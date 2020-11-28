Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, на якому були розглянуті законодавчі ініціативи щодо виходу з ситуації, спричиненої рішенням Конституційного Суду України, що має негативний вплив на антикорупційну інфраструктуру держави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
На початку засідання Зеленський нагадав, що ухвалене місяць тому рішення КСУ призвело до конституційної кризи та поставило під загрозу європейське майбутнє України.
"Ця криза вже призвела до дуже серйозних наслідків. Нам коштувало значних зусиль, аби після цього рішення остаточно не втратити підтримку наших міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Світового банку та інших інвесторів. Ті, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки, вже не будуть покарані. Робота із запобігання корупції на сьогодні залишається на паузі", – сказав президент.
Зеленський акцентував увагу на необхідності максимально швидко підготувати та подати зміни до чинного законодавства України з метою подолання конституційної кризи. Такі рішення мають бути консолідованими й погодженими усіма зацікавленими сторонами, додав глава держави.
Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей.
"Кримінальна відповідальність за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", – наголосив глава держави.
Наступним кроком у подоланні кризи, за словами Президента, має стати відновлення норм Закону "Про запобігання корупції". Цей документ має забезпечити повне відновлення перевірок декларацій, серед іншого декларацій суддів, а відповідні повноваження повинні залишитися за Національним агентством з питань запобігання корупції.
Зеленський повідомив, що Міністерство юстиції України вже підготувало законопроєкт, яким врегульовуються питання утворення Національного антикорупційного бюро України, розширення повноважень Верховної Ради України щодо ухвалення рішення про звільнення директора НАБУ за наявності законних підстав. Крім того, визначено додаткові гарантії продовження виконання повноважень чинним директором НАБУ до моменту призначення нового директора Бюро в порядку, визначеному законом, але не пізніше закінчення строку його повноважень.
Президент закликав Верховну Раду якнайшвидше підтримати законодавчі ініціативи для відновлення стабільної роботи антикорупційної архітектури.
"Ми очікуємо, що Верховна Рада ухвалить ці важливі законопроекти. Перше – це відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації та умисне зазначення неправдивих відомостей у деклараціях. Друге – відновлення повноважень НАЗК у частині електронного декларування. Третє – посилення гарантій діяльності директора НАБУ – тут чекаємо від Міністерства юстиції доопрацювання, і схвалення Антикорупційної стратегії. Це важливі перші швидкі кроки, які потрібно нам усім дуже швидко зробити", – підсумував Зеленський .
Будь ласка, зачекайте...
глыба
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Ахметов и Медведчук в ужасе плачут.
мережа
Вчера в каментах встречала удивление - неужели родители Зеленского реально так живут, так едят?
Сегодня с другом разговорилась на эту тему.
- Люди разные. Может родители не хотят менять свой образ жизни? Почему все думают, что в огромном дворце жить комфортнее, чем в привычной квартире? И что люди с деньгами сразу начинают любить лобстеров и устриц, а окорочка и оливье больше не едят?
- Ты, Алёна, как была блондинка Динь-Динь, так ей и осталась, - говорит мне друг. - Лет под сраку, жизнь насыщенная, но до сих пор веришь в сказки. Родители Зеленского живут в Киеве. Примерно 9 месяцев из 12ти. Я не знаю, где там папа его работает, но живут они со мной по-соседству. В одном доме. Где я квартиру купил.
Знаю, что ты веришь исключительно бумажкам. Через пару часов принесу.
И принёс. Действительно, у папона и маман Вавы есть квартира в центре города. 100 метров2, новострой, куплена хатка в 12-том году, зарегистрирована в 15-том. Не свежак.
Если они там живут, то квартира явно с отделкой. Скромных отделок в таких домах не делают. Значит про жизнь простых людей на Кривбасе - лютый намеренный ******.
Хрущ с розовыми тюльками на Отрадном снимали? Не думаю, что оно в Кривой Рог ездило. Со всем своим стадом.
Так что, виновата, друзья.
Нет там никакой простоты и ни грамма правды. Ни в чём. Даже в папона труханах. И хавка небось из Новуса для постановочного фото.
Единственное, что на фото искреннего - это выражение лица мамыРиммы.
ЗЫ. Нет, мне не стыдно писать про родителей Зеленского. Они все первые начали. Никаких рефлексий.
відео
https://www.facebook.com/100000372459495/videos/pcb.3670997269589319/3670996459589400/
А теперь же им грозит дефолт, гиперинфляция, и киевские каштаны с намыленной верёвкой. Потому у них такая истерика.
Именно так, именно.
Коммуняки всегда приводят население стран, где коммуняки взяли власть, к голоду.
И не важно, какого цвета те коммуняки, красного или зеленого, всегда все действия коммуняк заканчиваются голодом.
Як і попередники.
https://zik.ua/ru/article/zelenskiy_priznalsya_v_narushenii_zakona_na_chto_tyanut_nezadeklarirovannye_dohody_prezidenta_974165
То есть в его действиях иной, хитрый смысл.
Ключова фраза.
Цікаво, скільки має з Державного бюджету?
Ведь боятся ж назначить, например, Саакашвили. Ссыкотно им почему-то.
НОВИНА ДНЯ - Зе УБОГОЄ ПЛАНУЄ ЙТИ НА ДРУГИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ СРОК
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Залізна фрау, прем'єр-міністр Німеччини, одна із найвпливовіших персон в Євросоюзі Ангела Меркель повертається з ринку додому зі своїм скромним чоловіком.
Фрау Меркель живе у звичайному будинку. Меркель не отримує безплатного сервісу від держави. У неї - девіз: "Нічого безплатного не брати!". Ця жінка має тіж права і обов'язки, що і кожен простий громадянин Німеччини.
Купи сам собі машину, плати податки... Фоторепортер із пулу преси Ангели Меркель, який зробив це фото, сказав: "Пам'ятаю, яак десять років назад фотографував її в цьому ж плащі...". Вона сказала тоді: "Я - державний службовець у німецького народу, а не модель!..".