Госаудитслужба предлагает ликвидировать Николаевский порт из-за низкой прибыльности
Государственная аудиторская служба по результатам проведенной проверки рекомендует властям ликвидировать Николаевский морской торговый порт из-за его неэффективности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Госаудитслужбы.
Там отметили, что их специалисты провели финансовый аудит порта за период с марта 2018 по март 2020 года. По его результатам рекомендуют Министерству инфраструктуры, которому подчиняется объект, рассмотреть вопрос о его ликвидации.
Аудиторы отмечают, что несмотря на наличие прибыли с момента реорганизации в июне 2013 года предприятие не перегрузило ни одной тонны груза. Также основные производственные средства порта с 2013 года почти полностью передали в платное пользование частным портовым операторам сроком до конца 2029 и 2030, без права расторжения договоров в одностороннем порядке.
В Госаудитслужбе отмечают, что фактическое наличие и состояние государственного имущества в порту не проверяют. В то же время штат порта, а именно 47 работников, имеющих заработную плату почти в три раза больше средней по отрасли морского транспорта.
"Прибыли ГП НМТП недопустимо низкие, несмотря на производственные мощности, которыми предприятие наделено государством", - констатируют аудиторы.
Они добавляют, что деньги предприятие тратит исключительно на содержание персонала и создание для него комфортных условий.
Неэффективных и непроизводительных расходов, а также упущенных выгод аудиторы насчитали всего на почти 127 млн гривен. В Службе утверждают, что если ликвидировать Николаевский порт и передать его имущество и обязанности Администрации морских портов Украины, ежегодный экономический эффект составит около 100 млн грн.
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Наверно какой-то олигарх руки потирал - а тут Вы с правдой - маткой
А то тут есть некоторые , которые склоки среди украинцев делают
Вот политолог выдал текст
https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
7902https://censor.net/ru/news/3234405/ofis_prezidenta_s_zelenskim_vo_glave_zaschischayut_tatarova_ot_otvetstvennosti_butusov#comments
Он, "Толык" сьогодні закликає "розстрілювать без суда и следствия" продавців, що не захочуть обслуговувать покупців українською мовою... Наче-б, то, "склочник"... Однак, тижнів два тому напустився на людину за "відсутність патріотизму"... І думай сам, хто він - "склочник", чи "презавзятий патріот"... На мою думку - звичайний провокатор з якогось "філіалу "Лахти"...
https://www.youtube.com/watch?v=JSjBCY0wwaM
И отдать в аренду НАТО.
А то за Дураков считают всё поселение страны.
и они через подставных лиц банкротят , шоб скупить
А шо?
- инфраструктура есть , не надо тянуть электрические и водопроводное сети, А ЭТО СТОИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО ПО НЫНЕШНИМ МЕРКАМ
- есть жд подъездные пути
- есть автодороги
- есть персонал
И вот жтот пароход хотят купить за копейки
По подобной схеме в кацапы в 90 скупили почти все гранитные карьеры . Украина стоит на гранитном щите. Потому всегда был дешёвый щебень для строительства . При развале совка , кацапы остались без щебня. Потому они скупили украинские карьеры , подняли цены для украинских компаний и отгружали им в последнюю очередь . Из-за этого многие строительные компании стали разрабатывать для себя новые карьеры, тянули заново сети и дороги .
Тоже самое могут сделать кацапы и с портами , СБУ - НЕ СПАТЬ
А украинским царькам на общество начхать . И прокуроров нет нормальных - сами по уши в дворцах . Один только Кудрявцев чего стоил 😎😎😎
А в Украине сплошные убытки . И никого из СБУ НАБУ ГБР ГПУ - не колышет .
Потому что - страна олигархов 😀😀😀
Кушайте, не обляпайтесь.