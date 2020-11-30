Аэропорт "Львов" обыскали, предприятие заявляет о препятствовании деятельности

Сотрудники прокуратуры, СБУ и Нацполиции в пятницу, 27 ноября, провели 10-часовый обыск в международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого. Администрация аэропорта заявляет, что изъяли в документы, которых не было в постановлении суда об обыске.

Об этом пресс-служба аэропорта сообщила на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Проведение следственных действий проходило в уголовном производстве, зарегистрированном еще 1,5 года назад относительно деятельности аэропорта в сфере предоставления рекламных услуг - одного из уставных видов деятельности аэропорта. Во время обыска работа администрации государственного предприятия была существенно ограничена", - говорится в сообщении.

В аэропорту заявляют, что на протяжении 2019-2020 гг. предприятие дважды предоставляло документы в рамках указанного производства и получило научный вывод, подтверждающий законность осуществления аэропортом рекламной деятельности.

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"Целью данного уголовного производства, очевидно, является не установление истины по делу (ведь принудительно изъяты документы, не указанные в постановлении следователя судьи об обыске)", - утверждают в аэропорту.

В аэропорту также заявили, что намерены "бороться публично и без сокрытия фактов и документов".



