Конституционный кризис: комитет Рады поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Решение комитета - признать законопрект №4304 соответствующим нормам антикоррупционному законодательству, рекомендовать Верховной Раде включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом, то есть сразу как закон.
Секретарь комитета нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко рекомендовал принять законопроект Разумкова как наиболее компромиссный. Проект президента нардеп назвал неконституционным.
Представитель "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий высказал мнение, что любое решение Верховной Рады по этому вопросу будет политическим и не будет отвечать в полной мере нормам законодательства. По его словам, сессионный зал должен сам решить, какой законопроект поддержать.
"За" проголосовали 6 членов комитета, 4 воздержались, 2 - против.
Законопроект президента Владимира Зеленского на заседании не рассматривали.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Рік тому на президентських виборах це спрацювало.
Зараз той же трюк хочуть повторити з розпуском Конституційного суду.
Головне, у чому українська громадськість зазнала поразки від 2019 року - нас вже змусили грати не у win-win, і навіть не у win-lose, а у lose-lose a lot ("або програти, або програти дуже багато"). І найгірше, що багато хто досі цього не второпав.
Але час виграшів був приречений на швидке завершення саме тоді, коли дурням і обдуреним примарилося, що він лише починається.
А зараз в цугцвангу перебуває вже не Зеленський, а вся наша країна.
Тому логіка дій притомних патріотів сьогодні має бути зосередженою не на виграші, а на мінімізації програшу і усуванні найгірших небезпек - хай навіть за рахунок програшу від інших, не таких критичних небезпек. Відступати також треба впорядковано і без паніки. Побіжимо наосліп - втратимо найбільше. Тому тримаймо стрій та зберігаймо холодну голову. Зараз вона потрібна як ніколи. - О. Панич https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/3454421061342413
Парламент разогнал Зеленского
Сегодня - вторая, еще более веселая, часть Марлезонского балета.
Напомню, в первой части - и клоун и его дружбан Разумков подали два разных законопроекта по восстановлению электронного декларирования - что явно обозначило раскол в партии слуг и самостоятельную игру Разумкова. Более того, в первой же части стало ясно, что никто другой в Раде, и даже не вся собственная партия не поддерживают законопроект клоуна.
Так вот, сегодня, Антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова большинством голосов, а проект клоуна обозначил как - неконституционный !!! Отмечу только, что главой данного комитета есть Радина А.О. - из партии слуга народа !!!
Двойной удар по вовочке получается - мало того, что Разумков, однопартеец, подал параллельно другой законопроект, так еще и комитет где председательствует своя же слуга народа назвал законопроект вовочки - антиконституционным.
Похоже, об вовочку уже по полной вытирают ноги и в собственной партии 🙂
Nick Vest
На что способен дурак в роли президента, уже, думаю, убедились даже его самые ярые сторонники.
Разумков будет осторожен и в своих решениях обязательно будет учитывать настроения общества.
Я саме про й писала, а не про його досвід роботи у Раді.
Зебилы- вы сделали себя ещё раз.
И да - пусть немецкие враги и узурпаторы европы исправно платят украине лярды в бюджет за купленные мерседесы украинскими коррупционерами, потому что если они не будут платить украине придется индустриализироваться обратно. И возможно забрать у шлюх рынок мерседесов - вот какие у них самые большие страхи.Вот чего НЕМЦЫ БОЯТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО - чтобы украина не индустриализировалась обратно.И от этого они готовы платить миллиарды лишь бы украина не сложилась, потому что она самый большой после парашки закупщик немецкого гламурного дерьма и кормит немецких фашистов больше всех.
@jozefkneht1
·1 ч
Разумков не брав участі в опитуванні Зе, Разумков в піку Зе підготував власний законопроект, який НЕ суперечить Конституції. Впевнений у Разумкова в Раді вже є платформа, яка не дасть його посунути. Але Разумков гірше за Зе, він розумний і дуже хитрий ворог. А Зе вже ніхто.
И вот вам и ещё один потомственный коррупционер - Разумков. Уволить прокравшийся КС неконституционно. Конституционно оставить всё как есть. Ну, т.е., как было 5 дней назад.
Плывут Петька с Чапаевым по реке. За ними гонятся крокодилы. Петька к берегу выплыл, а Чапаев отстал, его крокодилы и съели. Петька идет, рыдает. И тут находит бутылку. Открывает - джин. Джин: "Мой освободитель, исполню любое твое желание!" Петька (рыдая): "Верни все как было"....
Плывут Петька с Чапаевым по реке, за ними гонятся крокодилы.
Помните, я рассказывал вам о Разумкове, который раньше всех покинет эту команду с прицелом на создание своей партии "умеренных" слуг?
Вот что пишет Печерский холм: Вот кто сейчас вызывает в Офисе президента чистую незапятнанную ничем ненависть - это спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. В офисе президента все поняли сразу - вчера произошел окончательный раскол «Слуги народа» и спикер полностью встал на сторону раскольников. Все попытки договориться со спикером закончились ничем.
