Редакція "Цензор.НЕТ" тимчасово повертає стару версію сайту

Оновлена ​​версія сайту викликала велику дискусію серед постійних читачів і форумчан інтернет-порталу.

Редакція отримала багато відгуків і пропозицій щодо поліпшення функціоналу та дизайну нової версії сайту.

Ми цінуємо думку наших читачів і дякуємо за відгук, тому тимчасово повертаємо стару версію сайту для внесення розробниками корективів у макет сайту. Охочі можуть відправляти розробникам відгуки і побажання ([email protected]).

Нагадаємо, що у новій версії сайту застосована адаптивна верстка. Сайт стало зручно читати на всіх видах пристроїв - смартфоні, планшеті, ноутбуці. Також зникла необхідність переключатися на desktop-версію, щоб читати і залишати коментарі до новин із мобільних пристроїв. Мобільна версія сайту поки збережеться і як і раніше буде доступна на субдомені m.censor.net.