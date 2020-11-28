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Новости Политика УкраиныФоторепортаж Борьба с коррупцией Е-декларации госслужащих Конституционный кризис
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Зеленский (16627) коррупция (8372) электронное декларирование (1013) НАПК (1162)

Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором были рассмотрены законодательные инициативы по выходу из ситуации, вызванной решением Конституционного Суда, что негативно влияет на антикоррупционную инфраструктуру государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский 01

В начале заседания Зеленский напомнил, что принято месяц назад решение КСУ привело к конституционному кризису и поставило под угрозу европейское будущее Украины.

"Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решение окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции сегодня остается на паузе", - сказал президент.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости максимально быстро подготовить и подать изменения в действующее законодательство Украины с целью преодоления конституционного кризиса. Такие решения должны быть консолидированными и согласованным всеми заинтересованными сторонами, добавил глава государства.

Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирование. ТЕКСТ

"Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону", - подчеркнул глава государства.

Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский 02

Следующим шагом в преодолении кризиса, по словам Президента, должно стать восстановление норм Закона "О предотвращении коррупции". Этот документ должен обеспечить полное восстановление проверок деклараций, в том числе деклараций судей, а соответствующие полномочия должны остаться за Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Зеленский сообщил, что Министерство юстиции уже подготовило законопроект, которым регулируются вопросы создания Национального антикоррупционного бюро Украины, расширение полномочий Верховной Рады относительно принятия решения об увольнении директора НАБУ при наличии законных оснований. Кроме того, определены дополнительные гарантии продолжения выполнения полномочий действующим директором НАБУ до момента назначения нового директора Бюро в порядке, определенном законом, но не позднее окончания срока его полномочий.

Также читайте: Рабочая группа ВР согласовала ключевые позиции по антикоррупционной реформе: возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков

Президент призвал Верховную Раду как можно быстрее поддержать законодательные инициативы для восстановления стабильной работы антикоррупционной архитектуры.

"Мы ожидаем, что Верховная Рада примет эти важные законопроекты. Первое - это восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации и умышленное указание ложных сведений в декларациях. Второе - восстановление полномочий НАПК в части электронного декларирования. Третье - усиление гарантий деятельности директора НАБУ - здесь ждем от Министерства юстиции доработки, и одобрение Антикоррупционной стратегии. Это важные первые быстрые шаги, которые нужно нам всем очень быстро сделать", - подытожил Зеленский.

Читайте: Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 8085
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27.11.2020 22:31
+22
сказал как отрезал
глыба
Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2638
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27.11.2020 22:31
+18
Он за не декларирование отдыха в Омане согласен сесть?
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27.11.2020 22:32
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Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 8085
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27.11.2020 22:31 Ответить
Звіздіт , як дихає !!!)))
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27.11.2020 22:39 Ответить
так эта фигня с декларациями и затеивалась из-за его "полностью легитимных" трат в Омане. А судьи КС офигели от наглости: их попросили сделать одолжение, чтоб прикрыть задницу нелоха, а всех собак на них свесили.
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28.11.2020 00:42 Ответить
а само оно не хочет вспомнить как прятало (и прячет) доході от декларации? например, весной 2020 шмаркля "вдруг вспомнило" что "забыло" (точнее забИло) внести в декларацию 5 млн грн от покупки овгз..
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28.11.2020 01:33 Ответить
сказал как отрезал
глыба
Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2638
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27.11.2020 22:31 Ответить
Волюнтарізьм! Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 3091
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27.11.2020 22:33 Ответить
"Попрошу не вирожаться!!" !!!)))
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27.11.2020 22:37 Ответить
В моем доме!
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27.11.2020 22:42 Ответить
Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування повинна бути суворою - i це для крипакiв/
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27.11.2020 22:31 Ответить
Вся уголовная ответственность будет сведена к символическим штрафам, при этом уже заявляют, что эти наказания оказывается не будут касаться тех, кто сдал не верные декларации до приятия этого Закона - что и требовалось доказать, чтобы и волки были сыты и овцы целы, т.е. воры остались при своем интересе, их никто не накажет и не посадит, а бюджет увидит фигу! Браво! Гениально! И при этом Президент говорит о каком-то суровом наказании будущих воров!??? Но последующая власть также изменит Закон, чтобы не трогать воров, которые были до этого и так до бесконечности. Один сплошной лохотрон! А в Китае ежегодно расстреливают по 10 тысяч вот таких забывчивых по декларациям и не правильной отчетности по налогамКримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4773 на миллионы и миллиарды. Поэтому в Китае и реально есть такая деревня Хуаси - Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4773Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4773 не осуществимая для Украины фантастика - http://udivitelno.com/doma/item/1214-khuasi-derevnya-millionerov-v-kitae-21-foto
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28.11.2020 14:06 Ответить
Он за не декларирование отдыха в Омане согласен сесть?
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27.11.2020 22:32 Ответить
как говорят в таких случаях - "это другое".
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27.11.2020 22:34 Ответить
Ну да Директор КСУ сказал Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 4082
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27.11.2020 22:40 Ответить
Почему? Минимум 500 тыс.баксов потянут на хороший срок.

Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 8088
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27.11.2020 22:41 Ответить
Так обычно отвечают, когда приперли к стене и говорят "вот посмотри, вот они доказательства что ты делал тоже самое, значить ты тоже..."
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27.11.2020 23:14 Ответить
Как говорят в таких случаях -- "это тупое петляние".
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27.11.2020 23:58 Ответить
Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6430

...
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27.11.2020 22:56 Ответить
А отдих в Турції чи в Єгипті теж треба вносити в декларацію?
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28.11.2020 09:59 Ответить
Если расходы на отдых превышают 50ПМ.
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28.11.2020 10:28 Ответить
Чем больше открытий Америк---тем меньше ростом Колумбы. Что и наблюдаем.
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27.11.2020 22:34 Ответить
А то, что Зеленский сам не задекларировал 5 млн ОВГЗ?
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27.11.2020 22:34 Ответить
Ну примерно как со снятием неприкосновенности с нардепов.
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27.11.2020 22:35 Ответить
Прям пригрозил и ножкой топнул.
Ахметов и Медведчук в ужасе плачут.
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27.11.2020 22:38 Ответить
Та ти шо? А при "баризі", як було?
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27.11.2020 22:39 Ответить
суицидник однако...
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27.11.2020 22:41 Ответить
та ты шо? невже? а вот тупицкий со своими кагальщиками на тебя йух ложили большой и толстый. и денег от мвф нет и опзж борзеет и мира в луганде не предвидется.... шо робить а гарант? может пора второй конверт открывать?
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27.11.2020 22:44 Ответить
Здається, Зеленський сам забув все задекларувати.
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27.11.2020 22:44 Ответить
Я так зрозумiю якщо людина не задекларувала статки , то це має вважатися, як свідома, добровільна відмова прав на ці статки на користь держави,
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27.11.2020 22:47 Ответить
такого закону немає.
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27.11.2020 23:24 Ответить
Треба щоб було.
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28.11.2020 00:52 Ответить
та здрасьте! шо он для себя старается чтоль?? ))))
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27.11.2020 22:48 Ответить
та ясно, він же президент, якому не те що закон до промакашки, йому конституція до дупців.
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27.11.2020 23:25 Ответить
ой як невдобно

мережа

Вчера в каментах встречала удивление - неужели родители Зеленского реально так живут, так едят?

Сегодня с другом разговорилась на эту тему.
- Люди разные. Может родители не хотят менять свой образ жизни? Почему все думают, что в огромном дворце жить комфортнее, чем в привычной квартире? И что люди с деньгами сразу начинают любить лобстеров и устриц, а окорочка и оливье больше не едят?
- Ты, Алёна, как была блондинка Динь-Динь, так ей и осталась, - говорит мне друг. - Лет под сраку, жизнь насыщенная, но до сих пор веришь в сказки. Родители Зеленского живут в Киеве. Примерно 9 месяцев из 12ти. Я не знаю, где там папа его работает, но живут они со мной по-соседству. В одном доме. Где я квартиру купил.
Знаю, что ты веришь исключительно бумажкам. Через пару часов принесу.

И принёс. Действительно, у папона и маман Вавы есть квартира в центре города. 100 метров2, новострой, куплена хатка в 12-том году, зарегистрирована в 15-том. Не свежак.

Если они там живут, то квартира явно с отделкой. Скромных отделок в таких домах не делают. Значит про жизнь простых людей на Кривбасе - лютый намеренный ******.
Хрущ с розовыми тюльками на Отрадном снимали? Не думаю, что оно в Кривой Рог ездило. Со всем своим стадом.
Так что, виновата, друзья.
Нет там никакой простоты и ни грамма правды. Ни в чём. Даже в папона труханах. И хавка небось из Новуса для постановочного фото.
Единственное, что на фото искреннего - это выражение лица мамыРиммы.

