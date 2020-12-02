В ЕС хотят создать союз для реагирования на будущие пандемии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание европейского союза для реагирования на будущие пандемии, который получит название HERA. Союз будет сосредоточен на будущих кризисах и будет пытаться их предотвратить.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в тексте заявления фон дер Ляйен, размещенном на сайте Еврокомиссии.
Европейский орган по вопросам готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), по словам фон дер Ляйен, поможет быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций со здоровьем.
Она объяснила, что правительства европейских стран не способны самостоятельно прекратить пандемию коронавируса, а HERA обеспечил бы возможность объявления чрезвычайного положения во всем Европейском союзе.
"Это дало бы большую координацию между государствами-членами, совместные закупки медицинского оборудования и развертывание групп помощи ЕС", - добавила глава Еврокомиссии.
Напомним, Европейский союз планирует начать вакцинацию населения от коронавируса до конца декабря 2020 года. Еврокомиссия уже заключила контракты на вакцину с шестью компаниями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
😁
По рукам китайцев бить будут, шо бы они летучих мышей и вообще всякое шелестящее ползающее дерьмо не жрали, или сразу в бубен, шо бы было доходчивее и профилактичнее?