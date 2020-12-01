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Госаудитслужба предлагает ликвидировать Николаевский порт из-за низкой прибыльности

Госаудитслужба предлагает ликвидировать Николаевский порт из-за низкой прибыльности

Государственная аудиторская служба по результатам проведенной проверки рекомендует властям ликвидировать Николаевский морской торговый порт из-за его неэффективности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Госаудитслужбы.

Там отметили, что их специалисты провели финансовый аудит порта за период с марта 2018 по март 2020 года. По его результатам рекомендуют Министерству инфраструктуры, которому подчиняется объект, рассмотреть вопрос о его ликвидации.

Аудиторы отмечают, что несмотря на наличие прибыли с момента реорганизации в июне 2013 года предприятие не перегрузило ни одной тонны груза. Также основные производственные средства порта с 2013 года почти полностью передали в платное пользование частным портовым операторам сроком до конца 2029 и 2030, без права расторжения договоров в одностороннем порядке.

В Госаудитслужбе отмечают, что фактическое наличие и состояние государственного имущества в порту не проверяют. В то же время штат порта, а именно 47 работников, имеющих заработную плату почти в три раза больше средней по отрасли морского транспорта.

"Прибыли ГП НМТП недопустимо низкие, несмотря на производственные мощности, которыми предприятие наделено государством", - констатируют аудиторы.

Они добавляют, что деньги предприятие тратит исключительно на содержание персонала и создание для него комфортных условий.

Неэффективных и непроизводительных расходов, а также упущенных выгод аудиторы насчитали всего на почти 127 млн ​​гривен. В Службе утверждают, что если ликвидировать Николаевский порт и передать его имущество и обязанности Администрации морских портов Украины, ежегодный экономический эффект составит около 100 млн грн.

Автор: 

Николаев (2137) порт (732) Госаудитслужба (88)


