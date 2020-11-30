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Насалик обжаловал закрытие своего дела о декларации

Насалик обжаловал закрытие своего дела о декларации

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) о закрытии его дела по обвинению его в недостоверном декларировании, которое тот принял на основании отмены Конституционным судом Украины статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сам Насалик сообщил "Главкому".


"Из меня по абсолютно ложному поводу, что уже доказано в суде, сделали сначала подозреваемого, а потом и обвиняемого. И участвовали в этом "шабаше" и НАПК (Национально агентство по предотвращению коррупции - ред.), и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.), а теперь присоединился и ВАКС, - сказал экс-министр. - Мне не нужно "благодетельство" в виде закрытия дела, я не виновен и требую восстановления своих прав и честного имени. Пусть несут ответственность все, кто участвовал в травле меня".

По информации Насалика, в этом году Нацполицией и ГБР было зарегистрировано пять уголовных производств по факту действий следователей НАБУ, прокуроров САП, причастных к рассмотрению его дела в Высшем антикоррупционном суде. Уголовные производства (№62020100000000149, №62020100000000104, №62020000000000569, №12020105090000464 та №12017100060005342) были зарегистрированы по фактам: подделки документов и доказательств, неисполнения решения суда, дачи неправдивых показаний, допроса ключевого свидетеля следователями НАБУ.


Экс-министр также напомнил, что Верховный Суд Украины 10 апреля 2019 признал незаконным решение Нацагентства по предотвращению коррупции по поводу его декларации, на основе которого было начато уголовное производство, а результаты проверки декларации отменил.

Помимо этого, Насалик заявил, что неоднократно обращался в НАПК за разъяснениями, обязан ли он указывать в декларации оспариваемый в суде "долг". На что дважды получил от НАПК ответ о том, что в декларации не нужно указывать спорные финансовые обязательства, которые им не признаются и оспариваются в суде, до решения суда.

Экс-министр отметил, что, в случае отказа удовлетворения его апелляционной жалобы, намерен отстаивать свои права и защищать интересы вплоть до Европейского суда по правам человека.

Как сообщал "Главком", 24 ноября ВАКС отказал Насалику в продолжении рассмотрения его дела о якобы недостоверном декларировании на основании решения КСУ от 27 октября.

Автор: 

декларация (1353) Насалик (172)


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Топ комментарии
+3
есть такая тактика.
Потом никто не сможет оспорить закрытие дела второй раз.
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30.11.2020 16:52
+1
Недостоверная декларация - это сокрытие доходов. Люди такого уровня, как Насалик ,ВСЕ скрывают доходы
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30.11.2020 17:00
+1
1. Вы как то-то кацапски называете заробитчан 😀😀😀

2. Заробитчане платят налоги в ЕС . Украина, Как и ВСЕ цивилизованные страны , подписала договора О НЕПРИМЕНЕНИИ двойного налогообложения.

3. СТОИТ на бирже труда? Это типичная методичка . Из-за 50 долларов никто стоять на бирже труда не будет

4. мама и папа могут получать субсидии, причём тут заробитчанин?
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30.11.2020 18:11
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Правила форума Совет форумчан
есть такая тактика.
Потом никто не сможет оспорить закрытие дела второй раз.
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30.11.2020 16:52 Ответить
Недостоверная декларация - это сокрытие доходов. Люди такого уровня, как Насалик ,ВСЕ скрывают доходы
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30.11.2020 17:00 Ответить
здесь даже самый зачмыренный гастарбайтер скрывает свои доходы. привозит кубышку в трусах из европы, налоги не платит, стоит в Украине на бирже труда как безработный, а его папа и мама еще и субсидии получают. о чем может быть разговор ? какие люди - такая и власть.
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30.11.2020 17:31 Ответить
1. Вы как то-то кацапски называете заробитчан 😀😀😀

2. Заробитчане платят налоги в ЕС . Украина, Как и ВСЕ цивилизованные страны , подписала договора О НЕПРИМЕНЕНИИ двойного налогообложения.

3. СТОИТ на бирже труда? Это типичная методичка . Из-за 50 долларов никто стоять на бирже труда не будет

4. мама и папа могут получать субсидии, причём тут заробитчанин?
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30.11.2020 18:11 Ответить
я плачу налоги в Украине, живу в Украине и работаю в Украние. за прошлый годя я заплатил около 130 000 гривен налогов. мне насрать кто где платит налоги. где он платит налоги - там пусть и живет, пшел вон отсюда, хер тебе на воротник а не медицину, субсидии, не качай свои права - я так считаю. или плати налоги, или пошел вон.
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30.11.2020 18:15 Ответить
Я тоже плачу налоги в Украине . И большие . Потому не надо тут пальцы веером расставлять 😀😀😀

и прекратите писать с методички дремучие мысли - в мире все давно придумали без Вас
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30.11.2020 18:32 Ответить
я не расставляю пальцы. я спрашиваю - почему я должен вскладчину платить пенсию папе, маме, бабушке, детушке какого то гастарбайтера, из своих налогов, а он моей маме на пенсию не скидывается и думает что налюбил сстему и самый умный ? а ? может мне проще как и он - никаких налогов не платить ?
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30.11.2020 18:35 Ответить
Чисто потому, что папа и мама, и бабушка свою пенсию заработали, налоги заплатили. А ты свои налоги отдаёшь на твою будущую пенсию. Как-то так
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01.12.2020 09:24 Ответить
Папа, мама, бабушка - заработали свою пенсию и сбережения - по большей части в ссср. И деньги их - скиздили. Так что платят им сейчас пенсии из тех налогов что плачу я такие как я сейчас
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01.12.2020 10:20 Ответить
или может мне проще платить налоги в Греции или Латвии, а тут в Украине выть какие мы бедные несчастные, самая основная проблема - признание голодмора холокостом и мова !
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30.11.2020 18:39 Ответить
Насалик насаликав пісюником на декларацію...
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30.11.2020 17:34 Ответить
Помимо этого, Насалик заявил, что будет требовать компенсацию за моральный вред причинённый ему государством,в сумме 500 000 000 грн. Может и правильно ведь прислуга так хотела
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30.11.2020 17:56 Ответить
 
 