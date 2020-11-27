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ВР (28825) Зеленский (16621) электронное декларирование (1013)

Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирование. ТЕКСТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирование. ТЕКСТ

Проект закона о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставлении декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, инициатором соответствующего законопроекта №4434 является президент Украины Владимир Зеленский. Главным комитетом определен комитет по вопросам правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент указано, что законопроект передан на рассмотрение руководству.

Закон предлагает исключить статью 3661 Уголовного кодекса. Кодекс хотят дополнить новой статьей 3662 "Декларирование недостоверной информации".

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В этой статье предусмотрено, что за такое правонарушение грозит уголовная ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Предлагается отдельно определить в статье 3663 УК уголовную ответственность за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирование 01
Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирование 02
Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирование 03

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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Топ комментарии
+7
в Украине должно быть самое жестокое в мире антикоррупционное законодательство..
а то, что внес Зелёнский это чепуха..
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27.11.2020 14:44
+7
антикоррупция помножена на ноль,

Революция Достоинства слита, господа, спасибо 75% мудрого нарида

сейчас в Киевской облраде создана каолиция классово близких ЗЕльоных, РЫГОВ Медеведчука и жЮльки.

жЮлька сделала ребрединг морды лица, но забыла сменить название "Батькивщина" на "*****-вщина"
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27.11.2020 14:50
+5
Ай да ЗЕбубочка!!! А да ЗЕримапоц!!!
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27.11.2020 14:44
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в Украине должно быть самое жестокое в мире антикоррупционное законодательство..
а то, что внес Зелёнский это чепуха..
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27.11.2020 14:44 Ответить
Та що ж Ви так знущаєтесь над "всевищним" Всевищного.. Ну годі вже... Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 5810
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27.11.2020 14:47 Ответить
Невгамовна боротьба корупціонерів з корупцією ,нагадує циркову виставу -Боротьба нанайських хлопчаків !!))
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27.11.2020 15:01 Ответить
Суды Линча у нас уже давно должны действовать ! А надеяться что власть сама против себя что то примет это идиотизм !
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27.11.2020 15:05 Ответить
Саме так, якщо держава не здатна виконувати власні обов"язки,а саме правосуддя,то тоді народ користується Конституційним правом ,ст. 5,на самозахист власних прав !!))
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27.11.2020 15:09 Ответить
Очковтирательство для МВФ 😂 Деньги 💰 🤑 деньги давай , деньги давай !
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27.11.2020 15:20 Ответить
Самое жесткое КС тут же отменит...так что прежде чем вносить самое жесткое - нужно сносить КС (или по крайней мере - этот состав КС)
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27.11.2020 15:40 Ответить
это не чепуха, это успешная по откату антикоррупционной реформы, Зе в ней принимает участие
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27.11.2020 17:24 Ответить
Ай да ЗЕбубочка!!! А да ЗЕримапоц!!!
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27.11.2020 14:44 Ответить
антикоррупция помножена на ноль,

Революция Достоинства слита, господа, спасибо 75% мудрого нарида

сейчас в Киевской облраде создана каолиция классово близких ЗЕльоных, РЫГОВ Медеведчука и жЮльки.

жЮлька сделала ребрединг морды лица, но забыла сменить название "Батькивщина" на "*****-вщина"
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27.11.2020 14:50 Ответить
"Матьківщина" ,це сміттєзвалище політичного непотріба !!)))
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27.11.2020 15:04 Ответить
О ,опять Юлька во всем виновата !
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27.11.2020 15:07 Ответить
В політичній проституціі , то безумовно !!)))
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27.11.2020 15:11 Ответить
Теперь,после этой фотки с салатами стало понятно,как Зеленский начнет действовать,когда после Нового года начнутся невыплаты бюджетникам.
Он НИЧЕГО не будет делать.
Он будет в инстаграмме постить фотки мамы Риммы доедающей без соли последний ху- и папу Саша в заляпанной майке .

