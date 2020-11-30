Редакція "Цензор.НЕТ" тимчасово повертає стару версію сайту
Оновлена версія сайту викликала велику дискусію серед постійних читачів і форумчан інтернет-порталу.
Редакція отримала багато відгуків і пропозицій щодо поліпшення функціоналу та дизайну нової версії сайту.
Ми цінуємо думку наших читачів і дякуємо за відгук, тому тимчасово повертаємо стару версію сайту для внесення розробниками корективів у макет сайту. Охочі можуть відправляти розробникам відгуки і побажання ([email protected]).
Нагадаємо, що у новій версії сайту застосована адаптивна верстка. Сайт стало зручно читати на всіх видах пристроїв - смартфоні, планшеті, ноутбуці. Також зникла необхідність переключатися на desktop-версію, щоб читати і залишати коментарі до новин із мобільних пристроїв. Мобільна версія сайту поки збережеться і як і раніше буде доступна на субдомені m.censor.net.
Будь ласка, зачекайте...
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увы, хорошему приходит конец, рано или поздно,
посмотрите на винд10, та хоть и на 7, то же вырвиглазное убожество,
но зато удобно в плане софта,
но надо не просить, а воевать - только бойкот ресурса может помочь,
как подтверждение - старая версия пока дышит,
увы, Украина вся такого рода
экскриментэксперимент
ехать в Польшу , как то так, надеюсь до 10-го числа транспорт не остановят, ибо
это будет попадос,
буду трудом дурь из своей головы вытеснять,
ранее были причины не ехать, накинули трудовой стаж, не хватало, теперь ###,
доработал в сентябре, ну а теперь завод курит , делать нефиг ...
это про это
Но из-за этой "новой версии" я уже решил покинуть Цензор, что буду смотреть теперь новости на "Радіо Свобода" и других. А ведь лет пять, почти каждій день смотрел новости на Цензоре. Честно говоря, "новая" версия сайта меня просто ужаснула. Кошар, как неудобная, в сравнении со старой.