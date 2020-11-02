РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52120 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
8698 52
ВР (9407) КС (1011) электронное декларирование (522) Рахманин (95) Разумков Дмитрий (1314) Железняк Ярослав (214)

Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент планирует возобновить электронное декларирование новым законом. Он должен быть зарегистрирован в ВР до конца понедельника, 2 ноября.

Об этом он сказал в ходе заседания Согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это решение (КСУ. - Ред.) привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений... Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении... Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе", - подчеркнул Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство США призывает найти выход из кризиса, связанного с решением КС: Это нужно для продолжения европейского и евроатлантического курса

Первый замглавы комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк опубликовал текст этого законопроекта.

Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков 01
Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков 02

"Состоялось совещание глав фракций относительно дальнейшего восстановления законопроекта об электронном декларировании. Был предложен механизм возвратиться к первой редакции закона, принять политически условное решение, а потом уже вносить изменения в течение двух месяцев, с учетом позиций относительно судей", - цитирует Железняка Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее время этот законопроект согласовывается фракциями и, наверное, будет сегодня регистрироваться.

"Был вопрос относительно президентского законопроекта о восстановлении доверия к суду, но пока нет окончательного решения относительно него: будет ли этот законопроект далее поддерживаться или нет, поэтому ждем позиции президента, Офиса президента", - подчеркнул депутат.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+13
Просто нагадаю про румунів.....чаушеску....всє дєла... Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 657

Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 3561
показать весь комментарий
02.11.2020 11:44
+7
А шо со стармми декларациями? Или єто и была цель - их обнулить плюс получить подконтрольный КС?
показать весь комментарий
02.11.2020 11:48
+6
и шо - он таки будет иметь обратную силу?... бенефициары решения уже вздохнули полной грудью...
показать весь комментарий
02.11.2020 11:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто нагадаю про румунів.....чаушеску....всє дєла... Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 657

Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 3561
показать весь комментарий
02.11.2020 11:44 Ответить
Я взагалі то мав на увазі зєлєнського...
показать весь комментарий
02.11.2020 12:48 Ответить
Вибачте, ви сліпі , дурні, чи вирішили мене потролити?
показать весь комментарий
02.11.2020 13:07 Ответить
А ти потєрпєвший? Якщо можна , що хорошого та корисного зробив зєсцикун для України? Бажано по пунктам, і на скільки сот процентів збільшив доходи його шеф медведчук?
показать весь комментарий
02.11.2020 13:19 Ответить
Я тебе щось спитав, не відповідаєш- гуляй !
показать весь комментарий
02.11.2020 13:25 Ответить
Де украiнську вивчали,в ГРУ ГШ,чи ФСБ?
показать весь комментарий
02.11.2020 16:41 Ответить
дядя саша,вы зебил?))
показать весь комментарий
02.11.2020 13:21 Ответить
1 "то виявляється нічого поганого для людей"- а що доброго - фактами....
2 " одні бариги, та казнокради потерпають, бо від корита відірвали"- хто і як із них потерпыв...- зміна-рокіроака , це те що відбуваеться постійно...- всі хто нахапали - всі задоволені ситі та відгодован- при капіталах та активах......, ніхто не постраждав реально...- а вся інша їх боротьба та рехформи ...- то лапша на вуха лохам... Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 5436
показать весь комментарий
02.11.2020 20:35 Ответить
бариги та казнокради потерпають від дій Зеленського? Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 304 Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 304 Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 304

