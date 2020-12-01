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Держаудитслужба пропонує ліквідувати Миколаївський порт через низьку прибутковість

Держаудитслужба пропонує ліквідувати Миколаївський порт через низьку прибутковість

Державна аудиторська служба за результатами проведеної перевірки рекомендує владі ліквідувати Миколаївський морський торговельний порт через його неефективність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Держаудитслужби.

Там зазначили, що їхні фахівці провели фінансовий аудит порту за період з березня 2018 по березень 2020 року. За його результатами рекомендують Міністерству інфраструктури, якому підпорядковується об'єкт, розглянути питання про його ліквідацію.

Аудитори зазначають, що попри наявність прибутку з моменту реорганізації в червні 2013 року підприємство не перевантажило жодної тонни вантажу. Також основні виробничі засоби порту з 2013 року майже повністю передали в платне користування приватним портовим операторам терміном до кінця 2029 і 2030 без права розірвання договорів в односторонньому порядку.

У Держаудитслужбі зазначають, що фактичну наявність і стан державного майна в порту не перевіряють. Водночас штат порту, а саме 47 працівників, мають заробітну плату майже втричі більшу за середню по галузі морського транспорту.

Читайте також: У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але на початку 2019 її вивезли, - адміністрація порту. ФОТОрепортаж

"Прибутки ДП ММТП неприпустимо низькі, попри виробничі потужності, якими підприємство наділене державою", - констатують аудитори.

Вони додають, що гроші підприємство витрачає виключно на утримання персоналу та створення для нього комфортних умов.

Неефективних і непродуктивних витрат, а також упущених вигод аудитори нарахували загалом на майже 127 млн ​​гривень. У Службі стверджують, що якщо ліквідувати Миколаївський порт і передати його майно та обов'язки Адміністрації морських портів України, щорічний економічний ефект становитиме близько 100 млн грн.

Автор: 

Миколаїв (1790) порт (2037) Держаудитслужба (184)


