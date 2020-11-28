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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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НАБУ (4026) электронное декларирование (1013) НАПК (1162) Ермак Андрей (1192) Офис Президента (1693)

Ермак озвучил план из 3 пунктов для преодоления конституционного кризиса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак озвучил план из 3 пунктов для преодоления конституционного кризиса

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что для преодоления конституционного кризиса нужно вернуть ответственность за ложь в электронных декларациях, возобновить полномочия НАПК и обеспечить гарантии деятельности директора НАБУ.

Об этом Ермак написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для выхода из этого конституционного кризиса нужно сделать три важных шага. Первый - восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях. По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должен быть достаточно суровой. Второй - восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей. Третий - урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора", - написал Ермак.

Также на Цензор.НЕТ: Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский. ФОТО

Глава ОП подчеркнул, что все органы власти должны для выполнения этих шагов действовать слаженно и эффективно.

"Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада - как можно быстрее принять", - отметил Ермак.

Ермак озвучил план из 3 пунктов для преодоления конституционного кризиса 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+45
Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 7819
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28.11.2020 00:14
+39
Ермак озвучил план из 3 пункта для преодоления конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 74
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28.11.2020 00:08
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Ермак озвучил план из 3 пункта для преодоления конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 6997
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27.11.2020 23:58
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Ермак озвучил план из 3 пункта для преодоления конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 6997
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27.11.2020 23:58 Ответить
Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 3250
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28.11.2020 00:15 Ответить
отеті?..

солома@elnazaro777

Источники сообщают:
Александра Кужель (Батькивщина) поведала своему окружению, что в обмен на выход из списка в Киевсовет (уступила место жене Романа Насирова Наталье Глимбовской) ей пообещали место в правительстве при новом переделе портфелей, который уже не за горами.
В свете последних договоренностей СН с БЮТ, на аграрное министерство рассматривается 3 кандидата от Юли: Иван Мирошниченко (из бывших «самопомощников»), Иван Крулько (верный БЮТовец) и Николай Кучер (от Юрия Косюка, "Мироновский хлебопродукт", "Наша ряба")
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27.11.2020 23:58 Ответить
olele

отеті?..

солома@elnazaro777

Источники сообщают:
Александра Кужель (Батькивщина) поведала своему окружению, что в обмен на выход из списка в Киевсовет (уступила место жене Романа Насирова Наталье Глимбовской) ей пообещали место в правительстве при новом переделе портфелей, который уже не за горами.
В свете последних договоренностей СН с БЮТ, на аграрное министерство рассматривается 3 кандидата от Юли: Иван Мирошниченко (из бывших «самопомощников»), Иван Крулько (верный БЮТовец) и Николай Кучер (от Юрия Косюка, "Мироновский хлебопродукт", "Наша ряба")
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28.11.2020 01:00 Ответить
Косюк - не худший вариант.
Человек хоть знает, сколько у курицы лап.

Хоть не юзик и не лысый. И не бубачка...
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28.11.2020 08:44 Ответить
сытая морда у этого слуги,трудится не покладая задницы
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28.11.2020 10:35 Ответить
Каким боком БЮТ к этой новости?договоренности СН с БЮТ!?поэтому БЮТ и лишили госфинансирования?
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28.11.2020 11:33 Ответить
Мир! Дрючба! Жвачка!
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27.11.2020 23:59 Ответить
Козлы 💩🤢калоЗеленские сначала Все развалили , а теперь денег попрошайничают 😅👏 … порношута из фильмов для взрослых
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28.11.2020 06:21 Ответить
Заявление Шмыгаля о необходимости предоставления ВР права увольнять руководителя НАБУ , это к какому пункту относится?
Или это пункт между пунктами?
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28.11.2020 00:00 Ответить
клоуны - люди творческие, служители Мельпомены, бл.... Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 7687
Они привыкли импровизировать на ходу.
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28.11.2020 08:46 Ответить
Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 5529
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28.11.2020 11:49 Ответить
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад. Ермак озвучил план из 3 пункта для преодоления конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 9615
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28.11.2020 00:00 Ответить
Для виходу з кризи потрібно ,щоб завхоз займався двірниками і унітазами а не дресирував осла.
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28.11.2020 00:01 Ответить
Завхоз,хватай тряпку и ведро и иди полы мыть в ОП. Или гвоздь забей в стенку. Стратег х..ев.
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28.11.2020 00:05 Ответить
Хто озвучив? Хто такий дерьмак?
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28.11.2020 00:05 Ответить
так этот....поводырь ))))
Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 3363

