Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування. ТЕКСТ
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Проєкт закону про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та ненадання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю.
Як повідомляється на офіційному сайті українського парламенту, ініціатором відповідного законопроєкту №4434 є президент України Володимир Зеленський. Головним комітетом визначено Комітет з питань правоохоронної діяльності, передає Цензор.НЕТ.
На цей момент зазначено, що законопроєкт передано на розгляд керівництву.
Закон пропонує вилучити статтю 3661 Кримінального кодексу. Кодекс хочуть доповнити новою статтею 3662 "Декларування недостовірної інформації".
У цій статті передбачається, що за таке правопорушення загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Пропонується окремо визначити у статті 3663 КК кримінальну відповідальність за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.
Будь ласка, зачекайте...
а то, что внес Зелёнский это чепуха..
Революция Достоинства слита, господа, спасибо 75% мудрого нарида
сейчас в Киевской облраде создана каолиция классово близких ЗЕльоных, РЫГОВ Медеведчука и жЮльки.
жЮлька сделала ребрединг морды лица, но забыла сменить название "Батькивщина" на "*****-вщина"
Он НИЧЕГО не будет делать.
Он будет в инстаграмме постить фотки мамы Риммы доедающей без соли последний ху- и папу Саша в заляпанной майке .
забезпечення діяльності глави держави та утримання ОПУ обійдеться українцям в 1269.1 мільйонів гривень.
На кого работаете? Пригожин, ОПЖЗ, Порошенко?
И Госдеп не будет заниматься фотошопами на украинского президента - это во-вторых.
Так что, голубь, ты таки либо пригожинский, либо опзжоповский, либо порошенковский - ибо только тролли, работающие на эти 3 источника так стараются против Зели.
Тебя поймали за яйца на том, что ты фотошопчики малюешь за бабло, а ты абсолютно безосновательно пытаешься съехать, что те, кто тебя, наемного тролля, на чистую воду выводят - "на россии".
Значит - ты таки тролль пригожинский. Порошенковские вряд-ли майорам подчиняются.
Спасибо за уточнение. Становится понятно, кто тут фотошопики против президента Украины клепает.
им воровать можно ?
Фейгин выиграл суд у Шария в Литве Адвокат утверждает, что если Шарий не исполнит решение суда, то его вышлют из Европейского Союза....
Спи*дил 320 млрд. гривен из бюджета.
Хочет еще,Юзики ,Мендель, мама Римма и папа Саша требуют много денег.....
Есть антикоррупция-есть деньги,Вова.
Поскольку Конституционный Суд не объяснил, почему предыдущий закон является не конституционным. Новый закон, разработанный без учёта того, почему старый является не конституционным, если будет принят, ждёт та же участь.
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