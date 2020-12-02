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Цену на электроэнергию для населения придется поднимать почти вдвое,- Фурса

Тарифы на электрическую энергию для населения на самом деле нужно поднимать почти в 2 раза, и планы правительства в этом направлении оправданы.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Украина 24".


"Цена на электроэнергию для населения где-то вдвое меньше, чем рыночный уровень, который должен быть. За это платим все равно мы все с вами, потребители, но не напрямую, а через налоги, через расходы государственных компаний. Поэтому на самом деле цены на электроэнергию для населения все равно надо поднимать почти вдвое", - отметил Фурса.


Он отметил, что решение о приведении тарифов до рыночного уровня правильное и для него нужна политическая воля правительства.


Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.час на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления,  что более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покроет расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.


Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.
Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества ЕС. Эксперты отметили, что от решения по тарифам на ток зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Фурса Сергей (26)


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Топ комментарии
+71
А если в 2 раза сократить "правительство" - экономия точно будет больше.
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02.12.2020 11:51
+53
Здобули! Ну нарешті є що на хліб намастити!!! Вітаю усіх зедебілів!
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02.12.2020 11:52
+53
Жрите твари,которые из секты "только бы не Порошенко"!
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02.12.2020 11:54
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Страница 4 из 4
ЗЕбилы по ходу пошли самые смешные шуточки от Щапито 95..начинайте ржать..весело же.
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02.12.2020 20:43 Ответить
ЗЕбилы самое время покудахтать про тарифный генацид от бариги мародьора.
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02.12.2020 20:45 Ответить
а не проще ли фурсу вместе с властью подвесить за одно яйцо и немного подождать... чтобы не тратить веревок и патронов... все-таки это материальные ресурсы, а фурса и еже с ним - дерьмо... повоняет один день, пойдет дождь и все смоет...
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02.12.2020 21:00 Ответить
Страна\Среднемесячный доход, грн\Тариф за 1 кВт*ч, грн\Соотношение, % при условии потребления 150 кВт в месяц (среднемесячный показатель для всех стран)
Дания\97090,15\9,51\1,47
Германия\71209,90\9,14\1,92
Бельгия\65594,67\7,81\1,79
Италия\55273,94\7,42\2,01
Украина\7339\1,68\3,43
https://gravicappa.com.ua/articles/tarify-na-***************-v-ukraine-i-evrope-interesnyy-obzor-dlya-vladelcev-solnechnyh отношение цены электроэнергии к среднему доходу населения
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02.12.2020 21:03 Ответить
Вы откуда взяли такие цены? Вы никогда не купите электричество по этой цене в дании или германии. Потому, что это только часть от полной цены и к этому надо еще прибавить цену доставки электричества и все налоги, включая фиксированные, не зависящие от количества купленной электроэнергии. Сейчас, конечная цена для населения в дании более 30 центов за квт. В нее входит цена за электроэнергию + доставка электроэнергии + налоги.

