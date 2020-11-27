УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15153 відвідувача онлайн
Новини Політика України Е-декларації держслужбовців Конституційна криза
4 347 44
ВР (11782) Зеленський (17531) електронне декларування (1018)

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування. ТЕКСТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування. ТЕКСТ

Проєкт закону про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та ненадання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю.

Як повідомляється на офіційному сайті українського парламенту, ініціатором відповідного законопроєкту №4434 є президент України Володимир Зеленський. Головним комітетом визначено Комітет з питань правоохоронної діяльності, передає Цензор.НЕТ.

На цей момент зазначено, що законопроєкт передано на розгляд керівництву.

Закон пропонує вилучити статтю 3661 Кримінального кодексу. Кодекс хочуть доповнити новою статтею 3662 "Декларування недостовірної інформації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Монастирський представив напрацювання щодо виходу з конституційної кризи: за брехню в декларації не будуть позбавляти волі і перевірка суддів за погодженням з ВРП

У цій статті передбачається, що за таке правопорушення загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пропонується окремо визначити у статті 3663 КК кримінальну відповідальність за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування 01
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування 02
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування 03

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
в Украине должно быть самое жестокое в мире антикоррупционное законодательство..
а то, что внес Зелёнский это чепуха..
показати весь коментар
27.11.2020 14:44
+7
антикоррупция помножена на ноль,

Революция Достоинства слита, господа, спасибо 75% мудрого нарида

сейчас в Киевской облраде создана каолиция классово близких ЗЕльоных, РЫГОВ Медеведчука и жЮльки.

жЮлька сделала ребрединг морды лица, но забыла сменить название "Батькивщина" на "*****-вщина"
показати весь коментар
27.11.2020 14:50
+5
Ай да ЗЕбубочка!!! А да ЗЕримапоц!!!
показати весь коментар
27.11.2020 14:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в Украине должно быть самое жестокое в мире антикоррупционное законодательство..
а то, что внес Зелёнский это чепуха..
показати весь коментар
27.11.2020 14:44 Відповісти
Та що ж Ви так знущаєтесь над "всевищним" Всевищного.. Ну годі вже... Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 5810
показати весь коментар
27.11.2020 14:47 Відповісти
Невгамовна боротьба корупціонерів з корупцією ,нагадує циркову виставу -Боротьба нанайських хлопчаків !!))
показати весь коментар
27.11.2020 15:01 Відповісти
Суды Линча у нас уже давно должны действовать ! А надеяться что власть сама против себя что то примет это идиотизм !
показати весь коментар
27.11.2020 15:05 Відповісти
Саме так, якщо держава не здатна виконувати власні обов"язки,а саме правосуддя,то тоді народ користується Конституційним правом ,ст. 5,на самозахист власних прав !!))
показати весь коментар
27.11.2020 15:09 Відповісти
Очковтирательство для МВФ 😂 Деньги 💰 🤑 деньги давай , деньги давай !
показати весь коментар
27.11.2020 15:20 Відповісти
Самое жесткое КС тут же отменит...так что прежде чем вносить самое жесткое - нужно сносить КС (или по крайней мере - этот состав КС)
показати весь коментар
27.11.2020 15:40 Відповісти
это не чепуха, это успешная по откату антикоррупционной реформы, Зе в ней принимает участие
показати весь коментар
27.11.2020 17:24 Відповісти
Ай да ЗЕбубочка!!! А да ЗЕримапоц!!!
показати весь коментар
27.11.2020 14:44 Відповісти
антикоррупция помножена на ноль,

Революция Достоинства слита, господа, спасибо 75% мудрого нарида

сейчас в Киевской облраде создана каолиция классово близких ЗЕльоных, РЫГОВ Медеведчука и жЮльки.

жЮлька сделала ребрединг морды лица, но забыла сменить название "Батькивщина" на "*****-вщина"
показати весь коментар
27.11.2020 14:50 Відповісти
"Матьківщина" ,це сміттєзвалище політичного непотріба !!)))
показати весь коментар
27.11.2020 15:04 Відповісти
О ,опять Юлька во всем виновата !
показати весь коментар
27.11.2020 15:07 Відповісти
В політичній проституціі , то безумовно !!)))
показати весь коментар
27.11.2020 15:11 Відповісти
Теперь,после этой фотки с салатами стало понятно,как Зеленский начнет действовать,когда после Нового года начнутся невыплаты бюджетникам.
Он НИЧЕГО не будет делать.
Он будет в инстаграмме постить фотки мамы Риммы доедающей без соли последний ху- и папу Саша в заляпанной майке .

