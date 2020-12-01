Головою Львівської облради обрано депутатку "ЄС" Гримак
Перша сесія Львівської обласної ради розпочала роботу 1 грудня, згідно з рішенням Львівської обласної територіальної виборчої комісії.
Головою Львівської обласної ради стала Ірина Гримак від "Європейської Солідарності". Її кандидатуру підтримав 61 депутат із 82, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
У своєму виступі Ірина Гримак подякувала колегам за підтримку та закликала до об’єднання депутатів з різних фракції для вирішення проблем регіону.
Саме згуртованість, професійність та патріотизм депутатського корпусу, на думку новообраної голови Львівської обласної ради, стануть запорукою злагодженої результативної праці на користь громаді.
"Саме ми, Львівська обласна рада, захищаємо ті цінності, які є важливими для більшості жителів Львівської області. Я впевнена, що в цьому залі всі є союзниками та партнерами. Бо всі ми прагнемо одного – успіху Львівщини та України. В нас одні цінності і одна мета", – наголосила Гримак.
Основне завдання депутатів області, на її думку, полягає в тому, щоб забезпечити європейський рівень стандартів життя в громадах Львівщини.
"Львівщина завжди показувала приклад єдності. Я впевнена, що нашою спільною працею ми продемонструємо всім, нову якість управління. Ми співпрацюватимемо зі всіма, хто прагне розвитку нашої Львівщини і нашої України", – запевнила Ірина Гримак.
Нагадаємо, на місцевих виборах Ірина Гримак була першим номером у списку від партії "Європейська Солідарність".
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а власна думка... для того мізки потрібні, а у них в лобі у всіх роз'єм для антенного кабелю, їм напряму лайно із "Росія-24" туди заливають...
Але для моєї України вони вороги. Знаєте чому? Бо мені не має місця в їх Україні, а їм у моїй.
Дуже дивно чути закиди щодо "слуг олігархів" на адресу "порохоботів", бо усім іншим, на цю тему краще взагалі рота не відкривати...
ворогипатріоти своєї України,
ЧОМУ НЕ В КОАЛІЦІї "За Майбах" зрозуміло..
"Свободу" не взяли бо у минулій каденції багато "залила сала за шкуру" "патріотичній більшості Дубневичів".Зараз Дубневичів "заглушив" інший олігарх "місцевого розливу "Гріша"
Чому не у більшості партія "НАЙПАТРІОТИЧНІШОГО МЕРА України"?
та тому, що скандалістка https://portal.lviv.ua/news/2017/10/24/dvoryanin-tsogo-tizhnya-suditimetsya-iz-ganushhinom-cherez-svoye-zvilnennya Параскевія Дворянин рівноцінна для більшості " у врєдності" цілій фракції"Свобода"
а ще у Самонемочі є депутатка https://www.youtube.com/watch?v=xo5oCwxhZbI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90 Інна Свистун ..За якою "тюрма плаче"..
"люди Садового"
Любомир Зубач - заступник міського голови Львова з містобудування;
Парасковія Дворянин - директорка інформаційних проєктів ТРК "Люкс";
Інна Свистун - начальниця управління комунальної власності ЛМР;
Тетяна Письменна - заступниця директора ТзОВ "Технічне бюро "Фаєрмур";
Олександр Кобзарєв - директор КУ Інститут міста.
"люди з баблом"
Сергій Оленич - директор ПП "Карпатибудінвестсервіс";
Володимир Хархаліс - директор ТзОВ "Явір-Інвест";
Олег Василишин - директор Львівської філії "Укргазбанку";
За майбутнє(їх місце-у тюрмі)
"людина з баблом"
Тарас Батенко - чинний народний депутат України;
2009-2014 роки - директор "Магістральних нафтопроводів "Дружба" ПАТ "Укртранснафта", яка перебуває у сфері впливу Ігоря Коломойського.
Галина Степанюк-Телішевська - ФОП;
люди Дубневича.