https://i.redd.it/7u88h4qou4a41.png

Смотрите первый график: цена в германии и дании самая высокая в европе.
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03.12.2020 13:25 Ответить
РосУкрЭнерго Фирташа-Бойко-Ведмедчука а с ними и Ахметка,снимут с вас штаны
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02.12.2020 21:11 Ответить
как ни услышу звук "Ахметов" - начинает тошнить. Когда им ввведут прогрессивный налог? Больше зарабатываешь - значит ты не такой как все , плати больше других.
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07.12.2020 00:28 Ответить
Во всем виноват Порошенко сказала Ольга Скабеева,а вы болваны и поверили...
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02.12.2020 21:13 Ответить
фурса шматок лайна, кришує зелених соняшних мародерів...
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02.12.2020 21:37 Ответить
Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней. Волобуев, вот вам ....... (меч). Полтора года отвечает пианист словами из анекдота.
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02.12.2020 21:43 Ответить
анекдот шикарний
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02.12.2020 21:48 Ответить
Уберите на .... вашу зеленую энергетику, верните дешевую атомную. И тогда не придется подымать стоимость. А то наставили частных солнечных панелей, себестоимость которых на порядок выше чем атомная. А теперь цену подымают.
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02.12.2020 21:49 Ответить
мыф все вместе плодили кучи детей и подымали население, мир начал нагреваться от деятельности людей. Теперь, когда людей очень много, мы сдохнем от нагрева, вот и начали мы становится зелёными. Скажем спасибо любителям куч детей.
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07.12.2020 00:26 Ответить
люди взагалі платити перестануть.. А будуть приходити відрізати - почнуть стріляти та зі сходів скидати. Ой дочекаються зелені шмарклі !
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02.12.2020 22:33 Ответить
Когда же вы уже нажретесь, твари!!! Ужас *****, нет уже слов нормальных!!!
А тех, кто пишет оскорбления на тех, кто голосовал против Порошенко, да, эта власть гавно, но ***** и ваш Порох ****** тоже нихуя не сделал, один только ****** слышно было. Томос? ***** он нужен во время войны? Безвиз? ***** накатались за бугор, ******? Только ****** со своим любимым Порохом, какой он хороший. И *****, что он войну финансировал, забыли наверно, что у него оружейный завод. Что эта власть гавно что предыдущая!
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02.12.2020 22:49 Ответить
Ну только про Пороха и остается скулить зебилам. Жри те
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03.12.2020 00:01 Ответить
Это очередной зебил обосрался по полной
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03.12.2020 09:10 Ответить
Мало в 2 раза , даешь по 5 гр киловатт , для того что бы зебилы лично из своего кармана заплатили за свою тупость.А мне как порохоботу надо просто больше солнечных панелей купить и попкорна , и люто злорадствовать с тупости идиотов верящих в сказки.
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02.12.2020 23:29 Ответить
не просто купить солнечных панелей, а еще и подключить их к Зеленому тарифу. От Зеленого тарифа зедебилам бомбит особенно горячо
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03.12.2020 01:24 Ответить
ага, накупи себе панелей, обклей ими целый балкон или маленький кусочек возле окон. Некуда мне твои панели вешать.
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07.12.2020 00:23 Ответить
Коммуналка на 67 процентов+. Электроинергия почти вдвое. Жри ТЕ зебилы любители халявы,не обляпайтесь
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02.12.2020 23:59 Ответить
у меня много лет за эту комуналку долги. Не могу только за электричество бросить платить, ибо просто обрежут провод. В это время закрываются дешёвые производитель электричества - атомные электростанции. А потом как-то вдруг энергия начинает дорожать. А нет ли тут связи? Закрывают потому что климатические изменения? Какой-то климатический договор? Почему?
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07.12.2020 00:21 Ответить
Ждем новых смешных опросов от 95 кварталла о поднятии рейтинга бубочки в два раза. Хоть поржете
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03.12.2020 00:08 Ответить
Ціну на електроенергію для населення доведеться піднімати майже вдвічі, - Фурса - Цензор.НЕТ 3761
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03.12.2020 00:42 Ответить
актёр от мародёров играющий чесного посана
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03.12.2020 10:08 Ответить
Ціну на електроенергію для населення доведеться піднімати майже вдвічі, - Фурса - Цензор.НЕТ 9057
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03.12.2020 00:43 Ответить
Кінець епохи бідності
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03.12.2020 00:54 Ответить
а мне нормас. Я солнечные панели продаю
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03.12.2020 01:21 Ответить
Петр Алексеевич во время войны взял в свои руки Украину без бюджета, и вел ее в светлое будущее.
Но нет, зедебилам захотелось веселья.
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03.12.2020 01:32 Ответить
Порошенко говорил когда Зеленский обещал сладкие тарифы, что они не могут быть ниже рыночных, избиратели поверили пианисту и вот...
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03.12.2020 01:53 Ответить
жаль, что фурса и ему подобным это пофиг. я просто оставлю это тут: https://biz.censor.net/news/3234004/v_ukraine_samaya_vysokaya_tsena_na_elektroenergiyu_v_evrope_evrokomissiya
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03.12.2020 02:54 Ответить
это оптовая цена. Для граждан - самая низкая в Европе.
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03.12.2020 12:04 Ответить
Совсем мозги отказали у этих слуг. Не платил и платить не буду. Пошли на х... Они на Европу по ценам равняются! А по зарплатам слабо равняться?!
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03.12.2020 08:32 Ответить
и вас не отключают и по судам не тягают?
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07.12.2020 00:17 Ответить
Бурштынский энергоостров - условное название территории, на которой расположены электросети Бурштынской ТЭС. Включает в себя Закарпатскую и частично Ивано-Франковскую, и Львовскую области. Он отключен от Объединенной энергосистемы Украины и синхронизирован с европейской энергосистемой. 90% Бурштынского энергоострова контролирует Бурштынская ТЭС. Сама ТЭС принадлежит компании https://file.liga.net/companies/dtek ДТЭК https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Рината Ахметова . Здесь эл.энергия уже выше чем в ЕС. Тоже в 2 раза надо поднять цену ? Что то не могу припомнить когда НКРЕКП понижала какие либо тарифы..Только повышает..
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03.12.2020 09:07 Ответить
В Украине самая дешёвая электроэнергия(её производство). И причем здесь европейский рынок? А этого "анализатора" давно пора гнать.
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03.12.2020 09:24 Ответить
Ціну на електроенергію для населення доведеться піднімати майже вдвічі, - Фурса - Цензор.НЕТ 7910
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03.12.2020 09:56 Ответить
на афёре с ваучерами кучка "интеллектуалов" (при чём среди них не оказалось ни одного эт-
нического украинца) просто нашару разгребают между собой всё и энергетические мощности
в том числе...... после 25 лет!!! бесплатной эксплуатации мы им ещё остались должны............
думаю в этой комедии пора ставить точку потомушо предела не будет.
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03.12.2020 10:05 Ответить
зы. и не просто бесплатной эксплуатации а ещё и с периодическим списанием огромнейших
долгов........ у меня уже ржач до упада с табаретки..... такое можно проворачивать именно со
стадом баранов переодически меняя "рулевых" типа этот был плохой и неправильный посан
а вот эээээтот!!!!! оооооо-о-о-о.... ща кааааак......... ржунемогу................
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03.12.2020 10:20 Ответить
Самая дешевая, а зачем им нам продавать по дешевке за гривну, на экспорт - за евро, там же купить недвижимость и деток туда, нас они имели имеют и будут иметь
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03.12.2020 10:25 Ответить
Якби не підірвали Чорнобильську станцію і якби ахметовські сатанюги не позупиняли решту атомних станцій, електроенергія для населення в Україні могла бути близькою до безплатної.
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03.12.2020 10:56 Ответить
Почему она тогда везде не безплатная? У нас что, отдельные экономические законы действуют, в Украине?
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03.12.2020 11:27 Ответить
Добре, що ти уточнив - "у нас... в Украине"