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Топ комментарии
+11
Не кипишуйте, у нас страна в процессе ликвидации уже. Ну а что порт......... у Ермака клиент нарисовался - понимать надо.
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01.12.2020 23:40
+7
и Госаудит также и Офис Прокурора и Клована.. придурковатые ублюдки целый морпорт закроем ля какую то азирскую Лаваш ни ни высокая прибыль все мусора судьи прокуора чинуши кормятся а тут какой то порт может город Николаев ликивдируем ??? еверские дебилы...
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01.12.2020 23:25
+7
Если это не из рубрики Новости Квартала, то приличных слов нет...........
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01.12.2020 23:26
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Правила форума Совет форумчан
Лучше НАБУ и САП ликвидируйте из-за низкой прибыльности
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01.12.2020 23:21 Ответить
и Госаудит также и Офис Прокурора и Клована.. придурковатые ублюдки целый морпорт закроем ля какую то азирскую Лаваш ни ни высокая прибыль все мусора судьи прокуора чинуши кормятся а тут какой то порт может город Николаев ликивдируем ??? еверские дебилы...
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01.12.2020 23:25 Ответить
Не кипишуйте, у нас страна в процессе ликвидации уже. Ну а что порт......... у Ермака клиент нарисовался - понимать надо.
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01.12.2020 23:40 Ответить
Звичайно, але впевнена, що не клієнт, а замовник. Кацапський олігарх від ху#ла.
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01.12.2020 23:59 Ответить
Да без разницы как назвать.
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02.12.2020 00:01 Ответить
Йух з пришитою головою !!!)))
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02.12.2020 00:11 Ответить
Саме збиткове в Україні ,це КМУ,тай що робити,розігнати к небеням ???)))
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01.12.2020 23:59 Ответить
правильно, а активы по карманам!
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01.12.2020 23:24 Ответить
Так вже. Про що в статті і написано.
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01.12.2020 23:29 Ответить
"Ничего красть не надо! Всё украдено до нас!" !!!)))
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02.12.2020 00:00 Ответить
Если это не из рубрики Новости Квартала, то приличных слов нет...........
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01.12.2020 23:26 Ответить
гнусная матерщинница?
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01.12.2020 23:28 Ответить
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01.12.2020 23:31 Ответить
Неприличные слова не обязательно матерные. К примеру ситуация в которой мы живем можно назвать - Караул, мы в афедроне, спасайся кто может.
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01.12.2020 23:42 Ответить
Та да и ЮМЗ на металл пустите!!)
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01.12.2020 23:32 Ответить
Ента кта уже раскатал губу за бесцень его прикарманить? Другое дело если база НАТО откроется...
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01.12.2020 23:34 Ответить
Вас так кто то забанил - что мне не удалось разбанить .
Наверно какой-то олигарх руки потирал - а тут Вы с правдой - маткой
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01.12.2020 23:59 Ответить
А я разбанил!! Я вірно зробив??))))
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02.12.2020 00:02 Ответить
Це я разбанила, але вірно.
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02.12.2020 00:03 Ответить
Как Вам удалось ? Я два раза нажимала функцию
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02.12.2020 00:05 Ответить
Це я з Іренкою в унісон !!))
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02.12.2020 00:09 Ответить
Разбанить - функция срабатывает с одного аккаунта только один раз на один ник.
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02.12.2020 00:51 Ответить
У меня не сработала с первого раза - надёжно Ваш коммент забанили
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02.12.2020 01:05 Ответить
І я теж!!! Це я тобі борги повертаю !! !!!))))
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02.12.2020 00:06 Ответить
Правильно . Своих надо поддерживать
А то тут есть некоторые , которые склоки среди украинцев делают
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02.12.2020 00:08 Ответить
пани София, не будите зверя... ... бо смотря с какой стороны посмотреть ( на зверя)
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02.12.2020 00:48 Ответить
Да бегает тут зверя один 😀😀😀
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02.12.2020 00:50 Ответить
А я говорю, шо все люди - братья( маю на увазi своiх). Потому "звери" рыщут тока вiд непорозумiння.
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02.12.2020 00:54 Ответить
Хорошее сочетание слов- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ😀😀😀где уж там порозуміння
Вот политолог выдал текст
https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
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02.12.2020 00:59 Ответить
спецвыпуск для пани Софии - https://censor.net/ru/news/3234421/deyistviya_komandy_zelenskogo_pomogli_nabu_zastavit_mikitasya_sdat_korruptsionerov_tatarova_moyisaka
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02.12.2020 02:06 Ответить
https://censor.net/ru/news/3234405/ofis_prezidenta_s_zelenskim_vo_glave_zaschischayut_tatarova_ot_otvetstvennosti_butusov
7902https://censor.net/ru/news/3234405/ofis_prezidenta_s_zelenskim_vo_glave_zaschischayut_tatarova_ot_otvetstvennosti_butusov#comments
