Дети нашли на улице гранату, "игрушку" отобрал отец-пограничник

В Новоселовке Одесской области группа детей играла с найденной на улице гранатой.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 29 ноября.

Пограничник Евгений Чабан возвращался домой и заметил, что дети играют на берегу реки предметом, похожим на гранату. Среди малышей был и сын Евгения.

"Тревоги добавило объяснение детей, это не принесенная кем-то из них "игрушка", а найденная на улице вещь. Пограничник немедленно забрал угрожающий предмет у детей и отвел их на безопасное расстояние", - сказано в сообщении.

На место тут же вызвали спасателей и полицейских. Гранату изъяли и отправили на экспертизу.

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