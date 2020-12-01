Главой Львовского облсовета избрана депутат "ЕС" Гримак
Первая сессия Львовского областного совета начала работу 1 декабря, согласно решению Львовской областной территориальной избирательной комиссии.
Председателем Львовского областного совета стала Ирина Гримак от "Европейской Солидарности". Ее кандидатуру поддержал 61 депутат из 82, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
В своем выступлении Ирина Гримак поблагодарила коллег за поддержку и призвала к объединению депутатов из разных фракции для решения проблем региона.
Именно сплоченность, профессионализм и патриотизм депутатского корпуса, по мнению новоизбранного председателя Львовского областного совета, станут залогом слаженной результативной работы на пользу обществу.
"Именно мы, Львовский областной совет, защищаем те ценности, которые важны для большинства жителей области. Я уверена, что в этом зале все являются союзниками и партнерами. Потому что все мы хотим одного - успеха Львовщины и Украины. У нас одни ценности и одна цель", - подчеркнула Гримак.
Основная задача депутатов области по ее мнению заключается в том, чтобы обеспечить европейский уровень стандартов жизни в громадах Львовщины.
"Львовщина всегда показывала пример единства. Я уверена, что нашей совместной работой мы продемонстрируем всем, новое качество управления. Мы будем сотрудничать со всеми, кто стремится к развитию нашей Львовщины и нашей Украины", - заверила Ирина Гримак.
Напомним, на местных выборах Ирина Гримак была первым номером в списке от партии "Европейская Солидарность".
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а власна думка... для того мізки потрібні, а у них в лобі у всіх роз'єм для антенного кабелю, їм напряму лайно із "Росія-24" туди заливають...
Але для моєї України вони вороги. Знаєте чому? Бо мені не має місця в їх Україні, а їм у моїй.
Дуже дивно чути закиди щодо "слуг олігархів" на адресу "порохоботів", бо усім іншим, на цю тему краще взагалі рота не відкривати...
ворогипатріоти своєї України,
ЧОМУ НЕ В КОАЛІЦІї "За Майбах" зрозуміло..
"Свободу" не взяли бо у минулій каденції багато "залила сала за шкуру" "патріотичній більшості Дубневичів".Зараз Дубневичів "заглушив" інший олігарх "місцевого розливу "Гріша"
Чому не у більшості партія "НАЙПАТРІОТИЧНІШОГО МЕРА України"?
та тому, що скандалістка https://portal.lviv.ua/news/2017/10/24/dvoryanin-tsogo-tizhnya-suditimetsya-iz-ganushhinom-cherez-svoye-zvilnennya Параскевія Дворянин рівноцінна для більшості " у врєдності" цілій фракції"Свобода"
а ще у Самонемочі є депутатка https://www.youtube.com/watch?v=xo5oCwxhZbI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90 Інна Свистун ..За якою "тюрма плаче"..
"люди Садового"
Любомир Зубач - заступник міського голови Львова з містобудування;
Парасковія Дворянин - директорка інформаційних проєктів ТРК "Люкс";
Інна Свистун - начальниця управління комунальної власності ЛМР;
Тетяна Письменна - заступниця директора ТзОВ "Технічне бюро "Фаєрмур";
Олександр Кобзарєв - директор КУ Інститут міста.
"люди з баблом"
Сергій Оленич - директор ПП "Карпатибудінвестсервіс";
Володимир Хархаліс - директор ТзОВ "Явір-Інвест";
Олег Василишин - директор Львівської філії "Укргазбанку";
За майбутнє(їх місце-у тюрмі)
"людина з баблом"
Тарас Батенко - чинний народний депутат України;
2009-2014 роки - директор "Магістральних нафтопроводів "Дружба" ПАТ "Укртранснафта", яка перебуває у сфері впливу Ігоря Коломойського.
Галина Степанюк-Телішевська - ФОП;
люди Дубневича.
