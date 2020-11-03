УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10698 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Е-декларації держслужбовців Конституційна криза
36 235 194
ВР (11736) КС (1154) електронне декларування (1017) Разумков Дмитро (1449)

Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав

Антикорупційний комітет парламенту підтримав законопроєкт спікера Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування в первинному вигляді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Рішення комітету - визнати законопрєкт №4304 таким, що відповідає нормам антикорупційному законодавству, рекомендувати Верховній Раді включити його до порядку денного та ухвалити проєкт за основу та в цілому, тобто відразу як закон.

Секретар комітету нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко рекомендував ухвалити законопрєкт Разумкова як найбільш компромісний. Проєкт президента нардеп назвав неконституційним.

Читайте також: Законопроєкт про підвищення кворуму в КС до 17 осіб подано в Раду

Представник "Слуги народу" Олексій Жмеренецький висловив думку, що будь-яке рішення Верховної Ради з цього питання буде політичним та не відповідатиме в повній мірі нормам законодавства. За його словами, сесійна зала має сама вирішити, який законопроєкт підтримати.

"За" проголосували 6 членів комітету, 4 утримались, 2 - проти.

Законопроєкт президента Володимира Зеленського на засіданні не розглядали.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Благодаря зеленскому Петр Алексеевич теперь еще два срока будет президентом. И при чем уже скоро!!! Конституционный кризис: комитет Рады поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал - Цензор.НЕТ 7514
показати весь коментар
03.11.2020 17:04
+32
От і весь наш доморощений Кім Чен Ин....
показати весь коментар
03.11.2020 16:50
+29
Конституционный кризис: комитет Рады поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал - Цензор.НЕТ 9008
показати весь коментар
03.11.2020 16:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Конституционный кризис: комитет Рады поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал - Цензор.НЕТ 9008
показати весь коментар
03.11.2020 16:55 Відповісти
У вас жбурляють обурливими фактами, але забувають додати, що запропонований вам "простий і зрозумілий" вихід для вашого справедливого обурення робить ситуацію не кращою, а ще набагато гіршою.
Рік тому на президентських виборах це спрацювало.
Зараз той же трюк хочуть повторити з розпуском Конституційного суду.
Головне, у чому українська громадськість зазнала поразки від 2019 року - нас вже змусили грати не у win-win, і навіть не у win-lose, а у lose-lose a lot ("або програти, або програти дуже багато"). І найгірше, що багато хто досі цього не второпав.
Але час виграшів був приречений на швидке завершення саме тоді, коли дурням і обдуреним примарилося, що він лише починається.
А зараз в цугцвангу перебуває вже не Зеленський, а вся наша країна.
Тому логіка дій притомних патріотів сьогодні має бути зосередженою не на виграші, а на мінімізації програшу і усуванні найгірших небезпек - хай навіть за рахунок програшу від інших, не таких критичних небезпек. Відступати також треба впорядковано і без паніки. Побіжимо наосліп - втратимо найбільше. Тому тримаймо стрій та зберігаймо холодну голову. Зараз вона потрібна як ніколи. - О. Панич https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3454421061342413
показати весь коментар
03.11.2020 23:29 Відповісти
криси та бєгут....путін пріді, спасі, памагі Конституционный кризис: комитет Рады поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал - Цензор.НЕТ 6666
показати весь коментар
03.11.2020 16:56 Відповісти
Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 1138ibigdan 3 ноября, 21:00
Парламент разогнал Зеленского
Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 1138Сегодня - вторая, еще более веселая, часть Марлезонского балета.

Напомню, в первой части - и клоун и его дружбан Разумков подали два разных законопроекта по восстановлению электронного декларирования - что явно обозначило раскол в партии слуг и самостоятельную игру Разумкова. Более того, в первой же части стало ясно, что никто другой в Раде, и даже не вся собственная партия не поддерживают законопроект клоуна.

Так вот, сегодня, Антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова большинством голосов, а проект клоуна обозначил как - неконституционный !!! Отмечу только, что главой данного комитета есть Радина А.О. - из партии слуга народа !!!