Шановний, вимкни "Слугу народу", та вийди на вулицю. Троляка хренов...
показать весь комментарий
02.11.2020 20:38 Ответить
и шо - он таки будет иметь обратную силу?... бенефициары решения уже вздохнули полной грудью...
показать весь комментарий
02.11.2020 11:47 Ответить
Нет. Не будет. Все воры вздохнули с облегчение. Пока новую базу наполнят - пройдет еще пять лет. Так ша - да здравствует наш воровской ВС!
показать весь комментарий
02.11.2020 11:53 Ответить
А шо со стармми декларациями? Или єто и была цель - их обнулить плюс получить подконтрольный КС?
показать весь комментарий
02.11.2020 11:48 Ответить
Ну как шо? Стереть и передать сервера ворам.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:54 Ответить
А что,есть сомнения?
показать весь комментарий
02.11.2020 20:51 Ответить
Ну це все зрозуміло ,, а от - коли Рада , і взагалі- влада , візьметься за справжніх винуватців конституційного бедламу в країні , за каломойшу і мудачука ? Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 5326 .
показать весь комментарий
02.11.2020 11:49 Ответить
Возьмется. После новых законов и новых уголовных дел. Старые делишки анулированы.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:55 Ответить
Я так понял что осла с его законопроектом разумков послал в пешее эротическое путешествие..
показать весь комментарий
02.11.2020 11:52 Ответить
вот и все кино. Умникам не х............. сказать.
показать весь комментарий
02.11.2020 11:58 Ответить
Народ, а как пригорает в заднице у тех, кто ездил в посольство голосовать, насмотревшись про Голобородько, и примкнув к 73%! Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 201
Как приятно их сейчас выстебывать! Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 201
показать весь комментарий
02.11.2020 12:00 Ответить
НЕЗАДЕКЛАРИРОВАЛ - потерял право на владение, КОНФИСКАЦИЯ.
показать весь комментарий
02.11.2020 12:01 Ответить
Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 5975 А КС знову відмінить. Навіть напрягатися на розгляд не буде. Просто змінить вже готове рішення замінивши пункти та статті.
Якщо таки під новий закон 300 голосів зберуть - можливо коло буде розірвано. (якщо, звісно, КС не похерить конституційну більшість)
показать весь комментарий
02.11.2020 12:16 Ответить
не скасує. Не посміє. Якщо щось там буде не так - дасть срок на виправлення, як і має діяти.
показать весь комментарий
02.11.2020 12:29 Ответить
Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 4205
Цей склад вже не посмів. Доки дійде до розпуску побачимо скільки він ще не посміє.
показать весь комментарий
02.11.2020 12:58 Ответить
не скасує. Не посміє.
===
В цьому тебе сама ТУПИЦЯ запевнила? Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 3150
показать весь комментарий
02.11.2020 14:03 Ответить
Якщо таки під новий закон 300 голосів зберуть
===
300 голосів потрібно збирати не під цей закон, а під зміни до Конституції. І в тих змінах ВКАЗАТИ КС ЙОГО МІСЦЕ .
показать весь комментарий
02.11.2020 14:06 Ответить
300 голосів потрібно аби КС не зміг його відмінити. (Аналогія з подоланням ВЕТО президента).
Я про це.
показать весь комментарий
02.11.2020 14:13 Ответить
Це - правильні дії. Так і потрібно вчинити. Хочете щоб все було по Закону - нате вам по Закону.
показать весь комментарий
02.11.2020 12:28 Ответить
да, забув додати: якщо знайдуться голоси в монобільшості під цей Закон...
показать весь комментарий
02.11.2020 12:30 Ответить
Дави трутней, Зеля)
показать весь комментарий
02.11.2020 12:37 Ответить
Що не вийшло змінити КСУ на суд "95 квартал і К Портнов"? Немає голосів, а як хотілося обдурити нарід і їх руками зробити бяку для знищення України. А виходить можна прийняти всього новий закон?
показать весь комментарий
02.11.2020 12:45 Ответить
невідомо ще, чи знайдуться голоси під "законопроект Разумкова"...
До речі, Разумков подав законопроект, який є погоджений з ЄС, так щойно оголосила Ірина Геращенко
