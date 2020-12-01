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Новости Местные выборы-2020
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Главой Львовского облсовета избрана депутат "ЕС" Гримак

Главой Львовского облсовета избрана депутат

Первая сессия Львовского областного совета начала работу 1 декабря, согласно решению Львовской областной территориальной избирательной комиссии.

Председателем Львовского областного совета стала Ирина Гримак от "Европейской Солидарности". Ее кандидатуру поддержал 61 депутат из 82, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В своем выступлении Ирина Гримак поблагодарила коллег за поддержку и призвала к объединению депутатов из разных фракции для решения проблем региона.

Именно сплоченность, профессионализм и патриотизм депутатского корпуса, по мнению новоизбранного председателя Львовского областного совета, станут залогом слаженной результативной работы на пользу обществу.

"Именно мы, Львовский областной совет, защищаем те ценности, которые важны для большинства жителей области. Я уверена, что в этом зале все являются союзниками и партнерами. Потому что все мы хотим одного - успеха Львовщины и Украины. У нас одни ценности и одна цель", - подчеркнула Гримак.

Основная задача депутатов области по ее мнению заключается в том, чтобы обеспечить европейский уровень стандартов жизни в громадах Львовщины.

"Львовщина всегда показывала пример единства. Я уверена, что нашей совместной работой мы продемонстрируем всем, новое качество управления. Мы будем сотрудничать со всеми, кто стремится к развитию нашей Львовщины и нашей Украины", - заверила Ирина Гримак.

Напомним, на местных выборах Ирина Гримак была первым номером в списке от партии "Европейская Солидарность".

Автор: 

депутат (3309) местные выборы (2752) облсовет (537) Европейская Солидарность (1051) Львовская область (2894)


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Топ комментарии
+8
Добре)
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01.12.2020 15:53
+7
И тишина ........
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01.12.2020 15:51
+5
Томас це щось негативне на вашу думку?
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01.12.2020 16:00
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И тишина ........
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01.12.2020 15:51 Ответить
І вздовж дороги ,мертві з косами !!)))
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01.12.2020 16:03 Ответить
Добре)
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01.12.2020 15:53 Ответить
Яке перше рішення облради? Недовіра президенту?
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01.12.2020 15:56 Ответить
ні, вони зроблять для пеці окремий томас
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01.12.2020 15:58 Ответить
Томас це щось негативне на вашу думку?
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01.12.2020 16:00 Ответить
Певен, що в нього є власна думка??)))
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01.12.2020 16:02 Ответить
ну руки скоріше за усе є, він же нашрайбав пост... не усі ж вони там Дзюби?
а власна думка... для того мізки потрібні, а у них в лобі у всіх роз'єм для антенного кабелю, їм напряму лайно із "Росія-24" туди заливають...
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01.12.2020 16:06 Ответить
нічого негативного в томасу нема, але і облрада та не буде здатна робити щось позитивного, тільки і далі роздмурхувати ворожнечу пеціботів з усіма іншими
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01.12.2020 16:12 Ответить
З ким із іншими? В Львівській облраді патріотів більшість. А тебе не цікавить що будуть робити зелені покидьки із Регіоналами, там де їх більшість? А мене дуже цікавить...
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01.12.2020 16:17 Ответить
Такі як ви вважаєте всіх інших ворогами України, коли справжні вороги є опзжопери і олігархи, то ніякі ви не патріоти, а справжня секта, що створила собі чергового олігархічного кумира та його святе сімейство. Насолоджуйтесь своєю вірою.
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01.12.2020 16:27 Ответить
Я вважаю ворогами України усіх, хто дійсно такими є. Вони вороги моєї України, такої, якою я її бачу. Можливо, вони вороги своєї України, відмінної від моєї, якоїсь там Малоросії, чи подібного гібриду. Це ж не означає, що вони усі винятково прихильники Ху.ла.
Але для моєї України вони вороги. Знаєте чому? Бо мені не має місця в їх Україні, а їм у моїй.
Дуже дивно чути закиди щодо "слуг олігархів" на адресу "порохоботів", бо усім іншим, на цю тему краще взагалі рота не відкривати...
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01.12.2020 16:36 Ответить
Можливо, вони вороги патріоти своєї України,
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01.12.2020 16:36 Ответить
3 "неколіціанти"

ЧОМУ НЕ В КОАЛІЦІї "За Майбах" зрозуміло..