Двойной удар по вовочке получается - мало того, что Разумков, однопартеец, подал параллельно другой законопроект, так еще и комитет где председательствует своя же слуга народа назвал законопроект вовочки - антиконституционным.

Похоже, об вовочку уже по полной вытирают ноги и в собственной партии 🙂

Nick Vest

показати весь коментар
04.11.2020 03:59 Відповісти
Володька, тебя кинули
показати весь коментар
03.11.2020 16:57 Відповісти
Судьи и спушники это работники-ДЖЕКПОТчики и 111тники. Они полжизни ждут взяточного куша, чтобы предать интерес украины на свой карманный. Тупицкий как раз таков- впарить кацапские хателки под видом дерьмократических громких слоганов и заезженных мантр якобы о заботе нацменшинств и получить за это сотню миллионов$. И после можно послать наъ украину как страну дураков, которая дала ему такой шанс и не убили и не выразала все семейство.И вообще ничего ему не сделали - ну фейл стейт.Ну почему не развести лохов и пусть дальше льют свою кровь на передовой. Потому черта за такое гигапредательство нужно убить как делают муслимы, когда задевают их какието якобы чувства.
показати весь коментар
03.11.2020 17:29 Відповісти
Конституционный кризис: комитет Рады поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал - Цензор.НЕТ 2272
показати весь коментар
03.11.2020 16:58 Відповісти
Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 4093
показати весь коментар
03.11.2020 17:07 Відповісти
Вот и вырисовывается новый лидер зеленой толпы) Зекоманданте уже отработанный материал. Очень интересное кино, и режиссеры супер. Да, Вовка это тебе не сватов снимать и не в квартале писюном дрыгать. Зачетная комбинация.
показати весь коментар
03.11.2020 16:59 Відповісти
Ну Разумков хотя бы умный и квалифицированный политолог. А как говорится, лучше с умным потерять. чем с дураком найти.
На что способен дурак в роли президента, уже, думаю, убедились даже его самые ярые сторонники.
Разумков будет осторожен и в своих решениях обязательно будет учитывать настроения общества.
показати весь коментар
03.11.2020 17:51 Відповісти
Ну не смішіть . Щоб стати кваліфікованим політологом , треба на політиці " собаку з'їсти" , Разумков же , поки що , лише "надкусив їй вухо" .. Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 5867.
показати весь коментар
03.11.2020 20:08 Відповісти
Разумков багато років, до того як прийшов у Раду, працював політтехнологом, має політологічну освіту.
Я саме про й писала, а не про його досвід роботи у Раді.
показати весь коментар
03.11.2020 21:09 Відповісти
Ви щось наплутали . Разумков не був політтехнологом , він сам це говорив в інтерв'ю ,, він працював у Тигипка , в комерційних структурах . Можливо ви подумали про його батька . ? Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 2685 .
показати весь коментар
03.11.2020 21:25 Відповісти
Та про його батька я знаю. Але про синулю теж знаю, він таки політолог за освітою й працюва політтехнологом. Може, й у Тигипка теж працював, він же не тільки-тільки з інстітуту.
показати весь коментар
03.11.2020 22:00 Відповісти
Політтехнологи це люди які десятки років допомагають олігархічним політикам дурити виборців, а отже народ.
показати весь коментар
04.11.2020 00:18 Відповісти
Между тем юлька к бене подалась.
показати весь коментар
03.11.2020 17:00 Відповісти
зозуля.
показати весь коментар
03.11.2020 17:04 Відповісти
Скоро вместо полупарашного наркомана }{уйло поставит на царство парашного Разумкова.
Зебилы- вы сделали себя ещё раз. Конституционный кризис: комитет Рады поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал - Цензор.НЕТ 5287
показати весь коментар
03.11.2020 17:01 Відповісти
Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 4832
показати весь коментар
03.11.2020 17:47 Відповісти
Это хорошо, что у слуг раздрай внутри партии. У проукраинских сил скоро может появиться шанс перехватить власть.
показати весь коментар
03.11.2020 17:03 Відповісти
путинская шлюха прежде чем такое вякать о бедапеште пусть хуъ кацапский со рта вытянет. И засирает своей провокацией к которой не имеет отношения новосную ленту, чтобы отвечь от кацапской спецоперции по захвату кс своими свиными тушками Тупицким- по уничтожению украины в правовом поле.
И да - пусть немецкие враги и узурпаторы европы исправно платят украине лярды в бюджет за купленные мерседесы украинскими коррупционерами, потому что если они не будут платить украине придется индустриализироваться обратно. И возможно забрать у шлюх рынок мерседесов - вот какие у них самые большие страхи.Вот чего НЕМЦЫ БОЯТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО - чтобы украина не индустриализировалась обратно.И от этого они готовы платить миллиарды лишь бы украина не сложилась, потому что она самый большой после парашки закупщик немецкого гламурного дерьма и кормит немецких фашистов больше всех.
показати весь коментар
03.11.2020 17:30 Відповісти
Прощай вова....
Конституционный кризис: комитет Рады поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал - Цензор.НЕТ 1291
показати весь коментар
03.11.2020 17:03 Відповісти
Зеля все!!! Считай дни сколько тебе осталось до того как пойдешь рожи корчить опять.Даю 200 дней что он уйдет в отставку
показати весь коментар
03.11.2020 17:08 Відповісти
Щось мені підказує, що до "ЙОЛКИ" не дотягне
показати весь коментар
03.11.2020 20:17 Відповісти
Узеленского без зеленского...
показати весь коментар
03.11.2020 17:08 Відповісти
Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 9611
показати весь коментар
03.11.2020 17:09 Відповісти
Бубочку обидели!
показати весь коментар
03.11.2020 17:11 Відповісти
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·1 ч

