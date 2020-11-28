Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором были рассмотрены законодательные инициативы по выходу из ситуации, вызванной решением Конституционного Суда, что негативно влияет на антикоррупционную инфраструктуру государства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В начале заседания Зеленский напомнил, что принято месяц назад решение КСУ привело к конституционному кризису и поставило под угрозу европейское будущее Украины.
"Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решение окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции сегодня остается на паузе", - сказал президент.
Зеленский акцентировал внимание на необходимости максимально быстро подготовить и подать изменения в действующее законодательство Украины с целью преодоления конституционного кризиса. Такие решения должны быть консолидированными и согласованным всеми заинтересованными сторонами, добавил глава государства.
Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений.
"Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону", - подчеркнул глава государства.
Следующим шагом в преодолении кризиса, по словам Президента, должно стать восстановление норм Закона "О предотвращении коррупции". Этот документ должен обеспечить полное восстановление проверок деклараций, в том числе деклараций судей, а соответствующие полномочия должны остаться за Национальным агентством по предупреждению коррупции.
Зеленский сообщил, что Министерство юстиции уже подготовило законопроект, которым регулируются вопросы создания Национального антикоррупционного бюро Украины, расширение полномочий Верховной Рады относительно принятия решения об увольнении директора НАБУ при наличии законных оснований. Кроме того, определены дополнительные гарантии продолжения выполнения полномочий действующим директором НАБУ до момента назначения нового директора Бюро в порядке, определенном законом, но не позднее окончания срока его полномочий.
Президент призвал Верховную Раду как можно быстрее поддержать законодательные инициативы для восстановления стабильной работы антикоррупционной архитектуры.
"Мы ожидаем, что Верховная Рада примет эти важные законопроекты. Первое - это восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации и умышленное указание ложных сведений в декларациях. Второе - восстановление полномочий НАПК в части электронного декларирования. Третье - усиление гарантий деятельности директора НАБУ - здесь ждем от Министерства юстиции доработки, и одобрение Антикоррупционной стратегии. Это важные первые быстрые шаги, которые нужно нам всем очень быстро сделать", - подытожил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
глыба
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Ахметов и Медведчук в ужасе плачут.
мережа
Вчера в каментах встречала удивление - неужели родители Зеленского реально так живут, так едят?
Сегодня с другом разговорилась на эту тему.
- Люди разные. Может родители не хотят менять свой образ жизни? Почему все думают, что в огромном дворце жить комфортнее, чем в привычной квартире? И что люди с деньгами сразу начинают любить лобстеров и устриц, а окорочка и оливье больше не едят?
- Ты, Алёна, как была блондинка Динь-Динь, так ей и осталась, - говорит мне друг. - Лет под сраку, жизнь насыщенная, но до сих пор веришь в сказки. Родители Зеленского живут в Киеве. Примерно 9 месяцев из 12ти. Я не знаю, где там папа его работает, но живут они со мной по-соседству. В одном доме. Где я квартиру купил.
Знаю, что ты веришь исключительно бумажкам. Через пару часов принесу.
И принёс. Действительно, у папона и маман Вавы есть квартира в центре города. 100 метров2, новострой, куплена хатка в 12-том году, зарегистрирована в 15-том. Не свежак.
Если они там живут, то квартира явно с отделкой. Скромных отделок в таких домах не делают. Значит про жизнь простых людей на Кривбасе - лютый намеренный ******.
Хрущ с розовыми тюльками на Отрадном снимали? Не думаю, что оно в Кривой Рог ездило. Со всем своим стадом.
Так что, виновата, друзья.
Нет там никакой простоты и ни грамма правды. Ни в чём. Даже в папона труханах. И хавка небось из Новуса для постановочного фото.
Единственное, что на фото искреннего - это выражение лица мамыРиммы.
ЗЫ. Нет, мне не стыдно писать про родителей Зеленского. Они все первые начали. Никаких рефлексий.
відео
https://www.facebook.com/100000372459495/videos/pcb.3670997269589319/3670996459589400/
А теперь же им грозит дефолт, гиперинфляция, и киевские каштаны с намыленной верёвкой. Потому у них такая истерика.
Именно так, именно.
Коммуняки всегда приводят население стран, где коммуняки взяли власть, к голоду.
И не важно, какого цвета те коммуняки, красного или зеленого, всегда все действия коммуняк заканчиваются голодом.
Як і попередники.
https://zik.ua/ru/article/zelenskiy_priznalsya_v_narushenii_zakona_na_chto_tyanut_nezadeklarirovannye_dohody_prezidenta_974165
То есть в его действиях иной, хитрый смысл.
Ключова фраза.
Цікаво, скільки має з Державного бюджету?
Ведь боятся ж назначить, например, Саакашвили. Ссыкотно им почему-то.
НОВИНА ДНЯ - Зе УБОГОЄ ПЛАНУЄ ЙТИ НА ДРУГИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ СРОК
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Залізна фрау, прем'єр-міністр Німеччини, одна із найвпливовіших персон в Євросоюзі Ангела Меркель повертається з ринку додому зі своїм скромним чоловіком.
Фрау Меркель живе у звичайному будинку. Меркель не отримує безплатного сервісу від держави. У неї - девіз: "Нічого безплатного не брати!". Ця жінка має тіж права і обов'язки, що і кожен простий громадянин Німеччини.
Купи сам собі машину, плати податки... Фоторепортер із пулу преси Ангели Меркель, який зробив це фото, сказав: "Пам'ятаю, яак десять років назад фотографував її в цьому ж плащі...". Вона сказала тоді: "Я - державний службовець у німецького народу, а не модель!..".