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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

"Соответствующее письмо глава Украинского государства направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио", - сообщает в среду пресс-служба президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в письме Зеленский отмечает, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

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"Украинская власть решительно настроена на его решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией", - отмечает глава государства.

В частности, Зеленский обращается к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.

Президент Украины призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

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"Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества", - отмечает глава государства в письме.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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Топ комментарии
+7
Не шут он а талантливый агент ФСБ. До того талантливый что украинцы в это не могут поверить, хотя он действует уже в открытую.
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25.11.2020 17:10
+6
Вот только не надо его оскорблять . Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 8985 Он покинул цирк ради нашего процветания . Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 8985
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25.11.2020 17:01
+5
Дайте идиоту успокоительное.
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25.11.2020 17:01
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25.11.2020 16:59 Ответить
Яке таке антікорупційне законодавство в 100% корумпованій країні !!)))
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25.11.2020 17:12 Ответить
Зеленський хоче нічого не робити, не саджати суддів КСУ в тюрму, не конфісковувати їх майно, але прийдеться це робити і дуже терміново! А суддям КСУ хочу сказати - Раньше сядешь, раньше вийдешь! хоча я їм бажаю довічного терміну!
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25.11.2020 17:29 Ответить
візьми посади розумнику , аби тільки язиком ляпати без мізків!
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25.11.2020 18:38 Ответить
Так він цього і добивається!... Якщо приймуть його запит, то, поки не отримає відповідь (а це - кілька місяців), він "ні хрєна" не буде робить, кивать на Венеційську комісію і "включать дурня": "А чо я? Я абратился в международную инстанцию, за разъяснением... Получим ответ - будем решать, что нужно делать...".
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25.11.2020 17:23 Ответить
этот шут воообще понимает что он просит и что делает? или у него одни видосики в голове? довёл страну до дефолта.. хотя нет, вы 73% баранов сделали это вместе!
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25.11.2020 17:00 Ответить
Не шут он а талантливый агент ФСБ. До того талантливый что украинцы в это не могут поверить, хотя он действует уже в открытую.
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25.11.2020 17:10 Ответить
Усі ці вкиди в ЗМІ лише для розводу лохторату. Зейло давно знав яке буде прийнято рішення конституційним судом і очікував цього, про це заявили самі судді. Якби була "політична воля" внести зміни в антикорупційне законодавство, конституційний суд надав би рекомендації ВР внести зміни до відповідних норм. Консультації ВР, ОП з КСУ здійснюються на постійній основі. Очевидно, що плани були інші, найбільш схоже на сплановану провокацію опг дєрмака для дискредитації конституційної юрисдикції україни, руйнації державності. Для цього і запит Зейла, втягування Венеційської комісієї в цю авантюру для оцінки суддів, прийнятого ними рішення. Не здивуюся якщо сценарій цієї вакханалії спущений з кремлєстану для проштовхування інтеграції днр лнр і федералізації України.
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25.11.2020 18:48 Ответить
Дайте идиоту успокоительное.
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25.11.2020 17:01 Ответить
Вот только не надо его оскорблять . Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 8985 Он покинул цирк ради нашего процветания . Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 8985
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25.11.2020 17:01 Ответить
Зачотно
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25.11.2020 20:09 Ответить
резво ожеребился
имитатор
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25.11.2020 17:01 Ответить
Да будь ты мужиком, разгони этот КС. Причем тут Венецианская комиссия.
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25.11.2020 17:02 Ответить
задрал этот гнусавый тридвараз,т.е. ждать собирается еще полгода,а там и козломордия с распростертыми объятиями встретит
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25.11.2020 17:02 Ответить
просто тянет время.
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25.11.2020 17:03 Ответить
А сами себе законы не умеете принимать, нужен дяденька?
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25.11.2020 17:07 Ответить
Нужны деньги. Но делать по-человечески у него не получается. Вот изгаляется, как может.
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25.11.2020 17:30 Ответить
Не смішіть курей, хто прийме закони на шкоду собі? Після такого довелося б сісти за корупцію
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25.11.2020 18:51 Ответить
ковід зїв мізки найвеличнішого лідера всесвіту тепер в його голові вакуум
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25.11.2020 17:09 Ответить
Здається ковід залишився голодним, бо нічого і не було.
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25.11.2020 17:17 Ответить
Ося Бендер сказал бы: "Обращайтесь в Лигу сексуальных меньшинств! " Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 9453
Там помогут Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 9453
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25.11.2020 17:14 Ответить
И сколько десятилетий ждать ответа?
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25.11.2020 17:16 Ответить
заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины

Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 6646
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25.11.2020 17:17 Ответить
А какое нужно заключение?
Каждый третий чиновник - коррупционер! Первые двое, еще не прорвались к корыту.
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25.11.2020 17:24 Ответить
уже прорвались
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25.11.2020 17:37 Ответить
чиновники вищого рангу усі корупціонери. Кожен третій на місцевом рівні.
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25.11.2020 18:53 Ответить
Каких тебе, недоумок, не хватает заключений? Не хватает одного, но реального заключения.
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25.11.2020 17:29 Ответить
жертва газа Дурачёк зеленский ?
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25.11.2020 17:35 Ответить
Евросюз , дайте список задания для вступу до вас! Венецианка проконсультируйте меня тупого юриста, шо я не так зробыв зи своею заявою по КС! Бо правыть мною ОПа, а вона у меня только для пиару та контактов з рашистами, а юристы-консультанты все Петром наняты!
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25.11.2020 18:19 Ответить
А "Козирь" вкурсі про звернення? Ви ж пане читали проект рішення суду і промовчали, дали одобрямс, а зараз корчите із себе правника?
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25.11.2020 18:22 Ответить
Козирь куратор, має бути вкурсі, сам сценарій с мацкви притягнув, зесранець старається як може. Наразі тактична мета - дискредитувати і ліквідувати конституційну юрисдикцію України, яка стоїть на заваді більш глобальним стратегічним цілям кремля.
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25.11.2020 19:01 Ответить
краще би він звернувся до китайців за допомогою...
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25.11.2020 18:29 Ответить
Зеленський просить Венеціанську комісію дати висновок про стан антикорупційного законодавства України після рішення КС - Цензор.НЕТ 2826
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25.11.2020 19:42 Ответить
Нахрена було вибирати ідіота на пост президента якщо воно не може само розібратися в очевидних речах?
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25.11.2020 20:02 Ответить
а він і не розбирається, це наслухався Єрмака і хочут тягнути кота за хвіст (по російські - бить баклуши) Мені преза все більше нагадує кіногероя (актор борис Січкін" з фільму "невловимі месники" - я із одеси здрасте.
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25.11.2020 20:29 Ответить
ЗЕ-НАРКОМАН!!!
Из букв: "ж", "о", "п", "а" - НЕВОЗМОЖНО сложить слова "ПОБЕДА"!
Зеленський просить Венеціанську комісію дати висновок про стан антикорупційного законодавства України після рішення КС - Цензор.НЕТ 9387
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25.11.2020 20:30 Ответить
Всё это было запланировано, в момент внесения поправок во втором чтении, при его принятии! Была договорённость негласная, вы голосуете и мы берём денег, а закон потом похерит суд, так как мы вложим "Правильные поправки". И в результате, не кого по ним не привлекли, и наступил запланированный момент их похерить! И все отлично понимают, что исправить закон легко, и недели достаточно! Но этого нельзя допустить , исправления закона, а нужно развалить КС! По этому не чего не пропустят в ВР конструктивного!
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25.11.2020 21:00 Ответить
Чайником слуга Коломойського прикинувся, мовляв ми тутв ОПУ тимчасові мішочники, ми не тутешні не знаємо, що, де і наскільки .
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25.11.2020 21:03 Ответить
 
 