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02.12.2020 03:22 Ответить
Та з "склочниками" легше - їх видно... Гірше, коли підключається свій, "корисний ідіот"... Пробуєш йому пояснить, щоб не писав дурості, а він на тебе накидається, звинувачує в "продажності", "кацапстві", і "б"є себе ногами в груди", який він "презавзятий патріот" (прямо як по Шевченку).
Он, "Толык" сьогодні закликає "розстрілювать без суда и следствия" продавців, що не захочуть обслуговувать покупців українською мовою... Наче-б, то, "склочник"... Однак, тижнів два тому напустився на людину за "відсутність патріотизму"... І думай сам, хто він - "склочник", чи "презавзятий патріот"... На мою думку - звичайний провокатор з якогось "філіалу "Лахти"...
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02.12.2020 08:14 Ответить
Спсб. Если вы не смогли разбанить Значит забанили целым семейством,Шобы разбанить нужно с нескольких акаунтов.
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02.12.2020 00:05 Ответить
Бач у нас з Іренкою співпало !!))
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02.12.2020 00:08 Ответить
Осталось только выяснить какая зараза забанила 😳
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02.12.2020 00:10 Ответить
Єрмак та його ОПа.
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02.12.2020 00:14 Ответить
😀😀😀
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02.12.2020 00:22 Ответить
А без пани Софии не получилось бы не разбань она ранее . Т.е. накинулись банить сразу 3 человека. Вы все втроем им показали кузькину мать(спсб), бо шила в мешке не утаишь...
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02.12.2020 00:24 Ответить
Порвемо,як Тузік грелку !!)))
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02.12.2020 00:29 Ответить
Ну все,на добраніч малята,хлопчаки та дівчата !!!))))
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02.12.2020 00:31 Ответить
Навзаєм, дід Панас!
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02.12.2020 00:33 Ответить
После всего, если порт окажется в других руках, тот и забанил со своей гопотой. Або ж кто-та из Госаудита, кто тянет массу в этом вопросе... Тобто, полюбос , на вороговi шапка горить.
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02.12.2020 00:22 Ответить
Посмотрите мой коммент ниже
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02.12.2020 00:23 Ответить
Можливо Новинський???)))
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02.12.2020 00:27 Ответить
вот здесь можно самому приподняться - включить тотализатор.
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02.12.2020 00:32 Ответить
прочитал. Вы - правы. А в Николаеве даже завод, производящий хороший питательный крем(Бархатные ручки) кацапы подмяли. Кста, Как-то одному арабу задарил, вижу у него руки шершавые. Он по другому оценил подарок и передарил своей жене. Через год встречаемся, он был на таком подъеме. Говорит, что жена перерыла весь интернет (магазинный), так понравился крем по своему воздействию, но нигде не нашла этот крем . Я ему еще парочку подогнал. Мабуть, в итоге , когда попинают, для зебиков подвешенье за яй.а будет легким наказанием.
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02.12.2020 00:31 Ответить
Так такая задача и ставилась Убить Порт! А потом за 1 гривну отдать, в правильные липкие руки. Вредители- агенты постарались. А вот собрали бы их на один борт, и вывезли подальше от берега, и как котят...
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01.12.2020 23:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JSjBCY0wwaM Декілька цифр по економіці: 73% падіння для 73% мрійників
https://www.youtube.com/watch?v=JSjBCY0wwaM
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01.12.2020 23:35 Ответить
спасибо последнему президенту Украины... страна из эпохи бедности плавно переходит в эпоху нищеты... чтобы просрать порт - нужно не просто голову иметь... умище должно быть и ненависть к Украине,какой она была и есть у кравчука, кучмо, юща и парашенки...
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01.12.2020 23:37 Ответить
они его таки ликвидируют, и на том же месте возникнет порт имени каламойского-ахметова.
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01.12.2020 23:39 Ответить
" Весь мир насилья ми разрушим,до основанья ,а затем,ми наш ми новий мир построим !!!" !!!))
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02.12.2020 00:05 Ответить
Шо за дике бажання усе ліквідувати? Барани. Треба розвивати та зоохочувати!!!
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01.12.2020 23:45 Ответить
Референдум.
И отдать в аренду НАТО.
А то за Дураков считают всё поселение страны.
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01.12.2020 23:46 Ответить
Не все, а 73%.
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01.12.2020 23:48 Ответить
Порт та низкий прибуток - це на кого розраховано? Якщо на зебілів, то нехай, але ж є і нормальні люди в цій країні.
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01.12.2020 23:56 Ответить
Ваша правда, тем более , что Николаев - промышленный город и в плане военки. потому порт если не в коммерческом плане нужен, то в стратегическом.
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02.12.2020 00:37 Ответить
а может нужно посадить весь этот персоАнал, родственников этого персоАнала! который своими действиями уничтожил прибыльное государственное предприятие!
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02.12.2020 00:00 Ответить
Я считаю , что портами серьезно интресуется кацапская страна.
и они через подставных лиц банкротят , шоб скупить
А шо?

