Госаудитслужба предлагает ликвидировать Николаевский порт из-за низкой прибыльности

Государственная аудиторская служба по результатам проведенной проверки рекомендует властям ликвидировать Николаевский морской торговый порт из-за его неэффективности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Госаудитслужбы.

Там отметили, что их специалисты провели финансовый аудит порта за период с марта 2018 по март 2020 года. По его результатам рекомендуют Министерству инфраструктуры, которому подчиняется объект, рассмотреть вопрос о его ликвидации.

Аудиторы отмечают, что несмотря на наличие прибыли с момента реорганизации в июне 2013 года предприятие не перегрузило ни одной тонны груза. Также основные производственные средства порта с 2013 года почти полностью передали в платное пользование частным портовым операторам сроком до конца 2029 и 2030, без права расторжения договоров в одностороннем порядке.

В Госаудитслужбе отмечают, что фактическое наличие и состояние государственного имущества в порту не проверяют. В то же время штат порта, а именно 47 работников, имеющих заработную плату почти в три раза больше средней по отрасли морского транспорта.

"Прибыли ГП НМТП недопустимо низкие, несмотря на производственные мощности, которыми предприятие наделено государством", - констатируют аудиторы.

Они добавляют, что деньги предприятие тратит исключительно на содержание персонала и создание для него комфортных условий.

Неэффективных и непроизводительных расходов, а также упущенных выгод аудиторы насчитали всего на почти 127 млн ​​гривен. В Службе утверждают, что если ликвидировать Николаевский порт и передать его имущество и обязанности Администрации морских портов Украины, ежегодный экономический эффект составит около 100 млн грн.