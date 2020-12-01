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Новини Місцеві вибори-2020
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Головою Львівської облради обрано депутатку "ЄС" Гримак

Головою Львівської облради обрано депутатку

Перша сесія Львівської обласної ради розпочала роботу 1 грудня, згідно з рішенням Львівської обласної територіальної виборчої комісії.

Головою Львівської обласної ради стала Ірина Гримак від "Європейської Солідарності". Її кандидатуру підтримав 61 депутат із 82, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

У своєму виступі Ірина Гримак подякувала колегам за підтримку та закликала до об’єднання депутатів з різних фракції для вирішення проблем регіону.

Саме згуртованість, професійність та патріотизм депутатського корпусу, на думку новообраної голови Львівської обласної ради, стануть запорукою злагодженої результативної праці на користь громаді.

"Саме ми, Львівська обласна рада, захищаємо ті цінності, які є важливими для більшості жителів Львівської області. Я впевнена, що в цьому залі всі є союзниками та партнерами. Бо всі ми прагнемо одного – успіху Львівщини та України. В нас одні цінності і одна мета", – наголосила Гримак.

Основне завдання депутатів області, на її думку, полягає в тому, щоб забезпечити європейський рівень стандартів життя в громадах Львівщини.

"Львівщина завжди показувала приклад єдності. Я впевнена, що нашою спільною працею ми продемонструємо всім, нову якість управління. Ми співпрацюватимемо зі всіма, хто прагне розвитку нашої Львівщини і нашої України", – запевнила Ірина Гримак.

Нагадаємо, на місцевих виборах Ірина Гримак була першим номером у списку від партії "Європейська Солідарність".

Автор: 

депутат (1770) місцеві вибори (1366) облрада (282) Європейська Солідарність (1081) Львівська область (2417)


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Топ коментарі
+8
Добре)
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01.12.2020 15:53
+7
И тишина ........
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01.12.2020 15:51
+5
Томас це щось негативне на вашу думку?
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01.12.2020 16:00
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И тишина ........
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01.12.2020 15:51 Відповісти
І вздовж дороги ,мертві з косами !!)))
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01.12.2020 16:03 Відповісти
Добре)
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01.12.2020 15:53 Відповісти
Яке перше рішення облради? Недовіра президенту?
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01.12.2020 15:56 Відповісти
ні, вони зроблять для пеці окремий томас
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01.12.2020 15:58 Відповісти
Томас це щось негативне на вашу думку?
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01.12.2020 16:00 Відповісти
Певен, що в нього є власна думка??)))
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01.12.2020 16:02 Відповісти
ну руки скоріше за усе є, він же нашрайбав пост... не усі ж вони там Дзюби?
а власна думка... для того мізки потрібні, а у них в лобі у всіх роз'єм для антенного кабелю, їм напряму лайно із "Росія-24" туди заливають...
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01.12.2020 16:06 Відповісти
нічого негативного в томасу нема, але і облрада та не буде здатна робити щось позитивного, тільки і далі роздмурхувати ворожнечу пеціботів з усіма іншими
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01.12.2020 16:12 Відповісти
З ким із іншими? В Львівській облраді патріотів більшість. А тебе не цікавить що будуть робити зелені покидьки із Регіоналами, там де їх більшість? А мене дуже цікавить...
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01.12.2020 16:17 Відповісти
Такі як ви вважаєте всіх інших ворогами України, коли справжні вороги є опзжопери і олігархи, то ніякі ви не патріоти, а справжня секта, що створила собі чергового олігархічного кумира та його святе сімейство. Насолоджуйтесь своєю вірою.
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01.12.2020 16:27 Відповісти
Я вважаю ворогами України усіх, хто дійсно такими є. Вони вороги моєї України, такої, якою я її бачу. Можливо, вони вороги своєї України, відмінної від моєї, якоїсь там Малоросії, чи подібного гібриду. Це ж не означає, що вони усі винятково прихильники Ху.ла.
Але для моєї України вони вороги. Знаєте чому? Бо мені не має місця в їх Україні, а їм у моїй.
Дуже дивно чути закиди щодо "слуг олігархів" на адресу "порохоботів", бо усім іншим, на цю тему краще взагалі рота не відкривати...
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01.12.2020 16:36 Відповісти
Можливо, вони вороги патріоти своєї України,
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01.12.2020 16:36 Відповісти
3 "неколіціанти"

ЧОМУ НЕ В КОАЛІЦІї "За Майбах" зрозуміло..

