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Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації

Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації

Ексміністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик подав апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) про закриття справи за обвинуваченням його в недостовірному декларуванні, яке той ухвалив на підставі скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України.

Про це сам Насалик повідомив "Главкому".

"З мене з абсолютно безпідставного приводу, що вже доведено в суді, зробили спочатку підозрюваного, а потім й обвинуваченого. І брали участь в цьому "шабаші" і НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції - ред.), і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - ред.), а тепер приєднався й ВАКС, - сказав ексміністр. - Мені не потрібна "благочинність" у вигляді закриття справи, я не винен і вимагаю відновлення своїх прав та чесного імені. Нехай несуть відповідальність всі, хто брав участь у цькуванні мене".

За інформацією Насалика, в цьому році Нацполіцією та ДБР було зареєстровано п'ять кримінальних проваджень за фактом дій слідчих НАБУ, прокурорів САП, причетних до розгляду його справи у Вищому антикорупційному суді. Кримінальні провадження (№62020100000000149, №62020100000000104, №62020000000000569, №12020105090000464 та №12017100060005342) були зареєстровані за фактами: підробки документів та доказів, невиконання рішення суду, дачі неправдивих показань, допиту ключового свідка слідчими НАБУ.

Ексміністр також нагадав, що Верховний суд України 10 квітня 2019 року визнав незаконним рішення НАЗК з приводу його декларації, на підставі якого було розпочато кримінальне провадження, а результати перевірки декларації скасував.

Крім цього, Насалик наголосив, що неодноразово звертався до НАЗК щодо роз'яснень, чи зобов'язаний він вказувати в декларації "борг", що оскаржується в суді. На що двічі отримав від НАЗК відповідь про те, що в декларації не потрібно вказувати спірні фінансові зобов'язання, які їм не визнаються і оскаржуються в суді, до рішення суду.

Ексміністр зазначив, що, в разі відмови у задоволенні його апеляційної скарги, має намір відстоювати свої права та захищати інтереси аж до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв "Главком", 24 листопада ВАКС відмовив Насалику в продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування на підставі рішення КСУ від 27 жовтня.

Автор: 

декларація (1412) Насалик (501)


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Топ коментарі
+3
есть такая тактика.
Потом никто не сможет оспорить закрытие дела второй раз.
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30.11.2020 16:52
+1
Недостоверная декларация - это сокрытие доходов. Люди такого уровня, как Насалик ,ВСЕ скрывают доходы
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30.11.2020 17:00
+1
1. Вы как то-то кацапски называете заробитчан 😀😀😀

2. Заробитчане платят налоги в ЕС . Украина, Как и ВСЕ цивилизованные страны , подписала договора О НЕПРИМЕНЕНИИ двойного налогообложения.

3. СТОИТ на бирже труда? Это типичная методичка . Из-за 50 долларов никто стоять на бирже труда не будет

4. мама и папа могут получать субсидии, причём тут заробитчанин?
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30.11.2020 18:11
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есть такая тактика.
Потом никто не сможет оспорить закрытие дела второй раз.
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30.11.2020 16:52 Відповісти
Недостоверная декларация - это сокрытие доходов. Люди такого уровня, как Насалик ,ВСЕ скрывают доходы
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30.11.2020 17:00 Відповісти
здесь даже самый зачмыренный гастарбайтер скрывает свои доходы. привозит кубышку в трусах из европы, налоги не платит, стоит в Украине на бирже труда как безработный, а его папа и мама еще и субсидии получают. о чем может быть разговор ? какие люди - такая и власть.
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30.11.2020 17:31 Відповісти
1. Вы как то-то кацапски называете заробитчан 😀😀😀

2. Заробитчане платят налоги в ЕС . Украина, Как и ВСЕ цивилизованные страны , подписала договора О НЕПРИМЕНЕНИИ двойного налогообложения.

3. СТОИТ на бирже труда? Это типичная методичка . Из-за 50 долларов никто стоять на бирже труда не будет

4. мама и папа могут получать субсидии, причём тут заробитчанин?
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30.11.2020 18:11 Відповісти
я плачу налоги в Украине, живу в Украине и работаю в Украние. за прошлый годя я заплатил около 130 000 гривен налогов. мне насрать кто где платит налоги. где он платит налоги - там пусть и живет, пшел вон отсюда, хер тебе на воротник а не медицину, субсидии, не качай свои права - я так считаю. или плати налоги, или пошел вон.
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30.11.2020 18:15 Відповісти
Я тоже плачу налоги в Украине . И большие . Потому не надо тут пальцы веером расставлять 😀😀😀

и прекратите писать с методички дремучие мысли - в мире все давно придумали без Вас
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30.11.2020 18:32 Відповісти
я не расставляю пальцы. я спрашиваю - почему я должен вскладчину платить пенсию папе, маме, бабушке, детушке какого то гастарбайтера, из своих налогов, а он моей маме на пенсию не скидывается и думает что налюбил сстему и самый умный ? а ? может мне проще как и он - никаких налогов не платить ?
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30.11.2020 18:35 Відповісти
Чисто потому, что папа и мама, и бабушка свою пенсию заработали, налоги заплатили. А ты свои налоги отдаёшь на твою будущую пенсию. Как-то так
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01.12.2020 09:24 Відповісти
Папа, мама, бабушка - заработали свою пенсию и сбережения - по большей части в ссср. И деньги их - скиздили. Так что платят им сейчас пенсии из тех налогов что плачу я такие как я сейчас
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01.12.2020 10:20 Відповісти
или может мне проще платить налоги в Греции или Латвии, а тут в Украине выть какие мы бедные несчастные, самая основная проблема - признание голодмора холокостом и мова !
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30.11.2020 18:39 Відповісти
Насалик насаликав пісюником на декларацію...
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30.11.2020 17:34 Відповісти
Помимо этого, Насалик заявил, что будет требовать компенсацию за моральный вред причинённый ему государством,в сумме 500 000 000 грн. Может и правильно ведь прислуга так хотела
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30.11.2020 17:56 Відповісти
 
 