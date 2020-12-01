Сегодня состоится финальное заседание рабочей группы по е-декларированию, - "слуга народа" Арахамия

Сегодня должно состояться финальное заседание рабочей группы по решению вопроса с электронным декларированием.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

На вопрос о возобновлении е-декларирования, Арахамия сообщил: "Сейчас у нас рабочая группа финальная, заседание. И мы будем понимать, что является этим компромиссом, который должны поддержать все фракции".

По его словам, 4 фракции, включая "Слугу народа", поддерживают "жесткое наказание".

"Но есть во фракциях и в других вопросы - они не поддерживают. И мы не можем принять закон. Потому что до нового года это позарез необходимо принять в целом. И если мы с ними зайдем в процесс: первое, второе чтение, правки и все такое - мы не примем вообще. Если мы не примем этот закон вообще, в 2020 году более миллиона человек могут не декларироваться. Это будет предательство национального масштаба, нам не надо этого", - подчеркнул Арахамия.

Так, по его словам, депутаты сейчас движутся "путем компромиссов", что является "вынужденным шагом".

Относительно декларирования судьями Арахамия отметил, что в этом вопросе предложено было спецпроцедуру.

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