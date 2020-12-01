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Новости Конституционный кризис
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Сегодня состоится финальное заседание рабочей группы по е-декларированию, - "слуга народа" Арахамия

Сегодня состоится финальное заседание рабочей группы по е-декларированию, -

Сегодня должно состояться финальное заседание рабочей группы по решению вопроса с электронным декларированием.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

На вопрос о возобновлении е-декларирования, Арахамия сообщил: "Сейчас у нас рабочая группа финальная, заседание. И мы будем понимать, что является этим компромиссом, который должны поддержать все фракции".

По его словам, 4 фракции, включая "Слугу народа", поддерживают "жесткое наказание".

"Но есть во фракциях и в других вопросы - они не поддерживают. И мы не можем принять закон. Потому что до нового года это позарез необходимо принять в целом. И если мы с ними зайдем в процесс: первое, второе чтение, правки и все такое - мы не примем вообще. Если мы не примем этот закон вообще, в 2020 году более миллиона человек могут не декларироваться. Это будет предательство национального масштаба, нам не надо этого", - подчеркнул Арахамия.

Так, по его словам, депутаты сейчас движутся "путем компромиссов", что является "вынужденным шагом".

Относительно декларирования судьями Арахамия отметил, что в этом вопросе предложено было спецпроцедуру.

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Автор: 

КС (2248) Арахамия (988) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+3
Пошел второй месяц героической борьбы ЗЕленых ватников с самими собой.

Пока что побеждает дружба.
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01.12.2020 17:46
+2
Оооо, опять этот "интеллектуальный" лок-ДАУН рот открыл.
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01.12.2020 17:44
+2
Одухотворенное лицо не обезображенное интеллектом...
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01.12.2020 17:47
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Finita la comedy ?
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01.12.2020 17:44 Ответить
ЕВГЕНІЙ КУЗЬМЕНКО.
Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского - ОП.
Слова Давида Арахамии об "интеллектуальном карантине" не отражают позиции интеллекта - Интеллект.
Слова автора "Слова о полку Игореве" - о полку Игоревом - не отражают позиции Игоря - Полк Игоря.
Слова Челюстей о пропавшем без вести курортнике не отражают позиции заведующего пляжем - Кабинет заведующего пляжем.
Остановите меня кто-нибудь!
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01.12.2020 17:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kWAFfQMuGbM Слово о полку Игореве - Городок
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01.12.2020 17:48 Ответить
Это уже треш по ходу...
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01.12.2020 17:49 Ответить
Оооо, опять этот "интеллектуальный" лок-ДАУН рот открыл.
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01.12.2020 17:44 Ответить
Одухотворенное лицо не обезображенное интеллектом...
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01.12.2020 17:47 Ответить
Типично-привлекательное для 70% нашего населения . В чём он виноват ?
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01.12.2020 17:49 Ответить
Він червона скатертина перед налитими очима злості розчарованого 73 відстокового лохторату! Так тримати лохдауни!
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01.12.2020 17:48 Ответить
Пошел второй месяц героической борьбы ЗЕленых ватников с самими собой.

Пока что побеждает дружба.
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01.12.2020 17:46 Ответить
"И мы будем понимать, что является этим компромиссом, который должны поддержать все фракции".Источник: https://censor.net/ru/n3234355

Вдумайтесь в то,что оно звездануло - оно будет понимать а его все должны поддержать !
Никто зелеосликам ровно ничего не должен.И взагали,ослы - Идить у сраку !!!
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01.12.2020 18:06 Ответить
Вони пiдуть разом з Ахламоном, маючи на увазi ту ж саму адресу. Мiстер Ах не теба бути ТуТ схожим на вiслюка.
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01.12.2020 21:22 Ответить
низкий старт....?
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02.12.2020 00:16 Ответить
 
 