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Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков. ДОКУМЕНТ

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент планує відновити електронне декларування новим законом. Він має бути зареєстрований у ВР до кінця понеділка, 2 листопада.

Про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це рішення (КСУ. - Ред.) призвело до серйозного дисбалансу в системі ухвалення рішень… Сьогодні до кінця дня буде зареєстровано законопроєкт, який відновлюватиме дію електронного декларування і статтю 366 КПК, буде надано 2 місяці на те, щоб вивчити та ухвалити відповідне рішення щодо питань, які були порушені КСУ у своєму рішенні…Ці рішення мають бути ухвалені на цьому пленарному тижні", - наголосив Разумков.

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Перший заступник голови комітету з питань фінансів Ярослав Железняк опублікував текст цього законопроєкту.

Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков 01
Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков 02

"Відбулася нарада голів фракцій щодо подальшого відновлення законопроєкту про електронне декларування. Був запропонований механізм повернутися до першої редакції закону, ухвалити політично умовне рішення, а потім вже вносити зміни протягом двох місяців, з урахуванням позицій щодо суддів", - цитує Залізняка Інтерфакс-Україна.

За його словами, нині цей законопроєкт узгоджується фракціями і, напевно, буде сьогодні реєструватися.

"Було питання щодо президентського законопроєкту про відновлення довіри до суду, але поки немає остаточного рішення щодо нього: чи буде цей законопроєкт далі підтримуватися чи ні, тому чекаємо позиції президента, Офісу Президента", - підкреслив депутат.

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Топ коментарі
+13
Просто нагадаю про румунів.....чаушеску....всє дєла... Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 657

Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 3561
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02.11.2020 11:44
+7
А шо со стармми декларациями? Или єто и была цель - их обнулить плюс получить подконтрольный КС?
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02.11.2020 11:48
+6
и шо - он таки будет иметь обратную силу?... бенефициары решения уже вздохнули полной грудью...
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02.11.2020 11:47
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Просто нагадаю про румунів.....чаушеску....всє дєла... Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 657

Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 3561
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02.11.2020 11:44 Відповісти
Я взагалі то мав на увазі зєлєнського...
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02.11.2020 12:48 Відповісти
Вибачте, ви сліпі , дурні, чи вирішили мене потролити?
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02.11.2020 13:07 Відповісти
А ти потєрпєвший? Якщо можна , що хорошого та корисного зробив зєсцикун для України? Бажано по пунктам, і на скільки сот процентів збільшив доходи його шеф медведчук?
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02.11.2020 13:19 Відповісти
Я тебе щось спитав, не відповідаєш- гуляй !
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02.11.2020 13:25 Відповісти
Де украiнську вивчали,в ГРУ ГШ,чи ФСБ?
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02.11.2020 16:41 Відповісти
дядя саша,вы зебил?))
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02.11.2020 13:21 Відповісти
1 "то виявляється нічого поганого для людей"- а що доброго - фактами....
2 " одні бариги, та казнокради потерпають, бо від корита відірвали"- хто і як із них потерпыв...- зміна-рокіроака , це те що відбуваеться постійно...- всі хто нахапали - всі задоволені ситі та відгодован- при капіталах та активах......, ніхто не постраждав реально...- а вся інша їх боротьба та рехформи ...- то лапша на вуха лохам... Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 5436
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02.11.2020 20:35 Відповісти
бариги та казнокради потерпають від дій Зеленського? Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 304 Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 304 Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 304

