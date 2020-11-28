Ермак озвучил план из 3 пунктов для преодоления конституционного кризиса
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что для преодоления конституционного кризиса нужно вернуть ответственность за ложь в электронных декларациях, возобновить полномочия НАПК и обеспечить гарантии деятельности директора НАБУ.
Об этом Ермак написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Для выхода из этого конституционного кризиса нужно сделать три важных шага. Первый - восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях. По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должен быть достаточно суровой. Второй - восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей. Третий - урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора", - написал Ермак.
Также на Цензор.НЕТ: Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский. ФОТО
Глава ОП подчеркнул, что все органы власти должны для выполнения этих шагов действовать слаженно и эффективно.
"Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада - как можно быстрее принять", - отметил Ермак.
Пожалуйста, подождите...
солома@elnazaro777
Источники сообщают:
Александра Кужель (Батькивщина) поведала своему окружению, что в обмен на выход из списка в Киевсовет (уступила место жене Романа Насирова Наталье Глимбовской) ей пообещали место в правительстве при новом переделе портфелей, который уже не за горами.
В свете последних договоренностей СН с БЮТ, на аграрное министерство рассматривается 3 кандидата от Юли: Иван Мирошниченко (из бывших «самопомощников»), Иван Крулько (верный БЮТовец) и Николай Кучер (от Юрия Косюка, "Мироновский хлебопродукт", "Наша ряба")
отеті?..
солома@elnazaro777
Источники сообщают:
Александра Кужель (Батькивщина) поведала своему окружению, что в обмен на выход из списка в Киевсовет (уступила место жене Романа Насирова Наталье Глимбовской) ей пообещали место в правительстве при новом переделе портфелей, который уже не за горами.
В свете последних договоренностей СН с БЮТ, на аграрное министерство рассматривается 3 кандидата от Юли: Иван Мирошниченко (из бывших «самопомощников»), Иван Крулько (верный БЮТовец) и Николай Кучер (от Юрия Косюка, "Мироновский хлебопродукт", "Наша ряба")
Человек хоть знает, сколько у курицы лап.
Хоть не юзик и не лысый. И не бубачка...
Или это пункт между пунктами?
Они привыкли импровизировать на ходу.
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
.
Иерихонский Кот@ierikhonsky_kot 24 ****.
Гадючник кротов,"козырей" и "казбеков" в ОП Украины под патронатом ЗЕолигофрена.
Це - не поодинокі випадки. За підрахунками журналістів, компенсацію з держбюджету отримали близько 170 депутатів на 30,1 мільйона гривень. Це понад 40% усіх парламентарів.
Враховуйте, що свою зарплату вони також отримують з ваших податків і податків ваших рідних.
Центр Протидії Корупції
Ось ще де (я спецом залінчив):
"при попадании ДК в группу ЛЧ , то автоматом попадает в группу ЛЕ - Ворскла" - від https://censor.net/ru/comments/locate/8/3220961/74702621
Лохдаун... повний...
Все назначенцы Зеленского отлично понимают, что все они политически значительно опытнее него. Что он против них - политический пигмей.
По этим двум причинам Зеленского все попросту презирают и внутри себя считают его откровенным дураком, выскочкой, бабником и нарцисистом. И правильно, кстати, делают .
При таком презрительном типе отношений между Зеленским и его назначенцами последние немедленно начинают работать исключительно на себя. Разумеется, когда конфликт становится неизбежным, все они хлопают дверью и вываливают на Зелю весь компромат.
Зеленского рано или поздно его предадут и станут его непримиримыми врагами, сливая на него тонны компромата.
Так произошло с Богданом, Рябошапкой, Гончаруком, Уманским, Саакашвили и многими другими.
Так обязательно произойдет с Разумковым, Шмыгалем, Бакановым и даже Ермаком.
А сейчас такое происходит с Венедиктовой.
То, что генеральная прокуроркиня стала копать под любимое детище Зеленского , где расхищались деньги COVID фонда, говорит о том, что Венедиктова переходит в оппозицию к Зеленскому и хочет заранее обставить свое предстоящее увольнение, как месть за расследование махинаций. После увольнения, если все таки Зеленский на это решится, ушлая тетя многое расскажет о внутренней кухне в ОП.
https://antikor.com.ua/articles/422696-zelenskogo_objazateljno_vse_predadut_po_ego_he_vine
Аплодую 👏👏👏 73% з'їдять.
Нет, ребята. Небесная Канцелерия устала от вас.
Почему я все время слышу Ермак, Ермак? У нас народ, что Ермака выбрал? И кто тогда в Украине президент?
Товарищ Зе, может пора признаться честно, что не получилось с меня президента и вернутся к тому, что неплохо получалось, хотя как и клоуна я вас уже не воспринимаю, а ваш квартал вообще смотреть не могу-просто убожество!
Пункт второй: перевыборы.
Пункт третий: дерьмакам и зелемойским - пожизненное заключение!
Без баяна нема сопрано...........
Тепер МВФ точно побіжить трильон доларів шмарклі видавати.