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Топ коментарі
+11
Не кипишуйте, у нас страна в процессе ликвидации уже. Ну а что порт......... у Ермака клиент нарисовался - понимать надо.
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01.12.2020 23:40
+7
и Госаудит также и Офис Прокурора и Клована.. придурковатые ублюдки целый морпорт закроем ля какую то азирскую Лаваш ни ни высокая прибыль все мусора судьи прокуора чинуши кормятся а тут какой то порт может город Николаев ликивдируем ??? еверские дебилы...
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01.12.2020 23:25
+7
Если это не из рубрики Новости Квартала, то приличных слов нет...........
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01.12.2020 23:26
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Лучше НАБУ и САП ликвидируйте из-за низкой прибыльности
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01.12.2020 23:21 Відповісти
и Госаудит также и Офис Прокурора и Клована.. придурковатые ублюдки целый морпорт закроем ля какую то азирскую Лаваш ни ни высокая прибыль все мусора судьи прокуора чинуши кормятся а тут какой то порт может город Николаев ликивдируем ??? еверские дебилы...
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01.12.2020 23:25 Відповісти
Не кипишуйте, у нас страна в процессе ликвидации уже. Ну а что порт......... у Ермака клиент нарисовался - понимать надо.
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01.12.2020 23:40 Відповісти
Звичайно, але впевнена, що не клієнт, а замовник. Кацапський олігарх від ху#ла.
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01.12.2020 23:59 Відповісти
Да без разницы как назвать.
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02.12.2020 00:01 Відповісти
Йух з пришитою головою !!!)))
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02.12.2020 00:11 Відповісти
Саме збиткове в Україні ,це КМУ,тай що робити,розігнати к небеням ???)))
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01.12.2020 23:59 Відповісти
правильно, а активы по карманам!
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01.12.2020 23:24 Відповісти
Так вже. Про що в статті і написано.
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01.12.2020 23:29 Відповісти
"Ничего красть не надо! Всё украдено до нас!" !!!)))
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02.12.2020 00:00 Відповісти
Если это не из рубрики Новости Квартала, то приличных слов нет...........
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01.12.2020 23:26 Відповісти
гнусная матерщинница?
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01.12.2020 23:28 Відповісти
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01.12.2020 23:31 Відповісти
Неприличные слова не обязательно матерные. К примеру ситуация в которой мы живем можно назвать - Караул, мы в афедроне, спасайся кто может.
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01.12.2020 23:42 Відповісти
Та да и ЮМЗ на металл пустите!!)
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01.12.2020 23:32 Відповісти
Ента кта уже раскатал губу за бесцень его прикарманить? Другое дело если база НАТО откроется...
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01.12.2020 23:34 Відповісти
Вас так кто то забанил - что мне не удалось разбанить .
Наверно какой-то олигарх руки потирал - а тут Вы с правдой - маткой
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01.12.2020 23:59 Відповісти
А я разбанил!! Я вірно зробив??))))
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02.12.2020 00:02 Відповісти
Це я разбанила, але вірно.
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02.12.2020 00:03 Відповісти
Как Вам удалось ? Я два раза нажимала функцию
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02.12.2020 00:05 Відповісти
Це я з Іренкою в унісон !!))
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02.12.2020 00:09 Відповісти
Разбанить - функция срабатывает с одного аккаунта только один раз на один ник.
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02.12.2020 00:51 Відповісти
У меня не сработала с первого раза - надёжно Ваш коммент забанили
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02.12.2020 01:05 Відповісти
І я теж!!! Це я тобі борги повертаю !! !!!))))
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02.12.2020 00:06 Відповісти
Правильно . Своих надо поддерживать
А то тут есть некоторые , которые склоки среди украинцев делают
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02.12.2020 00:08 Відповісти
пани София, не будите зверя... ... бо смотря с какой стороны посмотреть ( на зверя)
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02.12.2020 00:48 Відповісти
Да бегает тут зверя один 😀😀😀
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02.12.2020 00:50 Відповісти
А я говорю, шо все люди - братья( маю на увазi своiх). Потому "звери" рыщут тока вiд непорозумiння.
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02.12.2020 00:54 Відповісти
Хорошее сочетание слов- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ😀😀😀где уж там порозуміння
Вот политолог выдал текст
https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
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02.12.2020 00:59 Відповісти
спецвыпуск для пани Софии - https://censor.net/ru/news/3234421/deyistviya_komandy_zelenskogo_pomogli_nabu_zastavit_mikitasya_sdat_korruptsionerov_tatarova_moyisaka
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02.12.2020 02:06 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3234405/ofis_prezidenta_s_zelenskim_vo_glave_zaschischayut_tatarova_ot_otvetstvennosti_butusov
7902https://censor.net/ru/news/3234405/ofis_prezidenta_s_zelenskim_vo_glave_zaschischayut_tatarova_ot_otvetstvennosti_butusov#comments
