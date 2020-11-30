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В "украинской Венеции" Вилково химикатами загрязнено 20 гектаров земли, - Госэкоинспекция

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В городе Вилково Килийского района Одесской области химикатами загрязнена земля площадью 20 тыс. кв. метров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава  Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"Наиболее резонансным случаем (за прошлую неделю) стало загрязнение почвы на территории легендарной "украинской Венеции" - в городе Вилково Килийского района Одесской области на земельном участке площадью 20 тыс. кв. метров обнаружили загрязнение аммонием, нитратами, хлоридами, фосфором и сульфатами", - написал он.

Он отмечает, что экология известного украинского городка пострадала при эксплуатации свалки без наличия необходимых документов.

Инспекция рассчитала убытки и предъявила претензию коммунальному предприятию "Вилковский горводоканал" на сумму 1 млн 153 тыс. грн.

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Автор: 

Госэкоинспекция (148) Вилково (2)


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ПОКА РОССИЯ БУДЕТ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ТАМ ДОБРА НЕ БУДЕТ !!!
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30.11.2020 22:53 Ответить
Цензор, ну сколько можно рукожопить?))) 20 тыс кв метров это ДВА гектара, не не 20)))
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01.12.2020 00:09 Ответить
 
 