Редакция "Цензор.НЕТ" временно возвращает старую версию сайта
Обновленная версия сайта вызвала большую дискуссию среди постоянных читателей и форумчан интернет-портала.
Редакция получила много отзывов и предложений по улучшению функционала и дизайна новой версии сайта.
Мы ценим мнение наших читателей и благодарим за отклик, поэтому временно возвращаем старую версию сайта для внесения разработчиками корректив в макет сайта. Желающие могут отправлять разработчикам отзывы и пожелания ([email protected]).
Напомним, что в новой версии сайта применена адаптивная верстка. Сайт стало удобно читать на всех видах устройств - смартфоне, планшете, ноутбуке. Также исчезла необходимость переключаться на desktop-версию, чтобы читать и оставлять комментарии к новостям с мобильных устройств. Мобильная версия сайта пока сохранится и по-прежнему будет доступна на субдомене m.censor.net.
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увы, хорошему приходит конец, рано или поздно,
посмотрите на винд10, та хоть и на 7, то же вырвиглазное убожество,
но зато удобно в плане софта,
но надо не просить, а воевать - только бойкот ресурса может помочь,
как подтверждение - старая версия пока дышит,
увы, Украина вся такого рода
экскриментэксперимент
ехать в Польшу , как то так, надеюсь до 10-го числа транспорт не остановят, ибо
это будет попадос,
буду трудом дурь из своей головы вытеснять,
ранее были причины не ехать, накинули трудовой стаж, не хватало, теперь ###,
доработал в сентябре, ну а теперь завод курит , делать нефиг ...
это про это
Но из-за этой "новой версии" я уже решил покинуть Цензор, что буду смотреть теперь новости на "Радіо Свобода" и других. А ведь лет пять, почти каждій день смотрел новости на Цензоре. Честно говоря, "новая" версия сайта меня просто ужаснула. Кошар, как неудобная, в сравнении со старой.