Володимир Саган - представник БО "Фонд братів Дубневичів";
Тарас Подвірний - помічник народного депутата;
Ярослав Дубневич - народний депутат України, брат Богдана Дубневича.
Тетяна Бей - директорка ТзОВ "Форелька";
Тетяна Бей - чинна депутатка Львівської обласної ради. Минулого року на тлі конфлікту з керівництвом місцевого осередку партії "Громадянська позиція", https://leopolis.news/one.php?showPost=8278 залишила фракцію. На сайті Львівської облради депутатка значиться директором ТОВ "Мегабуд-Леополіс", яка https://zik.ua/news/2019/04/10/ostanniy_shans_utylizatsii_grybovytskyh_gudroniv_vtracheno_naftomaslozavod_1548915 замішана у скандалі з банкрутством і перепродажем майна Львівського дослідного нафтомаслозаводу, територію якого зараз активно забудовує фірма "Ріел".
https://zahid.espreso.tv/news/2020/09/22/lyudy_batenka_dubnevychiv_i_kozlovskogo_partiya_quotza_maybutnyequot_ozvuchyla_spysky_kandydativ_na_lvivschyni
Про це Чолій говорив у прямому ефірі "Народного толк-шоу".
"До обласної ради ми пройшли групою з шести депутатів. Нас не запросили на засідання Політради, не спитали нашої думки і не порадились. А тоді з'явився отакий імперативний формат, що нас "застерігають"…
Сьогодні ми підписали меморандум в облраді в тому числі і з "Голосом", який не є в цьому списку так званих одіозних партій (йдеться про список партій, з якими Львівській обласній організації УГП заборонила об'єднуватись політрада партії, - ред.).(***САДОВИЙ ПРОБУВАВ ЧЕРЕЗ ПОЛІТРАДИ ДВОХ ПАРТІЙ СПІ..АРАСИТИ НОВООБРАНИХ ДЕПУТАТІВ ОДА)Тобто виявляється, що вони такі самі, як і ми. Але їм їхня політрада партії не заперечила цього робити, бо, напевно, вважає, що вони у Львівській обласній раді краще знають і будуть нести персональну відповідальність за свої рішення. Так і ми будемо нести відповідальність, якщо зробимо щось не так. Але станом на сьогодні ми діємо в межах статуту і здорового глузду", - зазначив Тарас ЧолІЙ
https://vgolos.com.ua/news/z-namy-nihto-ne-radyvsya-cholij-prokomentuvav-skandal-v-ugp-cherez-avtorytaryzm-kerivnytstva_1345320.html
https://www.facebook.com/groups/384654115451542/user/100009219154359/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=-]C%2CP-y-R Роман Филипів
https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1348206668647750/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=kC%2CP-y-R
Львівська область .
https://www.facebook.com/fylypivr/posts/2733039893679956?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·
Голова обласної ради від Європейської солідарності пропонує на свого заступника кандидатуру від Слуги народу.
Думаєте це фантастичне кіно, ні це https://www.facebook.com/lvoblrada/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/lvoblrada/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=kK-y-R Львівська обласна рада
8-го демократичного скликання.
Вибори аж через 5 років, виборці забудуть.
Чи ні?
він увійшов в історію Майдану і достатньо
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1778254945659690&id=100004256042549&__cft__[0]=AZVQ4VcPw1_D3Tl1zb_6YBO179g8BsPOo0w_Ul7Om_OOUS3EzdUWWWB2H4ROo3H8OJv1CdqoHkwj-NZP9VuINJOcEvAB-S2rMDPxsx93PKTcJYBvpjF1AOrRKakh2jKzAns&__tn__=%2CO%2CP-R 23 листопад о 16:56 ·
НЕВІДОМИЙ ПРОРОК...)
Цей листок знайшли у виборчій урні на ( 62 школа, ДВК#461853), коли почали рахувати голоси.
Садовий -фарисей !....