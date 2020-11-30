Редакция "Цензор.НЕТ" временно возвращает старую версию сайта

Обновленная версия сайта вызвала большую дискуссию среди постоянных читателей и форумчан интернет-портала.

Редакция получила много отзывов и предложений по улучшению функционала и дизайна новой версии сайта.

Мы ценим мнение наших читателей и благодарим за отклик, поэтому временно возвращаем старую версию сайта для внесения разработчиками корректив в макет сайта. Желающие могут отправлять разработчикам отзывы и пожелания ([email protected]).

Напомним, что в новой версии сайта применена адаптивная верстка. Сайт стало удобно читать на всех видах устройств - смартфоне, планшете, ноутбуке. Также исчезла необходимость переключаться на desktop-версию, чтобы читать и оставлять комментарии к новостям с мобильных устройств. Мобильная версия сайта пока сохранится и по-прежнему будет доступна на субдомене m.censor.net.