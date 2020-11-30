В "українській Венеції" Вилковому хімікатами забруднено 20 гектарів землі, - Держекоінспекція

В місті Вилкове Кілійського району Одеської області хімікатами забруднена земля площею 20 тис. кв. метрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

"Найбільш резонансним випадком (за минулий тиждень) стало забруднення ґрунту на території легендарної "української Венеції" - в місті Вилкове Кілійського району Одеської області на земельній ділянці площею 20 тис. кв. метрів виявили забруднення амонієм, нітратами, хлоридами, фосфором і сульфатами", - написав він.

Він зазначає, що екологія відомого українського містечка постраждала при експлуатації сміттєзвалища без наявності необхідних документів.

Інспекція розрахувала збитки і пред'явила претензію комунальному підприємству "Вилківський міськводоканал" на суму 1 млн 153 тис. грн.

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