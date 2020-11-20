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ВР (28728) КС (2131) Юрчишин (129)

Рабочая группа ВР по преодолению конституционного кризиса сегодня заслушала представителей НАПК, ГБР, НАБУ и Верховного Суда, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рабочая группа ВР по преодолению конституционного кризиса сегодня заслушала представителей НАПК, ГБР, НАБУ и Верховного Суда, - нардеп

На заседании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предупреждения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного Суда состоялось экспертное обсуждение с участием представителей правоохранительных органов.

Об этом журналистам рассказал член рабочей группы, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин по результатам заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня состоялось сугубо экспертное обсуждение. В заседании принимали участие представители НАПК, Нацполиции, ГБР, НАБУ, Офиса Генпрокурора и Верховного Суда", - отметил Юрчишин.

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Депутат добавил, что сейчас продолжается рабочий процесс, поэтому на заседании обсудили отдельные детали и определились с тем, что их будут рассматривать на следующем заседании - в понедельник в 14:00.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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В "сугубо экспертом обсуждении" по вопросам конституционного права со стороны ВР примут участие:
- тамада
- свадебный фотограф
- продавец ламината
- мелкий фермер
- насильник
- извращенец
- сепар
- прочие слуги народа
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20.11.2020 16:49 Ответить
Да ваши гавнотерки уже всех достали.
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20.11.2020 16:50 Ответить
В США и Канаде нет Конституционного суда. Там есть Верховный суд. Всё!
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20.11.2020 16:56 Ответить
Яка,нах,ГРУПА ?????
Такі ситуації при ВСИХ президентах виправлялись банальним прийняттям виправленого,згідно конституції, закона ! Чому зеленими слугами блокується законопроект Разумкова ? Кому це вигідно ?
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20.11.2020 17:28 Ответить
Безпородні дворняги, котрих збирали по сміттярках, когось заслухали?
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20.11.2020 17:29 Ответить
Нет желания прецедента. А нужно всего то задать вопрос-" откуда средства Дуся" и сколько Дуся заплатили в бюджет?? Это вопрос доброчестия,главный для судей. Взять НЕ рассмотренные ДО сих пор вопросы РАНЕЕ поступившие в суд и этот,по которому быстро вынесено решение. Рассмотреть этот вопрос на СНБО( высшем органе с полномочиями ВЫШЕ всех судов при решениях ГОСУДАРСТВЕННОГО значения( речь идёт о предательстве интересов государства) И причастных к этому решению,всех "подводноприводных". Назначьте грузинов( Углаву например).Уголовники судьями быть не могут. А дальше решения уголовников не законны. Сцыкотно спросить -средства откуда( должна спросить НАЛОГОВАЯ,налоги заплачены?НЕТ,отвечайте) . Правда прецедент плохой, триста тысяч ( чинуши)напрягутся,сильно.
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21.11.2020 09:05 Ответить
 
 