В "украинской Венеции" Вилково химикатами загрязнено 20 гектаров земли, - Госэкоинспекция
В городе Вилково Килийского района Одесской области химикатами загрязнена земля площадью 20 тыс. кв. метров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.
"Наиболее резонансным случаем (за прошлую неделю) стало загрязнение почвы на территории легендарной "украинской Венеции" - в городе Вилково Килийского района Одесской области на земельном участке площадью 20 тыс. кв. метров обнаружили загрязнение аммонием, нитратами, хлоридами, фосфором и сульфатами", - написал он.
Он отмечает, что экология известного украинского городка пострадала при эксплуатации свалки без наличия необходимых документов.
Инспекция рассчитала убытки и предъявила претензию коммунальному предприятию "Вилковский горводоканал" на сумму 1 млн 153 тыс. грн.
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