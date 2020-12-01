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Пільги на струм підприємствам "зеленої металургії" погіршать фінансову кризу Укренерго, - Європейська Бізнес Асоціація

Пільги на струм підприємствам

Надання пільг на електроенергію підприємствам "зеленої металургії" призведе до поглиблення кризи держкомпанії "Укренерго", яка нещодавно отримала понад 28 мільярдів гривень збитків та має заборгованість перед виробниками струму з відновлюваних джерел.

Про це йдеться у зверненні Європейської Бізнес Асоціації до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

В ЄБА зазначили, що виступають проти ухвалення урядом проекту постанови, запропонованої Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку надання довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої металургії".

Відповідно до законодавства, підприємства "зеленої металургії" мають пільги на тариф на електроенергію, зокрема, він не включає витрати оператора системи передачі струму. В той же час, в Асоціації наголосили, що саме надходження від тарифу на послуги з передачі струму залишаються основним ресурсом для забезпечення сплати виробникам "зеленої металургії". А також нагадали про наявність значної заборгованості перед "зеленою" генерацією за поставлений струм.

На думку ЄБА, надання пільг на струм підприємствам "зеленої металургії" збільшить проблему заборгованості перед компаніями ВДЕ і матиме негативні наслідки для енергоринку.

"Представники Комітету Асоціації не підтримують впровадження зазначеного механізму, який може призвести до недонадходження коштів від тарифу на передачу електроенергії, що, в свою чергу, потенційно поглибить кризу заборгованості перед виробниками в ВДЕ. Відповідно, Асоціація виступає проти прийняття Проекту Порядку з метою запобігання виникненню вищезазначених негативних наслідків для галузі", - підкреслюють в ЄБА.

Як повідомлялося, в законі 810-Х, який базується на підписаній президентом Володимиром Зеленським законопроекту №3658, щодо скорочення зелених тарифів були додані спеціальні умови для підприємств "зеленої металургії" - для них буде застосовуватися тариф на передачу, яка не буде враховувати витрати "Укренерго" на виплати по фінансуванню розвитку зеленої енергетики. Автором таких поправок був нардеп фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський, який до депутатства працював в компанії Інтерпайп.

Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко відзначав, що поняття "зелена металургія" було закладено виключно в інтересах одного підприємства - заводу "Інтерпайп Сталь" Віктора Пінчука і воно дозволить економити компанії Інтерпайп Віктора Пінчука $ 12-15 млн щорічно.

Голова правління НЕК "Укренерго", яке за підсумком 9 місяців 2020 року отримало 28,6 млрд грн збитку, Володимир Кудрицький в інтерв'ю БізнесЦензор заявив, що за пільги на електроенергію для заводу Пінчука заплатить бізнес, школи, дитсадки та лікарні. За його словами, звільнення окремих підприємств від сплати частини тарифу "Укренерго" буде коштувати близько 100 млн грн., Які змушені будуть заплатити інші споживачі, зокрема з соціальної сфери.

"Вважаю цю норму глибоко несправедливою. Такий, що, по суті, ставить в нерівні умови різних споживачів. Що особливо сумно - цю пільгу отримають підприємства з цього переліку - оплатять всі інші споживачі ", - сказав Кудрицький.

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А на напряжение льготы тоже усугубят или нет??
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01.12.2020 17:09 Відповісти
Напруга на Цензорі йде даром.
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01.12.2020 17:45 Відповісти
о уже появилась "зеленая металлургия".
Игорь Валерич видать крепко покушал рыбного супу...
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01.12.2020 17:13 Відповісти
Общая сумма исковых заявлений зелёных инвесторов 600 млн грн. А денег в казне нет. "Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20"./ Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ К ним добавился Пинчук: понятие "зеленая металлургия" позволит экономить компании Пинчука $ 12-15 млн ежегодно. / Ну при чём здесь Ахметов , Коломойский и Пинчук?
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01.12.2020 17:30 Відповісти
Зебилы, если такие на этом сайте еще остались, надо же хоть немного серого вещества в головах иметь вашим паханам-клоунам, зачем ради сверхприбылей пинчуков банкротить украинскую энергетику, или это такая цель изначально была?
Впрочем зебилья стая не только другим нагадила, но и большинству своего поголовья также.
Ну а тем "слугам", которые "слуги над слугами", как например муж Венедиктовой, конечно, подкинут миллионы, чтобы "не очень бедствовали" от повышения тарифов.
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01.12.2020 17:45 Відповісти
А "льготы" Бене и Ахметке как?

Пільги на струм підприємствам "зеленої металургії" погіршать фінансову кризу Укренерго, - Європейська Бізнес Асоціація - Цензор.НЕТ 3595
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01.12.2020 17:47 Відповісти
скорее бы уже эта убогая экономика навернулась. что бы голодный нарид разорвал зелю, беню, ахметку и им подобным. главное что бы армия встала на сторону нарида. по другому жизни не будет
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01.12.2020 20:17 Відповісти
Во, сразу видно что новость не от "эффективных менеджеров" которые своих зедебилов кормят страшилками про зеленый тариф.
А от "эффективных менеджеров" нужно только еще добиться информации, сколько государство теряет на этих льготах, и не только на этих, и не только на льготах. И главное - кому эти льготы полагаются)))
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01.12.2020 22:45 Відповісти
"зелёная металлургия" звучит круто) как "здоровая болезнь"
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01.12.2020 23:23 Відповісти
 
 