"Свободу" не взяли бо у минулій каденції багато "залила сала за шкуру" "патріотичній більшості Дубневичів".Зараз Дубневичів "заглушив" інший олігарх "місцевого розливу "Гріша"

Чому не у більшості партія "НАЙПАТРІОТИЧНІШОГО МЕРА України"?
та тому, що скандалістка https://portal.lviv.ua/news/2017/10/24/dvoryanin-tsogo-tizhnya-suditimetsya-iz-ganushhinom-cherez-svoye-zvilnennya Параскевія Дворянин рівноцінна для більшості " у врєдності" цілій фракції"Свобода"
а ще у Самонемочі є депутатка https://www.youtube.com/watch?v=xo5oCwxhZbI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90 Інна Свистун ..За якою "тюрма плаче"..
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02.12.2020 11:26 Ответить
Я не несу відповідальність за більшість виборців у цій країні. Чи це було риторчине питання?
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02.12.2020 11:33 Ответить
Самопоміч"
"люди Садового"
Любомир Зубач - заступник міського голови Львова з містобудування;
Парасковія Дворянин - директорка інформаційних проєктів ТРК "Люкс";
Інна Свистун - начальниця управління комунальної власності ЛМР;
Тетяна Письменна - заступниця директора ТзОВ "Технічне бюро "Фаєрмур";

Олександр Кобзарєв - директор КУ Інститут міста.



"люди з баблом"
Сергій Оленич - директор ПП "Карпатибудінвестсервіс";
Володимир Хархаліс - директор ТзОВ "Явір-Інвест";
Олег Василишин - директор Львівської філії "Укргазбанку";

За майбутнє(їх місце-у тюрмі)
"людина з баблом"
Тарас Батенко - чинний народний депутат України;
2009-2014 роки - директор "Магістральних нафтопроводів "Дружба" ПАТ "Укртранснафта", яка перебуває у сфері впливу Ігоря Коломойського.
Галина Степанюк-Телішевська - ФОП;

люди Дубневича.
Володимир Саган - представник БО "Фонд братів Дубневичів";
Тарас Подвірний - помічник народного депутата;
Ярослав Дубневич - народний депутат України, брат Богдана Дубневича.

Тетяна Бей - директорка ТзОВ "Форелька";
Тетяна Бей - чинна депутатка Львівської обласної ради. Минулого року на тлі конфлікту з керівництвом місцевого осередку партії "Громадянська позиція", https://leopolis.news/one.php?showPost=8278 залишила фракцію. На сайті Львівської облради депутатка значиться директором ТОВ "Мегабуд-Леополіс", яка https://zik.ua/news/2019/04/10/ostanniy_shans_utylizatsii_grybovytskyh_gudroniv_vtracheno_naftomaslozavod_1548915 замішана у скандалі з банкрутством і перепродажем майна Львівського дослідного нафтомаслозаводу, територію якого зараз активно забудовує фірма "Ріел".