.
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28.11.2020 10:23 Ответить
Виселица, гильотина, канделябр. Зебилы, что предпочитаете на ночь глядя?
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28.11.2020 00:05 Ответить
Ермак озвучил план из 3 пункта для преодоления конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 74
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28.11.2020 00:08 Ответить
где таких берут
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28.11.2020 00:21 Ответить
Спросите у 🐏🐑🤢🤡💩🎪73%
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28.11.2020 05:49 Ответить


Иерихонский Кот@ierikhonsky_kot 24 ****.

Гадючник кротов,"козырей" и "казбеков" в ОП Украины под патронатом ЗЕолигофрена.

Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 3995
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28.11.2020 00:30 Ответить
мерЗкие ублюдки...
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28.11.2020 00:09 Ответить
Первый пункт - увольняюсь я . Второй пункт - увольняется Зе. Третий - роспуск ВР и КМ. Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 4055 ну ОК !!!
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28.11.2020 00:11 Ответить
Все три пункта направлены только на одно - получить очередной кредит от МВФ. Только о самих судьях, о закрытых делах за ложь в декларациях и об атаке Кабмина на НАБУ ни слова. В МВФ не дураки сидят и не лохи, могут зеленорылым и кукиш показать. От всей души
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28.11.2020 00:14 Ответить
уже показали. позавчера советник зельца арестович сказал что в этом году никаких бабок от мвф не будет. а в следующем еще надо договариваться. короче все зелупа про.бал!!!
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28.11.2020 00:20 Ответить
Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 7819
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28.11.2020 00:14 Ответить
Точно! "Что имеем - не храним, потерявши, плачем".
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28.11.2020 07:30 Ответить
депутат "Слуги народу" Андрій Клочко за оренду житла у столиці отримав майже 80 тисяч гривень компенсації: пояснив, що купувати власне житло - дорого. Хоча водночас "слуга" задекларував 200 тисяч доларів та 1 мільйон 300 тисяч гривень готівки. Він також купив авто Volkswagen Touareg 2011 року за пів мільйона гривень.
Це - не поодинокі випадки. За підрахунками журналістів, компенсацію з держбюджету отримали близько 170 депутатів на 30,1 мільйона гривень. Це понад 40% усіх парламентарів.

Враховуйте, що свою зарплату вони також отримують з ваших податків і податків ваших рідних.

Центр Протидії Корупції
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28.11.2020 00:17 Ответить
Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 8318 НаріТ український, прийди до тями. Хто такий кацапський завхоз, щоб диктувати нам 3 пункти?
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28.11.2020 00:17 Ответить
ермак, а ты до сих пор не понял что кризис в Украине уже не только конституционный? кризис уже и экономический и финансовый и военный и здравоохранительный и освитний и т.д назови мне ермак галузь где сейчас нет кризиса? самое главное что у украинцев начался кризис доверия к вашей зелупинской команде! может хватит народ дурить. скоро 2 года а дрстижений ноль. может по доброму собрали бы свои рюкзаки и в кривой рог.....
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28.11.2020 00:17 Ответить
Ты не написал главного - кто виновник этих всех кризисов?! Если шо, то при порошенко таких кризисов небыло. И второе, у здравомыслящих украинцев НИКОГДА не было доверия к шутам каломойши.
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28.11.2020 06:16 Ответить
ты читать умеешь? я про зелупинскую команду и кризис доверия к ней для чего написал? порох был энергичный президент ездил по всему миру пробивал договаривался просто разговаривал с другими лидерами , принем у нашей страны было много достижений и к рашке он относился как к врагу. конечно были недостатки но достижения всеравно перевешивают! а зельц сидит в кресле и никого кроме ермака и мендельши видеть не хочет..... лишний раз жопу не оторвёт, надувает щёчки, несёт пургу, трус, короче лентяй и дармоед. слуга изика каломыйского. если хочешь знать мое мнение президентом Украины должен быть только этнический украинец. вот когда в Израиле станет украинец президентом, я наконец успокоюсь.
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28.11.2020 11:54 Ответить
Два месяца турборежима. И ничего.
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28.11.2020 00:20 Ответить
А план Б є?
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28.11.2020 00:31 Ответить
не...тільки бє-бє-бє ))))
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28.11.2020 10:24 Ответить
Всем пох, что ты там считаешь. Где в статье речь о Порохе???
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28.11.2020 00:42 Ответить
Зебил ты, вообще, идиот? Статья, в данном случае, про ермака, ты делаешь выводы про какого-то петро... Если я, к примеру, на статью о прогнозе погоды, сделаю вывод, что какой-то игорь монахов - мудило, это по твоему будет логично? (вопрос риторический)...
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28.11.2020 01:44 Ответить
дебіл, воно дебіл. Не тільки в політиці.
Ось ще де (я спецом залінчив):
"при попадании ДК в группу ЛЧ , то автоматом попадает в группу ЛЕ - Ворскла" - від https://censor.net/ru/comments/locate/8/3220961/74702621
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28.11.2020 09:56 Ответить
Ну и кто Это будит Делать ? . На попередников свалить уже не получится. А КСУ наверное с марса свалился , - А где были все органы , когда КСУ наваляло под боком . А нам говорят , - Надо Делать . Власть обращается к народу. Но народ , который выбрал, - То и Делайте , а если не можете , то так и скажите, - Другие придут и сделают!!!
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28.11.2020 00:32 Ответить
Какие "гениальные" мысли))) с учётом того, что Рада срать хотела на ваши предложения, ничего не получится
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28.11.2020 00:40 Ответить
Вова вже нічого і озвучити не може...
Лохдаун... повний...
Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 8280

