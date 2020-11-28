Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский. ФОТО

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором были рассмотрены законодательные инициативы по выходу из ситуации, вызванной решением Конституционного Суда, что негативно влияет на антикоррупционную инфраструктуру государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В начале заседания Зеленский напомнил, что принято месяц назад решение КСУ привело к конституционному кризису и поставило под угрозу европейское будущее Украины.

"Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решение окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции сегодня остается на паузе", - сказал президент.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости максимально быстро подготовить и подать изменения в действующее законодательство Украины с целью преодоления конституционного кризиса. Такие решения должны быть консолидированными и согласованным всеми заинтересованными сторонами, добавил глава государства.

Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений.

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"Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону", - подчеркнул глава государства.

Следующим шагом в преодолении кризиса, по словам Президента, должно стать восстановление норм Закона "О предотвращении коррупции". Этот документ должен обеспечить полное восстановление проверок деклараций, в том числе деклараций судей, а соответствующие полномочия должны остаться за Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Зеленский сообщил, что Министерство юстиции уже подготовило законопроект, которым регулируются вопросы создания Национального антикоррупционного бюро Украины, расширение полномочий Верховной Рады относительно принятия решения об увольнении директора НАБУ при наличии законных оснований. Кроме того, определены дополнительные гарантии продолжения выполнения полномочий действующим директором НАБУ до момента назначения нового директора Бюро в порядке, определенном законом, но не позднее окончания срока его полномочий.

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Президент призвал Верховную Раду как можно быстрее поддержать законодательные инициативы для восстановления стабильной работы антикоррупционной архитектуры.

"Мы ожидаем, что Верховная Рада примет эти важные законопроекты. Первое - это восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации и умышленное указание ложных сведений в декларациях. Второе - восстановление полномочий НАПК в части электронного декларирования. Третье - усиление гарантий деятельности директора НАБУ - здесь ждем от Министерства юстиции доработки, и одобрение Антикоррупционной стратегии. Это важные первые быстрые шаги, которые нужно нам всем очень быстро сделать", - подытожил Зеленский.

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