- инфраструктура есть , не надо тянуть электрические и водопроводное сети, А ЭТО СТОИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО ПО НЫНЕШНИМ МЕРКАМ
- есть жд подъездные пути
- есть автодороги
- есть персонал
И вот жтот пароход хотят купить за копейки
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02.12.2020 00:15 Ответить
Возможно через Тигипко ( он портами все годы интересуется) , может через Новинского
По подобной схеме в кацапы в 90 скупили почти все гранитные карьеры . Украина стоит на гранитном щите. Потому всегда был дешёвый щебень для строительства . При развале совка , кацапы остались без щебня. Потому они скупили украинские карьеры , подняли цены для украинских компаний и отгружали им в последнюю очередь . Из-за этого многие строительные компании стали разрабатывать для себя новые карьеры, тянули заново сети и дороги .

Тоже самое могут сделать кацапы и с портами , СБУ - НЕ СПАТЬ
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02.12.2020 00:21 Ответить
Порт - це ж клондайк! Це Ельдорадо! Як він може буди збитковим? Зелені падлюки нас просто знищують.
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02.12.2020 00:30 Ответить
Так и у Ахметова убытки 19 млрд в жтом году 😀😀😀
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02.12.2020 00:40 Ответить
шутки шутками, но потенциальный зечок -ахметка меньше бы деньги выбрасывал на ветер. Построил себе не хоромы , а черти что...форт-де-мартинико-бастилия - суть тюрьма.
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02.12.2020 00:45 Ответить
Смотрела американский сериал МИЛЛИАРДЫ. Там прокурор говорит известному миллиардеру « не покупай жтот дом за 70 млн. НЕ ДРАЗНИ ОБЩЕСТВО»
А украинским царькам на общество начхать . И прокуроров нет нормальных - сами по уши в дворцах . Один только Кудрявцев чего стоил 😎😎😎
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02.12.2020 00:54 Ответить
Кстати , купил себе Ахметов в Лондоне дом за МНОГО ЛИМОНОВ , в Италии за 200 млн
А в Украине сплошные убытки . И никого из СБУ НАБУ ГБР ГПУ - не колышет .

Потому что - страна олигархов 😀😀😀
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02.12.2020 01:03 Ответить
Нужно СБУ дать наколку , на соответствующей теме для стукачей.
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02.12.2020 01:18 Ответить
Я думаю, что николаевская пани Софи нас обеими руками и ногами поддержит, мол, ЗЕБИКОВ - на мыло... и ЗЕруки геть от Николаева.
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02.12.2020 00:41 Ответить
Дуже просто --- активи порту віддали приватним операторам, від порту залишилася лише вивіска та з десяток кабінетів, в яких сидять такі собі ховрашки, забезпечені кормом на 10 років наперед, таке собі тихе життя ...
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02.12.2020 08:31 Ответить
Клоуна втопити в тому порту, і поїдуть туди зебіли до свого кумира віддати шану, і грошики свої привезуть, от порт і стане дохідним.
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02.12.2020 01:14 Ответить
Так ему разве говорили быть зякоренным, ему тока маячить предначертано. Но полюбос, шо с троном , шо без, маячить маргиналом.
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02.12.2020 01:22 Ответить
В Николаеве 73% - вата, 27% - зебилы. Поэтому - одобряю
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02.12.2020 09:10 Ответить
Хорошая мысль...Учитывая , что Николаев рвал пятую точку за сегодняшнюю власть на выборах президента, так пускай сегодня хлебают все ту нечисть ведром... https://www.youtube.com/playlist?list=PLETQLR0mbcvadXE7n85w1i7gXoALOG9zx
Кушайте, не обляпайтесь.
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02.12.2020 09:13 Ответить
я правильно понимаю... выполняется очередной заказ кремля?
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02.12.2020 11:35 Ответить
 
 