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28.11.2020 00:49 Ответить
Ермак три года назад и мечтать не мог, что будет о таком базарить..
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28.11.2020 00:54 Ответить
Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 3942
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28.11.2020 01:03 Ответить
Те, кто знаком с Зеленским ближе, знают, что он - редкий лицемер. То есть любит изображать из себя на людях эдакого Голобородько, являясь на самом деле падким на роскошь, богатство, лесть. Довольно злопамятный, самолюбивый, честолюбивый и т.п. Про таких говорят, человек - говно.
Все назначенцы Зеленского отлично понимают, что все они политически значительно опытнее него. Что он против них - политический пигмей.
По этим двум причинам Зеленского все попросту презирают и внутри себя считают его откровенным дураком, выскочкой, бабником и нарцисистом. И правильно, кстати, делают .

При таком презрительном типе отношений между Зеленским и его назначенцами последние немедленно начинают работать исключительно на себя. Разумеется, когда конфликт становится неизбежным, все они хлопают дверью и вываливают на Зелю весь компромат.
Зеленского рано или поздно его предадут и станут его непримиримыми врагами, сливая на него тонны компромата.
Так произошло с Богданом, Рябошапкой, Гончаруком, Уманским, Саакашвили и многими другими.
Так обязательно произойдет с Разумковым, Шмыгалем, Бакановым и даже Ермаком.

А сейчас такое происходит с Венедиктовой.

