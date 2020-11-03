Конституционный кризис: комитет Рады поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал

Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Решение комитета - признать законопрект №4304 соответствующим нормам антикоррупционному законодательству, рекомендовать Верховной Раде включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом, то есть сразу как закон.

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Секретарь комитета нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко рекомендовал принять законопроект Разумкова как наиболее компромиссный. Проект президента нардеп назвал неконституционным.

Представитель "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий высказал мнение, что любое решение Верховной Рады по этому вопросу будет политическим и не будет отвечать в полной мере нормам законодательства. По его словам, сессионный зал должен сам решить, какой законопроект поддержать.

"За" проголосовали 6 членов комитета, 4 воздержались, 2 - против.

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Законопроект президента Владимира Зеленского на заседании не рассматривали.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.