Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що для подолання конституційної кризи потрібно повернути відповідальність за брехню в електронних деклараціях, відновити повноваження НАЗК і забезпечити гарантії діяльності директора НАБУ.
Про це Єрмак написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для виходу з цієї конституційної кризи потрібно зробити три важливі кроки. Перший - відновлення кримінальної відповідальності за навмисне неподання декларації або надання неправдивих відомостей у деклараціях. На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути досить суворою. Другий - відновлення повноважень НАЗК із моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів. Третій - врегулювання питання створення НАБУ і забезпечення гарантії діяльності його директора", - написав Єрмак.
Глава ОП підкреслив, що всі органи влади повинні для виконання цих кроків діяти злагоджено і ефективно.
"Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада - якомога швидше ухвалити", - зазначив Єрмак.
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солома@elnazaro777
Источники сообщают:
Александра Кужель (Батькивщина) поведала своему окружению, что в обмен на выход из списка в Киевсовет (уступила место жене Романа Насирова Наталье Глимбовской) ей пообещали место в правительстве при новом переделе портфелей, который уже не за горами.
В свете последних договоренностей СН с БЮТ, на аграрное министерство рассматривается 3 кандидата от Юли: Иван Мирошниченко (из бывших «самопомощников»), Иван Крулько (верный БЮТовец) и Николай Кучер (от Юрия Косюка, "Мироновский хлебопродукт", "Наша ряба")
отеті?..
солома@elnazaro777
Источники сообщают:
Александра Кужель (Батькивщина) поведала своему окружению, что в обмен на выход из списка в Киевсовет (уступила место жене Романа Насирова Наталье Глимбовской) ей пообещали место в правительстве при новом переделе портфелей, который уже не за горами.
В свете последних договоренностей СН с БЮТ, на аграрное министерство рассматривается 3 кандидата от Юли: Иван Мирошниченко (из бывших «самопомощников»), Иван Крулько (верный БЮТовец) и Николай Кучер (от Юрия Косюка, "Мироновский хлебопродукт", "Наша ряба")
Человек хоть знает, сколько у курицы лап.
Хоть не юзик и не лысый. И не бубачка...
Или это пункт между пунктами?
Они привыкли импровизировать на ходу.
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
.
Иерихонский Кот@ierikhonsky_kot 24 ****.
Гадючник кротов,"козырей" и "казбеков" в ОП Украины под патронатом ЗЕолигофрена.
Це - не поодинокі випадки. За підрахунками журналістів, компенсацію з держбюджету отримали близько 170 депутатів на 30,1 мільйона гривень. Це понад 40% усіх парламентарів.
Враховуйте, що свою зарплату вони також отримують з ваших податків і податків ваших рідних.
Центр Протидії Корупції
Ось ще де (я спецом залінчив):
"при попадании ДК в группу ЛЧ , то автоматом попадает в группу ЛЕ - Ворскла" - від https://censor.net/ru/comments/locate/8/3220961/74702621
Лохдаун... повний...
Все назначенцы Зеленского отлично понимают, что все они политически значительно опытнее него. Что он против них - политический пигмей.
По этим двум причинам Зеленского все попросту презирают и внутри себя считают его откровенным дураком, выскочкой, бабником и нарцисистом. И правильно, кстати, делают .
При таком презрительном типе отношений между Зеленским и его назначенцами последние немедленно начинают работать исключительно на себя. Разумеется, когда конфликт становится неизбежным, все они хлопают дверью и вываливают на Зелю весь компромат.
Зеленского рано или поздно его предадут и станут его непримиримыми врагами, сливая на него тонны компромата.
Так произошло с Богданом, Рябошапкой, Гончаруком, Уманским, Саакашвили и многими другими.
Так обязательно произойдет с Разумковым, Шмыгалем, Бакановым и даже Ермаком.
А сейчас такое происходит с Венедиктовой.
То, что генеральная прокуроркиня стала копать под любимое детище Зеленского , где расхищались деньги COVID фонда, говорит о том, что Венедиктова переходит в оппозицию к Зеленскому и хочет заранее обставить свое предстоящее увольнение, как месть за расследование махинаций. После увольнения, если все таки Зеленский на это решится, ушлая тетя многое расскажет о внутренней кухне в ОП.
https://antikor.com.ua/articles/422696-zelenskogo_objazateljno_vse_predadut_po_ego_he_vine
Аплодую 👏👏👏 73% з'їдять.
Нет, ребята. Небесная Канцелерия устала от вас.
Почему я все время слышу Ермак, Ермак? У нас народ, что Ермака выбрал? И кто тогда в Украине президент?
Товарищ Зе, может пора признаться честно, что не получилось с меня президента и вернутся к тому, что неплохо получалось, хотя как и клоуна я вас уже не воспринимаю, а ваш квартал вообще смотреть не могу-просто убожество!
Пункт второй: перевыборы.
Пункт третий: дерьмакам и зелемойским - пожизненное заключение!
Без баяна нема сопрано...........
Тепер МВФ точно побіжить трильон доларів шмарклі видавати.