Разумков не брав участі в опитуванні Зе, Разумков в піку Зе підготував власний законопроект, який НЕ суперечить Конституції. Впевнений у Разумкова в Раді вже є платформа, яка не дасть його посунути. Але Разумков гірше за Зе, він розумний і дуже хитрий ворог. А Зе вже ніхто.
показати весь коментар
03.11.2020 17:11 Відповісти
В общем, проект старый, а не разумковский.
И вот вам и ещё один потомственный коррупционер - Разумков. Уволить прокравшийся КС неконституционно. Конституционно оставить всё как есть. Ну, т.е., как было 5 дней назад.
показати весь коментар
03.11.2020 17:21 Відповісти
Гоняют бедного дурачка ссаными тряпками.
показати весь коментар
03.11.2020 17:21 Відповісти
Не бедный он. Но то что выглядит со всех сторон идиотом -100%
показати весь коментар
03.11.2020 19:58 Відповісти
Какой то хреновый анекдот:
Плывут Петька с Чапаевым по реке. За ними гонятся крокодилы. Петька к берегу выплыл, а Чапаев отстал, его крокодилы и съели. Петька идет, рыдает. И тут находит бутылку. Открывает - джин. Джин: "Мой освободитель, исполню любое твое желание!" Петька (рыдая): "Верни все как было"....
Плывут Петька с Чапаевым по реке, за ними гонятся крокодилы.
показати весь коментар
03.11.2020 17:28 Відповісти
Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 1594 Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 6908
показати весь коментар
03.11.2020 17:36 Відповісти
Раскол "слуг урода"

Помните, я рассказывал вам о Разумкове, который раньше всех покинет эту команду с прицелом на создание своей партии "умеренных" слуг?
Вот что пишет Печерский холм: Вот кто сейчас вызывает в Офисе президента чистую незапятнанную ничем ненависть - это спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. В офисе президента все поняли сразу - вчера произошел окончательный раскол «Слуги народа» и спикер полностью встал на сторону раскольников. Все попытки договориться со спикером закончились ничем.

* Распространенная телеграмм-каналами новость о том, что у Ермака сейчас пытаются решить конституционный кризис путем уговоров судей КС подать в отставку самостоятельно, конечно интересна - но не более того. Даже если ОПУ удастся уговорить судей (что сомнительно), большинства в Верховной Раде у Зеленского больше нет.