Дійсно, ця світова банда зробила електроенергію і тепло платними, загнавши нас всіх в економічне рабство. Насправді, енергія вільна і безплатна, повинна доступна бути всім по праву народження людиною на Землі. Але так було колись. Може буде в майбутньому. Зараз - темний вік, вік брехні і визиску людства демонічними силами.
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03.12.2020 20:34 Ответить
Очччень, очччень хорошо)) Только чего-то забыли перед выборами об этом сказать.
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03.12.2020 11:24 Ответить
Колись з трибуни ВР рекомендували всім переходити на електроенергію (зокрема нардеп Терьохін) , бо газ дорого і кабально, а електроенергія була тоді ще не в руках 17-ти хабадних олігархів. І спалювання палива на ТЕЦ це значно краще, ніж методом Маодзедуна, кожний палить паливо в своєму окремому котлі. Тепер, коли більшість перейшла на електрику ці тварини вже вирішили, що це їх олігархічна царина на наживу! Потрібно їх цих виродків промайданити.
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03.12.2020 11:28 Ответить
Та коли ж ви,пля,вже нажретесь?
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03.12.2020 12:30 Ответить
На июнь месяц средняя зарплата в Украине - 11579 грн.
На март 2020 года средняя зарплата по Европе - 1890 евро (это с учетом стран Восточной Европы)
1 евро на сейчас - 34 грн. 1890 евро= 64260 грн
Средняя зарплата в Европе в 5,5 раз выше, чем в Украине. Или в Украине в 5,5 раз ниже.
А тариф на электричество для населения в Украине ниже в 4 раза, чем в среднем по Европе.
Из этого получается, что сегодняшний тариф и так завышенный.
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03.12.2020 14:20 Ответить
ага, между 1.0000000000000000000 Колмойскогого и Ахметова и 3 тысячи обычного прохожего - сложи вместе и получится, что мы тут в среднем почти все миллионеры.
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07.12.2020 00:12 Ответить
Цена в Польше 4 злотых за Квт это примерно 10 евро центов, что на сегодня 3, 4 грн., но минимальная зарплата 18, 5 злотых в час, на которую редко кто работает, а это 176×18, 5:4×34=27676 грн делим на украинскую минималку 5000 и получаем, что бы цена была выше, в 2 раза, как Польше, то зарплата в Польше выше украинской больше, чем 5, 5 раз.тоесть эти мрази за электричесво хотят поднять цену, а про зарплаты молчат.
Может вместо поднятия тарифов власть пусть вернет населению сбережения которые оно потеряло в результате девальвации валюты из за продолжающегося разворовывания страны, а это как минимум 100 миллрд. $, не считая Януковича 35 миллрд., вот над чемнадо работать , а не уничтожать народ, но власть оказаласть чужая и вражеская, нас просто банально обманули на плевавши на Конституцию, их надо судить по законам военного времени , коечно с конфискацией имущества в самую первейшую очередь, для возмещения гос.инвестиций , а не разбазаревания бюджета под видом финансирования в образование и медицину, а дороги надо строить за счет платы за дороои в виде акзиза на топливо или создания инвест.климата, но тогда где это кодло будет харчеваться, когда кредиты будут доступны на уровне девальвации или чуть больше валютных депозитов, это уже не как нельзя допустить, что бы народ развивался, потому они и хотят подымать % по кредитам, тарифы на э/э и вообще на все кроме зарплат, пользуясь властью и монопольным положением в банковской сфере и во все экономике и выбросить с рынка средний и мелкий бизнес как конкурена, при помощи налогов, которые крадутся.
Такие как Фурса и управляют страной, Шмыгали, Миловановы, за долю у прихватезаторов, что от их можно услушать?, ничего общего с социально -экономическрй политикой Европы там и нет чисто комралорская, колониальная политика, на уничтожение экономики народа и самого народа.
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03.12.2020 17:32 Ответить
С.Фурса говорящая голова засновника"ПР" Порошенко.
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03.12.2020 20:05 Ответить
почему выключат блоки атомных станций откуда идёт недорогая энергия??? Да потмоу что мы ж сможем им заплатить и переплатить, мы ж дойные коровы - подписал указ и на голом месте срубил денег. Один политик в ответ на вопрос "а почему нельзя халявно раздавать" сказал, что "это так не работает". А можно сделать тут исключение? Или хотя бы зачем закрывать станции?
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07.12.2020 00:10 Ответить
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