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 1415
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27.11.2020 14:52 Ответить
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 5962
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27.11.2020 15:02 Ответить
Только не говорите, что этим фотошопом вы занимаетесь забесплатно...
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27.11.2020 15:43 Ответить
небесплатно, вот стоимость:
забезпечення діяльності глави держави та утримання ОПУ обійдеться українцям в 1269.1 мільйонів гривень.
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27.11.2020 16:03 Ответить
Ну вы же явно не в ОП фотошопите фотоки Зеленского.
На кого работаете? Пригожин, ОПЖЗ, Порошенко?
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27.11.2020 17:24 Ответить
товарищ майор, Госдеп с легкостью поднимет мне ставку в 2 раза от той суммы, которую вы предложите.
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27.11.2020 18:26 Ответить
Госдепу такие как ты и даром не нужны - это во-первых.
И Госдеп не будет заниматься фотошопами на украинского президента - это во-вторых.

Так что, голубь, ты таки либо пригожинский, либо опзжоповский, либо порошенковский - ибо только тролли, работающие на эти 3 источника так стараются против Зели.
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27.11.2020 18:34 Ответить
как скажете, товарищ майор. Не нервничайте, у вас на росии проблемы от нервишек не вылечат
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27.11.2020 18:39 Ответить
так себе перевод стрелок, тролляка наемная.
Тебя поймали за яйца на том, что ты фотошопчики малюешь за бабло, а ты абсолютно безосновательно пытаешься съехать, что те, кто тебя, наемного тролля, на чистую воду выводят - "на россии".
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27.11.2020 19:09 Ответить
ладно, товарищ майор, горите! Горите ярко! Одной свинособакой меньше будет Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 8986
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27.11.2020 19:13 Ответить
Оу, богданчик, ты правда думаешь, что это твой куратор-майор тебя проверяет?
Значит - ты таки тролль пригожинский. Порошенковские вряд-ли майорам подчиняются.

Спасибо за уточнение. Становится понятно, кто тут фотошопики против президента Украины клепает.
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27.11.2020 19:19 Ответить
выговор с занесением в личную карточку! при повторе - партбилет на стол! шоб каждый знал! пусть воруют беспартийными или в верующие идут и воруют уже под знаком креста ))
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27.11.2020 14:52 Ответить
а члены профсоюза ?

им воровать можно ? Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 4122
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27.11.2020 14:55 Ответить
почти словами вошдя "профсоюзы - школа воровства" ))) так что их членов сам членин на воровство благословил. (по опыту все знают, что эта ленинская организация только и занималась тем, что защищала работодателей от рабочих)
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27.11.2020 14:59 Ответить
кароче ..) Те же яйца , только вид с боку ) И чего дурака из себя корчить когда и так всем давно всё понятно ?)
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27.11.2020 14:53 Ответить
Толику Шарию подарок от Литвы !

Фейгин выиграл суд у Шария в Литве Адвокат утверждает, что если Шарий не исполнит решение суда, то его вышлют из Европейского Союза....

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 5414
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27.11.2020 14:55 Ответить
Вова вошёл во вкус.
Спи*дил 320 млрд. гривен из бюджета.
Хочет еще,Юзики ,Мендель, мама Римма и папа Саша требуют много денег.....

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 2389
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27.11.2020 14:57 Ответить
Цікаво як будуть відрізняти все "умисне " від " не умисного " .
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27.11.2020 14:57 Ответить
Бойтесь,проклятые коррупционеры.Вы еще не знаете с кем связались.
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 4374
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27.11.2020 15:00 Ответить
Ой,не та фотка.Вот та. Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 3912
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 2050
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27.11.2020 15:16 Ответить
Сейчас функции "мудрого нарида" исполняет МВФ. Нет антикоррупционных законов-нет денег. Видосики на МВФ не действуют. Чистая дрессировка. И не приписывайте Зеленскому интеллект доктора Зло или Фантомаса, воно дурне.
Есть антикоррупция-есть деньги,Вова.