* Депутатские группы - торгуются. А спикер включил режим: «Я действую только по закону». Иными словами, ни одного сложного голосования Офис президента провести теперь не сможет - он просто не имеет ресурсов, чтобы заинтересовать своих же депутатов. А действовать так, как в свое время действовал Порошенко, у Офиса президента не выйдет - чтобы так договариваться, нужно быть Порошенко, - со всеми его цинизмом, предприимчивостью и опытом в политике и бизнесе.
На что способен Зеленский - продемонстрировано было вчера на заседании фракции. Зеленский банально струсил - испугался дискуссии со своими же депутатами. На заседание фракции он опоздал, прочитал обращение и сразу же сбежал в ефир на ICTV - вкушать комплименты Шабунина и Лещенко.

* В таких условиях, влияние спикера Верховной Рады взлетает просто до небес. Все оппозиционные партии становятся носителями «золотой акции», договариваться о применении которой они будут… с тем самым Разумковым. Более того, на Разумкова теперь будет ориентироваться премьер с правительством.
Роль Офиса президента сведена к роли английской королевы, он может громко заявлять, но не способен сделать вообще ничего. Единственное, что еще спасает Офис президента - в открытом расколе сейчас не заинтересованы ни сам офис, не раскольники. Поэтому «Слуга народа» все еще создает видимость единства.
Да только чего стоит такое единство, если группы депутатов просто не дают голоса - и не интересует?

* А впереди - принятие бюджета. Которое тоже ой как зависит от Разумкова.
Helgi Sharp
показати весь коментар
03.11.2020 17:35 Відповісти
Так там дискутировать нечего. В том то и дело, что дело ясное в данном случае. Есть виновные, есть пострадавшие. Много шума, дел нет.
показати весь коментар
03.11.2020 17:45 Відповісти
Лишь бы для страны в целом принимали, а все эти сплетенки - второстепенное.
показати весь коментар
03.11.2020 18:59 Відповісти
Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 4413
показати весь коментар
03.11.2020 17:42 Відповісти
Жабку шкода Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 9358
показати весь коментар
03.11.2020 17:57 Відповісти
А ти дивись, шоб тобі очі повилазили.
показати весь коментар
03.11.2020 19:29 Відповісти
то чому на пенсію не йде, їй вже нічого не світить, вОна фсе.
показати весь коментар
03.11.2020 22:56 Відповісти
Горіла жабка , палала ..Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 5638. Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 1465 .
показати весь коментар
03.11.2020 20:13 Відповісти
як воно все вертається бумерангом - браво Вам!
показати весь коментар
04.11.2020 02:19 Відповісти
Нууу ребята это полумера. А завтра ночью снова будете собираться? Уже по другому закону от КС? Итак .....всю неделю?
показати весь коментар
03.11.2020 17:44 Відповісти
Кацапские вбросы- не выгодные украине и выгодные для успешности спецоперации и протягивания спецоперации с ккс коррупционный якобы конституционный суд.
1. Не шатайте лодку, от консерв до с разцентрованными глазами тупицкого. Не убивайте мол судей или не трогайте судей, потому что украина сложится.
Тоесть чекисты протягивают фуфло, что сейчас ситуация хуже чем в 2014м. В чем украина сложится? если на полгода больше мы ничего не будем слышать от ккс - будет как было до того - что это ***** за бред.
2. Пугалки что мамкин диктатор зелепенский получит контроль над кс.Да он не то что завтра не знает что делать, он сегодня уже в нирване сидит от оманских мешков кокса на 2 года нюхать не перенюхать. А теперь ккс полностью под контролем чекистов и может коломойши как посредника - полностью управляем из кремля, принимает полностью выгодные кремлю и коломойскому и полностью антиукраинские решения - нужно полностью отключить его на время.
Штурм здания, судей в подвал на 2 месяца без жратвы. Тупицкого и других принести в жертву как назидание для других что нельзя предавать так как сбу сделала в крыму. Призывайте к убийству джекпот-твари.Иначе для украины и народа и его возможно нацбезопасности будет плоховато.
показати весь коментар
03.11.2020 17:44 Відповісти
Стратегия такая штука, если о ней не позаботится когда еще новые проблемы в зародыше, то потом придется заплатить кровью и кровью ваших детей как сегодня войной изза кравчука и подобных крыс.
Якобы конституционный суд якобы попутал что стратегия и нацбезопасноть ВЫШЕ них и их якобы правильных решений, как и ***** ****** принятых купленными олигархами и на кацапские нефтедоллары депутатами дырявых прокоррупционный, проагрессорных законов. Тоесть бороться с коррупцией это плохо, принимать интересы агрессора это правильно, уничтожать стратегически важную мову и принимать езык для причин нападать это правильно и так далее На подвал пид-ов, сделать картинку покруче жидовских о зверствах нацизма в концтаборах. Чтобы жиробасная свинья усохла до скелета, кожа растянутого до земли живота прилипла к позвоночнику. И картинку показать всем приспособленцам, что такое НАЦ ***** БЕЗОПАСНОСТЬ украины и народа.И она важнее каждого пид-ра в кс и за его пределами.
Если эти твари унитожат защиту украины от руц языга под видом громких мантр дискриминиции языков ес, открыв кацапам возможность нападать под видом защиты руцкоизычных, то эти п.ры виновны в войнах и войне.
Они принесли и еще принесут войны под видом не дискриминации агрессорного изыга, который используется для нападения и заливания бензином.В школе должен быть только украинский язык.Супер враг украины портнов с чекистами нажимом на кс и кс крысы втирают в украину инструмент нападения на украину. Эти твари уничтожают целостность страны, закладывают в фундамент песок вместо камней, чтобы дом стоял на камнях, а не на песке и чтобы его кацапы водой смыли.
А почему секретность у этих? Чтобы протянуть антиукраинские путинские хателки?
Почему закрыли режим.
Порнов с кс уничтожает украине стать украиной и возможность стать процветающей, отделенной от руцдураков украиной.
Все задели и ростки для успешности, которые почти кровью удалось выбить за последний 7 лет эта тварь уничтожает с кс.
Эта **** тварь с судами руками дерьмократии уничтожает украину и ложит ее под руцкого дурака навеки.