показать весь комментарий
02.11.2020 12:55 Ответить
з Европейськім Союзом?
показать весь комментарий
02.11.2020 14:18 Ответить
Можно принять новый закон, даже судьи КСУ про это говорили - мол, ничего страшного исправьте пару пунктов и все.
Хуже другое. КСУ полностью отменил эту статью УК Украины. Ее можно внести Радой, новым законом, но беда в том, что она не будет иметь обратной силы. То есть, если ее, условно говоря, примут завтра, 3 ноября, то все декларации и нарушения по ним, которые будут сделаны по ним, смогут оцениваться по этому закону только с 3-го ноября.
К примеру - не указал Тупицкий в декларации получение земли в Крыму - и ничего страшного, это же было аж в 2018-м, а закон действует лишь с 03.11.2020. И по этому закону его прищучить нельзя.
Равно как и все уголовные дела, которые были открыты по данной статье, придется закрыть, ибо "статья неконституционна". А открыть их заново не получится, ибо "преступление было совершено до принятия закона, не имеющего обратной силы".
Т
показать весь комментарий
02.11.2020 13:21 Ответить
. А виходить можна прийняти всього новий закон?
===
Поки ще нічого не виходить і все вилами по воді писано. Новий закон також може бути знищений. А чого б і ні...
показать весь комментарий
02.11.2020 14:01 Ответить
Тогда все, по кому велись дела -свободны. Сколько Диме заплатили?
показать весь комментарий
02.11.2020 12:47 Ответить
Нормальная такая схема по разводу населения, да и западных элит тоже, типа в Украине борьба с коррупцией. Принимается жесткий антикоррупционный закон, под принятие которого Запад дает транши и безвизы, а население рукоплещет и ждет "посадок коррупционеров". По этому закону на протяжении 4-5 лет открываются уголовные дела, но идут вяло, типа долго нужно все изучать и т.д. А потом Конституционный суд признает закон неконституционным и, следовательно, все дела закрываются.
А потом, ради "выхода из конституционного кризиса", в Украине принимается новый жесткий антикоррупционный закон, под который.... Ну вы поняли))
Так можно разводить годами
показать весь комментарий
02.11.2020 13:26 Ответить
В пятницу ВР примет новый закон, а в понедельник КС его ЗАНЕКОНСТИТУЦИНИРУЕТ... И что дальше?
показать весь комментарий
02.11.2020 13:56 Ответить
Как не крути, но КС надлежит разогнать или упразднить.
показать весь комментарий
02.11.2020 15:00 Ответить
З цього треба було починати...
Недолуге "законотворство" папєрєдніков треба переглядати з точки зору права/відповідно Конституції, а не доцільності на користь "групи у полосатих купальниках".
показать весь комментарий
02.11.2020 14:16 Ответить
ну дик по новому закону і нові діла прийдеться відкривати на всіх, на кого були заведені діла по старому закону, який вже недійсний!! А скільки там діл??? Хоча "яка різниця" (с), якщо навіть по старому закону практично НІХТО НЕ СІВ!!!!
показать весь комментарий
02.11.2020 17:26 Ответить
Они восстановят этот закон, а КС опять его отменит...
Как в анекдоте про председателя колхоза, который каждый год засевает все больше и больше конопли "Нехай наркоман подавиться!"
показать весь комментарий
02.11.2020 17:32 Ответить
У всех решениях будут менятся только сами бумажки но несмысл,и никто за воровство небудет наказан или отстранен от занимаемой должности или будет наказан и смещен с повышением в соседнем регионе.
показать весь комментарий
02.11.2020 17:38 Ответить
Цель достигнута. Все наворованное зеленьіми,самьіми честньіми,і все в будущем успешно легализовано.
А то наблюдался дефицит колхозньіх пенсионерок, с миллионньіми состояниями,накопленньіми на трудодни.
показать весь комментарий
02.11.2020 20:45 Ответить
А я правильно понимаю, что этот закон, который, по сути, дублирует предыдущий, так же будет проходить через КСУ?
показать весь комментарий
02.11.2020 21:04 Ответить
Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 6392
показать весь комментарий
02.11.2020 21:45 Ответить
 
 