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 379
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27.11.2020 15:03 Ответить
...законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирование...

Поскольку Конституционный Суд не объяснил, почему предыдущий закон является не конституционным. Новый закон, разработанный без учёта того, почему старый является не конституционным, если будет принят, ждёт та же участь.
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27.11.2020 15:03 Ответить
Надо как в старину в Турции - в бочку с дерьмом.
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27.11.2020 15:04 Ответить
та ти шо!!!!! нарешті згадав.... а шо з КС робити? шо тупицький далі тупити буде???
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27.11.2020 15:54 Ответить
Пилять усі такі розумні......Тролять бідного "нелоха"...а він не знає що йому робити... І так пагано , і так.....А кацапи ручки потирають і за життя з майбутнівцями ....Які відкрито плюють українцям у очі : "Цю відповідальність усунули .щоб не посадили молодого сільського голову, який зробив помилку у декларації ! " Вам зрозуміло ? Всі , хто лає зараз Зедента -- підіграє кацапам. Навпаки треба підтримати його у данному випадку і на тиснути на злодіїв, бо якщо ми це не зробимо -- у перспективі може бути ще одна "громадянська війна" -- народ дуже втомився і не знає кому вірити. Вовчик , з самого початку кострытуційного маразму, був набоці НАРОДУ.... А народ поводиться як бидло (як кацапи) Вам хоч сси у глаза, хоч не сси -- скажете . що Божа роса. Ми самі вбиваємо себе .
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27.11.2020 16:30 Ответить
Санкции просто смешные.......
Украл пенсии у 10 000 человек - отсиди 2 года в Лукьяновском Сизо в комфортном номере.
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27.11.2020 16:38 Ответить
знову ті ж граблі------''умисне внесення'',''умисне неподання''.Коли гравець не вніс щось в декларацію і йому сказали,що це злочин-----він відповів,що зробив це не умисно-----просто забув.І зелені прийшли в раду в футболках з написом---''кожен має право на помилку''.Саме тому за 5 років по тому закону засудили тільки чотирьох.====а чому б не написати----''внесення суб'єктом декларування недостовірних відомостей............'' чи--''неподання суб'єктом декларування декларації''? Так вони так і пишуть закони,щоб була лазівка.
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27.11.2020 18:44 Ответить
Дурниця суспільну небезпеку становить тільки, саме умисне неподання декларації, коли особа мала таку можливість однак не подала, враховуючи як рпацює сайт назк, абсолютну компютерну, правову та і загальну безграмотсть людей судити за сам факт не подачі не можна, про що і вказав сам Конституційний суд. Кримінальна відповідальність за не подачу повинна наставати тільки після попередження НАЗК чи іншого уповноваженого органу
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28.11.2020 00:57 Ответить
значит ваву трахнули ))
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27.11.2020 18:44 Ответить
ПОКАЗОВО ЩО ЦЕЙ ПРОЕКТ ПОЯВИВСЯ НЕ НА 2-3 ДЕНЬ ПІСЛЯ РІШЕННЯ КСУ ЯК ПОВИННО БУЛО БУТИ А ПІСЛЯ ТОГО ЯК ЗАКРИЛИ СПРАВУ ПРОТИ ВЕНЕДИКТОВОЇ ЗА НЕДСТОВІРНУ ДЕКЛАРАЦІЮ ТО Ж ЦЕ - МНОГОХОДОВОЧКА ЩОБ ПРИКРИТИ КОРРУПЦІЮ
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27.11.2020 20:38 Ответить
Тупість, кримінальний закон не має зворотньої дії вчасі, тобто новий закон діє тільки з моменту його вступу в законну силу, тобто все що було вчинено до прийняття нового закону ним не регулюється
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28.11.2020 00:51 Ответить
 
 