Володимир Саган - представник БО "Фонд братів Дубневичів";
Тарас Подвірний - помічник народного депутата;
Ярослав Дубневич - народний депутат України, брат Богдана Дубневича.
Тетяна Бей - директорка ТзОВ "Форелька";
Тетяна Бей - чинна депутатка Львівської обласної ради. Минулого року на тлі конфлікту з керівництвом місцевого осередку партії "Громадянська позиція", https://leopolis.news/one.php?showPost=8278 залишила фракцію. На сайті Львівської облради депутатка значиться директором ТОВ "Мегабуд-Леополіс", яка https://zik.ua/news/2019/04/10/ostanniy_shans_utylizatsii_grybovytskyh_gudroniv_vtracheno_naftomaslozavod_1548915 замішана у скандалі з банкрутством і перепродажем майна Львівського дослідного нафтомаслозаводу, територію якого зараз активно забудовує фірма "Ріел".
https://zahid.espreso.tv/news/2020/09/22/lyudy_batenka_dubnevychiv_i_kozlovskogo_partiya_quotza_maybutnyequot_ozvuchyla_spysky_kandydativ_na_lvivschyni
Про це Чолій говорив у прямому ефірі "Народного толк-шоу".
"До обласної ради ми пройшли групою з шести депутатів. Нас не запросили на засідання Політради, не спитали нашої думки і не порадились. А тоді з'явився отакий імперативний формат, що нас "застерігають"…
Сьогодні ми підписали меморандум в облраді в тому числі і з "Голосом", який не є в цьому списку так званих одіозних партій (йдеться про список партій, з якими Львівській обласній організації УГП заборонила об'єднуватись політрада партії, - ред.).(***САДОВИЙ ПРОБУВАВ ЧЕРЕЗ ПОЛІТРАДИ ДВОХ ПАРТІЙ СПІ..АРАСИТИ НОВООБРАНИХ ДЕПУТАТІВ ОДА)Тобто виявляється, що вони такі самі, як і ми. Але їм їхня політрада партії не заперечила цього робити, бо, напевно, вважає, що вони у Львівській обласній раді краще знають і будуть нести персональну відповідальність за свої рішення. Так і ми будемо нести відповідальність, якщо зробимо щось не так. Але станом на сьогодні ми діємо в межах статуту і здорового глузду", - зазначив Тарас ЧолІЙ
https://vgolos.com.ua/news/z-namy-nihto-ne-radyvsya-cholij-prokomentuvav-skandal-v-ugp-cherez-avtorytaryzm-kerivnytstva_1345320.html
https://www.facebook.com/groups/384654115451542/user/100009219154359/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=-]C%2CP-y-R Роман Филипів
https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1348206668647750/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=kC%2CP-y-R
Львівська область .
https://www.facebook.com/fylypivr/posts/2733039893679956?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·
Голова обласної ради від Європейської солідарності пропонує на свого заступника кандидатуру від Слуги народу.
Думаєте це фантастичне кіно, ні це https://www.facebook.com/lvoblrada/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/lvoblrada/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=kK-y-R Львівська обласна рада
8-го демократичного скликання.
Вибори аж через 5 років, виборці забудуть.
Чи ні?
він увійшов в історію Майдану і достатньо
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1778254945659690&id=100004256042549&__cft__[0]=AZVQ4VcPw1_D3Tl1zb_6YBO179g8BsPOo0w_Ul7Om_OOUS3EzdUWWWB2H4ROo3H8OJv1CdqoHkwj-NZP9VuINJOcEvAB-S2rMDPxsx93PKTcJYBvpjF1AOrRKakh2jKzAns&__tn__=%2CO%2CP-R 23 листопад о 16:56 ·
НЕВІДОМИЙ ПРОРОК...)
Цей листок знайшли у виборчій урні на ( 62 школа, ДВК#461853), коли почали рахувати голоси.
Садовий -фарисей !....