Дети нашли на улице гранату, "игрушку" отобрал отец-пограничник
В Новоселовке Одесской области группа детей играла с найденной на улице гранатой.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 29 ноября.
Пограничник Евгений Чабан возвращался домой и заметил, что дети играют на берегу реки предметом, похожим на гранату. Среди малышей был и сын Евгения.
"Тревоги добавило объяснение детей, это не принесенная кем-то из них "игрушка", а найденная на улице вещь. Пограничник немедленно забрал угрожающий предмет у детей и отвел их на безопасное расстояние", - сказано в сообщении.
На место тут же вызвали спасателей и полицейских. Гранату изъяли и отправили на экспертизу.
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Хоча навіщо я тобі це пишу? Люди почитають твої опуси і будуть дико іржати)))))
Фрол.... Не позорся)) Тротил при вкиданні у вогнище лише згорить. Повільно, із кіптявою, проте згорить)
Ех Фрол, наче й не дурний хлопчина, а таку муйню пишеш)))
Сподіваюсь у гуглі не забанили, якщо мені не віриш. І якщо в чомусь не розбираєшся, то краще промовч і нічого не пиши.
А про пошуковців- це ти моїй Аські та фіскарю розповіси)
ttps://forum.guns.ru/forummessage/93/842703-2.html
Еще раз рекомендую - учи теорию взрыва
І знову повертаємось до теми гранати без запалу- тол вигорить і все)))
Навіщо ти самозакопуєшся? Тобі написали- без запала граната ф-1 безпечна. Саме тому їх зберігають у дерев'яних ящиках з вкрученими корками, а запали у запаяному цинку.
Ех Фрол... Намагаєшся здатись розумнішим, чим ти є. Я навіть бачу, як ти лазиш по форумам, читаєш, розумієш, що неправий. Проте продовжуєш писати маячню.
Доречі, що простіше завести- амонал чи тол? І чому амонал чи ігданіт не пакують у гранати?
І заспокойся вже.
Добраніч.
В сумку засунул и в школу пошел.
К школе напрасно спешили врачи -
От школы остались одни кирпичи.
минус отцу-пограничнику - до сих пор не рассказал сыну (хотябы) о смертельной опасности таких игрушек...
жую гудрон и наблюдаю
как в луже пенится карбид
и солнце светит в оба глаза
и десять пальцев на руках
К папе с вопросом он подошел.
- Дерни колечко и выбрось в окно.
Дедушка - ватник. Ему - все равно.