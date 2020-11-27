Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирование. ТЕКСТ

Проект закона о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставлении декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, инициатором соответствующего законопроекта №4434 является президент Украины Владимир Зеленский. Главным комитетом определен комитет по вопросам правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент указано, что законопроект передан на рассмотрение руководству.

Закон предлагает исключить статью 3661 Уголовного кодекса. Кодекс хотят дополнить новой статьей 3662 "Декларирование недостоверной информации".

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В этой статье предусмотрено, что за такое правонарушение грозит уголовная ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Предлагается отдельно определить в статье 3663 УК уголовную ответственность за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.







Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.