Шановний, вимкни "Слугу народу", та вийди на вулицю. Троляка хренов...
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02.11.2020 20:38 Відповісти
и шо - он таки будет иметь обратную силу?... бенефициары решения уже вздохнули полной грудью...
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02.11.2020 11:47 Відповісти
Нет. Не будет. Все воры вздохнули с облегчение. Пока новую базу наполнят - пройдет еще пять лет. Так ша - да здравствует наш воровской ВС!
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02.11.2020 11:53 Відповісти
А шо со стармми декларациями? Или єто и была цель - их обнулить плюс получить подконтрольный КС?
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02.11.2020 11:48 Відповісти
Ну как шо? Стереть и передать сервера ворам.
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02.11.2020 11:54 Відповісти
А что,есть сомнения?
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02.11.2020 20:51 Відповісти
Ну це все зрозуміло ,, а от - коли Рада , і взагалі- влада , візьметься за справжніх винуватців конституційного бедламу в країні , за каломойшу і мудачука ? Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 5326 .
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02.11.2020 11:49 Відповісти
Возьмется. После новых законов и новых уголовных дел. Старые делишки анулированы.
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02.11.2020 11:55 Відповісти
Я так понял что осла с его законопроектом разумков послал в пешее эротическое путешествие..
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02.11.2020 11:52 Відповісти
вот и все кино. Умникам не х............. сказать.
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02.11.2020 11:58 Відповісти
Народ, а как пригорает в заднице у тех, кто ездил в посольство голосовать, насмотревшись про Голобородько, и примкнув к 73%! Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 201
Как приятно их сейчас выстебывать! Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 201
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02.11.2020 12:00 Відповісти
НЕЗАДЕКЛАРИРОВАЛ - потерял право на владение, КОНФИСКАЦИЯ.
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02.11.2020 12:01 Відповісти
Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 5975 А КС знову відмінить. Навіть напрягатися на розгляд не буде. Просто змінить вже готове рішення замінивши пункти та статті.
Якщо таки під новий закон 300 голосів зберуть - можливо коло буде розірвано. (якщо, звісно, КС не похерить конституційну більшість)
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02.11.2020 12:16 Відповісти
не скасує. Не посміє. Якщо щось там буде не так - дасть срок на виправлення, як і має діяти.
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02.11.2020 12:29 Відповісти
Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 4205
Цей склад вже не посмів. Доки дійде до розпуску побачимо скільки він ще не посміє.
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02.11.2020 12:58 Відповісти
не скасує. Не посміє.
===
В цьому тебе сама ТУПИЦЯ запевнила? Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 3150
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02.11.2020 14:03 Відповісти
Якщо таки під новий закон 300 голосів зберуть
===
300 голосів потрібно збирати не під цей закон, а під зміни до Конституції. І в тих змінах ВКАЗАТИ КС ЙОГО МІСЦЕ .
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02.11.2020 14:06 Відповісти
300 голосів потрібно аби КС не зміг його відмінити. (Аналогія з подоланням ВЕТО президента).
Я про це.
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02.11.2020 14:13 Відповісти
Це - правильні дії. Так і потрібно вчинити. Хочете щоб все було по Закону - нате вам по Закону.
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02.11.2020 12:28 Відповісти
да, забув додати: якщо знайдуться голоси в монобільшості під цей Закон...
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02.11.2020 12:30 Відповісти
Дави трутней, Зеля)
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02.11.2020 12:37 Відповісти
Що не вийшло змінити КСУ на суд "95 квартал і К Портнов"? Немає голосів, а як хотілося обдурити нарід і їх руками зробити бяку для знищення України. А виходить можна прийняти всього новий закон?
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02.11.2020 12:45 Відповісти
невідомо ще, чи знайдуться голоси під "законопроект Разумкова"...
До речі, Разумков подав законопроект, який є погоджений з ЄС, так щойно оголосила Ірина Геращенко
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02.11.2020 12:55 Відповісти
з Европейськім Союзом?
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02.11.2020 14:18 Відповісти
Можно принять новый закон, даже судьи КСУ про это говорили - мол, ничего страшного исправьте пару пунктов и все.
Хуже другое. КСУ полностью отменил эту статью УК Украины. Ее можно внести Радой, новым законом, но беда в том, что она не будет иметь обратной силы. То есть, если ее, условно говоря, примут завтра, 3 ноября, то все декларации и нарушения по ним, которые будут сделаны по ним, смогут оцениваться по этому закону только с 3-го ноября.
К примеру - не указал Тупицкий в декларации получение земли в Крыму - и ничего страшного, это же было аж в 2018-м, а закон действует лишь с 03.11.2020. И по этому закону его прищучить нельзя.
Равно как и все уголовные дела, которые были открыты по данной статье, придется закрыть, ибо "статья неконституционна". А открыть их заново не получится, ибо "преступление было совершено до принятия закона, не имеющего обратной силы".
Т
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02.11.2020 13:21 Відповісти
. А виходить можна прийняти всього новий закон?
===
Поки ще нічого не виходить і все вилами по воді писано. Новий закон також може бути знищений. А чого б і ні...
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02.11.2020 14:01 Відповісти
Тогда все, по кому велись дела -свободны. Сколько Диме заплатили?
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02.11.2020 12:47 Відповісти
Нормальная такая схема по разводу населения, да и западных элит тоже, типа в Украине борьба с коррупцией. Принимается жесткий антикоррупционный закон, под принятие которого Запад дает транши и безвизы, а население рукоплещет и ждет "посадок коррупционеров". По этому закону на протяжении 4-5 лет открываются уголовные дела, но идут вяло, типа долго нужно все изучать и т.д. А потом Конституционный суд признает закон неконституционным и, следовательно, все дела закрываются.
А потом, ради "выхода из конституционного кризиса", в Украине принимается новый жесткий антикоррупционный закон, под который.... Ну вы поняли))
Так можно разводить годами
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02.11.2020 13:26 Відповісти
В пятницу ВР примет новый закон, а в понедельник КС его ЗАНЕКОНСТИТУЦИНИРУЕТ... И что дальше?
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02.11.2020 13:56 Відповісти
Как не крути, но КС надлежит разогнать или упразднить.
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02.11.2020 15:00 Відповісти
З цього треба було починати...
Недолуге "законотворство" папєрєдніков треба переглядати з точки зору права/відповідно Конституції, а не доцільності на користь "групи у полосатих купальниках".
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02.11.2020 14:16 Відповісти
ну дик по новому закону і нові діла прийдеться відкривати на всіх, на кого були заведені діла по старому закону, який вже недійсний!! А скільки там діл??? Хоча "яка різниця" (с), якщо навіть по старому закону практично НІХТО НЕ СІВ!!!!
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02.11.2020 17:26 Відповісти
Они восстановят этот закон, а КС опять его отменит...
Как в анекдоте про председателя колхоза, который каждый год засевает все больше и больше конопли "Нехай наркоман подавиться!"
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02.11.2020 17:32 Відповісти
У всех решениях будут менятся только сами бумажки но несмысл,и никто за воровство небудет наказан или отстранен от занимаемой должности или будет наказан и смещен с повышением в соседнем регионе.
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02.11.2020 17:38 Відповісти
Цель достигнута. Все наворованное зеленьіми,самьіми честньіми,і все в будущем успешно легализовано.
А то наблюдался дефицит колхозньіх пенсионерок, с миллионньіми состояниями,накопленньіми на трудодни.
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02.11.2020 20:45 Відповісти
А я правильно понимаю, что этот закон, который, по сути, дублирует предыдущий, так же будет проходить через КСУ?
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02.11.2020 21:04 Відповісти
Рада планує відновити е-декларування новим законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 6392
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02.11.2020 21:45 Відповісти
 
 