Элементы спецоперации чекистов под названием крысы КС.
Чекисты уже использовали элементы ****** что ковид вируса нет. Можем видеть что очень многим втерли в мозни что ковида нет. Тоесть обман под видом что вас ******* и обманули. А потом можно видеть многих больных с огромными глазами что ковид все таки есть и можно сдохнуть. Кацапы использовали это везде где возможно, раздули по всему инету и зомбоящику. Для того чтобы в мире больше покупали нефти и цены на нефть начала рост.
Теперь кацапы используют этот интсрумент по украине. Найдена щель в боковом борту с крысами с КС. Кацапы монтировками выковыряли некуевую нормальную пробоину. В чем состоит выковыривание.
1. Был использован портнов, возможно коломойша и еще интересы самых судей о собственных доходах где возможно.Куплены полностью все по вертикали и горизонтали, парашкой выделены деньги на подкуп судей-предателей с запугиванием и прочими компроматами.
2. Везде используют начальный инструмент, что мол украина расшатывается при разгоне кс, констутиционный кризис и все будет пиюдец.
Какой п-ц или качание украины, когда нужно штурмануть кс и судей или убить или посадить на 2 месяца на подвал без жратвы на 2 месяца, чтобы картинка была лучше еврейских пугалок о немецких концлагерях и нацистах. Тоесть нагнетание того что украине хана, что разгонят кс, есть эленмент кацапской спецоперации.И всех консерв которые это раздувают, чтобы никто не упирался что вытворят кс и его враги украины прошел гладко.Чтобы кс расшатал ситуацию. Консерв под зачистку.
Конечно украинскому народу выгодно уничтожение закона о распродаже украины для получения кредита, который пенсы уже выsрали в параше и часть украли олигархи во главе с коломойшей. А украине придется отдавать еще больше.
Штурм кс и судей на фонаря. Чем жестче тем лучше.А то они все уже *******. Украина в таком месте, что никому нельзя ***** расслабиться, как какая-то тварь, петлюровская вошь на кацапские деньги несется с монтировками отковырять все доски с украинского корабля, еще ******* и обмануть хочет что так надо.
Украине нельзя продавать земли, при том что предатель через одного, в крыму спу всем составом перешла без выстрела на сторону врага и украина самая суперкоррупционная страна в мире. Латинфундисты,финансовые супергруппировки со спецслужбами и войсками заходят и ставят колючку с отстрелами кто будет сопротивляться и будет против, если понадобится.Им нужно лишь приоткрыть двери и показать куда работать, дальше снести эти двери не составляет труда.Это как ислам в париже, если выскажешься против, исламисты тебя тут же зарежут. Французы тупые кучерявые пудели запустили чурка-бесов, а теперь они их режут, потом конечно наплодятся до 50%, шпили минаретов выше церквей - тогда всех лохов вырежут, остатки убегут в украину(вот считайте по геометрической прогрессии когда наплодятся больше чем тупых францов, тогда и вырежут по джихаду). Вы ходите чтобы от вас все отжали и запугали и убивали если будете против?
Откуда все страшилки что мамкин диктатор получит ручной кс - это все ****** и обман от чекисткого лукавого. А сейчас он не ручной путинский и ватного агента коломойского после сбития его самолета?
Что хуже кс суд от зелепенского, который нихрена без подсказок не шарит или от чекистов, которые всю спецоперацию на этом запустили с чекистким почерком. Агрессор продолжает нападать разными способами, особенно любимыми ълу - якобы под видом закона, как он любит тыкать своим спухшем пальцем и махать "но в рамках закона, в рамках закона".
показати весь коментар
03.11.2020 17:45 Відповісти
ФСБ підключило "важку артилерію"? Тільки не шифруйтесь, пана фсбшніка викрито, бо слово "Україна" пишиться з великої літери.
показати весь коментар
03.11.2020 17:49 Відповісти
І це зовсім не важливо, що там нульовий пан накалякав. Не треба Штірліцу одягати червоні труси поверх штанів! Ех... Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 337
показати весь коментар
03.11.2020 17:55 Відповісти
Вот этооо срааааччч!!
показати весь коментар
03.11.2020 18:11 Відповісти
Сейчас оппозиция орет о том, какой хороший КС и как надо его защитить от Зеленского.

