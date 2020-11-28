УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11294 відвідувача онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
14 973 74
НАБУ (3421) електронне декларування (1018) НАЗК (1167) Єрмак Андрій (1238) Офіс Президента (1752)

Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що для подолання конституційної кризи потрібно повернути відповідальність за брехню в електронних деклараціях, відновити повноваження НАЗК і забезпечити гарантії діяльності директора НАБУ.

Про це Єрмак написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для виходу з цієї конституційної кризи потрібно зробити три важливі кроки. Перший - відновлення кримінальної відповідальності за навмисне неподання декларації або надання неправдивих відомостей у деклараціях. На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути досить суворою. Другий - відновлення повноважень НАЗК із моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів. Третій - врегулювання питання створення НАБУ і забезпечення гарантії діяльності його директора", - написав Єрмак.

Глава ОП підкреслив, що всі органи влади повинні для виконання цих кроків діяти злагоджено і ефективно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський. ФОТО

"Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада - якомога швидше ухвалити", - зазначив Єрмак.

Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+45
Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 7819
показати весь коментар
28.11.2020 00:14
+39
Ермак озвучил план из 3 пункта для преодоления конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 74
показати весь коментар
28.11.2020 00:08
+31
Ермак озвучил план из 3 пункта для преодоления конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 6997
показати весь коментар
27.11.2020 23:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ермак озвучил план из 3 пункта для преодоления конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 6997
показати весь коментар
27.11.2020 23:58 Відповісти
Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 3250
показати весь коментар
28.11.2020 00:15 Відповісти
отеті?..

солома@elnazaro777

Источники сообщают:
Александра Кужель (Батькивщина) поведала своему окружению, что в обмен на выход из списка в Киевсовет (уступила место жене Романа Насирова Наталье Глимбовской) ей пообещали место в правительстве при новом переделе портфелей, который уже не за горами.
В свете последних договоренностей СН с БЮТ, на аграрное министерство рассматривается 3 кандидата от Юли: Иван Мирошниченко (из бывших «самопомощников»), Иван Крулько (верный БЮТовец) и Николай Кучер (от Юрия Косюка, "Мироновский хлебопродукт", "Наша ряба")
показати весь коментар
27.11.2020 23:58 Відповісти
olele

отеті?..

солома@elnazaro777

Источники сообщают:
Александра Кужель (Батькивщина) поведала своему окружению, что в обмен на выход из списка в Киевсовет (уступила место жене Романа Насирова Наталье Глимбовской) ей пообещали место в правительстве при новом переделе портфелей, который уже не за горами.
В свете последних договоренностей СН с БЮТ, на аграрное министерство рассматривается 3 кандидата от Юли: Иван Мирошниченко (из бывших «самопомощников»), Иван Крулько (верный БЮТовец) и Николай Кучер (от Юрия Косюка, "Мироновский хлебопродукт", "Наша ряба")
показати весь коментар
28.11.2020 01:00 Відповісти
Косюк - не худший вариант.
Человек хоть знает, сколько у курицы лап.

Хоть не юзик и не лысый. И не бубачка...
показати весь коментар
28.11.2020 08:44 Відповісти
сытая морда у этого слуги,трудится не покладая задницы
показати весь коментар
28.11.2020 10:35 Відповісти
Каким боком БЮТ к этой новости?договоренности СН с БЮТ!?поэтому БЮТ и лишили госфинансирования?
показати весь коментар
28.11.2020 11:33 Відповісти
Мир! Дрючба! Жвачка!
показати весь коментар
27.11.2020 23:59 Відповісти
Козлы 💩🤢калоЗеленские сначала Все развалили , а теперь денег попрошайничают 😅👏 … порношута из фильмов для взрослых
показати весь коментар
28.11.2020 06:21 Відповісти
Заявление Шмыгаля о необходимости предоставления ВР права увольнять руководителя НАБУ , это к какому пункту относится?
Или это пункт между пунктами?
показати весь коментар
28.11.2020 00:00 Відповісти
клоуны - люди творческие, служители Мельпомены, бл.... Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 7687
Они привыкли импровизировать на ходу.
показати весь коментар
28.11.2020 08:46 Відповісти
Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 5529
показати весь коментар
28.11.2020 11:49 Відповісти
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад. Ермак озвучил план из 3 пункта для преодоления конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 9615
показати весь коментар
28.11.2020 00:00 Відповісти
Для виходу з кризи потрібно ,щоб завхоз займався двірниками і унітазами а не дресирував осла.
показати весь коментар
28.11.2020 00:01 Відповісти
Завхоз,хватай тряпку и ведро и иди полы мыть в ОП. Или гвоздь забей в стенку. Стратег х..ев.
показати весь коментар
28.11.2020 00:05 Відповісти
Хто озвучив? Хто такий дерьмак?
показати весь коментар
28.11.2020 00:05 Відповісти
так этот....поводырь ))))
Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 3363

