЯ»

Не гірше за бігусівські "сенсації" . Останній випуск-про лікування ВІПів в Феофанії,та чому закуповуємо імпортні ПЛР-тести,замість профінансувати виробництво в державному Інституті МБіГ.

Попередня:
"ZEМЛЯКИ. Оточення Зеленського збагачується на металургійних відходах за держ кошт"
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30.11.2020 17:08 Відповісти
он как падумал шо прідут бендеравци і запрітят їму гаваріть па русскі і застрілілся
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30.11.2020 17:17 Відповісти
Депил.Мог бы к Новому Году многим подарок сделать-героем стать.А потом и себя можно было бы.
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30.11.2020 17:28 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13348063.html На Раисии на выходных отстрелили сразу двух чиновников на охоте


В Алапаевском районе застрелили замглавы Новоуральска
Михаил Черницкий ликвидирован во время охоты https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69584943.html
Замглавы отдела МЧС Башкортостана застрелили на охоте:
https://www.5-tv.ru/news/321792/vtoroj-zasutki-rossijskij-cinovnik-pogib-naohote/
Животные не пострадали.
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30.11.2020 17:30 Відповісти
плохая примета
ехать на охоту ночью
в чужой машине
в багажнике
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30.11.2020 22:50 Відповісти
Неастанавливайтесь
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30.11.2020 17:51 Відповісти
Почему-то застрелилился охранник Пу. Почему не стреляются охранники Трампа, Меркель, и т.д. ДумайТЭ.
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30.11.2020 17:52 Відповісти
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30.11.2020 17:54 Відповісти
Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится…
Ахфицер Михал Захаров
Хочет застрелиться.
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30.11.2020 17:58 Відповісти
яка недолуга смерть, а міг і героєм стати.
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30.11.2020 18:08 Відповісти
Яка сумна новина!
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30.11.2020 18:12 Відповісти
Ой дебіл... Вальнув би *****- увійшов би в історію... А так...
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30.11.2020 18:23 Відповісти
А может он с боем в бункер прорывался?
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30.11.2020 18:23 Відповісти
От дурак . Мог бы войти в новейшую историю росии . , и вообще , повернуть росию на своё место в мире . Но не судьба , - фанни каплан и старший брат володи ульянова , - это были " двойки " по истории для этого парня . ((
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30.11.2020 18:32 Відповісти
А и не говорите. А то и в герои не попал и на кладбище, как самогубця-грешник.
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30.11.2020 18:36 Відповісти
Да уж , савсем не па-скрепнаму както . ))
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30.11.2020 18:39 Відповісти
Місце немитої у світі, яке було, таке й зостанеться - жопа мира.
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30.11.2020 20:44 Відповісти
На Українській правді новина називалася так: У Кремлі сталося самогубство. Я ж бігом читати... А потім згадав: х..ло зараз не в кремлі. от блін!
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30.11.2020 18:39 Відповісти
Я бы подождал официальное заявление сукибеевой,может он увидел на территории Кремля то чего ждет весе прогрессивное человечество.
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30.11.2020 18:40 Відповісти
как два клона Х пожали друг другу руку?
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30.11.2020 19:48 Відповісти
А я все ж сподіваюся, що протистояння в середні Московії зросло настільки, що внутрішні усобиці прикривають начебто самогубством .
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30.11.2020 19:03 Відповісти
Скорее всего брякнул что-то про охраняемый объект и его выкинули из окна.
В мире животных.
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30.11.2020 20:26 Відповісти
А може пристрелили й видають за самогубство. Надто вже смішна причина - перепрацював.
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30.11.2020 20:41 Відповісти
скорее всего не захотел очередной "новичек" куда-то везти.
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30.11.2020 21:23 Відповісти
А може, то крадений новічок не спрацював на улюбленій тещі...
Уявляю, яка "товариська зустріч" чекала на сотрудніка вдома, якщо він вирішив податись до Валхали прямо з роботи .
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01.12.2020 00:31 Відповісти
Мой знакомый, будучи в Москве, постоянно мочится на Красной площади. Фотки выкладывает в соцсети. Загуглите помочиться на красной площади, поддержите флешмоб
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30.11.2020 22:18 Відповісти
жаль, что путенина не замочил...
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30.11.2020 23:11 Відповісти
Шукайте візитку Яроша, москалики .
Але я нікому не скажу, що то Єнот на полювання вийшов ( ).
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01.12.2020 00:26 Відповісти
упущеньице в работе...Забыли заказ сделать, мол, ЖЕМ-с ЕНОТА(картинку-мультик).
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01.12.2020 02:52 Відповісти
Уважніше, колєго, уважніше. Я ж написав, що нічого не скажу про то, що Єнот якимось чином до того причетний. Річ у тому, що поки точно невідомий масштаб наслідків тої акції. Отже, неясно, який саме Єнот має явити себе на форумі: чи то із тростинкою (коли легенько побешкетував), чи то з двома скорострілами (коли розгулявся люто).
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01.12.2020 03:26 Відповісти
зi скорострiлами ще не бачив, тому й зреагував... А то з енота вже зробили якогось зеленого-человечка с закатаными рукавами и руками по локоть в крови... Для меня енот , пока что, - это милое создание, которое делает браве ПА с тросточкой в руках, вселяя уверенность в завтрашнем дне... Возмущен, мол, почему до сих пор нетЪ!!!
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01.12.2020 14:28 Відповісти

Десь півроку тому хлопці на "Цензорі" викладали фото Єнота зі скорострілами. Вражає!
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01.12.2020 14:35 Відповісти
Эх дурилка!! Шлепнул бы плешивого навсегда вошел бы в историю как герой.
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01.12.2020 05:47 Відповісти
Не жаль ошаурка, жаль только что он не додумался обнуленыша пристрелить
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01.12.2020 06:16 Відповісти
тема закрыта, опарыш давно обнулен . Двойники -это мормышки , на которые вы клюете.
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01.12.2020 14:29 Відповісти
 
 