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Зеленський (17537) корупція (4055) електронне декларування (1018) НАЗК (1167)

Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, на якому були розглянуті законодавчі ініціативи щодо виходу з ситуації, спричиненої рішенням Конституційного Суду України, що має негативний вплив на антикорупційну інфраструктуру держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський 01

На початку засідання Зеленський нагадав, що ухвалене місяць тому рішення КСУ призвело до конституційної кризи та поставило під загрозу європейське майбутнє України.

"Ця криза вже призвела до дуже серйозних наслідків. Нам коштувало значних зусиль, аби після цього рішення остаточно не втратити підтримку наших міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Світового банку та інших інвесторів. Ті, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки, вже не будуть покарані. Робота із запобігання корупції на сьогодні залишається на паузі", – сказав президент.

Зеленський акцентував увагу на необхідності максимально швидко підготувати та подати зміни до чинного законодавства України з метою подолання конституційної кризи. Такі рішення мають бути консолідованими й погодженими усіма зацікавленими сторонами, додав глава держави.

Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей.

"Кримінальна відповідальність за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", – наголосив глава держави.

Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський 02

Наступним кроком у подоланні кризи, за словами Президента, має стати відновлення норм Закону "Про запобігання корупції". Цей документ має забезпечити повне відновлення перевірок декларацій, серед іншого декларацій суддів, а відповідні повноваження повинні залишитися за Національним агентством з питань запобігання корупції.

Зеленський повідомив, що Міністерство юстиції України вже підготувало законопроєкт, яким врегульовуються питання утворення Національного антикорупційного бюро України, розширення повноважень Верховної Ради України щодо ухвалення рішення про звільнення директора НАБУ за наявності законних підстав. Крім того, визначено додаткові гарантії продовження виконання повноважень чинним директором НАБУ до моменту призначення нового директора Бюро в порядку, визначеному законом, але не пізніше закінчення строку його повноважень.

Читайте також: Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування. ТЕКСТ

Президент закликав Верховну Раду якнайшвидше підтримати законодавчі ініціативи для відновлення стабільної роботи антикорупційної архітектури.

"Ми очікуємо, що Верховна Рада ухвалить ці важливі законопроекти. Перше – це відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації та умисне зазначення неправдивих відомостей у деклараціях. Друге – відновлення повноважень НАЗК у частині електронного декларування. Третє – посилення гарантій діяльності директора НАБУ – тут чекаємо від Міністерства юстиції доопрацювання, і схвалення Антикорупційної стратегії. Це важливі перші швидкі кроки, які потрібно нам усім дуже швидко зробити", – підсумував Зеленський .
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Топ коментарі
+22
Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 8085
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27.11.2020 22:31
+22
сказал как отрезал
глыба
Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2638
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27.11.2020 22:31
+18
Он за не декларирование отдыха в Омане согласен сесть?
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27.11.2020 22:32
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Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 8085
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27.11.2020 22:31 Відповісти
Звіздіт , як дихає !!!)))
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27.11.2020 22:39 Відповісти
так эта фигня с декларациями и затеивалась из-за его "полностью легитимных" трат в Омане. А судьи КС офигели от наглости: их попросили сделать одолжение, чтоб прикрыть задницу нелоха, а всех собак на них свесили.
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28.11.2020 00:42 Відповісти
а само оно не хочет вспомнить как прятало (и прячет) доході от декларации? например, весной 2020 шмаркля "вдруг вспомнило" что "забыло" (точнее забИло) внести в декларацию 5 млн грн от покупки овгз..
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28.11.2020 01:33 Відповісти
сказал как отрезал
глыба
Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2638
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27.11.2020 22:31 Відповісти
Волюнтарізьм! Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 3091
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27.11.2020 22:33 Відповісти
"Попрошу не вирожаться!!" !!!)))
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27.11.2020 22:37 Відповісти
В моем доме!
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27.11.2020 22:42 Відповісти
Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування повинна бути суворою - i це для крипакiв/
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27.11.2020 22:31 Відповісти
Вся уголовная ответственность будет сведена к символическим штрафам, при этом уже заявляют, что эти наказания оказывается не будут касаться тех, кто сдал не верные декларации до приятия этого Закона - что и требовалось доказать, чтобы и волки были сыты и овцы целы, т.е. воры остались при своем интересе, их никто не накажет и не посадит, а бюджет увидит фигу! Браво! Гениально! И при этом Президент говорит о каком-то суровом наказании будущих воров!??? Но последующая власть также изменит Закон, чтобы не трогать воров, которые были до этого и так до бесконечности. Один сплошной лохотрон! А в Китае ежегодно расстреливают по 10 тысяч вот таких забывчивых по декларациям и не правильной отчетности по налогамКримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4773 на миллионы и миллиарды. Поэтому в Китае и реально есть такая деревня Хуаси - Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4773Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4773 не осуществимая для Украины фантастика - http://udivitelno.com/doma/item/1214-khuasi-derevnya-millionerov-v-kitae-21-foto
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28.11.2020 14:06 Відповісти
Он за не декларирование отдыха в Омане согласен сесть?
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27.11.2020 22:32 Відповісти
как говорят в таких случаях - "это другое".
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27.11.2020 22:34 Відповісти
Ну да Директор КСУ сказал Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 4082
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27.11.2020 22:40 Відповісти
Почему? Минимум 500 тыс.баксов потянут на хороший срок.

Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 8088
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27.11.2020 22:41 Відповісти
Так обычно отвечают, когда приперли к стене и говорят "вот посмотри, вот они доказательства что ты делал тоже самое, значить ты тоже..."
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27.11.2020 23:14 Відповісти
Как говорят в таких случаях -- "это тупое петляние".
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27.11.2020 23:58 Відповісти
Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6430

...
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27.11.2020 22:56 Відповісти
А отдих в Турції чи в Єгипті теж треба вносити в декларацію?
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28.11.2020 09:59 Відповісти
Если расходы на отдых превышают 50ПМ.
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28.11.2020 10:28 Відповісти
Чем больше открытий Америк---тем меньше ростом Колумбы. Что и наблюдаем.
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27.11.2020 22:34 Відповісти
А то, что Зеленский сам не задекларировал 5 млн ОВГЗ?
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27.11.2020 22:34 Відповісти
Ну примерно как со снятием неприкосновенности с нардепов.
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27.11.2020 22:35 Відповісти
Прям пригрозил и ножкой топнул.
Ахметов и Медведчук в ужасе плачут.
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27.11.2020 22:38 Відповісти
Та ти шо? А при "баризі", як було?
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27.11.2020 22:39 Відповісти
суицидник однако...
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27.11.2020 22:41 Відповісти
та ты шо? невже? а вот тупицкий со своими кагальщиками на тебя йух ложили большой и толстый. и денег от мвф нет и опзж борзеет и мира в луганде не предвидется.... шо робить а гарант? может пора второй конверт открывать?
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27.11.2020 22:44 Відповісти
Здається, Зеленський сам забув все задекларувати.
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27.11.2020 22:44 Відповісти
Я так зрозумiю якщо людина не задекларувала статки , то це має вважатися, як свідома, добровільна відмова прав на ці статки на користь держави,
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27.11.2020 22:47 Відповісти
такого закону немає.
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27.11.2020 23:24 Відповісти
Треба щоб було.
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28.11.2020 00:52 Відповісти
та здрасьте! шо он для себя старается чтоль?? ))))
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27.11.2020 22:48 Відповісти
та ясно, він же президент, якому не те що закон до промакашки, йому конституція до дупців.
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27.11.2020 23:25 Відповісти
ой як невдобно

мережа

Вчера в каментах встречала удивление - неужели родители Зеленского реально так живут, так едят?

Сегодня с другом разговорилась на эту тему.
- Люди разные. Может родители не хотят менять свой образ жизни? Почему все думают, что в огромном дворце жить комфортнее, чем в привычной квартире? И что люди с деньгами сразу начинают любить лобстеров и устриц, а окорочка и оливье больше не едят?
- Ты, Алёна, как была блондинка Динь-Динь, так ей и осталась, - говорит мне друг. - Лет под сраку, жизнь насыщенная, но до сих пор веришь в сказки. Родители Зеленского живут в Киеве. Примерно 9 месяцев из 12ти. Я не знаю, где там папа его работает, но живут они со мной по-соседству. В одном доме. Где я квартиру купил.
Знаю, что ты веришь исключительно бумажкам. Через пару часов принесу.

И принёс. Действительно, у папона и маман Вавы есть квартира в центре города. 100 метров2, новострой, куплена хатка в 12-том году, зарегистрирована в 15-том. Не свежак.

Если они там живут, то квартира явно с отделкой. Скромных отделок в таких домах не делают. Значит про жизнь простых людей на Кривбасе - лютый намеренный ******.
Хрущ с розовыми тюльками на Отрадном снимали? Не думаю, что оно в Кривой Рог ездило. Со всем своим стадом.
Так что, виновата, друзья.
Нет там никакой простоты и ни грамма правды. Ни в чём. Даже в папона труханах. И хавка небось из Новуса для постановочного фото.
Единственное, что на фото искреннего - это выражение лица мамыРиммы.