ЗЫ. Нет, мне не стыдно писать про родителей Зеленского. Они все первые начали. Никаких рефлексий.
відео
https://www.facebook.com/100000372459495/videos/pcb.3670997269589319/3670996459589400/
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27.11.2020 22:46 Ответить
Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский - Цензор.НЕТ 1822
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27.11.2020 22:47 Ответить
Ой, не надо, хватит уже басни рассказывать, ты уже "строго-строго" наказываешь коррупционеров. Таких брехливых и продажных президентов Украина ещё не видела.
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27.11.2020 22:52 Ответить
Склерз чтоле? За полтора года фсё забути!
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28.11.2020 14:14 Ответить
Интересно как еврейская община г Одессы переварит эту Президентскую шутку? Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 407 Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 407
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27.11.2020 23:06 Ответить
В цивилизованном мире принято декларировать доходы, а не активы.
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27.11.2020 23:08 Ответить
а ти при чем к цивилизованному миру?
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27.11.2020 23:18 Ответить
Teбя, казла драного, никто ни о чём не спрашивает.
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27.11.2020 23:20 Ответить
В цивілізованому світі, декларування просте і усталене, в Україні ніхто навіть НАЗК не знає що як необхідно декларувати, правила змінються кожен рік, а вони замість того зоб розібратися із данною проблемою на яку вказав Конституційний суд вирішили просто посилити відповідальність
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28.11.2020 00:35 Ответить
Дело в том что они задумали конфискацию, т.е. банальный отжим чужих активов. Предлог - "незаконное обогащение". Обычные паршивые гопники. После отжима, можно заложить, продать и т.д., таким образом ещё на некоторое время отложив неизбежный крах режима.
А теперь же им грозит дефолт, гиперинфляция, и киевские каштаны с намыленной верёвкой. Потому у них такая истерика.
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28.11.2020 08:34 Ответить
Іншими словами, большевики задумали розкулачування, ну а далі в програмі хлібні карточки і продразверстка.
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28.11.2020 10:18 Ответить
"ну а далі в програмі хлібні карточки і продразверстка."

Именно так, именно.
Коммуняки всегда приводят население стран, где коммуняки взяли власть, к голоду.
И не важно, какого цвета те коммуняки, красного или зеленого, всегда все действия коммуняк заканчиваются голодом.
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28.11.2020 12:40 Ответить
У різних країнах по різному.
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28.11.2020 10:31 Ответить
Вже профуукав...
Як і попередники.
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27.11.2020 23:11 Ответить
Когда вовчик прикидывается шлангом, то ему обычно верят, потому что так и есть, тоже самое произошло с его авантюрой с КС, ему поверили, типа, ну шо с него взять, дурачек, дилетант, не убивать же его за это, научится, и тем более, 73% быдла чувствуют свою вину, сами выбрали шута, развлекал же всех, простолюдинов и высокопоставленных совков, которые аплодирвали ему на бис, заглядывали ему в рот, шоб он оценил их преданность.
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28.11.2020 00:03 Ответить
Ох какой борец. А вот он и сам не все задекларировал
https://zik.ua/ru/article/zelenskiy_priznalsya_v_narushenii_zakona_na_chto_tyanut_nezadeklarirovannye_dohody_prezidenta_974165
То есть в его действиях иной, хитрый смысл.
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28.11.2020 00:16 Ответить
И чем бы он ни засирал народу мозги, МВФ не даст Украине транш пока ЗЕ не разорвет отношения с КО. Эта парочка сейчас самое большое зло для страны.
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28.11.2020 00:22 Ответить
.... ну хоч на 15 суток. все-ж покарання з тюрмою
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28.11.2020 00:45 Ответить
Говорим одне в робим протилежне. Країна забула, що студія "Квартал 95" задекларувала за 2018 рік 4 тис. грн прибутку., а через рік - понад 4 млн.Як тільки Вазелін пішов у політику квартал став прибутковим. Це все, що потрібно знати ЗЕБІЛАМ про чесне "зелене" декларування.
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28.11.2020 01:53 Ответить
Опа. Так ЗЕ уже должен тогда сидеть за то, что "забыл" указать в своей декларации.
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28.11.2020 01:58 Ответить
Новая глава Харьковской ОДА - активы в 10+ раз превышают доходы!
Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 861
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28.11.2020 03:15 Ответить
немного про "ответственность". ну про ту которая "строгая"
Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4632
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28.11.2020 09:59 Ответить
Ті, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки ...