* Распространенная телеграмм-каналами новость о том, что у Ермака сейчас пытаются решить конституционный кризис путем уговоров судей КС подать в отставку самостоятельно, конечно интересна - но не более того. Даже если ОПУ удастся уговорить судей (что сомнительно), большинства в Верховной Раде у Зеленского больше нет.
* Депутатские группы - торгуются. А спикер включил режим: «Я действую только по закону». Иными словами, ни одного сложного голосования Офис президента провести теперь не сможет - он просто не имеет ресурсов, чтобы заинтересовать своих же депутатов. А действовать так, как в свое время действовал Порошенко, у Офиса президента не выйдет - чтобы так договариваться, нужно быть Порошенко, - со всеми его цинизмом, предприимчивостью и опытом в политике и бизнесе.
На что способен Зеленский - продемонстрировано было вчера на заседании фракции. Зеленский банально струсил - испугался дискуссии со своими же депутатами. На заседание фракции он опоздал, прочитал обращение и сразу же сбежал в ефир на ICTV - вкушать комплименты Шабунина и Лещенко.
* В таких условиях, влияние спикера Верховной Рады взлетает просто до небес. Все оппозиционные партии становятся носителями «золотой акции», договариваться о применении которой они будут… с тем самым Разумковым. Более того, на Разумкова теперь будет ориентироваться премьер с правительством.
Роль Офиса президента сведена к роли английской королевы, он может громко заявлять, но не способен сделать вообще ничего. Единственное, что еще спасает Офис президента - в открытом расколе сейчас не заинтересованы ни сам офис, не раскольники. Поэтому «Слуга народа» все еще создает видимость единства.
Да только чего стоит такое единство, если группы депутатов просто не дают голоса - и не интересует?
* А впереди - принятие бюджета. Которое тоже ой как зависит от Разумкова.
Helgi Sharp
1. Не шатайте лодку, от консерв до с разцентрованными глазами тупицкого. Не убивайте мол судей или не трогайте судей, потому что украина сложится.
Тоесть чекисты протягивают фуфло, что сейчас ситуация хуже чем в 2014м. В чем украина сложится? если на полгода больше мы ничего не будем слышать от ккс - будет как было до того - что это ***** за бред.
2. Пугалки что мамкин диктатор зелепенский получит контроль над кс.Да он не то что завтра не знает что делать, он сегодня уже в нирване сидит от оманских мешков кокса на 2 года нюхать не перенюхать. А теперь ккс полностью под контролем чекистов и может коломойши как посредника - полностью управляем из кремля, принимает полностью выгодные кремлю и коломойскому и полностью антиукраинские решения - нужно полностью отключить его на время.
Штурм здания, судей в подвал на 2 месяца без жратвы. Тупицкого и других принести в жертву как назидание для других что нельзя предавать так как сбу сделала в крыму. Призывайте к убийству джекпот-твари.Иначе для украины и народа и его возможно нацбезопасности будет плоховато.
Якобы конституционный суд якобы попутал что стратегия и нацбезопасноть ВЫШЕ них и их якобы правильных решений, как и ***** ****** принятых купленными олигархами и на кацапские нефтедоллары депутатами дырявых прокоррупционный, проагрессорных законов. Тоесть бороться с коррупцией это плохо, принимать интересы агрессора это правильно, уничтожать стратегически важную мову и принимать езык для причин нападать это правильно и так далее На подвал пид-ов, сделать картинку покруче жидовских о зверствах нацизма в концтаборах. Чтобы жиробасная свинья усохла до скелета, кожа растянутого до земли живота прилипла к позвоночнику. И картинку показать всем приспособленцам, что такое НАЦ ***** БЕЗОПАСНОСТЬ украины и народа.И она важнее каждого пид-ра в кс и за его пределами.
Если эти твари унитожат защиту украины от руц языга под видом громких мантр дискриминиции языков ес, открыв кацапам возможность нападать под видом защиты руцкоизычных, то эти п.ры виновны в войнах и войне.
Они принесли и еще принесут войны под видом не дискриминации агрессорного изыга, который используется для нападения и заливания бензином.В школе должен быть только украинский язык.Супер враг украины портнов с чекистами нажимом на кс и кс крысы втирают в украину инструмент нападения на украину. Эти твари уничтожают целостность страны, закладывают в фундамент песок вместо камней, чтобы дом стоял на камнях, а не на песке и чтобы его кацапы водой смыли.
А почему секретность у этих? Чтобы протянуть антиукраинские путинские хателки?
Почему закрыли режим.
Порнов с кс уничтожает украине стать украиной и возможность стать процветающей, отделенной от руцдураков украиной.
Все задели и ростки для успешности, которые почти кровью удалось выбить за последний 7 лет эта тварь уничтожает с кс.
Эта **** тварь с судами руками дерьмократии уничтожает украину и ложит ее под руцкого дурака навеки.
Элементы спецоперации чекистов под названием крысы КС.
