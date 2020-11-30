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Редакция "Цензор.НЕТ" временно возвращает старую версию сайта

Редакция

Обновленная версия сайта вызвала большую дискуссию среди постоянных читателей и форумчан интернет-портала.

Редакция получила много отзывов и предложений по улучшению функционала и дизайна новой версии сайта.

Мы ценим мнение наших читателей и благодарим за отклик, поэтому временно возвращаем старую версию сайта для внесения разработчиками корректив в макет сайта. Желающие могут отправлять разработчикам отзывы и пожелания ([email protected]).

Напомним, что в новой версии сайта применена адаптивная верстка. Сайт стало удобно читать на всех видах устройств - смартфоне, планшете, ноутбуке. Также исчезла необходимость переключаться на desktop-версию, чтобы читать и оставлять комментарии к новостям с мобильных устройств. Мобильная версия сайта пока сохранится и по-прежнему будет доступна на субдомене m.censor.net.

Автор: 

СМИ (3833) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+114
Залиште стару версію сайту. Не міняйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.11.2020 19:26
+98
Побачив старий,звичний формат-зрадів.
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30.11.2020 19:25
+81
Супер! То реально отстойный дизайн
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30.11.2020 19:24
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ПОЖАЛУЙСТА. НЕ НАДО НИЧЕГО МЕНЯТЬ. Никто - же из читателей не хочет новую версию. Открываю утром цензор, а тут старая версия, аж настроение поднялось!
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01.12.2020 12:57 Ответить
вы зря клянчите - эти люди НЕЛОХИ
увы, хорошему приходит конец, рано или поздно,
посмотрите на винд10, та хоть и на 7, то же вырвиглазное убожество,
но зато удобно в плане софта,
но надо не просить, а воевать - только бойкот ресурса может помочь,
как подтверждение - старая версия пока дышит,
увы, Украина вся такого рода экскримент эксперимент
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01.12.2020 13:05 Ответить
вот вам в каазлабадию с Беларусью , со своии идеями , шобы ластоногие поднаторели в вашем, мол, раболепско не просить...
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01.12.2020 13:48 Ответить
увы, мои идеи это мишура, реальность такова, что придётся
ехать в Польшу , как то так, надеюсь до 10-го числа транспорт не остановят, ибо
это будет попадос,
буду трудом дурь из своей головы вытеснять,
ранее были причины не ехать, накинули трудовой стаж, не хватало, теперь ###,
доработал в сентябре, ну а теперь завод курит , делать нефиг ...
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01.12.2020 14:50 Ответить
Юра, лучшая новость - это отсутствие новостей (с)
это про это
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01.12.2020 13:00 Ответить
Дякую, що повернули стару версію сайту.Можливо потрібні якісь коригування, але не такі радикальні. Після оновлення, не має ніякого бажання заходити на такий улюблений роками сайт.Прийміть, будь ласка, до уваги, побажання ваших читачів!
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01.12.2020 13:28 Ответить
Якби можна було і з Україною так зробити - тимчасово (років іще на 5, а там будемо подивитися) повернути Пороха, бо Зюзя виявився глючним, забагованим і взагалі некузявим...
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01.12.2020 14:05 Ответить
Выздоравливай
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01.12.2020 17:07 Ответить
Включите толову! Не временно надо оставлять, а прочто добавить новую версию (если она вам так нужна) с возможностью пользоваться любой версией по желанию. Технически это решается просто и по деньгам ничего не стоит.
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01.12.2020 16:18 Ответить
И действительно! Это было бы наиболее оптимальным решением - пусть будет и новая и старая версия. Оставить кнопку, типа: "Старая версия сайта"

Но из-за этой "новой версии" я уже решил покинуть Цензор, что буду смотреть теперь новости на "Радіо Свобода" и других. А ведь лет пять, почти каждій день смотрел новости на Цензоре. Честно говоря, "новая" версия сайта меня просто ужаснула. Кошар, как неудобная, в сравнении со старой.
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01.12.2020 18:42 Ответить
Как по мне, то старая версия намного удобнее, єтой новой...
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01.12.2020 18:50 Ответить
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