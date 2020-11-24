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Новости Политика Украины Е-декларации госслужащих Конституционный кризис
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ВР (28732) КС (2131) электронное декларирование (1015) Совгиря (51)

Рабочая группа ВР по преодолению конституционного кризиса засекретила предварительные договоренности, - "слуга народа" Совгиря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рабочая группа ВР по преодолению конституционного кризиса засекретила предварительные договоренности, -

Рабочая группа парламента по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и некоторых аспектов деятельности Конституционного суда Украины расскажет о результатах своей работы после достижения окончательных договоренностей для разрешения существующей проблемы, заявляет нардеп Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Как только будут достигнуты конкретные договоренности и юридические, и политические, соответственно, мы выйдем с более конкретной информацией", - приводит высказывание Совгири на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики сайт Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Народный депутат проинформировала членов комитета о первом заседании рабочей группы.

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По ее словам, рабочая группа приняла решение безотлагательно приступить к рассмотрению трех блоков вопросов: восстановление в законодательстве ответственности за представление заведомо недостоверных деклараций; восстановление электронного декларирования с учетом тех позиций, которые высказаны в мотивировочной части решения Конституционного суда и совершенствование законопроекта о Конституционном суде.

Совгиря также сообщила о принятом решении не выносить на широкую публику и не сообщать СМИ о предварительно достигнутых договоренностях по данным вопросам.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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) договорняки?
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24.11.2020 16:28 Ответить
Пусть идут уже нах, допрацювались. Идиоты.
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24.11.2020 17:01 Ответить
*****
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24.11.2020 16:30 Ответить
Що ці театрові ляльки можуть "проіформувати" сидячі на шпагаті-розтяжці та й ще затягнуті мотузками олігарів які ними ж і керують??? Звісно що нічого розумного та дієвого...
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24.11.2020 16:34 Ответить
Новость достойная заголовка "Подковерные договорняки зеленских с опзж."
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24.11.2020 16:42 Ответить
чей то пованивает от этих тайных договорняков, пардон...договоренностей
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24.11.2020 16:54 Ответить
Не должно быдло знать, с кем и о чем будут договариваться!
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24.11.2020 17:14 Ответить
Они вообще там осатанели!!!
На лицо преступление, предательство, скупка краденого и вдруг засекретить!!!
Да их самих судить нужно, а лучше без суда повесить.
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24.11.2020 17:49 Ответить
слуги народа с зеленским будут поживляться в тайне
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24.11.2020 18:47 Ответить
 
 