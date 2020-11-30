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Діти знайшли на вулиці гранату, "іграшку" відібрав батько-прикордонник

Діти знайшли на вулиці гранату,

У Новоселівці Одеської області група дітей гралася зі знайденою на вулиці гранатою.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався ввечері в неділю, 29 листопада.

Прикордонник Євген Чабан повертався додому і помітив, що діти граються на березі річки предметом, схожим на гранату. Серед малюків був і син Євгена.

"Тривоги додало пояснення дітей, що це не принесена кимось із них "іграшка", а знайдена на вулиці річ. Прикордонник негайно забрав небезпечний предмет у дітей і відвів їх подалі", - сказано в повідомленні.

На місце тут же викликали рятувальників і поліцейських. Гранату вилучили і відправили на експертизу.

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Автор: 

Держприкордонслужба (5922) граната (788) діти (5038) Одеська область (3179)


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Топ коментарі
+7
***
жую гудрон и наблюдаю
как в луже пенится карбид
и солнце светит в оба глаза
и десять пальцев на руках
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30.11.2020 17:50
+2
чи не событие всемирного масштаба, у меня в детстве было 4 таких корпуса от Ф1.
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30.11.2020 17:08
+2
может и рассказывал. Но пацаны остаются пвцвнвми
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30.11.2020 17:30
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чи не событие всемирного масштаба, у меня в детстве было 4 таких корпуса от Ф1.
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30.11.2020 17:08 Відповісти
Вкручений корок- безпечна.
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30.11.2020 17:14 Відповісти
Це якщо не колупать
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30.11.2020 17:22 Відповісти
Навіть якщо колупати- безпечна.

Проте!!! Якщо знайшли предмет, схожий на вибухонебезпечний- навіть не чіпайте.
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30.11.2020 18:21 Відповісти
А если в костер?
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30.11.2020 17:28 Відповісти
Вигорить тол і все.
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30.11.2020 18:19 Відповісти
Терпеть не могу дилетантов, возомнивших себя умниками...
https://www.youtube.com/watch?v=-cSzmP2Z5MA&ab_channel=SevaBoyko

https://www.youtube.com/watch?v=zv5jh6hbY6E&ab_channel=ITVNews
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30.11.2020 20:10 Відповісти
Не позорся. На фото граната без запалу із вкрученим корком))) Вона не вибухне якщо по ній гупати молотком, якщо її кидати у багаття чи варити. Бо немає запалу. А ти виклав відео вибухів викопних ВНП з запалами та підривачами. Поцікався спочатку, що таке ініціююча вр, і до яких вр належить тол. Можеш не дякувати, "недилетант" xD
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30.11.2020 20:28 Відповісти
Можешь не благодарить . ? За бред лузера? Ты далек от пиротехники, как я от квантовой физики, а может еще дальше. Для детонации тротила не надо никакого запала. Тебе, "знатоку" и мозги включать не надо, просто вспомни пожары на складах боеприпасов. И почитай, что поисковики пишут. Прошу больше своими "познаниями" не беспокоить
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30.11.2020 22:00 Відповісти
Не пиши такої маячні, читати смішно)) для детонації тротилу потрібна ініціююча вр, в даному випадку запал) Замість нього при зберіганні і транспортуванні у гранати вкручується корок.
Хоча навіщо я тобі це пишу? Люди почитають твої опуси і будуть дико іржати)))))
Фрол.... Не позорся)) Тротил при вкиданні у вогнище лише згорить. Повільно, із кіптявою, проте згорить)
Ех Фрол, наче й не дурний хлопчина, а таку муйню пишеш)))
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30.11.2020 22:18 Відповісти
https://youtu.be/2vQ5Wlnffec Ось відео горіння тротилу.

Сподіваюсь у гуглі не забанили, якщо мені не віриш. І якщо в чомусь не розбираєшся, то краще промовч і нічого не пиши.
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30.11.2020 22:24 Відповісти
Учи теорию взрыва. Теме закрыта.
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30.11.2020 22:27 Відповісти
Фрол, май мужність визнати свою неправоту, "теоретик")))
А про пошуковців- це ти моїй Аські та фіскарю розповіси)
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30.11.2020 22:31 Відповісти
Все "придурки" и только Владислав д'Артаньян
ttps://forum.guns.ru/forummessage/93/842703-2.html

Еще раз рекомендую - учи теорию взрыва
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30.11.2020 23:30 Відповісти
Фрол, не позорся))) а ти першу сторінку свого посилання на ганзу почитай))
І знову повертаємось до теми гранати без запалу- тол вигорить і все)))
Навіщо ти самозакопуєшся? Тобі написали- без запала граната ф-1 безпечна. Саме тому їх зберігають у дерев'яних ящиках з вкрученими корками, а запали у запаяному цинку.
Ех Фрол... Намагаєшся здатись розумнішим, чим ти є. Я навіть бачу, як ти лазиш по форумам, читаєш, розумієш, що неправий. Проте продовжуєш писати маячню.
Доречі, що простіше завести- амонал чи тол? І чому амонал чи ігданіт не пакують у гранати?
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30.11.2020 23:50 Відповісти
http://army.armor.kiev.ua/engenear/trotil.shtml Ось. тобі посилання на нормальний сайт, а не на форум самоучок.

І заспокойся вже.
Добраніч.
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01.12.2020 00:00 Відповісти
Маленький мальчик гранату нашел,
В сумку засунул и в школу пошел.
К школе напрасно спешили врачи -
От школы остались одни кирпичи.
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30.11.2020 18:44 Відповісти
полюс отцу-пограничнику - спас детей (кто знает что они б придумали?)

минус отцу-пограничнику - до сих пор не рассказал сыну (хотябы) о смертельной опасности таких игрушек...
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30.11.2020 17:28 Відповісти
может и рассказывал. Но пацаны остаются пвцвнвми
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30.11.2020 17:30 Відповісти
***
жую гудрон и наблюдаю
как в луже пенится карбид
и солнце светит в оба глаза
и десять пальцев на руках
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30.11.2020 17:50 Відповісти
Мальчик гранату на свалке нашел

К папе с вопросом он подошел.

- Дерни колечко и выбрось в окно.

Дедушка - ватник. Ему - все равно.
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30.11.2020 18:16 Відповісти
все детство с такими игрушками...просто в магазине не было нормальных.Діти знайшли на вулиці гранату, "іграшку" відібрав батько-прикордонник - Цензор.НЕТ 9475
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30.11.2020 20:11 Відповісти
 
 