Цену на электроэнергию для населения придется поднимать почти вдвое,- Фурса

Тарифы на электрическую энергию для населения на самом деле нужно поднимать почти в 2 раза, и планы правительства в этом направлении оправданы.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Украина 24".



"Цена на электроэнергию для населения где-то вдвое меньше, чем рыночный уровень, который должен быть. За это платим все равно мы все с вами, потребители, но не напрямую, а через налоги, через расходы государственных компаний. Поэтому на самом деле цены на электроэнергию для населения все равно надо поднимать почти вдвое", - отметил Фурса.



Он отметил, что решение о приведении тарифов до рыночного уровня правильное и для него нужна политическая воля правительства.



Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.час на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покроет расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.



Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества ЕС. Эксперты отметили, что от решения по тарифам на ток зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.