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В ЕС хотят создать союз для реагирования на будущие пандемии

В ЕС хотят создать союз для реагирования на будущие пандемии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание европейского союза для реагирования на будущие пандемии, который получит название HERA. Союз будет сосредоточен на будущих кризисах и будет пытаться их предотвратить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в тексте заявления фон дер Ляйен, размещенном на сайте Еврокомиссии.

Европейский орган по вопросам готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), по словам фон дер Ляйен, поможет быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций со здоровьем.

Она объяснила, что правительства европейских стран не способны самостоятельно прекратить пандемию коронавируса, а HERA обеспечил бы возможность объявления чрезвычайного положения во всем Европейском союзе.

"Это дало бы большую координацию между государствами-членами, совместные закупки медицинского оборудования и развертывание групп помощи ЕС", - добавила глава Еврокомиссии.

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Напомним, Европейский союз планирует начать вакцинацию населения от коронавируса до конца декабря 2020 года. Еврокомиссия уже заключила контракты на вакцину с шестью компаниями.

пандемия (113) Евросоюз (17060) Урсула фон дер Ляйен (509)


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Топ комментарии
+6
А лігу защітнєгів галактіки ще не створюють?
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02.12.2020 10:08
+3
О, а тут в підтвердження моїх слів. Тепер все ваше примати прямоходячі, нікчемне життя буде складатися від "пандемії" до "пандемії".... І від вакцинації до вакцинації... Як сказала Меркель - "Світ більше ніколи не буде таким, як був раніше."
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02.12.2020 10:23
+1
ВОЗ всьо? В ЕС хотят создать союз для реагирования на будущие пандемии - Цензор.НЕТ 5113
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02.12.2020 10:12
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А лігу защітнєгів галактіки ще не створюють?
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02.12.2020 10:08 Ответить
ВОЗ всьо? В ЕС хотят создать союз для реагирования на будущие пандемии - Цензор.НЕТ 5113
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02.12.2020 10:12 Ответить
Просте питання для тебе і всіх інших. Що таке так звана ВОЗ, якщо керує нею не німець, не англієць, не швейцарець, не канадець, не китаєць, а - ефіоп. Як ви думаєте, що це за організація, для чого і ким вона реально створена. І наскільки вона ефективна? А те що вже підтверджено, що цей вірусь гуляв по планеті ще до того як його виявили в Ухані. А те що раніше в нас це точно ніхто ніколи в лікарнях не встановлював діагноз по збуднику хвороби, а тільки по симптомах, а тут дивися ідентифікували збудника. О диво! То це ж можна тепер ідентифікувати постійно і оголошувати пандемії і розробляти вакцини. Золоте дно. А тупе примітивне стадо, яке далеко не пішло від братів своїх меньших, як бачимо теж прекрасно маніпулюється через страх перед смертю. І готове поступитися своїми правами та свободами легко і бездумно.
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02.12.2020 10:33 Ответить
О, а тут в підтвердження моїх слів. Тепер все ваше примати прямоходячі, нікчемне життя буде складатися від "пандемії" до "пандемії".... І від вакцинації до вакцинації... Як сказала Меркель - "Світ більше ніколи не буде таким, як був раніше."
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02.12.2020 10:23 Ответить
А в пЕС??
😁
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02.12.2020 10:26 Ответить
"Союз будет сосредоточен на будущих кризисах и будет пытаться их предотвратить"
По рукам китайцев бить будут, шо бы они летучих мышей и вообще всякое шелестящее ползающее дерьмо не жрали, или сразу в бубен, шо бы было доходчивее и профилактичнее?
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02.12.2020 10:26 Ответить
Хтось хоче коштом платників податків створити ще одну "організацію" для працевлаштування високооплачуваних дармоїдів, які матимуть комуно-червонястий вигляд -- клона "вооз".
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02.12.2020 10:47 Ответить
Против пандемии нужно создавать массовое производство защитных от вирусов шлемов и возможно костюмов. Как раньше строили от ядерной войны бункеры и в них были и противогазы и аптечка со специальными лекарствами. Так и тут надо готовить страну, только не к ядерному удару и выживанию после заражения радиацией, а готовиться от заражения биологического оружия. Для этого нужно в медицину много инвестировать, строить больницы с изоляциями и двойными дверьми с обработкой между ними и вентиляцией со спец фильтрами, нужно больше изолированных палат делать, нужно строить больше лабораторий работающих в сфере биоинженерии, нужно костюмов массовое производство запускать ибо с коронавирусом может и помогают маски от части, а могут появиться вирусы намного заразнее