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 1415
показати весь коментар
27.11.2020 14:52 Відповісти
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 5962
показати весь коментар
27.11.2020 15:02 Відповісти
Только не говорите, что этим фотошопом вы занимаетесь забесплатно...
показати весь коментар
27.11.2020 15:43 Відповісти
небесплатно, вот стоимость:
забезпечення діяльності глави держави та утримання ОПУ обійдеться українцям в 1269.1 мільйонів гривень.
показати весь коментар
27.11.2020 16:03 Відповісти
Ну вы же явно не в ОП фотошопите фотоки Зеленского.
На кого работаете? Пригожин, ОПЖЗ, Порошенко?
показати весь коментар
27.11.2020 17:24 Відповісти
товарищ майор, Госдеп с легкостью поднимет мне ставку в 2 раза от той суммы, которую вы предложите.
показати весь коментар
27.11.2020 18:26 Відповісти
Госдепу такие как ты и даром не нужны - это во-первых.
И Госдеп не будет заниматься фотошопами на украинского президента - это во-вторых.

Так что, голубь, ты таки либо пригожинский, либо опзжоповский, либо порошенковский - ибо только тролли, работающие на эти 3 источника так стараются против Зели.
показати весь коментар
27.11.2020 18:34 Відповісти
как скажете, товарищ майор. Не нервничайте, у вас на росии проблемы от нервишек не вылечат
показати весь коментар
27.11.2020 18:39 Відповісти
так себе перевод стрелок, тролляка наемная.
Тебя поймали за яйца на том, что ты фотошопчики малюешь за бабло, а ты абсолютно безосновательно пытаешься съехать, что те, кто тебя, наемного тролля, на чистую воду выводят - "на россии".
показати весь коментар
27.11.2020 19:09 Відповісти
ладно, товарищ майор, горите! Горите ярко! Одной свинособакой меньше будет Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 8986
показати весь коментар
27.11.2020 19:13 Відповісти
Оу, богданчик, ты правда думаешь, что это твой куратор-майор тебя проверяет?
Значит - ты таки тролль пригожинский. Порошенковские вряд-ли майорам подчиняются.

Спасибо за уточнение. Становится понятно, кто тут фотошопики против президента Украины клепает.
показати весь коментар
27.11.2020 19:19 Відповісти
выговор с занесением в личную карточку! при повторе - партбилет на стол! шоб каждый знал! пусть воруют беспартийными или в верующие идут и воруют уже под знаком креста ))
показати весь коментар
27.11.2020 14:52 Відповісти
а члены профсоюза ?

им воровать можно ? Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 4122
показати весь коментар
27.11.2020 14:55 Відповісти
почти словами вошдя "профсоюзы - школа воровства" ))) так что их членов сам членин на воровство благословил. (по опыту все знают, что эта ленинская организация только и занималась тем, что защищала работодателей от рабочих)
показати весь коментар
27.11.2020 14:59 Відповісти
кароче ..) Те же яйца , только вид с боку ) И чего дурака из себя корчить когда и так всем давно всё понятно ?)
показати весь коментар
27.11.2020 14:53 Відповісти
Толику Шарию подарок от Литвы !

Фейгин выиграл суд у Шария в Литве Адвокат утверждает, что если Шарий не исполнит решение суда, то его вышлют из Европейского Союза....

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 5414
показати весь коментар
27.11.2020 14:55 Відповісти
Вова вошёл во вкус.
Спи*дил 320 млрд. гривен из бюджета.
Хочет еще,Юзики ,Мендель, мама Римма и папа Саша требуют много денег.....

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 2389
показати весь коментар
27.11.2020 14:57 Відповісти
Цікаво як будуть відрізняти все "умисне " від " не умисного " .
показати весь коментар
27.11.2020 14:57 Відповісти
Бойтесь,проклятые коррупционеры.Вы еще не знаете с кем связались.
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 4374
показати весь коментар
27.11.2020 15:00 Відповісти
Ой,не та фотка.Вот та. Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 3912
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 2050
показати весь коментар
27.11.2020 15:16 Відповісти
Сейчас функции "мудрого нарида" исполняет МВФ. Нет антикоррупционных законов-нет денег. Видосики на МВФ не действуют. Чистая дрессировка. И не приписывайте Зеленскому интеллект доктора Зло или Фантомаса, воно дурне.
Есть антикоррупция-есть деньги,Вова.