А завтра КС признает законным закон о продаже земли.

И все - выкусили. Скажите потом, что КС контролирует Зеленский))))), Балаган-«договорняк» Зеленского и КС продолжается.

Поскольку никто и не планировал увольнять судей КС, то теперь «Слуга народа» собирает голоса за…призыв к судьям КС добровольно уйти в отставку., Клоунаду надо ещё потянуть денёк. А со среды все будут обсуждать выборы в США))))))
показати весь коментар
03.11.2020 17:54 Відповісти
І добре, якщо КС визнає законним закон про землю, бо це основна умова для МВФ. Чи ви підтримуєте пропозицію коломойського про дефолт і зайом в рашки?
показати весь коментар
03.11.2020 18:27 Відповісти
Не спешите. Если примут в целом, то следующиий етап подписание закона зечмом.
Зечмо может наложить в ето, вернуть с поправками на доработку, положить в стол как положил принятьій прошлим созьівом ВР Закон про импичмент.
Первьій вариант преодолевается 300-ми голосами. Они есть? Второй придется мурьіжить.
Третий если за 10 дней зечмо не подписьівает, то подписьівает голова ВР и направляет на печать в урядовьій курьер. У Разумкова яйца есть? Сомневаюсь.
показати весь коментар
03.11.2020 17:58 Відповісти
его яйца в башке і в тех кто даст голоса ,а потом виведет людей на уліци - і Вовке хана
показати весь коментар
04.11.2020 02:18 Відповісти