Чекисты уже использовали элементы ****** что ковид вируса нет. Можем видеть что очень многим втерли в мозни что ковида нет. Тоесть обман под видом что вас ******* и обманули. А потом можно видеть многих больных с огромными глазами что ковид все таки есть и можно сдохнуть. Кацапы использовали это везде где возможно, раздули по всему инету и зомбоящику. Для того чтобы в мире больше покупали нефти и цены на нефть начала рост.
Теперь кацапы используют этот интсрумент по украине. Найдена щель в боковом борту с крысами с КС. Кацапы монтировками выковыряли некуевую нормальную пробоину. В чем состоит выковыривание.
1. Был использован портнов, возможно коломойша и еще интересы самых судей о собственных доходах где возможно.Куплены полностью все по вертикали и горизонтали, парашкой выделены деньги на подкуп судей-предателей с запугиванием и прочими компроматами.
2. Везде используют начальный инструмент, что мол украина расшатывается при разгоне кс, констутиционный кризис и все будет пиюдец.
Какой п-ц или качание украины, когда нужно штурмануть кс и судей или убить или посадить на 2 месяца на подвал без жратвы на 2 месяца, чтобы картинка была лучше еврейских пугалок о немецких концлагерях и нацистах. Тоесть нагнетание того что украине хана, что разгонят кс, есть эленмент кацапской спецоперации.И всех консерв которые это раздувают, чтобы никто не упирался что вытворят кс и его враги украины прошел гладко.Чтобы кс расшатал ситуацию. Консерв под зачистку.
Конечно украинскому народу выгодно уничтожение закона о распродаже украины для получения кредита, который пенсы уже выsрали в параше и часть украли олигархи во главе с коломойшей. А украине придется отдавать еще больше.
Штурм кс и судей на фонаря. Чем жестче тем лучше.А то они все уже *******. Украина в таком месте, что никому нельзя ***** расслабиться, как какая-то тварь, петлюровская вошь на кацапские деньги несется с монтировками отковырять все доски с украинского корабля, еще ******* и обмануть хочет что так надо.
Украине нельзя продавать земли, при том что предатель через одного, в крыму спу всем составом перешла без выстрела на сторону врага и украина самая суперкоррупционная страна в мире. Латинфундисты,финансовые супергруппировки со спецслужбами и войсками заходят и ставят колючку с отстрелами кто будет сопротивляться и будет против, если понадобится.Им нужно лишь приоткрыть двери и показать куда работать, дальше снести эти двери не составляет труда.Это как ислам в париже, если выскажешься против, исламисты тебя тут же зарежут. Французы тупые кучерявые пудели запустили чурка-бесов, а теперь они их режут, потом конечно наплодятся до 50%, шпили минаретов выше церквей - тогда всех лохов вырежут, остатки убегут в украину(вот считайте по геометрической прогрессии когда наплодятся больше чем тупых францов, тогда и вырежут по джихаду). Вы ходите чтобы от вас все отжали и запугали и убивали если будете против?
Откуда все страшилки что мамкин диктатор получит ручной кс - это все ****** и обман от чекисткого лукавого. А сейчас он не ручной путинский и ватного агента коломойского после сбития его самолета?
Что хуже кс суд от зелепенского, который нихрена без подсказок не шарит или от чекистов, которые всю спецоперацию на этом запустили с чекистким почерком. Агрессор продолжает нападать разными способами, особенно любимыми ълу - якобы под видом закона, как он любит тыкать своим спухшем пальцем и махать "но в рамках закона, в рамках закона".
А завтра КС признает законным закон о продаже земли.
И все - выкусили. Скажите потом, что КС контролирует Зеленский))))), Балаган-«договорняк» Зеленского и КС продолжается.
Поскольку никто и не планировал увольнять судей КС, то теперь «Слуга народа» собирает голоса за…призыв к судьям КС добровольно уйти в отставку., Клоунаду надо ещё потянуть денёк. А со среды все будут обсуждать выборы в США))))))
Зечмо может наложить в ето, вернуть с поправками на доработку, положить в стол как положил принятьій прошлим созьівом ВР Закон про импичмент.
Первьій вариант преодолевается 300-ми голосами. Они есть? Второй придется мурьіжить.
Третий если за 10 дней зечмо не подписьівает, то подписьівает голова ВР и направляет на печать в урядовьій курьер. У Разумкова яйца есть? Сомневаюсь.
Сергій Прач
@sergey_prach
·18 ч
Про зе-ляп: я зробив їх депутатами. Це не заслуга, це зізнанню у злочині. Бо депутатами у нас за законом роблять виборці. А якщо їм такий статус зробив президент - то це захоплення влади, її узурпація.
Вам створили образ який не відповідає дійсності.
Так, за його каденцію я можу згадати лише один, не дуже суттєвий випадок, коли він не замислюючись підіграв пропаганді ворога. Можливо їх було більше. Але це не є систематичним.
Відстоювання українських інтересів у будь якій формі завжди дратує *****. Пропонуєте цього взагалі не робити?
Два сапога - пара.
Чтоб вы все сдохли, зебилы!