Держаудитслужба пропонує ліквідувати Миколаївський порт через низьку прибутковість

Державна аудиторська служба за результатами проведеної перевірки рекомендує владі ліквідувати Миколаївський морський торговельний порт через його неефективність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Держаудитслужби.

Там зазначили, що їхні фахівці провели фінансовий аудит порту за період з березня 2018 по березень 2020 року. За його результатами рекомендують Міністерству інфраструктури, якому підпорядковується об'єкт, розглянути питання про його ліквідацію.

Аудитори зазначають, що попри наявність прибутку з моменту реорганізації в червні 2013 року підприємство не перевантажило жодної тонни вантажу. Також основні виробничі засоби порту з 2013 року майже повністю передали в платне користування приватним портовим операторам терміном до кінця 2029 і 2030 без права розірвання договорів в односторонньому порядку.

У Держаудитслужбі зазначають, що фактичну наявність і стан державного майна в порту не перевіряють. Водночас штат порту, а саме 47 працівників, мають заробітну плату майже втричі більшу за середню по галузі морського транспорту.

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"Прибутки ДП ММТП неприпустимо низькі, попри виробничі потужності, якими підприємство наділене державою", - констатують аудитори.

Вони додають, що гроші підприємство витрачає виключно на утримання персоналу та створення для нього комфортних умов.

Неефективних і непродуктивних витрат, а також упущених вигод аудитори нарахували загалом на майже 127 млн ​​гривень. У Службі стверджують, що якщо ліквідувати Миколаївський порт і передати його майно та обов'язки Адміністрації морських портів України, щорічний економічний ефект становитиме близько 100 млн грн.