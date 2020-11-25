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ВР (11734) КС (1154) електронне декларування (1016) Совгиря (52)

Робоча група ВР щодо подолання конституційної кризи засекретила попередні домовленості, - "слуга народу" Совгиря

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Робоча група ВР щодо подолання конституційної кризи засекретила попередні домовленості, -

Робоча група парламенту з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та деяких аспектів діяльності Конституційного суду України розповість про результати своєї роботи після досягнення остаточних домовленостей для вирішення існуючої проблеми, заявляє нардепка Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Щойно будуть досягнуті конкретні домовленості і юридичні, і політичні, відповідно, ми вийдемо з більш конкретною інформацією", - наводить вислів Совгир на засіданні парламентського комітету з питань правової політики сайт Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Народна депутатка поінформувала членів комітету про перше засідання робочої групи.

За її словами, робоча група ухвалила рішення невідкладно взятися до розгляду трьох блоків питань: відновлення в законодавстві відповідальності за подання завідомо недостовірних декларацій; відновлення електронного декларування з урахуванням тих позицій, які висловлені в мотивувальній частині рішення Конституційного суду і вдосконалення законопрєкту про Конституційний суд.

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Совгиря також повідомила про прийняте рішення не виносити на широкий загал і не повідомляти ЗМІ про попередньо досягнуті домовленості з даних питань.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Автор: Анастасія Потіха
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) договорняки?
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24.11.2020 16:28 Відповісти
Пусть идут уже нах, допрацювались. Идиоты.
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24.11.2020 17:01 Відповісти
*****
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24.11.2020 16:30 Відповісти
Що ці театрові ляльки можуть "проіформувати" сидячі на шпагаті-розтяжці та й ще затягнуті мотузками олігарів які ними ж і керують??? Звісно що нічого розумного та дієвого...
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24.11.2020 16:34 Відповісти
Новость достойная заголовка "Подковерные договорняки зеленских с опзж."
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24.11.2020 16:42 Відповісти
чей то пованивает от этих тайных договорняков, пардон...договоренностей
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24.11.2020 16:54 Відповісти
Не должно быдло знать, с кем и о чем будут договариваться!
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24.11.2020 17:14 Відповісти
Они вообще там осатанели!!!
На лицо преступление, предательство, скупка краденого и вдруг засекретить!!!
Да их самих судить нужно, а лучше без суда повесить.
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24.11.2020 17:49 Відповісти
слуги народа с зеленским будут поживляться в тайне
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24.11.2020 18:47 Відповісти
 
 