Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав

Антикорупційний комітет парламенту підтримав законопроєкт спікера Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування в первинному вигляді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Рішення комітету - визнати законопрєкт №4304 таким, що відповідає нормам антикорупційному законодавству, рекомендувати Верховній Раді включити його до порядку денного та ухвалити проєкт за основу та в цілому, тобто відразу як закон.

Секретар комітету нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко рекомендував ухвалити законопрєкт Разумкова як найбільш компромісний. Проєкт президента нардеп назвав неконституційним.

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Представник "Слуги народу" Олексій Жмеренецький висловив думку, що будь-яке рішення Верховної Ради з цього питання буде політичним та не відповідатиме в повній мірі нормам законодавства. За його словами, сесійна зала має сама вирішити, який законопроєкт підтримати.

"За" проголосували 6 членів комітету, 4 утримались, 2 - проти.

Законопроєкт президента Володимира Зеленського на засіданні не розглядали.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.