То, что генеральная прокуроркиня стала копать под любимое детище Зеленского , где расхищались деньги COVID фонда, говорит о том, что Венедиктова переходит в оппозицию к Зеленскому и хочет заранее обставить свое предстоящее увольнение, как месть за расследование махинаций. После увольнения, если все таки Зеленский на это решится, ушлая тетя многое расскажет о внутренней кухне в ОП.
https://antikor.com.ua/articles/422696-zelenskogo_objazateljno_vse_predadut_po_ego_he_vine
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28.11.2020 01:03 Ответить
Да уж.У чуваков кризис в КС.Олигархат,щоб не втрачати вплив на тадепутов,атакует антикор.органы по просьбе самих же тадепутов.Бо гроши, яки отримають тадепути вiд олигархата стають прозорими для суспiльства.Суспiльство бачить,та виникаэ питання звiткiля у тадепутов гроши на Куршавелi,Майбахи та купiвлю островiв.Тому тадепути самi благають олигархат,щоб те прибрали НАБУ.Олигархату також це треба,щоб суспiльство не знало,хто чей тадепут в Раде.И в этом грошевом коррупционном вертепе созданном исскуственно,выигрывают лише Мордор,олигархат та тадепути.Мордору важливо сохранить корупцию в Украине,бо корупция це те джерело яду з допомогою якого вои травлять Украину.Ну,а наши балбесы тадепути та олигархат тупо льют воду на мельницу Мордору.Эта ситуация,не просто кризис КС,а фундаментальный виклик Украине...Если хотите войны и мира.А кризис КС це лише верхiвка айсбергу всей ситуации в целом по движении Украины Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 2905
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28.11.2020 01:28 Ответить
Так вот при работающих антикор органах,олигархат теряет вплив на тадепутов.Нарушается и разрывается связь политики и бизнеса.Этого олигархат конечно старается не допустить.Бо это угрожает сложившейся и привычной традиции коррупции в Украине Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 7060
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28.11.2020 01:35 Ответить
Почему Козырь до сих пор на свободе, а не сидит в тюрьме СБУ за слив операции с "вагнеровцами" в ФСБ РоSSии?
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28.11.2020 02:59 Ответить
Потому ,что не висит его шеф «Моника»
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28.11.2020 06:03 Ответить
Если Вы понимаете , благодаря недалёким 73%🐏🐑🐀👿, и спецоперации гебни «🤡», СБУ превратилось в филиал фсб , а Украина в малокацапию
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28.11.2020 06:08 Ответить
А кто это? Опять Завхоз машет собакой
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28.11.2020 07:17 Ответить
Відмазали пани Єрмаки і Зеленські і їх ручні судді якогось бобра за величезний хабар скасувавши е-декларації, а тепер, коли той втік і вивіз капітали, можна включити знову це е-декларування. Це нагадує папу Кучму, який крав все за законами і іменем України, які приймали пани бобри на день, а коли власність захапано той закон швиденько відміняли. У підсумку громадяни отримали знамениту фігуру з трьох пальців, яка і є позицією з ОПУ!
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28.11.2020 07:46 Ответить
Які потужні реформи. Спочатку відмінити попередні і на плечах людського незадоволення створити такі самі і занести собі до списку чергових перемог.
Аплодую 👏👏👏 73% з'їдять.
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28.11.2020 08:13 Ответить
Гопота вонючая задумала банальный отжим чужих активов, под флагом "восстановления справедливости".
Нет, ребята. Небесная Канцелерия устала от вас.
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28.11.2020 08:37 Ответить
Почему при других президентах я не знал кто такой глава ОП?
Почему я все время слышу Ермак, Ермак? У нас народ, что Ермака выбрал? И кто тогда в Украине президент?
Товарищ Зе, может пора признаться честно, что не получилось с меня президента и вернутся к тому, что неплохо получалось, хотя как и клоуна я вас уже не воспринимаю, а ваш квартал вообще смотреть не могу-просто убожество!
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28.11.2020 08:39 Ответить
млять, що за херня, що це за мудило, що озвучує те що має казати зелена шмаркля? чи шмаркля є президентом у офісі цього мудака, який має подавати за Законом лише бумагу та олівці гундосому квартальному виродку???
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28.11.2020 09:14 Ответить
Бо в них коллективний підряд за звичкою, як в 95-му кварталі.
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28.11.2020 10:42 Ответить
ЗАЧЕСАЛАСЬ ЖОПА И У ЭТОГО ЧМОШНИКА ! НАДО ЖЕ КОГО ПОЛНЕЙШИЙ ДИЛЕТАНТ ЗЕ ( ПОСМОТРЮ В ГЛАЗА УЙЛУ ) ВЫБРАЛ ПРАВОЙ РУКОЙ !
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28.11.2020 09:38 Ответить
кто заткнет эту посудомойку пейсатую???
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28.11.2020 09:46 Ответить
Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 6856
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28.11.2020 10:10 Ответить
А конституційний сходняк так і залишиться в складі ворогів і корупціонерів?
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28.11.2020 10:22 Ответить
Єс кеп ...
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28.11.2020 10:40 Ответить
Пункт первый: дерьмаков и зелемойских - нахер !
Пункт второй: перевыборы.
Пункт третий: дерьмакам и зелемойским - пожизненное заключение!
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28.11.2020 10:54 Ответить
Тобто треба відновити все те, що ви зламали, за півтора роки, покидькі довбані...
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28.11.2020 14:15 Ответить
Щось мені здається що він ключи від України вже передав.
Без баяна нема сопрано...........
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28.11.2020 19:28 Ответить
Who is fucking d'ermak?!
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29.11.2020 20:56 Ответить
Кіт Вчений 51 мин

Тепер МВФ точно побіжить трильон доларів шмарклі видавати.
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29.11.2020 21:31 Ответить
 
 