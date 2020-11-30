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Аэропорт "Львов" обыскали, предприятие заявляет о препятствовании деятельности

Аэропорт

Сотрудники прокуратуры, СБУ и Нацполиции в пятницу, 27 ноября, провели 10-часовый обыск в международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого. Администрация аэропорта заявляет, что изъяли в документы, которых не было в постановлении суда об обыске.

Об этом пресс-служба аэропорта сообщила на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Проведение следственных действий проходило в уголовном производстве, зарегистрированном еще 1,5 года назад относительно деятельности аэропорта в сфере предоставления рекламных услуг - одного из уставных видов деятельности аэропорта. Во время обыска работа администрации государственного предприятия была существенно ограничена", - говорится в сообщении.

В аэропорту заявляют, что на протяжении 2019-2020 гг. предприятие дважды предоставляло документы в рамках указанного производства и получило научный вывод, подтверждающий законность осуществления аэропортом рекламной деятельности.

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"Целью данного уголовного производства, очевидно, является не установление истины по делу (ведь принудительно изъяты документы, не указанные в постановлении следователя судьи об обыске)", - утверждают в аэропорту.

В аэропорту также заявили, что намерены "бороться публично и без сокрытия фактов и документов".

Аэропорт Львов обыскали, предприятие заявляет о препятствовании деятельности 01
Аэропорт Львов обыскали, предприятие заявляет о препятствовании деятельности 02

Автор: 

аэропорт (1509) Львов (4580) обыск (1895)


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Топ комментарии
+8
Очам не вірю. СТАРИЙ ДИЗАЙН!!!
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30.11.2020 19:10
+8
а що це за Божа Благодать???? невже старий і улюблений дизайн????
вщіпніть мене!!!
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30.11.2020 19:12
+7
Не меняйте обратно!!!
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30.11.2020 19:13
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Біло-раша.
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30.11.2020 19:06 Ответить
Це ви про що?
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30.11.2020 19:09 Ответить
Очам не вірю. СТАРИЙ ДИЗАЙН!!!
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30.11.2020 19:10 Ответить
О сайт вернули как было.))
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30.11.2020 19:11 Ответить
Старый дизайн сайта вернули!
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30.11.2020 19:12 Ответить
а що це за Божа Благодать???? невже старий і улюблений дизайн????
вщіпніть мене!!!
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30.11.2020 19:12 Ответить
Не меняйте обратно!!!
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30.11.2020 19:13 Ответить
Что я сделал? у меня старая версия сайта!!!!!
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30.11.2020 19:13 Ответить
выключай быстрее комп, это ошибка 14-88, он через 2 минуты взорвется
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30.11.2020 19:15 Ответить
про 14-88 шутка неудачная. очень
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30.11.2020 19:20 Ответить
У меня новая(заграничная).
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30.11.2020 19:21 Ответить
Не долго мучилась старухен....
Совсем другое дело!!
😁
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30.11.2020 19:14 Ответить
'Лучшее' - враг хорошего
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30.11.2020 19:18 Ответить
еее старый дизайн!

а по сути вопроса, похоже, зеленые упыри и аэропорт Львова хотят себе в "концессию"
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30.11.2020 19:14 Ответить
А что? Вполне может случиться, территория бесстыдства и беззакония.
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30.11.2020 20:49 Ответить
Цензор! Дякую за старий дизайн!
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30.11.2020 19:15 Ответить
так песали шо периодически будет так возвращаццо, так шо вы немного рано обрадовался и воздал славу Аллаху, который тут не при чем ввиду Своего отсутствия в природе
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30.11.2020 19:18 Ответить
Мне нравится "который тут не при чем ввиду Своего отсутствия в природе"
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30.11.2020 20:08 Ответить
Так таких олахов чет неск миллионов(если считать индию)
Вчера стрим в записи смотрел Вольнова - даже захотелось скачать - грамотно в неск. местах объяснил почему религии = материал якутского Микеланджело))
но шо характерно, верунам пох. это как наркоман - знает шо делает плохо себе и мамке, но упрется и: Вывсеврети, а я Д.артаньян
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01.12.2020 09:27 Ответить
я ж говорил - проснемся и все как было! вернее - отэтого как и не было!...
фух... пойду нервы успокою (надеюсь... когда вернусь...все останется как сейчас?)))
поздравляю всех !!!
тьху..тьху...
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30.11.2020 19:18 Ответить
Аэропорт "Львов" обыскали, предприятие заявляет о препятствовании деятельности - Цензор.НЕТ 4767
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30.11.2020 19:19 Ответить
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30.11.2020 19:23 Ответить
І це форум, де багато говорять за реформи... і як вам реакція на старий дизайн- бпгпто чого стало зрозумілим?
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30.11.2020 19:19 Ответить
где то в углу офиса редакции тихо плакал программист прикидывая размер компенсации и оценивая свои шансы на новый год.
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30.11.2020 19:21 Ответить
Но кто-то же должен быть на Цензоре умным, кто заранее мог предвидеть непрофессионализм дизайнера и неграмотное размещение блоков. Сейчас в Украине рулит серость, глупость и скудоумие.
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30.11.2020 20:50 Ответить
Это как съездил в гости в новых тесных туфлях , а потом приехал домой и надел комнатные тапочки - уютный и удобный этот 'старый' Цензор
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30.11.2020 19:24 Ответить
 
 