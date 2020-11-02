Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент планирует возобновить электронное декларирование новым законом. Он должен быть зарегистрирован в ВР до конца понедельника, 2 ноября.

Об этом он сказал в ходе заседания Согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это решение (КСУ. - Ред.) привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений... Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении... Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе", - подчеркнул Разумков.

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Первый замглавы комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк опубликовал текст этого законопроекта.





"Состоялось совещание глав фракций относительно дальнейшего восстановления законопроекта об электронном декларировании. Был предложен механизм возвратиться к первой редакции закона, принять политически условное решение, а потом уже вносить изменения в течение двух месяцев, с учетом позиций относительно судей", - цитирует Железняка Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее время этот законопроект согласовывается фракциями и, наверное, будет сегодня регистрироваться.

"Был вопрос относительно президентского законопроекта о восстановлении доверия к суду, но пока нет окончательного решения относительно него: будет ли этот законопроект далее поддерживаться или нет, поэтому ждем позиции президента, Офиса президента", - подчеркнул депутат.