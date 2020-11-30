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Редакція "Цензор.НЕТ" тимчасово повертає стару версію сайту

Редакція

Оновлена ​​версія сайту викликала велику дискусію серед постійних читачів і форумчан інтернет-порталу.

Редакція отримала багато відгуків і пропозицій щодо поліпшення функціоналу та дизайну нової версії сайту.

Ми цінуємо думку наших читачів і дякуємо за відгук, тому тимчасово повертаємо стару версію сайту для внесення розробниками корективів у макет сайту. Охочі можуть відправляти розробникам відгуки і побажання ([email protected]).

Нагадаємо, що у новій версії сайту застосована адаптивна верстка. Сайт стало зручно читати на всіх видах пристроїв - смартфоні, планшеті, ноутбуці. Також зникла необхідність переключатися на desktop-версію, щоб читати і залишати коментарі до новин із мобільних пристроїв. Мобільна версія сайту поки збережеться і як і раніше буде доступна на субдомені m.censor.net.

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ЗМІ (1357) Цензор.НЕТ (138)


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Топ коментарі
+114
Залиште стару версію сайту. Не міняйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.11.2020 19:26
+98
Побачив старий,звичний формат-зрадів.
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30.11.2020 19:25
+81
Супер! То реально отстойный дизайн
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30.11.2020 19:24
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ПОЖАЛУЙСТА. НЕ НАДО НИЧЕГО МЕНЯТЬ. Никто - же из читателей не хочет новую версию. Открываю утром цензор, а тут старая версия, аж настроение поднялось!
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01.12.2020 12:57 Відповісти
вы зря клянчите - эти люди НЕЛОХИ
увы, хорошему приходит конец, рано или поздно,
посмотрите на винд10, та хоть и на 7, то же вырвиглазное убожество,
но зато удобно в плане софта,
но надо не просить, а воевать - только бойкот ресурса может помочь,
как подтверждение - старая версия пока дышит,
увы, Украина вся такого рода экскримент эксперимент
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01.12.2020 13:05 Відповісти
вот вам в каазлабадию с Беларусью , со своии идеями , шобы ластоногие поднаторели в вашем, мол, раболепско не просить...
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01.12.2020 13:48 Відповісти
увы, мои идеи это мишура, реальность такова, что придётся
ехать в Польшу , как то так, надеюсь до 10-го числа транспорт не остановят, ибо
это будет попадос,
буду трудом дурь из своей головы вытеснять,
ранее были причины не ехать, накинули трудовой стаж, не хватало, теперь ###,
доработал в сентябре, ну а теперь завод курит , делать нефиг ...
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01.12.2020 14:50 Відповісти
Юра, лучшая новость - это отсутствие новостей (с)
это про это
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01.12.2020 13:00 Відповісти
Дякую, що повернули стару версію сайту.Можливо потрібні якісь коригування, але не такі радикальні. Після оновлення, не має ніякого бажання заходити на такий улюблений роками сайт.Прийміть, будь ласка, до уваги, побажання ваших читачів!
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01.12.2020 13:28 Відповісти
Якби можна було і з Україною так зробити - тимчасово (років іще на 5, а там будемо подивитися) повернути Пороха, бо Зюзя виявився глючним, забагованим і взагалі некузявим...
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01.12.2020 14:05 Відповісти
Выздоравливай
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01.12.2020 17:07 Відповісти
Включите толову! Не временно надо оставлять, а прочто добавить новую версию (если она вам так нужна) с возможностью пользоваться любой версией по желанию. Технически это решается просто и по деньгам ничего не стоит.
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01.12.2020 16:18 Відповісти
И действительно! Это было бы наиболее оптимальным решением - пусть будет и новая и старая версия. Оставить кнопку, типа: "Старая версия сайта"

Но из-за этой "новой версии" я уже решил покинуть Цензор, что буду смотреть теперь новости на "Радіо Свобода" и других. А ведь лет пять, почти каждій день смотрел новости на Цензоре. Честно говоря, "новая" версия сайта меня просто ужаснула. Кошар, как неудобная, в сравнении со старой.
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01.12.2020 18:42 Відповісти
Как по мне, то старая версия намного удобнее, єтой новой...
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01.12.2020 18:50 Відповісти
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