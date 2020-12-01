Держаудитслужба пропонує ліквідувати Миколаївський порт через низьку прибутковість
Державна аудиторська служба за результатами проведеної перевірки рекомендує владі ліквідувати Миколаївський морський торговельний порт через його неефективність.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Держаудитслужби.
Там зазначили, що їхні фахівці провели фінансовий аудит порту за період з березня 2018 по березень 2020 року. За його результатами рекомендують Міністерству інфраструктури, якому підпорядковується об'єкт, розглянути питання про його ліквідацію.
Аудитори зазначають, що попри наявність прибутку з моменту реорганізації в червні 2013 року підприємство не перевантажило жодної тонни вантажу. Також основні виробничі засоби порту з 2013 року майже повністю передали в платне користування приватним портовим операторам терміном до кінця 2029 і 2030 без права розірвання договорів в односторонньому порядку.
У Держаудитслужбі зазначають, що фактичну наявність і стан державного майна в порту не перевіряють. Водночас штат порту, а саме 47 працівників, мають заробітну плату майже втричі більшу за середню по галузі морського транспорту.
"Прибутки ДП ММТП неприпустимо низькі, попри виробничі потужності, якими підприємство наділене державою", - констатують аудитори.
Вони додають, що гроші підприємство витрачає виключно на утримання персоналу та створення для нього комфортних умов.
Неефективних і непродуктивних витрат, а також упущених вигод аудитори нарахували загалом на майже 127 млн гривень. У Службі стверджують, що якщо ліквідувати Миколаївський порт і передати його майно та обов'язки Адміністрації морських портів України, щорічний економічний ефект становитиме близько 100 млн грн.
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Наверно какой-то олигарх руки потирал - а тут Вы с правдой - маткой
А то тут есть некоторые , которые склоки среди украинцев делают
Вот политолог выдал текст
https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
7902https://censor.net/ru/news/3234405/ofis_prezidenta_s_zelenskim_vo_glave_zaschischayut_tatarova_ot_otvetstvennosti_butusov#comments
Он, "Толык" сьогодні закликає "розстрілювать без суда и следствия" продавців, що не захочуть обслуговувать покупців українською мовою... Наче-б, то, "склочник"... Однак, тижнів два тому напустився на людину за "відсутність патріотизму"... І думай сам, хто він - "склочник", чи "презавзятий патріот"... На мою думку - звичайний провокатор з якогось "філіалу "Лахти"...
https://www.youtube.com/watch?v=JSjBCY0wwaM
И отдать в аренду НАТО.
А то за Дураков считают всё поселение страны.
и они через подставных лиц банкротят , шоб скупить
А шо?
- инфраструктура есть , не надо тянуть электрические и водопроводное сети, А ЭТО СТОИТ ОЧЕНЬ ДОРОГО ПО НЫНЕШНИМ МЕРКАМ
- есть жд подъездные пути
- есть автодороги
- есть персонал
И вот жтот пароход хотят купить за копейки
По подобной схеме в кацапы в 90 скупили почти все гранитные карьеры . Украина стоит на гранитном щите. Потому всегда был дешёвый щебень для строительства . При развале совка , кацапы остались без щебня. Потому они скупили украинские карьеры , подняли цены для украинских компаний и отгружали им в последнюю очередь . Из-за этого многие строительные компании стали разрабатывать для себя новые карьеры, тянули заново сети и дороги .
Тоже самое могут сделать кацапы и с портами , СБУ - НЕ СПАТЬ
А украинским царькам на общество начхать . И прокуроров нет нормальных - сами по уши в дворцах . Один только Кудрявцев чего стоил 😎😎😎
А в Украине сплошные убытки . И никого из СБУ НАБУ ГБР ГПУ - не колышет .
Потому что - страна олигархов 😀😀😀
Кушайте, не обляпайтесь.