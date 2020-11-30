Діти знайшли на вулиці гранату, "іграшку" відібрав батько-прикордонник
У Новоселівці Одеської області група дітей гралася зі знайденою на вулиці гранатою.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався ввечері в неділю, 29 листопада.
Прикордонник Євген Чабан повертався додому і помітив, що діти граються на березі річки предметом, схожим на гранату. Серед малюків був і син Євгена.
"Тривоги додало пояснення дітей, що це не принесена кимось із них "іграшка", а знайдена на вулиці річ. Прикордонник негайно забрав небезпечний предмет у дітей і відвів їх подалі", - сказано в повідомленні.
На місце тут же викликали рятувальників і поліцейських. Гранату вилучили і відправили на експертизу.
Топ коментарі
+7 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар30.11.2020 17:50
+2 Solomon #418722
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+2 Frol Fedoroff
показати весь коментар30.11.2020 17:30
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Проте!!! Якщо знайшли предмет, схожий на вибухонебезпечний- навіть не чіпайте.
https://www.youtube.com/watch?v=-cSzmP2Z5MA&ab_channel=SevaBoyko
https://www.youtube.com/watch?v=zv5jh6hbY6E&ab_channel=ITVNews
Хоча навіщо я тобі це пишу? Люди почитають твої опуси і будуть дико іржати)))))
Фрол.... Не позорся)) Тротил при вкиданні у вогнище лише згорить. Повільно, із кіптявою, проте згорить)
Ех Фрол, наче й не дурний хлопчина, а таку муйню пишеш)))
Сподіваюсь у гуглі не забанили, якщо мені не віриш. І якщо в чомусь не розбираєшся, то краще промовч і нічого не пиши.
А про пошуковців- це ти моїй Аські та фіскарю розповіси)
ttps://forum.guns.ru/forummessage/93/842703-2.html
Еще раз рекомендую - учи теорию взрыва
І знову повертаємось до теми гранати без запалу- тол вигорить і все)))
Навіщо ти самозакопуєшся? Тобі написали- без запала граната ф-1 безпечна. Саме тому їх зберігають у дерев'яних ящиках з вкрученими корками, а запали у запаяному цинку.
Ех Фрол... Намагаєшся здатись розумнішим, чим ти є. Я навіть бачу, як ти лазиш по форумам, читаєш, розумієш, що неправий. Проте продовжуєш писати маячню.
Доречі, що простіше завести- амонал чи тол? І чому амонал чи ігданіт не пакують у гранати?
І заспокойся вже.
Добраніч.
В сумку засунул и в школу пошел.
К школе напрасно спешили врачи -
От школы остались одни кирпичи.
минус отцу-пограничнику - до сих пор не рассказал сыну (хотябы) о смертельной опасности таких игрушек...
жую гудрон и наблюдаю
как в луже пенится карбид
и солнце светит в оба глаза
и десять пальцев на руках
К папе с вопросом он подошел.
- Дерни колечко и выбрось в окно.
Дедушка - ватник. Ему - все равно.