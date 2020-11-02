Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков. ДОКУМЕНТ

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент планує відновити електронне декларування новим законом. Він має бути зареєстрований у ВР до кінця понеділка, 2 листопада.

Про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це рішення (КСУ. - Ред.) призвело до серйозного дисбалансу в системі ухвалення рішень… Сьогодні до кінця дня буде зареєстровано законопроєкт, який відновлюватиме дію електронного декларування і статтю 366 КПК, буде надано 2 місяці на те, щоб вивчити та ухвалити відповідне рішення щодо питань, які були порушені КСУ у своєму рішенні…Ці рішення мають бути ухвалені на цьому пленарному тижні", - наголосив Разумков.

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Перший заступник голови комітету з питань фінансів Ярослав Железняк опублікував текст цього законопроєкту.





"Відбулася нарада голів фракцій щодо подальшого відновлення законопроєкту про електронне декларування. Був запропонований механізм повернутися до першої редакції закону, ухвалити політично умовне рішення, а потім вже вносити зміни протягом двох місяців, з урахуванням позицій щодо суддів", - цитує Залізняка Інтерфакс-Україна.

За його словами, нині цей законопроєкт узгоджується фракціями і, напевно, буде сьогодні реєструватися.

"Було питання щодо президентського законопроєкту про відновлення довіри до суду, але поки немає остаточного рішення щодо нього: чи буде цей законопроєкт далі підтримуватися чи ні, тому чекаємо позиції президента, Офісу Президента", - підкреслив депутат.