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Кабмин предлагает Раде решить проблему с "двойниками" на выборах

Кабмин предлагает Раде решить проблему с

В Верховную Раду подан законопроект Кабмина о внесении изменений в Избирательный кодекс для борьбы с так называемыми "двойниками" на выборах.

Об этом свидетельствуют данные на официальном портале Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

В парламенте он был зарегистрирован под №4440 еще 30 ноября. По состоянию на 1 декабря он находится на рассмотрении в комитете.

Согласно документу, Кабмин рекомендует внести следующие изменения: если кандидат в течение 6 месяцев до выборов сменил фамилию, имя или отчество, то это будет отображено в бюллетене для голосования.

Кроме того, ЦИК и территориальные избиркомы должны будут информировать население о так называемых "двойниках" с помощью информационных плакатов и буклетов на изибрательных участках, а также публиковать на сайте ЦИК.

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ВР (29227) выборы (24722) Кабмин (14024)


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Некогда разбиратся - растрелять !
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01.12.2020 17:54 Ответить
Прикольно эту тему поднять после выборов ? А потом удивляются , что их рейтинг ниже отстоя .
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01.12.2020 17:56 Ответить
Цим потворам що нема що робити??? Знайшли нагальну проблему!!!)))
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01.12.2020 18:00 Ответить
Да у нас куда не плюнь -везде проблема.Умный мужик был И.Плющ-\Место сидения определяет мышление\с\
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01.12.2020 18:05 Ответить
Переживаю, що у 24-му бюлетень за президента буде з одних Зеленських? Штук так 300...
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01.12.2020 18:07 Ответить
Ой, та не треба так далеко заглядати, клієнт може дійти до кондиції і раніше!
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01.12.2020 20:53 Ответить
Двойники? Некоторым панам они не помогли, как они не старались, даже при поддержке новоиспеченных золушек! Народ не обманешь пустышками, как бы некоторым не хотелось.
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01.12.2020 18:09 Ответить
 
 