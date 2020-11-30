Співробітник охорони Путіна застрелився на території Кремля, - ЗМІ
Співробітник Федеральної служби охорони наклав на себе руки під час несення служби на території Кремля у Москві.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомило джерело в правоохоронних органах РФ.
"Співробітник наклав на себе руки під час служби. За даним фактом проводиться перевірка", - сказав співрозмовник видання.
Джерело при цьому спростувало повідомлення про те, що співробітник служив у підрозділі, що відповідає за особисту охорону президента РФ.
Водночас видання Baza повідомляє, що самогубство скоїв працівник 5 відділу УЛО СОМ ФСО Росії Михайло Захаров. Його підрозділ відповідає за особисту охорону президента Росії Володимира Путіна.
"За словами колег загиблого Захарова, причиною його загибелі могло стати байдуже ставлення керівництва ФСТ до умов його роботи, а також численні переробки, - в одну з останніх змін він був змушений перебувати на роботі понад 15 годин. Дружині загиблого не повідомили про причини смерті Захарова, більш того, їй навіть не розповіли про те, що він наклав на себе руки. Із жінкою зв'язалося керівництво Михайла і розповіло лише про його смерть, не вдаючись у подробиці події. За словами рідних, останнім часом він не жив разом із дружиною і мав уже у грудні розлучитися за обопільною згодою", - зазначає видання.
"Як зазначають колеги Захарова, практика переробок почастішала останнім часом у ФСТ через гостру нестачу кадрів, - часто співробітникам доводиться працювати не тільки у свою зміну, а й за колег, які звільнилися. Ці додаткові години роботи не оплачуються, стверджують на умовах анонімності співробітники", - додали у виданні.
Раніше за сукупністю, накопичивши достатню кількість переробок, можливо було вийти достроково на пенсію, наприклад, на рік раніше, ніж треба. Однак зовсім нещодавно цю практику скасували і керівництво ФСТ донесло до рядових співробітників, що всі їхні "додаткові години" обнуляються.
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если их вождь красношопых обнулился, то и рабам положено обнулитьмя😀😎
стрельнул бы ***** попал бы в историю как выдающийся человек, паметники б ставили.....
Не-е-е-е...
Это, чисто, наша традиция.
Поэтому сначала и жене не сообщали, чтобы она тело мужа с 9 пулями в теле, и 3 из них в голове, не увидела.
Теперь и все переработки своей охраны обнулились.
Всё логично.
А на пенсию в рф лучше не мылиться, а то возраст пенсионный снова подымут.
Пенсионный фонд пуст. Всё пошло на величие.
Взял и застрелился. И что? Зароют падаль даже не на кладбище, ибо там самоубийц не хоронят. И через год его уже и сослуживцы забудут. Да и тут через час про него забудут. А вот если бы он сначала застрелил Владимира Владимировича Путина-***..ва, то вошёл бы в ИСТОРИЮ. НА ВЕКА!
Цікаво,за які заслуги ? Певно,за програму
«WATCHDOGS.РОЗСЛІДУВАННЯ»
Не гірше за бігусівські "сенсації" . Останній випуск-про лікування ВІПів в Феофанії,та чому закуповуємо імпортні ПЛР-тести,замість профінансувати виробництво в державному Інституті МБіГ.
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В Алапаевском районе застрелили замглавы Новоуральска
Михаил Черницкий ликвидирован во время охоты https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69584943.html
Замглавы отдела МЧС Башкортостана застрелили на охоте:
https://www.5-tv.ru/news/321792/vtoroj-zasutki-rossijskij-cinovnik-pogib-naohote/
Животные не пострадали.
ехать на охоту ночью
в чужой машине
в багажнике
Иней серебрится…
Ахфицер Михал Захаров
Хочет застрелиться.
В мире животных.
Уявляю, яка "товариська зустріч" чекала на сотрудніка вдома, якщо він вирішив податись до Валхали прямо з роботи .
Але я нікому не скажу, що то Єнот на полювання вийшов ( ).
Десь півроку тому хлопці на "Цензорі" викладали фото Єнота зі скорострілами. Вражає!