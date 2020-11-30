Насалик обжаловал закрытие своего дела о декларации
Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) о закрытии его дела по обвинению его в недостоверном декларировании, которое тот принял на основании отмены Конституционным судом Украины статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.
Об этом сам Насалик сообщил "Главкому".
"Из меня по абсолютно ложному поводу, что уже доказано в суде, сделали сначала подозреваемого, а потом и обвиняемого. И участвовали в этом "шабаше" и НАПК (Национально агентство по предотвращению коррупции - ред.), и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.), а теперь присоединился и ВАКС, - сказал экс-министр. - Мне не нужно "благодетельство" в виде закрытия дела, я не виновен и требую восстановления своих прав и честного имени. Пусть несут ответственность все, кто участвовал в травле меня".
По информации Насалика, в этом году Нацполицией и ГБР было зарегистрировано пять уголовных производств по факту действий следователей НАБУ, прокуроров САП, причастных к рассмотрению его дела в Высшем антикоррупционном суде. Уголовные производства (№62020100000000149, №62020100000000104, №62020000000000569, №12020105090000464 та №12017100060005342) были зарегистрированы по фактам: подделки документов и доказательств, неисполнения решения суда, дачи неправдивых показаний, допроса ключевого свидетеля следователями НАБУ.
Экс-министр также напомнил, что Верховный Суд Украины 10 апреля 2019 признал незаконным решение Нацагентства по предотвращению коррупции по поводу его декларации, на основе которого было начато уголовное производство, а результаты проверки декларации отменил.
Помимо этого, Насалик заявил, что неоднократно обращался в НАПК за разъяснениями, обязан ли он указывать в декларации оспариваемый в суде "долг". На что дважды получил от НАПК ответ о том, что в декларации не нужно указывать спорные финансовые обязательства, которые им не признаются и оспариваются в суде, до решения суда.
Экс-министр отметил, что, в случае отказа удовлетворения его апелляционной жалобы, намерен отстаивать свои права и защищать интересы вплоть до Европейского суда по правам человека.
Как сообщал "Главком", 24 ноября ВАКС отказал Насалику в продолжении рассмотрения его дела о якобы недостоверном декларировании на основании решения КСУ от 27 октября.
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Потом никто не сможет оспорить закрытие дела второй раз.
2. Заробитчане платят налоги в ЕС . Украина, Как и ВСЕ цивилизованные страны , подписала договора О НЕПРИМЕНЕНИИ двойного налогообложения.
3. СТОИТ на бирже труда? Это типичная методичка . Из-за 50 долларов никто стоять на бирже труда не будет
4. мама и папа могут получать субсидии, причём тут заробитчанин?
и прекратите писать с методички дремучие мысли - в мире все давно придумали без Вас