Ключова фраза.
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28.11.2020 10:14 Ответить
Цікаво, скільки Бєня платить податків.
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28.11.2020 10:23 Ответить
...державна таємниця.
Цікаво, скільки має з Державного бюджету?
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28.11.2020 13:46 Ответить
Выездное заседание шапито. Уже даже не смешно.
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28.11.2020 10:58 Ответить
...наступне буде з шаманським бубном.
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28.11.2020 13:44 Ответить
А те, що сам Зеленський не задекларував дохід від ОВДП це норм? Хоч заплатив 850 грн штрафу?
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28.11.2020 12:08 Ответить
Покуда наши президенты будут назначать генпрокурорами всяких подверженных договорнякам людей, кумовьев или своих подельников, ничего путного у нас не будет.
Ведь боятся ж назначить, например, Саакашвили. Ссыкотно им почему-то.
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28.11.2020 12:21 Ответить
зєля - тварь лицемірна.. гнида неукраїнська
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28.11.2020 12:22 Ответить
А тем временем, на конюшне навоз выгребать некому.
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28.11.2020 12:28 Ответить
...коням не давати вівса, щоб не срали.
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28.11.2020 13:42 Ответить
Надув щоки - червонопикий павіан.
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28.11.2020 13:41 Ответить
ЗНОВУ введуть "відповідальність", повідкривають багато справ, а потім... правильно! ЗНОВУ ЗНІМУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! і так по колу, і так вічно!
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28.11.2020 13:50 Ответить
Виборцям Зеленського подобаються казочки от він їх і розказує. А по факту Какаяразніца буде корупціонер сидіти у Верховній раді, Конституційному суді чи у в'язниці.
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28.11.2020 14:26 Ответить
"Ті, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки," - ЗЕ-ЛЕН-СЬЕЙ !!!!Джерело: https://censor.net/ua/n3233773
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28.11.2020 17:01 Ответить
ЗЕ загорелся садить тех кто что-то скрыл в е-декларации. Но насколько я знаю,что он и сам неточную е-декларацию выдал. Что то здесь не то. Похоже ЗЕ+КО какую-то махинацию задумали. Похоже КС им мешает какую-то оборудку провести. Вероятнее всего связанную с аферой тысячелетия - дерибана земли. Надо понимать, что у них многоходовые комбинации, и обычно причина действий намного глубже чем они выпячивают.
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28.11.2020 18:05 Ответить
Подозреваю, что окружение ЗЕ подвели КС на компрометирующее их решение путем много ходовой комбинации в нужное ЗЕ+КО время.
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28.11.2020 18:20 Ответить
Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Источник: https://censor.net/ru/n3233773

НОВИНА ДНЯ - Зе УБОГОЄ ПЛАНУЄ ЙТИ НА ДРУГИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ СРОК


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6986
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28.11.2020 19:12 Ответить
шут мечтал стать королём, стал им, но остался шутом.
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28.11.2020 20:26 Ответить
Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5822

Залізна фрау, прем'єр-міністр Німеччини, одна із найвпливовіших персон в Євросоюзі Ангела Меркель повертається з ринку додому зі своїм скромним чоловіком.
Фрау Меркель живе у звичайному будинку. Меркель не отримує безплатного сервісу від держави. У неї - девіз: "Нічого безплатного не брати!". Ця жінка має тіж права і обов'язки, що і кожен простий громадянин Німеччини.
Купи сам собі машину, плати податки... Фоторепортер із пулу преси Ангели Меркель, який зробив це фото, сказав: "Пам'ятаю, яак десять років назад фотографував її в цьому ж плащі...". Вона сказала тоді: "Я - державний службовець у німецького народу, а не модель!..".
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28.11.2020 21:23 Ответить
наказывать ворюг проклятых- ставить на вид и отпуск с лета на зиму переносить
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28.11.2020 21:43 Ответить
!
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29.11.2020 07:59 Ответить
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ДАВИТЬ НА ВЛАСТЬ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ИХ КОЛЛИЧЕСТВУ !!!
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29.11.2020 08:01 Ответить
Помниться авторэтих строгостей "забыл" задекларировать несколько миллионов -- тем и отделался.
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29.11.2020 08:21 Ответить
Так він жеж подав закон. Де за не декларацію мільйонів треба платити штраф 50 тисяч.
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29.11.2020 08:25 Ответить
Чергова ранкова локшина на вуха пересічних... Треба іще пару-трійку місяців поговорити про відповідальність за недостовірне е-декларування і нічого не робити.
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29.11.2020 08:39 Ответить
Кто отвечает за решение КС, которое очень долго готовилось. Вова где был твой представитель. Хватит лапшу сыпать. Ты шо забыл как всё начиналось. в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 млн грн и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн грн. Однако в реестр не поступали такие сообщения. В офисе президента не объяснили, почему он не задекларировал изменений.
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29.11.2020 09:08 Ответить
Так смешно так мне кажется: Главные коррупционеры собрались решать как побороть коррупцию!
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29.11.2020 12:48 Ответить
Серіал - ми б здобули б... продовжується.
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29.11.2020 15:15 Ответить
 
 