"Свободу" не взяли бо у минулій каденції багато "залила сала за шкуру" "патріотичній більшості Дубневичів".Зараз Дубневичів "заглушив" інший олігарх "місцевого розливу "Гріша"

Чому не у більшості партія "НАЙПАТРІОТИЧНІШОГО МЕРА України"?
та тому, що скандалістка https://portal.lviv.ua/news/2017/10/24/dvoryanin-tsogo-tizhnya-suditimetsya-iz-ganushhinom-cherez-svoye-zvilnennya Параскевія Дворянин рівноцінна для більшості " у врєдності" цілій фракції"Свобода"
а ще у Самонемочі є депутатка https://www.youtube.com/watch?v=xo5oCwxhZbI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90 Інна Свистун ..За якою "тюрма плаче"..
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02.12.2020 11:26 Відповісти
Я не несу відповідальність за більшість виборців у цій країні. Чи це було риторчине питання?
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02.12.2020 11:33 Відповісти
Самопоміч"
"люди Садового"
Любомир Зубач - заступник міського голови Львова з містобудування;
Парасковія Дворянин - директорка інформаційних проєктів ТРК "Люкс";
Інна Свистун - начальниця управління комунальної власності ЛМР;
Тетяна Письменна - заступниця директора ТзОВ "Технічне бюро "Фаєрмур";

Олександр Кобзарєв - директор КУ Інститут міста.



"люди з баблом"
Сергій Оленич - директор ПП "Карпатибудінвестсервіс";
Володимир Хархаліс - директор ТзОВ "Явір-Інвест";
Олег Василишин - директор Львівської філії "Укргазбанку";

За майбутнє(їх місце-у тюрмі)
"людина з баблом"
Тарас Батенко - чинний народний депутат України;
2009-2014 роки - директор "Магістральних нафтопроводів "Дружба" ПАТ "Укртранснафта", яка перебуває у сфері впливу Ігоря Коломойського.
Галина Степанюк-Телішевська - ФОП;

люди Дубневича.
Володимир Саган - представник БО "Фонд братів Дубневичів";
Тарас Подвірний - помічник народного депутата;
Ярослав Дубневич - народний депутат України, брат Богдана Дубневича.

Тетяна Бей - директорка ТзОВ "Форелька";
Тетяна Бей - чинна депутатка Львівської обласної ради. Минулого року на тлі конфлікту з керівництвом місцевого осередку партії "Громадянська позиція", https://leopolis.news/one.php?showPost=8278 залишила фракцію. На сайті Львівської облради депутатка значиться директором ТОВ "Мегабуд-Леополіс", яка https://zik.ua/news/2019/04/10/ostanniy_shans_utylizatsii_grybovytskyh_gudroniv_vtracheno_naftomaslozavod_1548915 замішана у скандалі з банкрутством і перепродажем майна Львівського дослідного нафтомаслозаводу, територію якого зараз активно забудовує фірма "Ріел".

https://zahid.espreso.tv/news/2020/09/22/lyudy_batenka_dubnevychiv_i_kozlovskogo_partiya_quotza_maybutnyequot_ozvuchyla_spysky_kandydativ_na_lvivschyni
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02.12.2020 11:42 Відповісти
у прямому ефірі "Народного толк-шоу" Чолій прокоментувавhttps://www.facebook.com/uhp.org.ua/posts/5012117698828989?__cft__[0]=AZV54nGYzDSfFZWVweJTrp66n6LHh7KMm44MC3Keir7dYiSRgTvg80ign76y2E7R9Jqr6j5oqTc_arg3jOmVRsG3yU1N4yt0wWsxaDN77yeA2-TtpeqiWs9gMngN1VsFzDcJdQ8tFDjH6qoPijMkPcTu&__tn__=%2CO%2CP-R заяву політради УГП про заборону своїм депутатам вступати у коаліцію з іншими політсилами у Львівській обласній раді. А також розповів, з яких причин фракція порушила цю заборону.
Про це Чолій говорив у прямому ефірі "Народного толк-шоу".
"До обласної ради ми пройшли групою з шести депутатів. Нас не запросили на засідання Політради, не спитали нашої думки і не порадились. А тоді з'явився отакий імперативний формат, що нас "застерігають"…
Сьогодні ми підписали меморандум в облраді в тому числі і з "Голосом", який не є в цьому списку так званих одіозних партій (йдеться про список партій, з якими Львівській обласній організації УГП заборонила об'єднуватись політрада партії, - ред.).(***САДОВИЙ ПРОБУВАВ ЧЕРЕЗ ПОЛІТРАДИ ДВОХ ПАРТІЙ СПІ..АРАСИТИ НОВООБРАНИХ ДЕПУТАТІВ ОДА)Тобто виявляється, що вони такі самі, як і ми. Але їм їхня політрада партії не заперечила цього робити, бо, напевно, вважає, що вони у Львівській обласній раді краще знають і будуть нести персональну відповідальність за свої рішення. Так і ми будемо нести відповідальність, якщо зробимо щось не так. Але станом на сьогодні ми діємо в межах статуту і здорового глузду", - зазначив Тарас ЧолІЙ
https://vgolos.com.ua/news/z-namy-nihto-ne-radyvsya-cholij-prokomentuvav-skandal-v-ugp-cherez-avtorytaryzm-kerivnytstva_1345320.html
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02.12.2020 12:06 Відповісти
Твої слова та ......!! Життя покаже,хто є ху !!!)))
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01.12.2020 16:01 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/384654115451542/user/100009219154359/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=-]C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/384654115451542/user/100009219154359/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=-]C%2CP-y-R Роман Филипів