Сергій Прач

@sergey_prach

·18 ч

Про зе-ляп: я зробив їх депутатами. Це не заслуга, це зізнанню у злочині. Бо депутатами у нас за законом роблять виборці. А якщо їм такий статус зробив президент - то це захоплення влади, її узурпація.
показати весь коментар
03.11.2020 18:06 Відповісти
Похоже оллигархи сделали ставку на российского агента Разумкова!
показати весь коментар
03.11.2020 18:16 Відповісти
А зелебобка чей?
показати весь коментар
03.11.2020 18:41 Відповісти
Бенин.
показати весь коментар
03.11.2020 19:31 Відповісти
в равной степени и кремлевский, но попытавшийся выйти из под контроля Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 9454
показати весь коментар
04.11.2020 00:03 Відповісти
А психиаторы - на Витю Бублика.
показати весь коментар
03.11.2020 18:55 Відповісти
Дай Бог, дай Бог.....
показати весь коментар
03.11.2020 18:55 Відповісти
Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 5990 следующий?
показати весь коментар
03.11.2020 18:58 Відповісти
Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 6395
показати весь коментар
03.11.2020 18:59 Відповісти
Що стосується Разумкова це правда. Він розумний, але "не наш". Його батько, а значить і він, з номенклатури ссср. Прямі предки 70% номенклатурщиків СССР приймали участь в організації голодомора в Україні. А Парубій вкрай нерозумна людина з містечковим мисленням тієї місцевості де народився. Це той про яких кажуть, що нема гірше гіперактивних дурнів.
показати весь коментар
04.11.2020 00:36 Відповісти
Поцікавтесь біографією Парубія спочатку.
Вам створили образ який не відповідає дійсності.
показати весь коментар
04.11.2020 05:50 Відповісти
Свій "образ" він сам створив. Впродовж багато років я споглядаю його дії і роблю висновки. Це людина яка зовсім не здатна прогнозувати наслідки своїх дій. Своїми діями, які він не здатен більш-менш глибоко осмислювати на рахунок наслідків, він зробив багато шкоди країні.
показати весь коментар
05.11.2020 05:38 Відповісти
Приклад "шкоди" будь ласка?
показати весь коментар
05.11.2020 05:48 Відповісти
Я не сумніваюсь в патріотичності і добрих намірах Парубія. Але те що "політика мистецтво можливого" йому не зрозуміло й близько. Люди, які замахнулись на владу, коли щось збираються робити, мають думати чи не приведе це до зручного випадку хутіну "зіграти козирями". В Парубія й близько нема такої здатності.
показати весь коментар
05.11.2020 06:19 Відповісти
І ще. В результаті хутін зіграв козирями, які він підло дуже довго тримав напоготові, вичікуючи зручний момент. Оце вам приклад "шкоди", в тому числі Парубія. Я не впевнений що Ви зможете зрозуміти
показати весь коментар
05.11.2020 06:34 Відповісти
І ще. Щось в діях треба було трохи підкоректувати, щоб не дати можливості ворогові ввести в дію козирі. Оце тільки й всього.
показати весь коментар
05.11.2020 06:41 Відповісти
Я прошу конкретной приклад.
Так, за його каденцію я можу згадати лише один, не дуже суттєвий випадок, коли він не замислюючись підіграв пропаганді ворога. Можливо їх було більше. Але це не є систематичним.
Відстоювання українських інтересів у будь якій формі завжди дратує *****. Пропонуєте цього взагалі не робити?
показати весь коментар
05.11.2020 08:45 Відповісти
Справа не в дратуванні *****. Його ще з 1991 року дратує саме існування державності України. До речі і Біларусі також. А в наданні йому можливості "використати козирі", які раніше він не міг використати. Я думаю, що я сказав достатньо, щоб Ви все зрозуміли.
показати весь коментар
05.11.2020 10:58 Відповісти
Я прекрасно розумію українську мову. Я вкотре прошу лише навести конкретні приклади тих "козирів".
показати весь коментар
05.11.2020 14:23 Відповісти
Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 8595
показати весь коментар
03.11.2020 19:24 Відповісти
Те, як у Пінчука згуртовано Залэщук,Лєщенко та Шабунін ( адже Пінчук у нас велікій меценат для підконтрольних олігархату младореформаторів) як вони Вилизували Вовці на Свободі Слова наводило на два питання - це підстава його перед тим як скинути чи це олігархічна змова завести КСУ під себе , Financial Times - це дужне серйозно й той же Пінчук має бабло там щось протягти . За просьбою Вовки чи за задумом олігархів, але якщо усі посли проснулися з новими поглядами й усі заяви від ЕС тільки не розгін ВР, то може й все цебуло тролінгом для більшого засмоктування Вовки у дупу з його сцарюванням
показати весь коментар
04.11.2020 02:09 Відповісти
...тільки нерозгін КСУ - хотіла написати
показати весь коментар
04.11.2020 02:13 Відповісти
УКРАИНА ДОЛЖНА ДОЖДАТЬСЯ ЖЕСТКОГО КРИЗИСА В РОССИИ, А С ЭТИМИ УРОДАМИ УКРАИНЦЫ МОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ ЗА ОДНИ СУТКИ !!!
показати весь коментар
03.11.2020 20:28 Відповісти
А блазня то "сливают", причём активно ....
показати весь коментар
03.11.2020 21:11 Відповісти
Бывших рыгов не бывает. Разумков, до сих пор исповедующий ценности бандитской партии рыгов (см. его заявления о языке), гораздо опаснее ермака-козыря.
показати весь коментар
03.11.2020 23:44 Відповісти
Комуняки теж не з-за любові до Украиїни пішли з Кравчуком до незалежності - але позиційний ворог твого ворога- твій позиційний друг . Так Україна нещасна й проторює собі шлях віками
показати весь коментар
04.11.2020 02:12 Відповісти
Разумков на його вік доволі розумний, але "не наш". Його батько, а значить і він, з номенклатури ссср. Прямі предки 70% номенклатурщиків СССР приймали участь в організації голодомору в Україні.
показати весь коментар
04.11.2020 00:45 Відповісти
Разумков - это такая де скотина и предатель как и Зедебил.
Два сапога - пара.
Чтоб вы все сдохли, зебилы!
показати весь коментар
04.11.2020 00:58 Відповісти
Нет, это умная приспособленческая скотина - он хочет чтобы Украина выжила и он как политик себя использует именно здесь.
показати весь коментар
04.11.2020 01:59 Відповісти
Спецоперація "Зеленський" - це реванш старих еліт і великої корупції. Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав - Цензор.НЕТ 6130
показати весь коментар
04.11.2020 01:48 Відповісти
фотка Разумкова - я тебя политтехнологично породил я тебя и психологично по закону убью !
показати весь коментар
04.11.2020 01:57 Відповісти
да, у Зеленского единственный выход - разогнать зРаду вместе с судом... и чем скорее, тем лучше...
показати весь коментар
04.11.2020 02:08 Відповісти
начать с себя - вернее оні імеют право как і он - вигнать єго - еслі он разламаєт констітуціонность - до сракі кто кого і по какім незаконам будєт др др вигонять
показати весь коментар
04.11.2020 02:16 Відповісти
30 років Україна йде шляхом політичної шалави... апендицит вирізають, а не лікують...
показати весь коментар
04.11.2020 07:09 Відповісти
************** - ************* сьогодні й був, мабуть. завжди бо на його рахунку підтримка Януковича с Зеленським , але! рятуючи свою шкуру врятував Україну .
показати весь коментар
04.11.2020 02:40 Відповісти
приймуть закон про "відновлення" і знову прийдеться ВСІ СПРАВИ ПОЧИНАТИ ЗАНОВО!!!! А існуючі ВСІ справи БУДУТЬ АНУЛЬОВАНІ!!! АХАХАХАХ! ОСЬ ТАКА "БОРОТЬБА" З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ!!!!!! СУУУУУУУУКИ ВОНИ СРАНІ, а не законодавці!!
показати весь коментар
04.11.2020 07:08 Відповісти
Разумков,це кацапоїд рузьгємірський і його лохторат такий самий,тягне Україну в московське болото.
показати весь коментар
04.11.2020 12:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 