и намного смертельнее и тогда уже люди без костюмов защитных никак не смогут выжить. А страны, которые не будут готовить медицину и защиту, то их ждет уничтожение массовое. Также должен быть разработан план, что если где то в мире вспышка возникла, то быстрое возвращение людей в Украину(надо учиться на опыте), и полное закрытие границ страны и людей вернувшихся пропускать только, через карантин и проверку. я писал, когда еще все только начиналось в Китае, что надо закрывать аэропорты и закрывать границы и изолировать страну и что эпидемия будет скоро по всему миру и если мы это сделаем, то мы будем единственная страна без вируса, но правят дурачки безответственные и не начитанные и глупые, которые своей головой не могут думать о том, как будет лучше для страны и они только могут смотреть на другие страны и как там сделали, ибо думают, что в тех странах умные и надо повторять за ними, а своих мозгов нету. Украине нужны власти, которые постоянно читают книги. Тогда умные власти будут и будут они не смотреть на других, а будут сами поступать мудро, что будут повторять за нашей страной другие страны. И оттого, что мало читают все в стране, то в этом корень проблем во всем - это экономика, медицина, образование, коррупция, быдла море, наркомания, алкоголизм, предатели, и вообщем все сферы любых сословий, кругом корень зла в том, что люди неначитанные. Книги меняют людей! Прочитываешь книгу и ты получаешь опыт написавшего, как помню в детстве был сериал - "Горец", что он отрубал голову бессмертному и впитывал его знания и мастерство. Точно также с книгами, человек получает опыт и можно получать опыт - самых богатых, самых умных, самых великих людей в истории человечества с любых эр, любых цивилизаций, кучи навыков получать, кучи идей, кучи открытий можно сделать, и влачить в головы самых любых людей. Столько всего интересного и люди не читают и тупорылят потому много. Если детей приучать читать книги и с самого раннего детства загружать книгами по полной и главное правильно нужно создавать мозаику знаний, которое будет выстраивать мировоззрение детей. Нужно начинать с этики, и первые книги должны быть например - Аристотеля - Этика, Потом - Сенека - нравственные письма к Луцилию, чтобы заложить фундамент морали и как поступать и что нужно учиться постоянно, ибо наслажденье - это благо для скотов. У нас люди слишком ушли в наслаждения - расслабляться, развлекаться, не читать и все дошло до того, что пороки стали нравами народа. И страна стала такой на всех уровнях - скотами. Нужно создавать не 10 каналов тв, которыми владеют олигархи и пропихивают свои интересы, а создавать каналы в которых будут рекламировать книги, даже Цензор.Нет, если меня прочтет, кто то из редакторов, то умоляю, создайте раздел в которой будет топ книг, которые новые и самые крутые, которые величайшие по разным сферам, которые надо по любому прочитать каждому и т.д. Нужна массовая пропаганда книг. Нужно людей приучать к чтению! Это благое дело будет для страны!
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02.12.2020 10:56 Ответить
Це вже не модно. Розумні багато вимагають і працювати за копійки не хочуть їм тільки б мандрувати і насолоджуватися життям, а це йде в розріз з інтересами тих хто живе за рахунок інших, то ж інтелектуальний розвиток він відсувається на далекий план.....
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02.12.2020 11:03 Ответить
читать же можно независимо от властей. хотя, если бы власти были разумные, то они бы понимали, что чем умнее люди, тем они больше могут зарабатывать, тем будет становиться страна богаче и тем больше денег и власти будут получать. А тупой народ - это деградация страны и денег будет в стране становиться меньше. Проблема Украины в том, что не было власти разумной и которая хотела бы вывести Украину на новый уровень развития. Если так задуматься, то страны - это корпорации, ну США - это мегакорпорация и Китай. И в США читать приучают детей, а Китай вообще по всему миру китайцев отправляет учиться и потом везут знания в Китай и подымают его. А у нас тупорылые власти и действительно думают, чем тупее население, тем властям лучше воровать и манипулировать, но это глубоко ошибочно и тупо и власти показывают только то, что они тоже тупорылые. Хочется, чтобы страна стала сильной, но она становится из за них только слабее. И умные люди видя эту бесперспективность не хотят тратить время на Украину и уезжают туда, где уже хорошо жить. А у нас в стране с утечкой мозгов все становится серое и убогое. Украине нужна еще одна революция и апогеем ее должна стать уничтожение народом - Олигархов и всей мафии, которая разрушает страну и сделали ее вассалом из которого они бабки и рабский труд получают.
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02.12.2020 12:31 Ответить
Все ви вірно говорите. Але, це якби влада була мудрою, що буває вкрай рідко, як феномен. А як вона цинічна, жадібна та продажна як це буває майже завжди. То висновок сам напрошується однозначний.
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02.12.2020 12:49 Ответить
 
 