Аэропорт "Львов" обыскали, предприятие заявляет о препятствовании деятельности
Сотрудники прокуратуры, СБУ и Нацполиции в пятницу, 27 ноября, провели 10-часовый обыск в международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого. Администрация аэропорта заявляет, что изъяли в документы, которых не было в постановлении суда об обыске.
Об этом пресс-служба аэропорта сообщила на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Проведение следственных действий проходило в уголовном производстве, зарегистрированном еще 1,5 года назад относительно деятельности аэропорта в сфере предоставления рекламных услуг - одного из уставных видов деятельности аэропорта. Во время обыска работа администрации государственного предприятия была существенно ограничена", - говорится в сообщении.
В аэропорту заявляют, что на протяжении 2019-2020 гг. предприятие дважды предоставляло документы в рамках указанного производства и получило научный вывод, подтверждающий законность осуществления аэропортом рекламной деятельности.
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"Целью данного уголовного производства, очевидно, является не установление истины по делу (ведь принудительно изъяты документы, не указанные в постановлении следователя судьи об обыске)", - утверждают в аэропорту.
В аэропорту также заявили, что намерены "бороться публично и без сокрытия фактов и документов".
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Совсем другое дело!!
😁
а по сути вопроса, похоже, зеленые упыри и аэропорт Львова хотят себе в "концессию"
Вчера стрим в записи смотрел Вольнова - даже захотелось скачать - грамотно в неск. местах объяснил почему религии = материал якутского Микеланджело))
но шо характерно, верунам пох. это как наркоман - знает шо делает плохо себе и мамке, но упрется и: Вывсеврети, а я Д.артаньян
фух... пойду нервы успокою (надеюсь... когда вернусь...все останется как сейчас?)))
поздравляю всех !!!
тьху..тьху...