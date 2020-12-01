Главой Львовского облсовета избрана депутат "ЕС" Гримак

Первая сессия Львовского областного совета начала работу 1 декабря, согласно решению Львовской областной территориальной избирательной комиссии.

Председателем Львовского областного совета стала Ирина Гримак от "Европейской Солидарности". Ее кандидатуру поддержал 61 депутат из 82, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В своем выступлении Ирина Гримак поблагодарила коллег за поддержку и призвала к объединению депутатов из разных фракции для решения проблем региона.

Именно сплоченность, профессионализм и патриотизм депутатского корпуса, по мнению новоизбранного председателя Львовского областного совета, станут залогом слаженной результативной работы на пользу обществу.

"Именно мы, Львовский областной совет, защищаем те ценности, которые важны для большинства жителей области. Я уверена, что в этом зале все являются союзниками и партнерами. Потому что все мы хотим одного - успеха Львовщины и Украины. У нас одни ценности и одна цель", - подчеркнула Гримак.

Основная задача депутатов области по ее мнению заключается в том, чтобы обеспечить европейский уровень стандартов жизни в громадах Львовщины.

"Львовщина всегда показывала пример единства. Я уверена, что нашей совместной работой мы продемонстрируем всем, новое качество управления. Мы будем сотрудничать со всеми, кто стремится к развитию нашей Львовщины и нашей Украины", - заверила Ирина Гримак.

Напомним, на местных выборах Ирина Гримак была первым номером в списке от партии "Европейская Солидарность".