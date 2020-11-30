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Новости Коронавирус и карантин
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Впервые с сентября зафиксировано снижение числа заболевших COVID-19 за неделю, - ВОЗ

Впервые с сентября зафиксировано снижение числа заболевших COVID-19 за неделю, - ВОЗ

Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире и в Европе на прошлой неделе сократилось впервые с сентября 2020 года,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На прошлой неделе число новых выявленных случаев по всему миру впервые с сентября сократилось, что связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели", - сказал гендиректор ВОЗ на брифинге.

С начала пандемии по всему миру выявили более 63 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,4 млн человек умерли от последствий заражения. При этом эксперты отмечают, что реальное число заболевших может быть значительно выше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы остановить пандемию, нужно, чтобы 60-70% населения были вакцинированы или переболели, - ВОЗ

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ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Впервые с сентября зафиксировано снижение числа заболевших COVID-19 за неделю, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2333
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30.11.2020 19:31 Ответить
Дякуємо Богу !
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30.11.2020 20:02 Ответить
Интересная тенденция - , как только возникает новая вакцина от ковида , так сразу падает статистика заболеваний от ковида во всём мире . ))
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30.11.2020 20:10 Ответить
повводили жесткие карантины, вот и снизилась. Но это не про нас
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01.12.2020 00:31 Ответить
 
 