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02.12.2020 03:22 Відповісти
Та з "склочниками" легше - їх видно... Гірше, коли підключається свій, "корисний ідіот"... Пробуєш йому пояснить, щоб не писав дурості, а він на тебе накидається, звинувачує в "продажності", "кацапстві", і "б"є себе ногами в груди", який він "презавзятий патріот" (прямо як по Шевченку).
Он, "Толык" сьогодні закликає "розстрілювать без суда и следствия" продавців, що не захочуть обслуговувать покупців українською мовою... Наче-б, то, "склочник"... Однак, тижнів два тому напустився на людину за "відсутність патріотизму"... І думай сам, хто він - "склочник", чи "презавзятий патріот"... На мою думку - звичайний провокатор з якогось "філіалу "Лахти"...
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02.12.2020 08:14 Відповісти
Спсб. Если вы не смогли разбанить Значит забанили целым семейством,Шобы разбанить нужно с нескольких акаунтов.
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02.12.2020 00:05 Відповісти
Бач у нас з Іренкою співпало !!))
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02.12.2020 00:08 Відповісти
Осталось только выяснить какая зараза забанила 😳
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02.12.2020 00:10 Відповісти
Єрмак та його ОПа.
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02.12.2020 00:14 Відповісти
😀😀😀
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02.12.2020 00:22 Відповісти
А без пани Софии не получилось бы не разбань она ранее . Т.е. накинулись банить сразу 3 человека. Вы все втроем им показали кузькину мать(спсб), бо шила в мешке не утаишь...
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02.12.2020 00:24 Відповісти
Порвемо,як Тузік грелку !!)))
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02.12.2020 00:29 Відповісти
Ну все,на добраніч малята,хлопчаки та дівчата !!!))))
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02.12.2020 00:31 Відповісти
Навзаєм, дід Панас!
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02.12.2020 00:33 Відповісти
После всего, если порт окажется в других руках, тот и забанил со своей гопотой. Або ж кто-та из Госаудита, кто тянет массу в этом вопросе... Тобто, полюбос , на вороговi шапка горить.
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02.12.2020 00:22 Відповісти
Посмотрите мой коммент ниже
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02.12.2020 00:23 Відповісти
Можливо Новинський???)))
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02.12.2020 00:27 Відповісти
вот здесь можно самому приподняться - включить тотализатор.
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02.12.2020 00:32 Відповісти
прочитал. Вы - правы. А в Николаеве даже завод, производящий хороший питательный крем(Бархатные ручки) кацапы подмяли. Кста, Как-то одному арабу задарил, вижу у него руки шершавые. Он по другому оценил подарок и передарил своей жене. Через год встречаемся, он был на таком подъеме. Говорит, что жена перерыла весь интернет (магазинный), так понравился крем по своему воздействию, но нигде не нашла этот крем . Я ему еще парочку подогнал. Мабуть, в итоге , когда попинают, для зебиков подвешенье за яй.а будет легким наказанием.
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02.12.2020 00:31 Відповісти
Так такая задача и ставилась Убить Порт! А потом за 1 гривну отдать, в правильные липкие руки. Вредители- агенты постарались. А вот собрали бы их на один борт, и вывезли подальше от берега, и как котят...
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01.12.2020 23:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JSjBCY0wwaM Декілька цифр по економіці: 73% падіння для 73% мрійників
https://www.youtube.com/watch?v=JSjBCY0wwaM
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01.12.2020 23:35 Відповісти
спасибо последнему президенту Украины... страна из эпохи бедности плавно переходит в эпоху нищеты... чтобы просрать порт - нужно не просто голову иметь... умище должно быть и ненависть к Украине,какой она была и есть у кравчука, кучмо, юща и парашенки...
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01.12.2020 23:37 Відповісти
они его таки ликвидируют, и на том же месте возникнет порт имени каламойского-ахметова.
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01.12.2020 23:39 Відповісти
" Весь мир насилья ми разрушим,до основанья ,а затем,ми наш ми новий мир построим !!!" !!!))
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02.12.2020 00:05 Відповісти
Шо за дике бажання усе ліквідувати? Барани. Треба розвивати та зоохочувати!!!
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01.12.2020 23:45 Відповісти
Референдум.
И отдать в аренду НАТО.
А то за Дураков считают всё поселение страны.
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01.12.2020 23:46 Відповісти
Не все, а 73%.
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01.12.2020 23:48 Відповісти
Порт та низкий прибуток - це на кого розраховано? Якщо на зебілів, то нехай, але ж є і нормальні люди в цій країні.
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01.12.2020 23:56 Відповісти
Ваша правда, тем более , что Николаев - промышленный город и в плане военки. потому порт если не в коммерческом плане нужен, то в стратегическом.
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02.12.2020 00:37 Відповісти
а может нужно посадить весь этот персоАнал, родственников этого персоАнала! который своими действиями уничтожил прибыльное государственное предприятие!
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02.12.2020 00:00 Відповісти
Я считаю , что портами серьезно интресуется кацапская страна.
и они через подставных лиц банкротят , шоб скупить
А шо?