ЗЫ. Нет, мне не стыдно писать про родителей Зеленского. Они все первые начали. Никаких рефлексий.
відео
https://www.facebook.com/100000372459495/videos/pcb.3670997269589319/3670996459589400/
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27.11.2020 22:46 Відповісти
Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 1822
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27.11.2020 22:47 Відповісти
Ой, не надо, хватит уже басни рассказывать, ты уже "строго-строго" наказываешь коррупционеров. Таких брехливых и продажных президентов Украина ещё не видела.
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27.11.2020 22:52 Відповісти
Склерз чтоле? За полтора года фсё забути!
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28.11.2020 14:14 Відповісти
Интересно как еврейская община г Одессы переварит эту Президентскую шутку? Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 407 Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 407
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27.11.2020 23:06 Відповісти
В цивилизованном мире принято декларировать доходы, а не активы.
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27.11.2020 23:08 Відповісти
а ти при чем к цивилизованному миру?
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27.11.2020 23:18 Відповісти
Teбя, казла драного, никто ни о чём не спрашивает.
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27.11.2020 23:20 Відповісти
В цивілізованому світі, декларування просте і усталене, в Україні ніхто навіть НАЗК не знає що як необхідно декларувати, правила змінються кожен рік, а вони замість того зоб розібратися із данною проблемою на яку вказав Конституційний суд вирішили просто посилити відповідальність
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28.11.2020 00:35 Відповісти
Дело в том что они задумали конфискацию, т.е. банальный отжим чужих активов. Предлог - "незаконное обогащение". Обычные паршивые гопники. После отжима, можно заложить, продать и т.д., таким образом ещё на некоторое время отложив неизбежный крах режима.
А теперь же им грозит дефолт, гиперинфляция, и киевские каштаны с намыленной верёвкой. Потому у них такая истерика.
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28.11.2020 08:34 Відповісти
Іншими словами, большевики задумали розкулачування, ну а далі в програмі хлібні карточки і продразверстка.
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28.11.2020 10:18 Відповісти
"ну а далі в програмі хлібні карточки і продразверстка."

Именно так, именно.
Коммуняки всегда приводят население стран, где коммуняки взяли власть, к голоду.
И не важно, какого цвета те коммуняки, красного или зеленого, всегда все действия коммуняк заканчиваются голодом.
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28.11.2020 12:40 Відповісти
У різних країнах по різному.
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28.11.2020 10:31 Відповісти
Вже профуукав...
Як і попередники.
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27.11.2020 23:11 Відповісти
Когда вовчик прикидывается шлангом, то ему обычно верят, потому что так и есть, тоже самое произошло с его авантюрой с КС, ему поверили, типа, ну шо с него взять, дурачек, дилетант, не убивать же его за это, научится, и тем более, 73% быдла чувствуют свою вину, сами выбрали шута, развлекал же всех, простолюдинов и высокопоставленных совков, которые аплодирвали ему на бис, заглядывали ему в рот, шоб он оценил их преданность.
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28.11.2020 00:03 Відповісти
Ох какой борец. А вот он и сам не все задекларировал
https://zik.ua/ru/article/zelenskiy_priznalsya_v_narushenii_zakona_na_chto_tyanut_nezadeklarirovannye_dohody_prezidenta_974165
То есть в его действиях иной, хитрый смысл.
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28.11.2020 00:16 Відповісти
И чем бы он ни засирал народу мозги, МВФ не даст Украине транш пока ЗЕ не разорвет отношения с КО. Эта парочка сейчас самое большое зло для страны.
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28.11.2020 00:22 Відповісти
.... ну хоч на 15 суток. все-ж покарання з тюрмою
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28.11.2020 00:45 Відповісти
Говорим одне в робим протилежне. Країна забула, що студія "Квартал 95" задекларувала за 2018 рік 4 тис. грн прибутку., а через рік - понад 4 млн.Як тільки Вазелін пішов у політику квартал став прибутковим. Це все, що потрібно знати ЗЕБІЛАМ про чесне "зелене" декларування.
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28.11.2020 01:53 Відповісти
Опа. Так ЗЕ уже должен тогда сидеть за то, что "забыл" указать в своей декларации.
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28.11.2020 01:58 Відповісти
Новая глава Харьковской ОДА - активы в 10+ раз превышают доходы!
Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 861
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28.11.2020 03:15 Відповісти
немного про "ответственность". ну про ту которая "строгая"
Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4632
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28.11.2020 09:59 Відповісти
Ті, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки ...

