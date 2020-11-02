Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков. ДОКУМЕНТ
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент планує відновити електронне декларування новим законом. Він має бути зареєстрований у ВР до кінця понеділка, 2 листопада.
Про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це рішення (КСУ. - Ред.) призвело до серйозного дисбалансу в системі ухвалення рішень… Сьогодні до кінця дня буде зареєстровано законопроєкт, який відновлюватиме дію електронного декларування і статтю 366 КПК, буде надано 2 місяці на те, щоб вивчити та ухвалити відповідне рішення щодо питань, які були порушені КСУ у своєму рішенні…Ці рішення мають бути ухвалені на цьому пленарному тижні", - наголосив Разумков.
Перший заступник голови комітету з питань фінансів Ярослав Железняк опублікував текст цього законопроєкту.
"Відбулася нарада голів фракцій щодо подальшого відновлення законопроєкту про електронне декларування. Був запропонований механізм повернутися до першої редакції закону, ухвалити політично умовне рішення, а потім вже вносити зміни протягом двох місяців, з урахуванням позицій щодо суддів", - цитує Залізняка Інтерфакс-Україна.
За його словами, нині цей законопроєкт узгоджується фракціями і, напевно, буде сьогодні реєструватися.
"Було питання щодо президентського законопроєкту про відновлення довіри до суду, але поки немає остаточного рішення щодо нього: чи буде цей законопроєкт далі підтримуватися чи ні, тому чекаємо позиції президента, Офісу Президента", - підкреслив депутат.
Будь ласка, зачекайте...
2 " одні бариги, та казнокради потерпають, бо від корита відірвали"- хто і як із них потерпыв...- зміна-рокіроака , це те що відбуваеться постійно...- всі хто нахапали - всі задоволені ситі та відгодован- при капіталах та активах......, ніхто не постраждав реально...- а вся інша їх боротьба та рехформи ...- то лапша на вуха лохам...
Шановний, вимкни "Слугу народу", та вийди на вулицю. Троляка хренов...
Как приятно их сейчас выстебывать!
Якщо таки під новий закон 300 голосів зберуть - можливо коло буде розірвано. (якщо, звісно, КС не похерить конституційну більшість)
Цей склад вже не посмів. Доки дійде до розпуску побачимо скільки він ще не посміє.
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В цьому тебе сама ТУПИЦЯ запевнила?
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300 голосів потрібно збирати не під цей закон, а під зміни до Конституції. І в тих змінах ВКАЗАТИ КС ЙОГО МІСЦЕ .
Я про це.
До речі, Разумков подав законопроект, який є погоджений з ЄС, так щойно оголосила Ірина Геращенко
Хуже другое. КСУ полностью отменил эту статью УК Украины. Ее можно внести Радой, новым законом, но беда в том, что она не будет иметь обратной силы. То есть, если ее, условно говоря, примут завтра, 3 ноября, то все декларации и нарушения по ним, которые будут сделаны по ним, смогут оцениваться по этому закону только с 3-го ноября.
К примеру - не указал Тупицкий в декларации получение земли в Крыму - и ничего страшного, это же было аж в 2018-м, а закон действует лишь с 03.11.2020. И по этому закону его прищучить нельзя.
Равно как и все уголовные дела, которые были открыты по данной статье, придется закрыть, ибо "статья неконституционна". А открыть их заново не получится, ибо "преступление было совершено до принятия закона, не имеющего обратной силы".
Т
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Поки ще нічого не виходить і все вилами по воді писано. Новий закон також може бути знищений. А чого б і ні...
А потом, ради "выхода из конституционного кризиса", в Украине принимается новый жесткий антикоррупционный закон, под который.... Ну вы поняли))
Так можно разводить годами
Недолуге "законотворство" папєрєдніков треба переглядати з точки зору права/відповідно Конституції, а не доцільності на користь "групи у полосатих купальниках".
Как в анекдоте про председателя колхоза, который каждый год засевает все больше и больше конопли "Нехай наркоман подавиться!"
А то наблюдался дефицит колхозньіх пенсионерок, с миллионньіми состояниями,накопленньіми на трудодни.