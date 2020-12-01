Кабмин предлагает Раде решить проблему с "двойниками" на выборах

В Верховную Раду подан законопроект Кабмина о внесении изменений в Избирательный кодекс для борьбы с так называемыми "двойниками" на выборах.

Об этом свидетельствуют данные на официальном портале Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

В парламенте он был зарегистрирован под №4440 еще 30 ноября. По состоянию на 1 декабря он находится на рассмотрении в комитете.

Согласно документу, Кабмин рекомендует внести следующие изменения: если кандидат в течение 6 месяцев до выборов сменил фамилию, имя или отчество, то это будет отображено в бюллетене для голосования.

Кроме того, ЦИК и территориальные избиркомы должны будут информировать население о так называемых "двойниках" с помощью информационных плакатов и буклетов на изибрательных участках, а также публиковать на сайте ЦИК.

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