Ключова фраза.
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28.11.2020 10:14 Відповісти
Цікаво, скільки Бєня платить податків.
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28.11.2020 10:23 Відповісти
...державна таємниця.
Цікаво, скільки має з Державного бюджету?
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28.11.2020 13:46 Відповісти
Выездное заседание шапито. Уже даже не смешно.
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28.11.2020 10:58 Відповісти
...наступне буде з шаманським бубном.
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28.11.2020 13:44 Відповісти
А те, що сам Зеленський не задекларував дохід від ОВДП це норм? Хоч заплатив 850 грн штрафу?
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28.11.2020 12:08 Відповісти
Покуда наши президенты будут назначать генпрокурорами всяких подверженных договорнякам людей, кумовьев или своих подельников, ничего путного у нас не будет.
Ведь боятся ж назначить, например, Саакашвили. Ссыкотно им почему-то.
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28.11.2020 12:21 Відповісти
зєля - тварь лицемірна.. гнида неукраїнська
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28.11.2020 12:22 Відповісти
А тем временем, на конюшне навоз выгребать некому.
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28.11.2020 12:28 Відповісти
...коням не давати вівса, щоб не срали.
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28.11.2020 13:42 Відповісти
Надув щоки - червонопикий павіан.
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28.11.2020 13:41 Відповісти
ЗНОВУ введуть "відповідальність", повідкривають багато справ, а потім... правильно! ЗНОВУ ЗНІМУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! і так по колу, і так вічно!
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28.11.2020 13:50 Відповісти
Виборцям Зеленського подобаються казочки от він їх і розказує. А по факту Какаяразніца буде корупціонер сидіти у Верховній раді, Конституційному суді чи у в'язниці.
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28.11.2020 14:26 Відповісти
"Ті, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки," - ЗЕ-ЛЕН-СЬЕЙ !!!!Джерело: https://censor.net/ua/n3233773
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28.11.2020 17:01 Відповісти
ЗЕ загорелся садить тех кто что-то скрыл в е-декларации. Но насколько я знаю,что он и сам неточную е-декларацию выдал. Что то здесь не то. Похоже ЗЕ+КО какую-то махинацию задумали. Похоже КС им мешает какую-то оборудку провести. Вероятнее всего связанную с аферой тысячелетия - дерибана земли. Надо понимать, что у них многоходовые комбинации, и обычно причина действий намного глубже чем они выпячивают.
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28.11.2020 18:05 Відповісти
Подозреваю, что окружение ЗЕ подвели КС на компрометирующее их решение путем много ходовой комбинации в нужное ЗЕ+КО время.
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28.11.2020 18:20 Відповісти
Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Источник: https://censor.net/ru/n3233773

НОВИНА ДНЯ - Зе УБОГОЄ ПЛАНУЄ ЙТИ НА ДРУГИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ СРОК


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6986
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28.11.2020 19:12 Відповісти
шут мечтал стать королём, стал им, но остался шутом.
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28.11.2020 20:26 Відповісти
Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5822

Залізна фрау, прем'єр-міністр Німеччини, одна із найвпливовіших персон в Євросоюзі Ангела Меркель повертається з ринку додому зі своїм скромним чоловіком.
Фрау Меркель живе у звичайному будинку. Меркель не отримує безплатного сервісу від держави. У неї - девіз: "Нічого безплатного не брати!". Ця жінка має тіж права і обов'язки, що і кожен простий громадянин Німеччини.
Купи сам собі машину, плати податки... Фоторепортер із пулу преси Ангели Меркель, який зробив це фото, сказав: "Пам'ятаю, яак десять років назад фотографував її в цьому ж плащі...". Вона сказала тоді: "Я - державний службовець у німецького народу, а не модель!..".
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28.11.2020 21:23 Відповісти
наказывать ворюг проклятых- ставить на вид и отпуск с лета на зиму переносить
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28.11.2020 21:43 Відповісти
!
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29.11.2020 07:59 Відповісти
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ДАВИТЬ НА ВЛАСТЬ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ИХ КОЛЛИЧЕСТВУ !!!
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29.11.2020 08:01 Відповісти
Помниться авторэтих строгостей "забыл" задекларировать несколько миллионов -- тем и отделался.
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29.11.2020 08:21 Відповісти
Так він жеж подав закон. Де за не декларацію мільйонів треба платити штраф 50 тисяч.
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29.11.2020 08:25 Відповісти
Чергова ранкова локшина на вуха пересічних... Треба іще пару-трійку місяців поговорити про відповідальність за недостовірне е-декларування і нічого не робити.
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29.11.2020 08:39 Відповісти
Кто отвечает за решение КС, которое очень долго готовилось. Вова где был твой представитель. Хватит лапшу сыпать. Ты шо забыл как всё начиналось. в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 млн грн и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн грн. Однако в реестр не поступали такие сообщения. В офисе президента не объяснили, почему он не задекларировал изменений.
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29.11.2020 09:08 Відповісти
Так смешно так мне кажется: Главные коррупционеры собрались решать как побороть коррупцию!
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29.11.2020 12:48 Відповісти
Серіал - ми б здобули б... продовжується.
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29.11.2020 15:15 Відповісти
 
 