https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1348206668647750/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=kC%2CP-y-R
Львівська область .
https://www.facebook.com/fylypivr/posts/2733039893679956?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·

Голова обласної ради від Європейської солідарності пропонує на свого заступника кандидатуру від Слуги народу.

Думаєте це фантастичне кіно, ні це https://www.facebook.com/lvoblrada/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/lvoblrada/?__cft__[0]=AZUTJ7_Vckgkhm5NPG-uKpGrU-cd8wuC6RCefkKzkj7aktu0sGPc0MOKhkfOeePJRc4lRWXMfGGZ2jVSGJaNo80SohUEhM8H-d6mWjw6-Y0b3K5zN2x7TceheIMjDXUDbwykEZbgq-zJBdJ52zsTY6mZlr8eBBP9HUdSjb_IUSXzQGRRQG3oxbML1TaTYmFrMfnd6e7_cldrebm2G0Z88f4X&__tn__=kK-y-R Львівська обласна рада
8-го демократичного скликання.

Вибори аж через 5 років, виборці забудуть.

Чи ні?
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02.12.2020 12:18 Відповісти
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01.12.2020 16:05 Відповісти
"И тут Остапа понесло..." !!!)))
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01.12.2020 16:05 Відповісти
Парасюк - вже всё.
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01.12.2020 16:06 Відповісти
Алес капут !!))
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01.12.2020 16:09 Відповісти
ну і хрін з ним.(
він увійшов в історію Майдану і достатньо
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02.12.2020 11:27 Відповісти
Не Львов, а Львів. Львов - кажуть тільки кацапи.
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01.12.2020 16:09 Відповісти
поляки кажуть Львув
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02.12.2020 11:58 Відповісти
Щирі вітання! Наснаги, мудрих рішень, процвітання громаді!
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01.12.2020 16:27 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004256042549&__cft__[0]=AZVQ4VcPw1_D3Tl1zb_6YBO179g8BsPOo0w_Ul7Om_OOUS3EzdUWWWB2H4ROo3H8OJv1CdqoHkwj-NZP9VuINJOcEvAB-S2rMDPxsx93PKTcJYBvpjF1AOrRKakh2jKzAns&__tn__=-UC%2CP-R Микола Савельєв

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1778254945659690&id=100004256042549&__cft__[0]=AZVQ4VcPw1_D3Tl1zb_6YBO179g8BsPOo0w_Ul7Om_OOUS3EzdUWWWB2H4ROo3H8OJv1CdqoHkwj-NZP9VuINJOcEvAB-S2rMDPxsx93PKTcJYBvpjF1AOrRKakh2jKzAns&__tn__=%2CO%2CP-R 23 листопад о 16:56 ·

НЕВІДОМИЙ ПРОРОК...)

Цей листок знайшли у виборчій урні на ( 62 школа, ДВК#461853), коли почали рахувати голоси. Головою Львівської облради обрано депутатку "ЄС" Гримак - Цензор.НЕТ 1741

Садовий -фарисей !....
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03.12.2020 10:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pScqUcp86R0&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90 В особі Садового львів'яни обрали прихованого агента і акціонера зеленої команди | Остап Дроздов
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04.12.2020 20:42 Відповісти
 
 