Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації
Ексміністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик подав апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) про закриття справи за обвинуваченням його в недостовірному декларуванні, яке той ухвалив на підставі скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України.
Про це сам Насалик повідомив "Главкому".
"З мене з абсолютно безпідставного приводу, що вже доведено в суді, зробили спочатку підозрюваного, а потім й обвинуваченого. І брали участь в цьому "шабаші" і НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції - ред.), і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - ред.), а тепер приєднався й ВАКС, - сказав ексміністр. - Мені не потрібна "благочинність" у вигляді закриття справи, я не винен і вимагаю відновлення своїх прав та чесного імені. Нехай несуть відповідальність всі, хто брав участь у цькуванні мене".
За інформацією Насалика, в цьому році Нацполіцією та ДБР було зареєстровано п'ять кримінальних проваджень за фактом дій слідчих НАБУ, прокурорів САП, причетних до розгляду його справи у Вищому антикорупційному суді. Кримінальні провадження (№62020100000000149, №62020100000000104, №62020000000000569, №12020105090000464 та №12017100060005342) були зареєстровані за фактами: підробки документів та доказів, невиконання рішення суду, дачі неправдивих показань, допиту ключового свідка слідчими НАБУ.
Ексміністр також нагадав, що Верховний суд України 10 квітня 2019 року визнав незаконним рішення НАЗК з приводу його декларації, на підставі якого було розпочато кримінальне провадження, а результати перевірки декларації скасував.
Крім цього, Насалик наголосив, що неодноразово звертався до НАЗК щодо роз'яснень, чи зобов'язаний він вказувати в декларації "борг", що оскаржується в суді. На що двічі отримав від НАЗК відповідь про те, що в декларації не потрібно вказувати спірні фінансові зобов'язання, які їм не визнаються і оскаржуються в суді, до рішення суду.
Ексміністр зазначив, що, в разі відмови у задоволенні його апеляційної скарги, має намір відстоювати свої права та захищати інтереси аж до Європейського суду з прав людини.
Як повідомляв "Главком", 24 листопада ВАКС відмовив Насалику в продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування на підставі рішення КСУ від 27 жовтня.
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Потом никто не сможет оспорить закрытие дела второй раз.
2. Заробитчане платят налоги в ЕС . Украина, Как и ВСЕ цивилизованные страны , подписала договора О НЕПРИМЕНЕНИИ двойного налогообложения.
3. СТОИТ на бирже труда? Это типичная методичка . Из-за 50 долларов никто стоять на бирже труда не будет
4. мама и папа могут получать субсидии, причём тут заробитчанин?
и прекратите писать с методички дремучие мысли - в мире все давно придумали без Вас