.
показати весь коментар
28.11.2020 10:23 Відповісти
Виселица, гильотина, канделябр. Зебилы, что предпочитаете на ночь глядя?
показати весь коментар
28.11.2020 00:05 Відповісти
Ермак озвучил план из 3 пункта для преодоления конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 74
показати весь коментар
28.11.2020 00:08 Відповісти
где таких берут
показати весь коментар
28.11.2020 00:21 Відповісти
Спросите у 🐏🐑🤢🤡💩🎪73%
показати весь коментар
28.11.2020 05:49 Відповісти


Иерихонский Кот@ierikhonsky_kot 24 ****.

Гадючник кротов,"козырей" и "казбеков" в ОП Украины под патронатом ЗЕолигофрена.

Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 3995
показати весь коментар
28.11.2020 00:30 Відповісти
мерЗкие ублюдки...
показати весь коментар
28.11.2020 00:09 Відповісти
Первый пункт - увольняюсь я . Второй пункт - увольняется Зе. Третий - роспуск ВР и КМ. Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 4055 ну ОК !!!
показати весь коментар
28.11.2020 00:11 Відповісти
Все три пункта направлены только на одно - получить очередной кредит от МВФ. Только о самих судьях, о закрытых делах за ложь в декларациях и об атаке Кабмина на НАБУ ни слова. В МВФ не дураки сидят и не лохи, могут зеленорылым и кукиш показать. От всей души
показати весь коментар
28.11.2020 00:14 Відповісти
уже показали. позавчера советник зельца арестович сказал что в этом году никаких бабок от мвф не будет. а в следующем еще надо договариваться. короче все зелупа про.бал!!!
показати весь коментар
28.11.2020 00:20 Відповісти
Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 7819
показати весь коментар
28.11.2020 00:14 Відповісти
Точно! "Что имеем - не храним, потерявши, плачем".
показати весь коментар
28.11.2020 07:30 Відповісти
депутат "Слуги народу" Андрій Клочко за оренду житла у столиці отримав майже 80 тисяч гривень компенсації: пояснив, що купувати власне житло - дорого. Хоча водночас "слуга" задекларував 200 тисяч доларів та 1 мільйон 300 тисяч гривень готівки. Він також купив авто Volkswagen Touareg 2011 року за пів мільйона гривень.
Це - не поодинокі випадки. За підрахунками журналістів, компенсацію з держбюджету отримали близько 170 депутатів на 30,1 мільйона гривень. Це понад 40% усіх парламентарів.

Враховуйте, що свою зарплату вони також отримують з ваших податків і податків ваших рідних.

Центр Протидії Корупції
показати весь коментар
28.11.2020 00:17 Відповісти
Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 8318 НаріТ український, прийди до тями. Хто такий кацапський завхоз, щоб диктувати нам 3 пункти?
показати весь коментар
28.11.2020 00:17 Відповісти
ермак, а ты до сих пор не понял что кризис в Украине уже не только конституционный? кризис уже и экономический и финансовый и военный и здравоохранительный и освитний и т.д назови мне ермак галузь где сейчас нет кризиса? самое главное что у украинцев начался кризис доверия к вашей зелупинской команде! может хватит народ дурить. скоро 2 года а дрстижений ноль. может по доброму собрали бы свои рюкзаки и в кривой рог.....
показати весь коментар
28.11.2020 00:17 Відповісти
Ты не написал главного - кто виновник этих всех кризисов?! Если шо, то при порошенко таких кризисов небыло. И второе, у здравомыслящих украинцев НИКОГДА не было доверия к шутам каломойши.
показати весь коментар
28.11.2020 06:16 Відповісти
ты читать умеешь? я про зелупинскую команду и кризис доверия к ней для чего написал? порох был энергичный президент ездил по всему миру пробивал договаривался просто разговаривал с другими лидерами , принем у нашей страны было много достижений и к рашке он относился как к врагу. конечно были недостатки но достижения всеравно перевешивают! а зельц сидит в кресле и никого кроме ермака и мендельши видеть не хочет..... лишний раз жопу не оторвёт, надувает щёчки, несёт пургу, трус, короче лентяй и дармоед. слуга изика каломыйского. если хочешь знать мое мнение президентом Украины должен быть только этнический украинец. вот когда в Израиле станет украинец президентом, я наконец успокоюсь.
показати весь коментар
28.11.2020 11:54 Відповісти
Два месяца турборежима. И ничего.
показати весь коментар
28.11.2020 00:20 Відповісти
А план Б є?
показати весь коментар
28.11.2020 00:31 Відповісти
не...тільки бє-бє-бє ))))
показати весь коментар
28.11.2020 10:24 Відповісти
Всем пох, что ты там считаешь. Где в статье речь о Порохе???
показати весь коментар
28.11.2020 00:42 Відповісти
Зебил ты, вообще, идиот? Статья, в данном случае, про ермака, ты делаешь выводы про какого-то петро... Если я, к примеру, на статью о прогнозе погоды, сделаю вывод, что какой-то игорь монахов - мудило, это по твоему будет логично? (вопрос риторический)...
показати весь коментар
28.11.2020 01:44 Відповісти
дебіл, воно дебіл. Не тільки в політиці.
Ось ще де (я спецом залінчив):
"при попадании ДК в группу ЛЧ , то автоматом попадает в группу ЛЕ - Ворскла" - від https://censor.net/ru/comments/locate/8/3220961/74702621
показати весь коментар
28.11.2020 09:56 Відповісти
Ну и кто Это будит Делать ? . На попередников свалить уже не получится. А КСУ наверное с марса свалился , - А где были все органы , когда КСУ наваляло под боком . А нам говорят , - Надо Делать . Власть обращается к народу. Но народ , который выбрал, - То и Делайте , а если не можете , то так и скажите, - Другие придут и сделают!!!
показати весь коментар
28.11.2020 00:32 Відповісти
Какие "гениальные" мысли))) с учётом того, что Рада срать хотела на ваши предложения, ничего не получится
показати весь коментар
28.11.2020 00:40 Відповісти
Вова вже нічого і озвучити не може...
Лохдаун... повний...
Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 8280

