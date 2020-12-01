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Льготы на ток предприятиям "зеленой металлургии" усугубят финансовый кризис Укрэнерго, - Европейская Бизнес Ассоциация

Льготы на ток предприятиям

Предоставление льгот на электроэнергию предприятиям "зеленой металлургии" приведет к углублению кризиса госкомпании "Укрэнерго", которая недавно получила более 28 млрд гривен убытков и имеет задолженность перед производителями тока из возобновляемых источников.

Об этом говорится в обращении Европейской Бизнес Ассоциации к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко.

В ЕБА отметили, что выступают против принятия правительством проекта постановления, предложенного Минэкономразвития "Об утверждении Порядка предоставления справки о подтверждении статуса предприятия" зеленой металлургии".


Согласно законодательству, предприятия "зеленой металлургии" имеют льготы на тариф на электроэнергию, в частности, он не включает расходы оператора системы передачи тока. В то же время, в Ассоциации отметили, что именно поступления от тарифа на услуги по передаче тока остаются основным ресурсом для обеспечения уплаты производителям "зеленой металлургии". А также напомнили о наличии значительной задолженности перед "зеленой" генерацией за поставленный ток.

По мнению ЕБА, предоставление льгот на ток предприятиям "зеленой металлургии" усугубит проблему задолженности перед компаниями ВИЭ и будет иметь негативные последствия для энергорынка.

"Представители Комитета Ассоциации не поддерживают внедрение указанного механизма, который может привести к недопоступлению средств от тарифа на передачу электроэнергии, что, в свою очередь, потенциально углубит кризис задолженности перед производителями в ВИЭ. Соответственно, Ассоциация выступает против принятия проекта Порядка с целью предотвращения возникновения вышеупомянутых негативных последствий для отрасли", - подчеркивают в ЕБА.

Как сообщалось, в законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658, по сокращению зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятий "зеленой металлургии" - для них будет применяться тариф на передачу, который не будет учитывать расходы "Укрэнерго "на выплаты по финансированию развития зеленой энергетики. Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, до депутатства работавший в компании Интерпайп.


Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах одного предприятия - завода "Интерпайп Сталь" Виктора Пинчука и оно позволит экономить компании Интерпайп Виктора Пинчука $ 12-15 млн ежегодно.


Председатель правления НЭК "Укрэнерго", которое по итогам 9 месяцев 2020 получило 28,6 млрд грн ущерба, Владимир Кудрицкий в интервью БизнесЦензор заявил, что за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.
По его словам, освобождение отдельных предприятий от уплаты части тарифа "Укрэнерго" будет стоить около 100 млн грн, которые вынуждены будут заплатить другие потребители, в частности из социальной сферы.
"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально - эту льготу получат предприятия из этого перечня - оплатят все остальные потребители", - сказал Кудрицкий.

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льготы (547) Европейская бизнес ассоциация (61) Укрэнерго (658)


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А на напряжение льготы тоже усугубят или нет??
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01.12.2020 17:09 Ответить
Напруга на Цензорі йде даром.
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01.12.2020 17:45 Ответить
о уже появилась "зеленая металлургия".
Игорь Валерич видать крепко покушал рыбного супу...
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01.12.2020 17:13 Ответить
Общая сумма исковых заявлений зелёных инвесторов 600 млн грн. А денег в казне нет. "Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20"./ Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ К ним добавился Пинчук: понятие "зеленая металлургия" позволит экономить компании Пинчука $ 12-15 млн ежегодно. / Ну при чём здесь Ахметов , Коломойский и Пинчук?
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01.12.2020 17:30 Ответить
Зебилы, если такие на этом сайте еще остались, надо же хоть немного серого вещества в головах иметь вашим паханам-клоунам, зачем ради сверхприбылей пинчуков банкротить украинскую энергетику, или это такая цель изначально была?
Впрочем зебилья стая не только другим нагадила, но и большинству своего поголовья также.
Ну а тем "слугам", которые "слуги над слугами", как например муж Венедиктовой, конечно, подкинут миллионы, чтобы "не очень бедствовали" от повышения тарифов.
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01.12.2020 17:45 Ответить
А "льготы" Бене и Ахметке как?

Пільги на струм підприємствам "зеленої металургії" погіршать фінансову кризу Укренерго, - Європейська Бізнес Асоціація - Цензор.НЕТ 3595
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01.12.2020 17:47 Ответить
скорее бы уже эта убогая экономика навернулась. что бы голодный нарид разорвал зелю, беню, ахметку и им подобным. главное что бы армия встала на сторону нарида. по другому жизни не будет
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01.12.2020 20:17 Ответить
Во, сразу видно что новость не от "эффективных менеджеров" которые своих зедебилов кормят страшилками про зеленый тариф.
А от "эффективных менеджеров" нужно только еще добиться информации, сколько государство теряет на этих льготах, и не только на этих, и не только на льготах. И главное - кому эти льготы полагаются)))
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01.12.2020 22:45 Ответить
"зелёная металлургия" звучит круто) как "здоровая болезнь"
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01.12.2020 23:23 Ответить
 
 