- инфраструктура есть , не надо тянуть электрические и водопроводное сети, А ЭТО СТОИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО ПО НЫНЕШНИМ МЕРКАМ
- есть жд подъездные пути
- есть автодороги
- есть персонал
И вот жтот пароход хотят купить за копейки
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02.12.2020 00:15 Відповісти
Возможно через Тигипко ( он портами все годы интересуется) , может через Новинского
По подобной схеме в кацапы в 90 скупили почти все гранитные карьеры . Украина стоит на гранитном щите. Потому всегда был дешёвый щебень для строительства . При развале совка , кацапы остались без щебня. Потому они скупили украинские карьеры , подняли цены для украинских компаний и отгружали им в последнюю очередь . Из-за этого многие строительные компании стали разрабатывать для себя новые карьеры, тянули заново сети и дороги .

Тоже самое могут сделать кацапы и с портами , СБУ - НЕ СПАТЬ
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02.12.2020 00:21 Відповісти
Порт - це ж клондайк! Це Ельдорадо! Як він може буди збитковим? Зелені падлюки нас просто знищують.
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02.12.2020 00:30 Відповісти
Так и у Ахметова убытки 19 млрд в жтом году 😀😀😀
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02.12.2020 00:40 Відповісти
шутки шутками, но потенциальный зечок -ахметка меньше бы деньги выбрасывал на ветер. Построил себе не хоромы , а черти что...форт-де-мартинико-бастилия - суть тюрьма.
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02.12.2020 00:45 Відповісти
Смотрела американский сериал МИЛЛИАРДЫ. Там прокурор говорит известному миллиардеру « не покупай жтот дом за 70 млн. НЕ ДРАЗНИ ОБЩЕСТВО»
А украинским царькам на общество начхать . И прокуроров нет нормальных - сами по уши в дворцах . Один только Кудрявцев чего стоил 😎😎😎
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02.12.2020 00:54 Відповісти
Кстати , купил себе Ахметов в Лондоне дом за МНОГО ЛИМОНОВ , в Италии за 200 млн
А в Украине сплошные убытки . И никого из СБУ НАБУ ГБР ГПУ - не колышет .

Потому что - страна олигархов 😀😀😀
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02.12.2020 01:03 Відповісти
Нужно СБУ дать наколку , на соответствующей теме для стукачей.
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02.12.2020 01:18 Відповісти
Я думаю, что николаевская пани Софи нас обеими руками и ногами поддержит, мол, ЗЕБИКОВ - на мыло... и ЗЕруки геть от Николаева.
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02.12.2020 00:41 Відповісти
Дуже просто --- активи порту віддали приватним операторам, від порту залишилася лише вивіска та з десяток кабінетів, в яких сидять такі собі ховрашки, забезпечені кормом на 10 років наперед, таке собі тихе життя ...
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02.12.2020 08:31 Відповісти
Клоуна втопити в тому порту, і поїдуть туди зебіли до свого кумира віддати шану, і грошики свої привезуть, от порт і стане дохідним.
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02.12.2020 01:14 Відповісти
Так ему разве говорили быть зякоренным, ему тока маячить предначертано. Но полюбос, шо с троном , шо без, маячить маргиналом.
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02.12.2020 01:22 Відповісти
В Николаеве 73% - вата, 27% - зебилы. Поэтому - одобряю
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02.12.2020 09:10 Відповісти
Хорошая мысль...Учитывая , что Николаев рвал пятую точку за сегодняшнюю власть на выборах президента, так пускай сегодня хлебают все ту нечисть ведром... https://www.youtube.com/playlist?list=PLETQLR0mbcvadXE7n85w1i7gXoALOG9zx
Кушайте, не обляпайтесь.
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02.12.2020 09:13 Відповісти
я правильно понимаю... выполняется очередной заказ кремля?
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02.12.2020 11:35 Відповісти
 
 