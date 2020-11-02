Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент планирует возобновить электронное декларирование новым законом. Он должен быть зарегистрирован в ВР до конца понедельника, 2 ноября.
Об этом он сказал в ходе заседания Согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это решение (КСУ. - Ред.) привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений... Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении... Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе", - подчеркнул Разумков.
Первый замглавы комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк опубликовал текст этого законопроекта.
"Состоялось совещание глав фракций относительно дальнейшего восстановления законопроекта об электронном декларировании. Был предложен механизм возвратиться к первой редакции закона, принять политически условное решение, а потом уже вносить изменения в течение двух месяцев, с учетом позиций относительно судей", - цитирует Железняка Интерфакс-Украина.
По его словам, в настоящее время этот законопроект согласовывается фракциями и, наверное, будет сегодня регистрироваться.
"Был вопрос относительно президентского законопроекта о восстановлении доверия к суду, но пока нет окончательного решения относительно него: будет ли этот законопроект далее поддерживаться или нет, поэтому ждем позиции президента, Офиса президента", - подчеркнул депутат.
Пожалуйста, подождите...
2 " одні бариги, та казнокради потерпають, бо від корита відірвали"- хто і як із них потерпыв...- зміна-рокіроака , це те що відбуваеться постійно...- всі хто нахапали - всі задоволені ситі та відгодован- при капіталах та активах......, ніхто не постраждав реально...- а вся інша їх боротьба та рехформи ...- то лапша на вуха лохам...
Шановний, вимкни "Слугу народу", та вийди на вулицю. Троляка хренов...
Как приятно их сейчас выстебывать!
Якщо таки під новий закон 300 голосів зберуть - можливо коло буде розірвано. (якщо, звісно, КС не похерить конституційну більшість)
Цей склад вже не посмів. Доки дійде до розпуску побачимо скільки він ще не посміє.
===
В цьому тебе сама ТУПИЦЯ запевнила?
===
300 голосів потрібно збирати не під цей закон, а під зміни до Конституції. І в тих змінах ВКАЗАТИ КС ЙОГО МІСЦЕ .
Я про це.
До речі, Разумков подав законопроект, який є погоджений з ЄС, так щойно оголосила Ірина Геращенко
Хуже другое. КСУ полностью отменил эту статью УК Украины. Ее можно внести Радой, новым законом, но беда в том, что она не будет иметь обратной силы. То есть, если ее, условно говоря, примут завтра, 3 ноября, то все декларации и нарушения по ним, которые будут сделаны по ним, смогут оцениваться по этому закону только с 3-го ноября.
К примеру - не указал Тупицкий в декларации получение земли в Крыму - и ничего страшного, это же было аж в 2018-м, а закон действует лишь с 03.11.2020. И по этому закону его прищучить нельзя.
Равно как и все уголовные дела, которые были открыты по данной статье, придется закрыть, ибо "статья неконституционна". А открыть их заново не получится, ибо "преступление было совершено до принятия закона, не имеющего обратной силы".
Т
===
Поки ще нічого не виходить і все вилами по воді писано. Новий закон також може бути знищений. А чого б і ні...
А потом, ради "выхода из конституционного кризиса", в Украине принимается новый жесткий антикоррупционный закон, под который.... Ну вы поняли))
Так можно разводить годами
Недолуге "законотворство" папєрєдніков треба переглядати з точки зору права/відповідно Конституції, а не доцільності на користь "групи у полосатих купальниках".
Как в анекдоте про председателя колхоза, который каждый год засевает все больше и больше конопли "Нехай наркоман подавиться!"
А то наблюдался дефицит колхозньіх пенсионерок, с миллионньіми состояниями,накопленньіми на трудодни.