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування - Цензор.НЕТ 379
показати весь коментар
27.11.2020 15:03 Відповісти
...законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирование...

Поскольку Конституционный Суд не объяснил, почему предыдущий закон является не конституционным. Новый закон, разработанный без учёта того, почему старый является не конституционным, если будет принят, ждёт та же участь.
показати весь коментар
27.11.2020 15:03 Відповісти
Надо как в старину в Турции - в бочку с дерьмом.
показати весь коментар
27.11.2020 15:04 Відповісти
та ти шо!!!!! нарешті згадав.... а шо з КС робити? шо тупицький далі тупити буде???
показати весь коментар
27.11.2020 15:54 Відповісти
Пилять усі такі розумні......Тролять бідного "нелоха"...а він не знає що йому робити... І так пагано , і так.....А кацапи ручки потирають і за життя з майбутнівцями ....Які відкрито плюють українцям у очі : "Цю відповідальність усунули .щоб не посадили молодого сільського голову, який зробив помилку у декларації ! " Вам зрозуміло ? Всі , хто лає зараз Зедента -- підіграє кацапам. Навпаки треба підтримати його у данному випадку і на тиснути на злодіїв, бо якщо ми це не зробимо -- у перспективі може бути ще одна "громадянська війна" -- народ дуже втомився і не знає кому вірити. Вовчик , з самого початку кострытуційного маразму, був набоці НАРОДУ.... А народ поводиться як бидло (як кацапи) Вам хоч сси у глаза, хоч не сси -- скажете . що Божа роса. Ми самі вбиваємо себе .
показати весь коментар
27.11.2020 16:30 Відповісти
Санкции просто смешные.......
Украл пенсии у 10 000 человек - отсиди 2 года в Лукьяновском Сизо в комфортном номере.
показати весь коментар
27.11.2020 16:38 Відповісти
знову ті ж граблі------''умисне внесення'',''умисне неподання''.Коли гравець не вніс щось в декларацію і йому сказали,що це злочин-----він відповів,що зробив це не умисно-----просто забув.І зелені прийшли в раду в футболках з написом---''кожен має право на помилку''.Саме тому за 5 років по тому закону засудили тільки чотирьох.====а чому б не написати----''внесення суб'єктом декларування недостовірних відомостей............'' чи--''неподання суб'єктом декларування декларації''? Так вони так і пишуть закони,щоб була лазівка.
показати весь коментар
27.11.2020 18:44 Відповісти
Дурниця суспільну небезпеку становить тільки, саме умисне неподання декларації, коли особа мала таку можливість однак не подала, враховуючи як рпацює сайт назк, абсолютну компютерну, правову та і загальну безграмотсть людей судити за сам факт не подачі не можна, про що і вказав сам Конституційний суд. Кримінальна відповідальність за не подачу повинна наставати тільки після попередження НАЗК чи іншого уповноваженого органу
показати весь коментар
28.11.2020 00:57 Відповісти
значит ваву трахнули ))
показати весь коментар
27.11.2020 18:44 Відповісти
ПОКАЗОВО ЩО ЦЕЙ ПРОЕКТ ПОЯВИВСЯ НЕ НА 2-3 ДЕНЬ ПІСЛЯ РІШЕННЯ КСУ ЯК ПОВИННО БУЛО БУТИ А ПІСЛЯ ТОГО ЯК ЗАКРИЛИ СПРАВУ ПРОТИ ВЕНЕДИКТОВОЇ ЗА НЕДСТОВІРНУ ДЕКЛАРАЦІЮ ТО Ж ЦЕ - МНОГОХОДОВОЧКА ЩОБ ПРИКРИТИ КОРРУПЦІЮ
показати весь коментар
27.11.2020 20:38 Відповісти
Тупість, кримінальний закон не має зворотньої дії вчасі, тобто новий закон діє тільки з моменту його вступу в законну силу, тобто все що було вчинено до прийняття нового закону ним не регулюється
показати весь коментар
28.11.2020 00:51 Відповісти
 
 