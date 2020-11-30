Діти знайшли на вулиці гранату, "іграшку" відібрав батько-прикордонник

У Новоселівці Одеської області група дітей гралася зі знайденою на вулиці гранатою.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався ввечері в неділю, 29 листопада.

Прикордонник Євген Чабан повертався додому і помітив, що діти граються на березі річки предметом, схожим на гранату. Серед малюків був і син Євгена.

"Тривоги додало пояснення дітей, що це не принесена кимось із них "іграшка", а знайдена на вулиці річ. Прикордонник негайно забрав небезпечний предмет у дітей і відвів їх подалі", - сказано в повідомленні.

На місце тут же викликали рятувальників і поліцейських. Гранату вилучили і відправили на експертизу.

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