https://zahid.espreso.tv/news/2020/09/22/lyudy_batenka_dubnevychiv_i_kozlovskogo_partiya_quotza_maybutnyequot_ozvuchyla_spysky_kandydativ_na_lvivschyni
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02.12.2020 11:42 Ответить
у прямому ефірі "Народного толк-шоу" Чолій прокоментувавhttps://www.facebook.com/uhp.org.ua/posts/5012117698828989?__cft__[0]=AZV54nGYzDSfFZWVweJTrp66n6LHh7KMm44MC3Keir7dYiSRgTvg80ign76y2E7R9Jqr6j5oqTc_arg3jOmVRsG3yU1N4yt0wWsxaDN77yeA2-TtpeqiWs9gMngN1VsFzDcJdQ8tFDjH6qoPijMkPcTu&__tn__=%2CO%2CP-R заяву політради УГП про заборону своїм депутатам вступати у коаліцію з іншими політсилами у Львівській обласній раді. А також розповів, з яких причин фракція порушила цю заборону.
Про це Чолій говорив у прямому ефірі "Народного толк-шоу".
"До обласної ради ми пройшли групою з шести депутатів. Нас не запросили на засідання Політради, не спитали нашої думки і не порадились. А тоді з'явився отакий імперативний формат, що нас "застерігають"…
Сьогодні ми підписали меморандум в облраді в тому числі і з "Голосом", який не є в цьому списку так званих одіозних партій (йдеться про список партій, з якими Львівській обласній організації УГП заборонила об'єднуватись політрада партії, - ред.).(***САДОВИЙ ПРОБУВАВ ЧЕРЕЗ ПОЛІТРАДИ ДВОХ ПАРТІЙ СПІ..АРАСИТИ НОВООБРАНИХ ДЕПУТАТІВ ОДА)Тобто виявляється, що вони такі самі, як і ми. Але їм їхня політрада партії не заперечила цього робити, бо, напевно, вважає, що вони у Львівській обласній раді краще знають і будуть нести персональну відповідальність за свої рішення. Так і ми будемо нести відповідальність, якщо зробимо щось не так. Але станом на сьогодні ми діємо в межах статуту і здорового глузду", - зазначив Тарас ЧолІЙ
https://vgolos.com.ua/news/z-namy-nihto-ne-radyvsya-cholij-prokomentuvav-skandal-v-ugp-cherez-avtorytaryzm-kerivnytstva_1345320.html
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02.12.2020 12:06 Ответить
Твої слова та ......!! Життя покаже,хто є ху !!!)))
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01.12.2020 16:01 Ответить
https://www.facebook.com/groups/384654115451542/user/100009219154359/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=-]C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/384654115451542/user/100009219154359/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=-]C%2CP-y-R Роман Филипів

https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1348206668647750/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=kC%2CP-y-R
Львівська область .
https://www.facebook.com/fylypivr/posts/2733039893679956?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·

Голова обласної ради від Європейської солідарності пропонує на свого заступника кандидатуру від Слуги народу.

Думаєте це фантастичне кіно, ні це https://www.facebook.com/lvoblrada/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/lvoblrada/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=kK-y-R Львівська обласна рада
8-го демократичного скликання.

Вибори аж через 5 років, виборці забудуть.

Чи ні?
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02.12.2020 12:18 Ответить
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01.12.2020 16:05 Ответить
"И тут Остапа понесло..." !!!)))
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01.12.2020 16:05 Ответить
Парасюк - вже всё.
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01.12.2020 16:06 Ответить
Алес капут !!))
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01.12.2020 16:09 Ответить
ну і хрін з ним.(
він увійшов в історію Майдану і достатньо
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02.12.2020 11:27 Ответить
Не Львов, а Львів. Львов - кажуть тільки кацапи.
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01.12.2020 16:09 Ответить
поляки кажуть Львув
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02.12.2020 11:58 Ответить
Щирі вітання! Наснаги, мудрих рішень, процвітання громаді!
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01.12.2020 16:27 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004256042549&__cft__[0]=AZVQ4VcPw1_D3Tl1zb_6YBO179g8BsPOo0w_Ul7Om_OOUS3EzdUWWWB2H4ROo3H8OJv1CdqoHkwj-NZP9VuINJOcEvAB-S2rMDPxsx93PKTcJYBvpjF1AOrRKakh2jKzAns&__tn__=-UC%2CP-R Микола Савельєв

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1778254945659690&id=100004256042549&__cft__[0]=AZVQ4VcPw1_D3Tl1zb_6YBO179g8BsPOo0w_Ul7Om_OOUS3EzdUWWWB2H4ROo3H8OJv1CdqoHkwj-NZP9VuINJOcEvAB-S2rMDPxsx93PKTcJYBvpjF1AOrRKakh2jKzAns&__tn__=%2CO%2CP-R 23 листопад о 16:56 ·

НЕВІДОМИЙ ПРОРОК...)

Цей листок знайшли у виборчій урні на ( 62 школа, ДВК#461853), коли почали рахувати голоси. Головою Львівської облради обрано депутатку "ЄС" Гримак - Цензор.НЕТ 1741

Садовий -фарисей !....
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03.12.2020 10:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pScqUcp86R0&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90 В особі Садового львів'яни обрали прихованого агента і акціонера зеленої команди | Остап Дроздов
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04.12.2020 20:42 Ответить
 
 