показати весь коментар
28.11.2020 00:49 Відповісти
Ермак три года назад и мечтать не мог, что будет о таком базарить..
показати весь коментар
28.11.2020 00:54 Відповісти
Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 3942
показати весь коментар
28.11.2020 01:03 Відповісти
Те, кто знаком с Зеленским ближе, знают, что он - редкий лицемер. То есть любит изображать из себя на людях эдакого Голобородько, являясь на самом деле падким на роскошь, богатство, лесть. Довольно злопамятный, самолюбивый, честолюбивый и т.п. Про таких говорят, человек - говно.
Все назначенцы Зеленского отлично понимают, что все они политически значительно опытнее него. Что он против них - политический пигмей.
По этим двум причинам Зеленского все попросту презирают и внутри себя считают его откровенным дураком, выскочкой, бабником и нарцисистом. И правильно, кстати, делают .

При таком презрительном типе отношений между Зеленским и его назначенцами последние немедленно начинают работать исключительно на себя. Разумеется, когда конфликт становится неизбежным, все они хлопают дверью и вываливают на Зелю весь компромат.
Зеленского рано или поздно его предадут и станут его непримиримыми врагами, сливая на него тонны компромата.
Так произошло с Богданом, Рябошапкой, Гончаруком, Уманским, Саакашвили и многими другими.
Так обязательно произойдет с Разумковым, Шмыгалем, Бакановым и даже Ермаком.

А сейчас такое происходит с Венедиктовой.

