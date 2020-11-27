Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирование. ТЕКСТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Проект закона о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставлении декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу.
Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, инициатором соответствующего законопроекта №4434 является президент Украины Владимир Зеленский. Главным комитетом определен комитет по вопросам правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ.
На данный момент указано, что законопроект передан на рассмотрение руководству.
Закон предлагает исключить статью 3661 Уголовного кодекса. Кодекс хотят дополнить новой статьей 3662 "Декларирование недостоверной информации".
В этой статье предусмотрено, что за такое правонарушение грозит уголовная ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Предлагается отдельно определить в статье 3663 УК уголовную ответственность за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.
По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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а то, что внес Зелёнский это чепуха..
Революция Достоинства слита, господа, спасибо 75% мудрого нарида
сейчас в Киевской облраде создана каолиция классово близких ЗЕльоных, РЫГОВ Медеведчука и жЮльки.
жЮлька сделала ребрединг морды лица, но забыла сменить название "Батькивщина" на "*****-вщина"
Он НИЧЕГО не будет делать.
Он будет в инстаграмме постить фотки мамы Риммы доедающей без соли последний ху- и папу Саша в заляпанной майке .
забезпечення діяльності глави держави та утримання ОПУ обійдеться українцям в 1269.1 мільйонів гривень.
На кого работаете? Пригожин, ОПЖЗ, Порошенко?
И Госдеп не будет заниматься фотошопами на украинского президента - это во-вторых.
Так что, голубь, ты таки либо пригожинский, либо опзжоповский, либо порошенковский - ибо только тролли, работающие на эти 3 источника так стараются против Зели.
Тебя поймали за яйца на том, что ты фотошопчики малюешь за бабло, а ты абсолютно безосновательно пытаешься съехать, что те, кто тебя, наемного тролля, на чистую воду выводят - "на россии".
Значит - ты таки тролль пригожинский. Порошенковские вряд-ли майорам подчиняются.
Спасибо за уточнение. Становится понятно, кто тут фотошопики против президента Украины клепает.
им воровать можно ?
Фейгин выиграл суд у Шария в Литве Адвокат утверждает, что если Шарий не исполнит решение суда, то его вышлют из Европейского Союза....
Спи*дил 320 млрд. гривен из бюджета.
Хочет еще,Юзики ,Мендель, мама Римма и папа Саша требуют много денег.....
Есть антикоррупция-есть деньги,Вова.
Поскольку Конституционный Суд не объяснил, почему предыдущий закон является не конституционным. Новый закон, разработанный без учёта того, почему старый является не конституционным, если будет принят, ждёт та же участь.
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