То, что генеральная прокуроркиня стала копать под любимое детище Зеленского , где расхищались деньги COVID фонда, говорит о том, что Венедиктова переходит в оппозицию к Зеленскому и хочет заранее обставить свое предстоящее увольнение, как месть за расследование махинаций. После увольнения, если все таки Зеленский на это решится, ушлая тетя многое расскажет о внутренней кухне в ОП.
https://antikor.com.ua/articles/422696-zelenskogo_objazateljno_vse_predadut_po_ego_he_vine
показати весь коментар
28.11.2020 01:03 Відповісти
Да уж.У чуваков кризис в КС.Олигархат,щоб не втрачати вплив на тадепутов,атакует антикор.органы по просьбе самих же тадепутов.Бо гроши, яки отримають тадепути вiд олигархата стають прозорими для суспiльства.Суспiльство бачить,та виникаэ питання звiткiля у тадепутов гроши на Куршавелi,Майбахи та купiвлю островiв.Тому тадепути самi благають олигархат,щоб те прибрали НАБУ.Олигархату також це треба,щоб суспiльство не знало,хто чей тадепут в Раде.И в этом грошевом коррупционном вертепе созданном исскуственно,выигрывают лише Мордор,олигархат та тадепути.Мордору важливо сохранить корупцию в Украине,бо корупция це те джерело яду з допомогою якого вои травлять Украину.Ну,а наши балбесы тадепути та олигархат тупо льют воду на мельницу Мордору.Эта ситуация,не просто кризис КС,а фундаментальный виклик Украине...Если хотите войны и мира.А кризис КС це лише верхiвка айсбергу всей ситуации в целом по движении Украины Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 2905
показати весь коментар
28.11.2020 01:28 Відповісти
Так вот при работающих антикор органах,олигархат теряет вплив на тадепутов.Нарушается и разрывается связь политики и бизнеса.Этого олигархат конечно старается не допустить.Бо это угрожает сложившейся и привычной традиции коррупции в Украине Єрмак озвучив план із 3 пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 7060
показати весь коментар
28.11.2020 01:35 Відповісти
Почему Козырь до сих пор на свободе, а не сидит в тюрьме СБУ за слив операции с "вагнеровцами" в ФСБ РоSSии?
показати весь коментар
28.11.2020 02:59 Відповісти
Потому ,что не висит его шеф «Моника»
показати весь коментар
28.11.2020 06:03 Відповісти
Если Вы понимаете , благодаря недалёким 73%🐏🐑🐀👿, и спецоперации гебни «🤡», СБУ превратилось в филиал фсб , а Украина в малокацапию
показати весь коментар
28.11.2020 06:08 Відповісти
А кто это? Опять Завхоз машет собакой
показати весь коментар
28.11.2020 07:17 Відповісти
Відмазали пани Єрмаки і Зеленські і їх ручні судді якогось бобра за величезний хабар скасувавши е-декларації, а тепер, коли той втік і вивіз капітали, можна включити знову це е-декларування. Це нагадує папу Кучму, який крав все за законами і іменем України, які приймали пани бобри на день, а коли власність захапано той закон швиденько відміняли. У підсумку громадяни отримали знамениту фігуру з трьох пальців, яка і є позицією з ОПУ!
показати весь коментар
28.11.2020 07:46 Відповісти
Які потужні реформи. Спочатку відмінити попередні і на плечах людського незадоволення створити такі самі і занести собі до списку чергових перемог.
Аплодую 👏👏👏 73% з'їдять.
показати весь коментар
28.11.2020 08:13 Відповісти
Гопота вонючая задумала банальный отжим чужих активов, под флагом "восстановления справедливости".
Нет, ребята. Небесная Канцелерия устала от вас.
показати весь коментар
28.11.2020 08:37 Відповісти
Почему при других президентах я не знал кто такой глава ОП?
Почему я все время слышу Ермак, Ермак? У нас народ, что Ермака выбрал? И кто тогда в Украине президент?
Товарищ Зе, может пора признаться честно, что не получилось с меня президента и вернутся к тому, что неплохо получалось, хотя как и клоуна я вас уже не воспринимаю, а ваш квартал вообще смотреть не могу-просто убожество!
показати весь коментар
28.11.2020 08:39 Відповісти
млять, що за херня, що це за мудило, що озвучує те що має казати зелена шмаркля? чи шмаркля є президентом у офісі цього мудака, який має подавати за Законом лише бумагу та олівці гундосому квартальному виродку???
показати весь коментар
28.11.2020 09:14 Відповісти
Бо в них коллективний підряд за звичкою, як в 95-му кварталі.
показати весь коментар
28.11.2020 10:42 Відповісти
ЗАЧЕСАЛАСЬ ЖОПА И У ЭТОГО ЧМОШНИКА ! НАДО ЖЕ КОГО ПОЛНЕЙШИЙ ДИЛЕТАНТ ЗЕ ( ПОСМОТРЮ В ГЛАЗА УЙЛУ ) ВЫБРАЛ ПРАВОЙ РУКОЙ !
показати весь коментар
28.11.2020 09:38 Відповісти
кто заткнет эту посудомойку пейсатую???
показати весь коментар
28.11.2020 09:46 Відповісти
Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи - Цензор.НЕТ 6856
показати весь коментар
28.11.2020 10:10 Відповісти
А конституційний сходняк так і залишиться в складі ворогів і корупціонерів?
показати весь коментар
28.11.2020 10:22 Відповісти
Єс кеп ...
показати весь коментар
28.11.2020 10:40 Відповісти
Пункт первый: дерьмаков и зелемойских - нахер !
Пункт второй: перевыборы.
Пункт третий: дерьмакам и зелемойским - пожизненное заключение!
показати весь коментар
28.11.2020 10:54 Відповісти
Тобто треба відновити все те, що ви зламали, за півтора роки, покидькі довбані...
показати весь коментар
28.11.2020 14:15 Відповісти
Щось мені здається що він ключи від України вже передав.
Без баяна нема сопрано...........
показати весь коментар
28.11.2020 19:28 Відповісти
Who is fucking d'ermak?!
показати весь коментар
29.11.2020 20:56 Відповісти
Кіт Вчений 51 мин

Тепер МВФ точно побіжить трильон доларів шмарклі видавати.
показати весь коментар
29.11.2020 21:31 Відповісти
 
 